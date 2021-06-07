Настя Каменських у бікіні засвітила складку на талії

Співачка влаштувала імпровізовану фотосесію.

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно опублікувала фото зі свого весілля з Потапом, не припиняє хизуватися розкішними формами.

У своєму Instagram зірка розмістила відео, де начебто позує для камер без макіяжу у чорно-білому купальнику з окулярами та легким пучком на голові. Під час позування для фото на розкішному тілі співачки стала помітною маленька складка на талії. Попри це Настя не хвилюється через такі дрібниці, навпаки показує своїм фоловерам справжню себе, демонструючи натуральну красу.

Власниця апетитних форм вже готова до літа. Так у своєму дописі у фотоблогу вона зазначила: “Хочеться вже літа і фоткатися у купальниках. Я обожнюю це, як ви вже помітили”.

У коментарях під постом Настя отримала багато приємних компліментів від своїх прихильників:

Розкішна красуня

Соковита фігура

Класна, справжня

Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських випустила нову пісню та кліп “Красное вино”, де знялася у розкішній червоній сукні.

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