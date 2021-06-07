Чи корисно їсти заморожені овочі - дослідження

Багато людей негативно оцінюють заморожені овочі, вважаючи їх "поганими напівфабрикатами".

Зазвичай овочі заморожують і відправляють до упаковки відразу після збору врожаю. Це означає, що вони зберігають велику кількість поживних речовин.

Про це йдеться у дослідженні Національного центру біотехнологічної інформації США.

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Дослідження показало, що бланшування (коротка обробка парою) і заморожування істотно не змінюють фітохімічний склад продуктів. Однак наукові роботи також показують, що заморожування може впливати на поживну цінність деяких овочів.

Наприклад, заморожена капуста брокколі містить більше рибофлавіну (вітамін B2) у порівнянні зі свіжим продуктом, а заморожений горох - навпаки. Крім того, в той час як в замороженому горосі, моркві та шпинаті вміст бета-каротину був нижчим, то в замороженому шпинаті і зеленій квасолі таких змін не спостерігалося.

Ще одна робота науковців говорить, що заморозка може збільшити вміст антиоксидантів в деяких овочах. Цікаво, що бланшування навпаки може призвести до значного зниження вмісту термочутливих поживних речовин, включаючи вітамін С і тіамін (вітамін В1).

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Одним з мінусів заморожених овочів можна вважати додавання різних соусів до них. Часто виробники додають в суміш сіль, цукор або заморожений готовий соус. Це може збільшити кількість натрію, жиру і калорій в кінцевому продукті. Часто такі овочі також можуть втрачати свої смакові особливості.

Нагадаємо, науковці розказали, які фрукти та овочі сприяють поліпшенню сну. Якщо у вас періодично виникають проблеми зі сном, не варто відразу бігти до аптеки за снодійним.

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