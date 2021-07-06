Очередной обвал дома в Одессе: побитые машины и повторная угроза разрушения

Очередной обвал дома в Одессе: побитые машины и повторная угроза разрушения

На месте происшествия работают чрезвычайники, которые оградили место происшествия и разбирают завалы.

На Молдаванке обвалилась стена старого двухэтажного здания из ракушечника. Никто не пострадал, потому что здание аварийное и там уже давно никто не живет.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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Однако обломками побило две машины, стоявшие в гаражах у обрушившегося сооружения. Убытки еще не считали.

Сейчас спасатели разбирают остатки конструкций. Говорят — здание нестабильное и возможен повторный обвал.

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После длительных сильных ливней дома старого фонда в Одессе падают один за другим. Пропитанный водой хрупкий ракушечник становится тяжелым и не выдерживает нагрузки.

Напомним, предыдущий обвал произошел неделю назад и тогда чудом никто не пострадал, так как обломки упали на тротуар и дорогу.

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