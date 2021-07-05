Зарізав і викрав сумку: в курортній Затоці молодик вбив чоловіка

Зарізав і викрав сумку: в курортній Затоці молодик вбив чоловіка

Зловмисник намагався позбутися вкрадених речей.

У Затоці (Одеська область) 23-річний житель Сум вдарив кілька разів ножем 48-річного чоловіка, який приїхав на заробітки зі Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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Зловмисник втік, прихопивши з собою його сумку з речами. Працівники крамниці, біля якої все сталося, викликали "швидку", але врятувати життя потерпілому не вдалося.

Працівники територіального підрозділу поліції затримали нападника, не давши йому втекти із селища, де він відпочивав з сім’єю.

Крім того, були вилучені речові докази (викрадені речі вбитого та ніж), яких молодик намагався позбутися.

За скоєне чоловіку загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі 18-річний хлопець простежив за 68-річним чоловіком, коли той після вечірньої прогулянки містом повертався до санаторію. Хуліган побив його, відібрав смартфон, документи, кілька сотень гривень і золотий ланцюжок.

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