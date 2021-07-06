В Одессе обвалился дом: что случилось (видео)

В Одессе обвалился дом: что случилось (видео)

На месте работают спасатели.

В Одессе на улице Мечникова, 12 обрушилось здание. На данный момент информации о травмированных или погибших нет.

Об этом сообщает Думская.TV в Телеграмм-канале.

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Известно, что в старом двухэтажном доме никто не жил.

Спасатели осматривают завалы.

Напомним, в Одессе на улице Торговой обвалился дом — упала стена от первого до пятого этажей. Местные жители рассказывали, что часть дома рухнула из-за строительства по соседству — там снесли здание бани, а в памятнике архитектуры начали появляться трещины.

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