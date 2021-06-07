Авіакатастрофа МАУ: Іран пообіцяв допустити Україну до матеріалів справи

Офіційного підтвердження про початок судового процесу досі немає.

Іран пообіцяв надати українській стороні доступ до матеріалів справи щодо авіакатастрофи літака МАУ в січні 2020 року.

Про це у Twitter повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Також читайте Україна підтримує Канаду: збиття літака МАУ під Тегераном було терористичним актом

"Проте Іран пообіцяв надати слідству України доступ до матеріалів справи в суді в Тегерані, а також дані з кваліфікації злочину та міри відповідальності", - написав він.

Утім, за словами Мамедова, офіційного підтвердження про початок судового процесу Україна досі не отримала.

Як повідомлялося, в Ірані десятьом посадовцям висунули звинувачення у справі про збиття українського літака МАУ над Тегераном у січні 2020 року. Імена підозрюваних не розкривають.

Нагадаємо, рейс PS 752 української авіакомпанії був збитий над Тегераном незадовго після злету 8 січня 2020 року. Загинуло 176 пасажирів, серед яких дев'ять членів екіпажу. Влада Ірану спочатку заперечувала свою причетність до катастрофи, але зрештою визнала, що збила літак випадково.

Новини світу: рейс української авіакомпанії "МАУ" в січні 2020 збила Іранська революційна гвардія

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання