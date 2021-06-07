Авиакатастрофа МАУ: Иран пообещал допустить Украину к материалам дела

Официального подтверждения о начале судебного процесса до сих пор нет.
Иран пообещал предоставить украинской стороне доступ к материалам дела по авиакатастрофы самолета МАУ в январе 2020 года.
Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
"Однако Иран пообещал предоставить следствию Украине доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и меры ответственности", — написал он.
Впрочем, по словам Мамедова, официального подтверждения о начале судебного процесса Украина до сих пор не получила.
Как сообщалось, в Иране десяти должностным лицам предъявлены обвинения по делу о сбивания украинского самолета МАУ над Тегераном в январе 2020 года. Имена подозреваемых не раскрывают.
Напомним, рейс PS 752 украинской авиакомпании был сбит над Тегераном вскоре после взлета 8 января 2020. Погибло 176 пассажиров, среди которых девять членов экипажа. Власти Ирана сначала отрицала свою причастность к катастрофе, но в конце концов признала, что сбила самолет случайно.