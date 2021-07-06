Меньше, но лучше: в Исландии довольны четырехдневной рабочей неделей

Меньше, но лучше: в Исландии довольны четырехдневной рабочей неделей

Во время масштабного эксперимента более 2500 работников различных сфер перешли на короткую рабочую неделю и улучшили производительность труда.

В течение пяти лет в Исландии длилось самое масштабное в мире испытание четырехдневной рабочей недели. Как сообщает ВВС, эксперимент оказался чрезвычайно успешным, поскольку несмотря на сокращенные часы производительность труда оставалась неизменной или даже улучшилась на большинстве рабочих мест.

В одном из исследований, которое организовал горсовет столицы Исландии Рейкьявика в 2014-2019 годах, социальные работники, медики и воспитатели работали 35 часов в неделю вместо 40. Участниками другого исследования, организованного правительством Исландии, стали 440 госслужащих.

Среди работников, которые за ту же зарплату работали меньше, были те, кто имеет офисную работу и посменный график. Ни в одном случае сокращение рабочей недели не привело к падению производительности или овертаймам.

Участники эксперимента более рационально планировали свое время и улучшали рабочее взаимодействие. При этом они сообщили, что испытывают меньший стресс и риск выгорания, а также отметили улучшение состояния здоровья. Благодаря короткой рабочей неделе у них появилось больше времени на то, чтобы побыть в кругу семьи, заниматься хобби и выполнять домашние дела.

Как заявил руководитель исследований Autonomy Уилл Строндж, оба исследования четырехдневной рабочей недели показали огромный успех этой идеи. "Это свидетельствует, что сфера государственных услуг имеет все шансы стать первопроходцем идеи сокращения рабочего времени. Другие правительства могут поучиться этому", — сказал он.

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Ранее профсоюзное движение в Исландии добился сокращения рабочего времени для 86% работников в стране. В среднем исландец работает 1435 часов в год.

Кроме Исландии, идею внедрения четырехдневной рабочей недели обсуждают на правительственном уровне в Испании и в Великобритании.

Напомним, ранее японские власти обратилась к работодателям с призывом перейти на четырехдневную рабочую неделю. Соответствующие рекомендации включены в руководящие принципы экономической политики страны, утвержденные японским правительством в июне 2021 года.

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