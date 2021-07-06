Менеджер Бритни Спирс ушел от нее и сообщил о завершении карьеры звезды

Менеджер Бритни Спирс ушел от нее и сообщил о завершении карьеры звезды

Ларри Рудольф сотрудничал с певицей 25 лет.

Менеджер американской певицы Бритни Спирс Ларри Рудольф завершил сотрудничество с поп-звездой после 25 лет совместной работы.

Как пишет Deadline со ссылкой на письмо Ларри опекунам Бритни, менеджер не общался с артисткой более двух с половиной года с тех пор, как она сообщила, что берет перерыв в выступлениях на неопределенный срок. Сейчас же мужчина узнал, что Спирс собирается официально завершить карьеру, поэтому решил уволиться.

"Я узнал, что Бритни объявила о своем намерении официально уйти в отставку. Как ее менеджер, я считаю, что в лучших интересах Бритни уйти из ее команды, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны", — говорится в сообщении.

Getty Images

Рудольф отметил, что он готов возобновить с ней сотрудничество, если она этого пожелает. Кроме того, он добавил, что изрядно гордится результатом работы с исполнительницей.

Напомним, на днях стало известно, что Бритни Спирс звонила в службу спасения ночью перед заседанием суда. Артистка заявила, что она жертва жестокого обращения опекунов.

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