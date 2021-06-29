Япония хочет перейти на четырехдневку

Японские власти пытаются преодолеть стагнацию в экономике страны.

Японские власти призывают работодателей перейти на четырехдневную рабочую неделю. Соответствующие рекомендации включены в руководящие принципы экономической политики страны, утвержденные японским правительством в июне 2021 года.

Об этом пишет Deutsche Welle

Японские власти утверждают, что четырехдневная рабочая неделя позволит компаниям удержать способных и опытных сотрудников, которым пришлось бы уйти в случае, если бы они решили создать семью или были бы вынуждены ухаживать за пожилыми родственниками.

Сокращение числа рабочих дней также позволило бы многим сотрудникам повысить свою квалификацию и даже найти подработку в дополнение к основной работе, отмечают в правительстве. Власти страны надеются и на то, что, получив дополнительный выходной, японцы будут чаще отдыхать и тратить больше денег, тем самым стимулируя экономику страны.

Также ожидается, что у молодых людей будет больше времени, чтобы встречаться, вступать в брак и заводить детей, что в какой-то степени поможет решить демографические проблемы страны. Япония переживает серьезный демографический кризис: темпы рождаемости продолжают падать, а население страны стареет.

Японские власти пытаются преодолеть стагнацию в экономике страны, однако инструменты денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики уже исчерпаны.

Поэтому власти решили сделать ставку на альтернативную стратегию — попытаться изменить образ жизни и стиль работы миллионов граждан, объясняет аналитик исследовательского института Fujitsu в Токио Мартин Шульц.

Пандемия коронавируса уже заставила японские корпорации существенно изменить способы ведения бизнеса — позволить сотрудникам работать удаленно, ввести гибкий рабочий график и множество других инноваций. "Правительство очень заинтересован в том, чтобы изменения в японских компаниях сохранились (и после пандемии — ред.)", — отмечает Шульц.

Впрочем, вопрос о том, будут ли планы правительства воплощены в жизнь, пока остается открытым.

Существуют опасения, что руководства компаний не захотят отказываться от традиционных и консервативных подходов к бизнесу, которые так хорошо служили им в течение десятилетий — даже несмотря на явные доказательства того, что эти методы уже не так эффективны, как раньше.

Сотрудники же, в свою очередь, считают идею о сокращении рабочей недели привлекательной, однако опасаются, что им урежут зарплату или обвинят в недостаточно ответственном подход к работе.

Ранее медучреждения второго по величине городе Японии Осаки заявили о перегруженной систему здравоохранения, а врачи рекомендовали отказаться от проведения Олимпиады.

Между тем премьер-министр Японии Йосихиде Суґа утверждает, что правительство сделает все возможное для того, чтобы сдержать заражения COVID-19 и "безопасно и спокойно" провести Олимпийские игры.

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