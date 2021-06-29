В Одесі хлопець побив та пограбував відпочивальника санаторію

Хулігана затримали наступного дня.
В Одесі 18-річний хлопець простежив за 68-річним чоловіком, коли той після вечірньої прогулянки містом повертався до санаторію. Хуліган побив його, відібрав смартфон, документи, кілька сотень гривень і золотий ланцюжок.
Як повідомили в пресслужбі ГУНП, нападника затримали наступного дня.
У хлопця, який приїхав до Одеси з Подільського району, вилучили викрадений гаджет, інше крадене майно поки шукають.
Суд помістив його під домашній арешт. За скоєне йому загрожує до шести років в'язниці.
Нагадаємо, у Херсонській області чоловік, який відпочивав у селі Щасливцеве на одній із баз, став жертвою грабіжників. Зловмисник вдерся до його номера і поцупив гроші та телефони.