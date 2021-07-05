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Помер режисер стрічки "Москва сльозам не вірить" Володимир Меньшов

Помер режисер стрічки "Москва сльозам не вірить" Володимир Меньшов

Помер режисер стрічки "Москва сльозам не вірить" Володимир Меньшов

kinoteatr.ru

Кінодіячу був 81 рік.

Сьогодні, 5 липня, стало відомо про смерть знаменитого російського режисера, актора, сценариста та продюсера Володимира Меньшова.

Він пішов з життя у віці 81 року. Новину підтвердив Мосфільм.

"Кіноконцерн "Мосфільм" та сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавирусної інфекції на 82-му році", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Володимир Меньшов багатьом відомий за роботою над стрічками "Москва сльозам не вірить" та "Любов і голуби". Дружиною Меньшова була акторка Віра Алентова, яка зіграла Катерину. Наразі артистка також з "короною" перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що Володимир Меньшов був палким прихильником російського президента Путіна. У квітні 2017-го Меньшов передав окупованому бойовиками Донбасу один мільйон рублів.

У лютому 2018-го Мінкульт додав до "чорного списку" Меньшова.