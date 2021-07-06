Умерла легендарная итальянская певица Рафаэлла Карра

Артистка ушла из жизни в возрасте 78 лет.

Умерла знаменитая итальянская певица и актриса Рафаэлла Карра.

Исполнительница хита A Far L'amore Comincia Tu ушла из жизни 5 июля в возрасте 78 лет. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на режиссера и бывшего возлюбленного звезды Серджо Япино. Мужчина сообщил, что телеведущая длительное время болела и умерла в клинике в Риме.

"Она отправилась в лучший мир, где ее человечность, ее безошибочный смех и ее удивительный талант будут сиять вечно", — сказал Япино.

Заметим, Рафаэлла Карра начала свою карьеру в 9 лет. Знаменитость получила бешеную популярность в 70-80-х. Также артистка была ведущей программы Amore, благодаря которой были усыновлены более 150 тыс. детей. С 2013-го до 2016 года Карра была тренером шоу The Voice of Italy.

Напомним, в США скончался режиссер "Омена" и "Супермена" Ричард Доннер. Широкая известность пришла к нему благодаря фильму ужасов.

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