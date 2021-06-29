В Одессе обвалился дом недалеко от Староконного рынка

В Одессе обвалился дом недалеко от Староконного рынка

Остатки пришлось демонтировать, поскольку угрожали людям.

На Молдаванке в Одессе недалеко популярного Староконного рынке упала конструкция промышленного сооружения.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Рядом здесь трамвайная остановка и обычно днем — многолюдно. Но авария произошла ночью и обошлось без пострадавших.

После падения перекрытия второго этажа здание стало нестабильной. Обломки бетона и ракушечника угрожали посыпаться на тротуар и поезжу часть. Поэтому, спасатели обвалили остатки аварийных стен и разобрали полуразрушенное железобетонную конструкцию.

Новости Украины: в Одессе обвалилась промышленная постройка

Напомним, что количество официальных жертв обрушения дома в американском штате Флорида, близ Майами, выросло до 11. Их тела спасатели достали из-под завалов. Впрочем, еще 150 человек считаются пропавшими без вести. Скорее всего, они находятся под руинами. Надежды на то, что кого-то найдут живым, тают.

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