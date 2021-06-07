В Одесі просто у центрі міста підліток напав на жінку і пограбував

Хлопець стежив за жертвою і напав, коли нікого не було поруч.

В Одесі вночі на вулиці Грецькій 17 підбіг до жінки і вирвав у неї з рук сумку з грошима, телефоном та іншим майном.

Про це повідомили в ГУНП.

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Виявилося, хлопець приїхав до Одеси з Херсона. Поліцейські правопорушника затримали та вилучили в нього частину викрадених речей. Місце перебування решти майна наразі встановлюється. Він зізнався у скоєнному. "Побачив, що йшла дівчина. Прослідкував за неї, забрав сумку і втік", - розповів він.

Фігуранту інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За пограбування одеситки молодику загрожує штраф, громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області 27-річний чоловік посеред вулиці вбив 50-річного місцевого жителя. Після розправи чоловік пограбував свою жертву.

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