Скандал в Харькове: медики остались без "ковидних" выплат, что говорят в НСЗУ

Скандал в Харькове: медики остались без "ковидних" выплат, что говорят в НСЗУ

В Национальной службе здоровья ссылаются на несоблюдение медучреждениями обязательных требований.

Медики Харьковского областного диспансера радиационной безопасности, которые лечили больных от коронавирусной инфекции, последние несколько месяцев не получали ковидные выплаты. Деньги врачам обещают перечислить в ближайшее время.

Об этом ТСН.ua сообщили в НСЗУ.

Так, главный врач больницы Ирина Пирогова рассказала ТСН.ua, что из-за уменьшения количества больных коронавирусной инфекцией в больнице закрывают одно из двух ковид-отделений. В то же время сотрудников, которые там работали, администрация медучреждения планировала отправить в отпуск.

"Если финансирование придет — люди пойдут в отпуск. Если нас не профинансируют — людям придется пойти на простой. Ковидные выплаты задерживаются. За апрель и май мы еще ничего не получили. При этом заработная плата и аванс начисляются по плану", — сказала нам Ирина Пирогова.

В свою очередь в НСЗУ говорят, что ковидные начисления в медучреждение перечисляются в соответствии с количеством врачей-анестезиологов.

"У Харьковского областного диспансера радиационной защиты не было договора с НСЗУ на стационарную помощь пациентам с коронавирусом в апреле. Он не был обеспечен необходимым количеством врачей-анестезиологов. Но Кабинет министров 16 июня внес изменения в Порядок реализации Программы медгарантий. Поскольку диспансер принимал пациентов с COVID-19 в апреле, эта работа будет оплачена", — рассказали нам в пресс-службе НСЗУ.

Позже медучреждение снова заключило договор с Национальной службой здоровья и вошло в обновленный перечень больниц, которые госпитализируют людей с COVID-19.

Однако в июне анестезиологи ушли из Чернобыльской больницы, в результате чего диспансер опять же перестал отвечать требованиям НСЗУ.

"Наличие необходимого количества анестезиологов — обязательное требование. Поэтому сейчас заведение отказывается от пакета химиотерапии, чтобы оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Ведь не может один анестезиолог оказывать помощь пациенту с коронавирусом и одновременно лечить пациентов с онкологией", — добавили в Национальной службе здоровья.

Там также пообещали, что в ближайшее время НСЗУ снова заключит с диспансером соглашение и начислит средства. Однако когда именно — в пресс-службе не уточнили.

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