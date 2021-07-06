В США умер режиссер "Омена" и "Супермена" 

Широкая известность пришла к нему благодаря фильму ужасов.

Американский кинорежиссер Ричард Доннер, снявший "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером, скончался в возрасте 91 года.

Об этом информирует издание Variety.

Смерть Доннера подтвердила изданию его продюсерская компания Donners' Company, но причины кончины не разглашаются.

В молодости Ричард играл в театре. Затем он начал режиссёрскую карьеру на телевидении. Его первый фильм, низкобюджетная военная драма "X-15" (1962), в которой главную роль сыграл Чарльз Бронсон, не принёс ему успеха, и он возвратился к телевизионной работе, где режиссировал, в том числе, несколько серий комедийного сериала Get Smart, про секретного агента Максвелла Смарта.

Но широкая известность пришла к нему благодаря фильму ужасов "Омен" в 1976 году. Доннер также снял первый фильм о супергерое "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли. Этот фильм оказал значительное влияние на кинофантастику и фильмы о супергероях.

В качестве продюсера Доннер участвовал в создании фильмов "Люди Икс" и "Люди Икс: Начало. Росомаха". За всю свою карьеру Доннер успел поработать над несколькими десятками кинолент.

Среди его известных работ - "Байки из склепа", "Леди-ястреб" и другие.

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