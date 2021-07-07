В Херсоне епархия ПЦУ строит храм с пенопласта

Храм строят по новой современной технологии из специального пенопласта.

Епархия Украинской православной церкви за несколько часов построила в Херсоне храм из пенопласта. Стены, кровля и купол Воскресенского храма успешно сведены за неполный день 3 июля.

Как сообщил секретарь Херсонской епархии ПЦУ Иоанн Замараев, "разных работ еще множество, однако здание церкви — есть".

В епархии отмечают: обратились к современной технологии строительства и использовали для основы пенополистирол. Материал, промышленное производство которого началось в Германии в 1930-х, применяют в качестве утеплителя или как средний слой ограждающей конструкции сооружения, а также задействуют при строительстве дорог.

"Если в будущем технология себя оправдает, там где этого потребуют обстоятельства на местах, как вариант, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения", — отмечается в сообщении.

Этот храм строится исключительно на пожертвования неравнодушных людей, которых оказалось достаточно много, и это дало возможность на удивление быстро продвинуться в реализации этого проекта, без привлечения мощных спонсоров.

Напомним, в Японии на статую буддийской богини одели 35-килограммовую тканевую маску. Чтобы сделать это, четырем верхолазам понадобилось 3 часа.

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