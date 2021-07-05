Помер режисер стрічки "Москва сльозам не вірить" Володимир Меньшов

Кінодіячу був 81 рік.

Сьогодні, 5 липня, стало відомо про смерть знаменитого російського режисера, актора, сценариста та продюсера Володимира Меньшова.

Він пішов з життя у віці 81 року. Новину підтвердив Мосфільм.

"Кіноконцерн "Мосфільм" та сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавирусної інфекції на 82-му році", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Володимир Меньшов багатьом відомий за роботою над стрічками "Москва сльозам не вірить" та "Любов і голуби". Дружиною Меньшова була акторка Віра Алентова, яка зіграла Катерину. Наразі артистка також з "короною" перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що Володимир Меньшов був палким прихильником російського президента Путіна. У квітні 2017-го Меньшов передав окупованому бойовиками Донбасу один мільйон рублів.

У лютому 2018-го Мінкульт додав до "чорного списку" Меньшова.

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