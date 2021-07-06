Очередной обвал дома в Одессе: побитые машины и повторная угроза разрушения

На месте происшествия работают чрезвычайники, которые оградили место происшествия и разбирают завалы.
На Молдаванке обвалилась стена старого двухэтажного здания из ракушечника. Никто не пострадал, потому что здание аварийное и там уже давно никто не живет.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Однако обломками побило две машины, стоявшие в гаражах у обрушившегося сооружения. Убытки еще не считали.
Сейчас спасатели разбирают остатки конструкций. Говорят — здание нестабильное и возможен повторный обвал.
В Одессе на стройплощадке произошел обвал, есть погибшие
После длительных сильных ливней дома старого фонда в Одессе падают один за другим. Пропитанный водой хрупкий ракушечник становится тяжелым и не выдерживает нагрузки.
Напомним, предыдущий обвал произошел неделю назад и тогда чудом никто не пострадал, так как обломки упали на тротуар и дорогу.