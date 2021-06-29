Японія хоче перейти на чотириденку

Японська влада намагається подолати стагнацію в економіці країни.

Японська влада закликає роботодавців перейти на чотириденний робочий тиждень. Відповідні рекомендації включені в керівні принципи економічної політики країни, затверджені японським урядом у червні 2021 року.

Про це пише Deutsche Welle

Японська влада стверджує, що чотириденний робочий тиждень дозволить компаніям утримати здібних і досвідчених співробітників, яким довелося б піти в разі, якби вони вирішили створити сім'ю або були б змушені доглядати за літніми родичами.

Скорочення числа робочих днів також дозволило б багатьом співробітникам підвищити свою кваліфікацію і навіть знайти підробіток на додаток до основної роботи, наголошують в уряді. Влада країни сподівається і на те, що, отримавши додатковий вихідний, японці будуть частіше відпочивати і витрачати більше грошей, тим самим стимулюючи економіку країни.

Також читайте У Японії втретє оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус: деталі

Також очікується, що у молодих людей буде більше часу, щоб зустрічатися, вступати в шлюб і заводити дітей, що якоюсь мірою допоможе вирішити демографічні проблеми країни. Японія переживає серйозну демографічну кризу: темпи народжуваності продовжують падати, а населення країни старіє.

Японська влада намагається подолати стагнацію в економіці країни, проте інструменти грошово-кредитної і податково-бюджетної політики вже вичерпані.

Тому влада вирішила зробити ставку на альтернативну стратегію - спробувати змінити спосіб життя і стиль роботи мільйонів громадян, пояснює аналітик з дослідницького інституту Fujitsu в Токіо Мартін Шульц.

Пандемія коронавірусу вже змусила японські корпорації істотно змінити способи ведення бізнесу - дозволити співробітникам працювати віддалено, ввести гнучкий робочий графік і безліч інших інновацій. "Уряд надзвичайно зацікавлений у тому, щоб зміни у японських компаніях збереглися (і після пандемії - ред.)", - зазначає Шульц.

Втім, питання про те, чи будуть плани уряду втілені в життя, поки залишається відкритим.

Існують побоювання, що керівництво компаній не захоче відмовлятися від традиційних і консервативних підходів до бізнесу, які так добре служили їм протягом десятиліть - навіть незважаючи на явні докази того, що ці методи вже не так ефективні, як раніше.

Співробітники ж, у свою чергу, вважають ідею про скорочення робочого тижня привабливою, однак побоюються, що їм уріжуть зарплату або ж звинуватять у недостатньо відповідальному підхіді до роботи.

Раніше медзаклади другого за величиною місті Японії Осаки заявили про перевантажену систему охорони здоров'я, а лікарі рекомендували відмовитися від проведення Олімпіади.

Тим часом прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа переконує, що уряд зробить все можливе для того, щоби стримати зараження COVID-19 і "безпечно та спокійно" провести Олімпійські ігри.

Українка з Японії Олена Федонюк розповідає про переїзд у країну та ситуацію з коронавірусом

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання