В Черкассах няня в детском саду побила двухлетнего мальчика

Няню уволят.

В черкасском детском саду № 55 няня избила мальчика.

Об этом на странице "Новости Черкащины" в соцсети сообщила Татьяна Панасенко.

По ее словам, ребенку 2,5 года. У воспитаника детсада появились синяки.

Факт избиения ребенка в комментарии под сообщением подтвердила заместитель городского головы Анастасия Чубина. "Няня будет уволена. Методист, которая исполняла обязанности заведующей, будет вынесен выговор за отсутствие ответной реакции на такой позорный и противоправный поступок", — сообщила она.

Информация об этом вызвала шквал эмоций пользователей под сообщением. В частности, они говорят о том, что следовало бы в государственных детсадах установить камеры видеонаблюдения.

Как сообщалось, в Киеве оштрафовали на 850 грн воспитательницу детского сада, которая избила двух 6-летних мальчиков-близнецов. Ицидент произошел еще в мае в детском саду № 138 по улице Ревуцкого. Днем, во время сна детей, двое детей старшей группы играли и громко смеялись в спальне. Увидев это, воспитательница разозлилась, схватила детские тапочки и начала бить ими мальчиков по лицу и телу. После чего женщина попыталась скрыть следы преступления отвела детей в туалет и поставила под холодный душ. Красные пятна на теле она замазала мазью.

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