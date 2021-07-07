Владимир Дантес шокировал сходством с солистом Måneskin Дамиано Давидом

Исполнители действительно между собой очень похожи.

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес, который недавно признался, почему не хочет, чтобы его продюсировал Потап, выступил на фестивале Atlas Weekend.

Дантес стал одним из тех артистов, которым не очень повезло с погодными условиями — прямо во время выступления Владимира пошел дождь. Тем не менее, артист продолжил петь, а преданные зрители остались и досмотрели концерт до конца.

Владимир снял майку, засветив свои многочисленные тату на груди, а зрителей Дантес заводил своими танцами. Отметим, что некоторые из фанов сравнили нашего певца с солистом группы Måneskin Дамиано Давидом. Фаны отметили, что между собой исполнители очень похожи внешне.

Чем вам не солист группы Måneskin?

Не знаю как вам, а мне Владимир просто копия Дамиано

Они также похожи любовью к тату и бешеной харизмой

Напомним, что недавно Владимир Дантес признался, почему ненавидит свой день рождения. Кроме того артист поделился, какими подарками себя порадовал.

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