В Одессе парень избил и ограбил отдыхающего санатория

Хулигана задержали на следующий день.
В Одессе 18-летний парень проследил за 68-летним мужчиной, когда он после вечерней прогулки по городу возвращался в санаторий. Хулиган избил его, отобрал смартфон, документы, несколько сотен гривен и золотую цепочку.
Как сообщили в прессслужбе ГУНП, нападающего задержали на следующий день.
У парня, который приехал в Одессу из Подольского района, изъяли похищенный гаджет, другое краденое имущество пока ищут.
Суд поместил его под домашний арест. За содеянное ему грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, в Херсонской области мужчина, который отдыхал в селе Счастливцево на одной из баз, стал жертвой грабителей. Злоумышленник ворвался в его номер, украл деньги и телефоны.