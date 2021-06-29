В Одесі обвалився будинок неподалік Старокінного ринку

Залишки довелося демонтувати, бо загрожували людям.

На Молдаванці в Одесі неподалік популярного Старокінного ринку впала конструкція промислової споруди.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Поруч тут трамвайна зупинка і зазвичай удень – багатолюдно. Та аварія сталася уночі й минулося без потерпілих.

Після падіння перекриття другого поверху будівля стала нестабільною. Уламки бетону й черепашника загрожували посипатися на тротуар та поїжджу частину. Тож, рятувальники обвалили залишки аварійних стін та розібрали напівзруйновану залізобетонну конструкцію.

Новини України: в Одесі обвалилась промислова споруда

Нагадаємо, що кількість офіційних жертв обвалу будинку в американському штаті Флорида, поблизу Маямі, зросла до 11. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. Утім, ще 150 людей вважаються зниклими безвісти. Найпевніше, вони перебувають під руїнами. Надії на те, що когось знайдуть живим, тануть.

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