Украина готовит санкции против Беларуси

Список подадут на рассмотрение СНБО.

Украина готовит санкции против в Беларуси, и в среду, 7 июля, на заседании правительства планируют одобрить санкционный список. Окончательное решение примет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина, сообщает РБК-Украина.

Так, украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 года о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Выборы прошли без иностранных наблюдателей, а объявленные результаты привели к масштабным протестам, против участников которых была применена непропорциональная сила.

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Введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе, граждан Украины. Также в правительстве считают, что санкции против Беларуси будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины.

На сегодняшнем заседании Кабмин намерен одобрить и в течение месяца внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по введению санкций против Беларуси. При этом санкционного списка пока нет.

Как сообщалось, в июне ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси. В частности санкции коснутся нефтяного и банковского сектора.

В свою очередь президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси.

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