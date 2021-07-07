Умер звезда Болливуда Дилип Кумар

Легендарный индийский актер ушел из жизни на 99-м году.

Легендарный индийский актер Дилип Кумар умер.

Звезда "Репутации" ушел из жизни в Мумбаи на 99-м году, пишет BBC. Сообщается, что Кумар попал в больницу 30 июня после жалобы на одышку. Он часто болел месяцами. В знаменитости осталась его жена, также звезда Болливуда Сайра Бану. У пары нет детей.

Дилип Кумар и Сайра Бану / Getty Images

Заметим, в течение карьеры Дилип снялся в более 65 фильмах. Свою первую роль актер сыграл в фильме "Морской прилив", но фильм не имел успеха. Слава пришла к Кумару после съемок в кинокартине Jugnu. Знаменитость сыграл много ролей в фильмах трагического жанра и был известен как "король трагедии".

Напомним, на днях умерла легендарная итальянская певица Рафаэлла Карра. Артистка ушла из жизни в возрасте 78 лет.

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