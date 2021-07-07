Адвокат Бритни Спирс подал в отставку вслед за ее менеджером

Сэм Ингэм 13 лет представлял ее интересы в суде по делу об опеке.

Вслед за менеджером американской певицы Бритни Спирс в отставку подал ее адвокат.

Сэм Ингэм 13 лет представлял интересы звезды в суде по делу об опеке. Впрочем, после скандального выступления артистки в суде он объявил о том, что уходит с поста. Об этом пишет TMZ со ссылкой на документы, направленные в суд в Лос-Анджелесе.

Причину Сэм не сообщил, но попросил суд назначить Спирс нового адвоката. Инсайдеры сообщают, что решение адвоката уйти в отставку, вероятно, связано с выступлением Бритни в суде. Так, звезда сказала, что она не знала, что может подать заявление о прекращении опекунства, тем самым обвинив Ингэма. Со своей стороны, Сэм заверил, что он неоднократно предлагал ей различные варианты для решения вопроса об опекунстве, в том числе о его прекращении.

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Напомним, недавно Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права. Спирс рассказала, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "как будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

Впрочем, суд отклонил просьбу артистки об отстранении ее отца от опекунства. Следующее слушание по делу назначено на 14 июля.

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