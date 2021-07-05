Умер режиссер фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов

Кинодеятелю был 81 год.

Сегодня, 5 июля, стало известно о смерти знаменитого российского режиссера, актера, сценариста и продюсера Владимира Меньшова.

Он ушел из жизни в возрасте 81 года. Новость подтвердил Мосфильм.

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с грустью сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" умер от последствий коронавируснои инфекции на 82-м году", — говорится в сообщении.

Отметим, что Владимир Меньшов многим известный по работе над лентами "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". Женой Меньшова была актриса Вера Алентова, сыгравшая Екатерину, которая сейчас также находится в больнице с "короной".

Напомним, что Владимир Меньшов был горячим сторонником российского президента Путина. В апреле 2017 года Меньшов передал оккупированному боевиками Донбасса один миллион рублей.

В феврале 2018 Минкульт добавил в "черный список" Меньшова.

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