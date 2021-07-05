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Умер режиссер фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов

Умер режиссер фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов

Умер режиссер фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов

kinoteatr.ru

Кинодеятелю был 81 год.

Сегодня, 5 июля, стало известно о смерти знаменитого российского режиссера, актера, сценариста и продюсера Владимира Меньшова.

Он ушел из жизни в возрасте 81 года. Новость подтвердил Мосфильм.

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с грустью сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" умер от последствий коронавируснои инфекции на 82-м году", — говорится в сообщении.

Отметим, что Владимир Меньшов многим известный по работе над лентами "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". Женой Меньшова была актриса Вера Алентова, сыгравшая Екатерину, которая сейчас также находится в больнице с "короной".

Напомним, что Владимир Меньшов был горячим сторонником российского президента Путина. В апреле 2017 года Меньшов передал оккупированному боевиками Донбасса один миллион рублей.

В феврале 2018 Минкульт добавил в "черный список" Меньшова.