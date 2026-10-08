Громче слонов: какие птицы могут издавать крик 120 децибелов

Птицы / © pexels.com

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Ученые нашли сразу двух новых претендентов на звание самой громкой птицы в мире. Это голоший колокольчик (bare-throated bellbird) и красноногая сериема (red-legged seriema). Громкость их криков может достигать 120 децибелов — примерно уровня работы отбойного молотка или бензопилы.

Об этом пишет iflscience со ссылкой на Evolution.

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Исследователи также выяснили, что громкость птичьего голоса может быть связана с размером тела и шириной клюва.

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Ученые исследовали голоса 123 видов птиц и обнаружили самых громких

Измерять громкость птичьих голосов в дикой природе непросто. Звук, который на близком расстоянии кажется чрезвычайно громким, уже в нескольких сотнях метров может быть почти неслышным. Поэтому для точных измерений следует учитывать не только уровень звука, но и расстояние до птицы.

«Определить, насколько громким крик птицы, в лаборатории должно быть достаточно просто. Но недавно делать это в полевых условиях было очень сложно, и данных для таких исследований было крайне мало», — отметил Джоао К. Т. Менезес, который выполнил это исследование во время обучения в аспирантуре UMass Amherst.

Для получения необходимых данных ученые использовали лазерные дальномеры, которые чаще можно увидеть на полях для гольфа, и портативные измерители уровня звука. Благодаря этому они собрали информацию о громкости голосов 123 видов птиц, причем для 113 из них такие измерения раньше вообще не производились.

Результаты оказались показательны. Самым тихим среди исследованных оказался один из видов колибри — его голос имел громкость около 64 децибелов, что примерно соответствует уровню обычного разговора.

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Голоший колокольчик и красноногая сериема установили рекорд

Зато голоший колокольчик и красноногая серием достигали 120 децибелов. Это сравнимо с уровнем шума от отбойного молотка или бензопилы.

«Мы обнаружили чрезвычайно большую разницу в максимальной громкости среди 123 видов, вошедших в наш набор данных. Разница между самым громким и самым тихим видом составляла 58,3 дБ», — отметили авторы исследования.

Ученые также заметили связь между громкостью голоса и внешними характеристиками птиц. Большие птицы с более мощной мускулатурой могли издавать более громкие звуки, особенно если имели более широкий клюв.

По мнению исследователей, это может иметь эволюционное объяснение. Большие и сильные птицы могут быть менее уязвимы для хищников, поэтому способны позволить себе громче заявлять о своем присутствии.

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Более широкий клюв также может способствовать более громкому голосу. Кроме того, исследователи предполагают, что громкость может быть связана со брачным поведением: птицы могут использовать громкие крики, чтобы привлечь внимание большего количества потенциальных партнеров.

«Теперь мы знаем кое-что о том, как это происходит: большие тела и более широкие клювы. Но мы еще не знаем, почему. Вероятно, нам нужно получить гораздо больше данных о гораздо большем количестве видов, чтобы понять, что происходит с экологической и эволюционной точки зрения», — пояснил Менезес.

В то же время авторы работы отмечают, что птицы способны издавать звуки, превышающие по уровню децибел голоса значительно больших животных, в частности слонов. Это значит, что механизмы образования таких громких звуков еще нуждаются в детальном изучении.

Такие исследования невозможно провести только в лаборатории или просто собрав данные из интернета. Нужно выходить в свет, внимательно наблюдать за тем, что видишь и слышишь», — подытожил соавтор исследования Джефф Подос.

Напомним, в результате попадания в реабилитационном центре в Вышгородском районе Киевской области полностью видел птичий стационар с птицами и котом, а также запасы кормов и оборудования.

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