Авиакатастрофа МАУ: Иран пообещал допустить Украину к материалам дела

Официального подтверждения о начале судебного процесса до сих пор нет.

Иран пообещал предоставить украинской стороне доступ к материалам дела по авиакатастрофы самолета МАУ в январе 2020 года.

Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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"Однако Иран пообещал предоставить следствию Украине доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и меры ответственности", — написал он.

Впрочем, по словам Мамедова, официального подтверждения о начале судебного процесса Украина до сих пор не получила.

Как сообщалось, в Иране десяти должностным лицам предъявлены обвинения по делу о сбивания украинского самолета МАУ над Тегераном в январе 2020 года. Имена подозреваемых не раскрывают.

Напомним, рейс PS 752 украинской авиакомпании был сбит над Тегераном вскоре после взлета 8 января 2020. Погибло 176 пассажиров, среди которых девять членов экипажа. Власти Ирана сначала отрицала свою причастность к катастрофе, но в конце концов признала, что сбила самолет случайно.

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