В доме в Одессе обвалился потолок: погибла женщина

Упало межэтажное перекрытие в квартире на втором этаже.

Сегодня, 6 июля, в Малиновском районе, по Степной, 34 обвалился потолок на втором этаже жилого дома. Под завалами погибла 84-летняя хозяйка.

Как сообщили в ГСЧС, тело женщины было обнаружено во время поисковых работ.

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Сейчас спасатели расчищают территорию, на месте работают правоохранители, медики и ГСЧС.

Напомним, сегодня в Одессе на улице Мечникова, 12 обрушилось здание. Никто не пострадал, потому что здание аварийное и там уже давно никто не живет. Однако обломками побило две машины, стоявшие в гаражах у обрушившегося сооружения. Убытки еще не считали.

После длительных сильных ливней дома старого фонда в Одессе падают один за другим. Пропитанный водой хрупкий ракушечник становится тяжелым и не выдерживает нагрузки.

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