В Одессе парень избил и ограбил отдыхающего санатория

В Одессе парень избил и ограбил отдыхающего санатория

Хулигана задержали на следующий день.

В Одессе 18-летний парень проследил за 68-летним мужчиной, когда он после вечерней прогулки по городу возвращался в санаторий. Хулиган избил его, отобрал смартфон, документы, несколько сотен гривен и золотую цепочку.

Как сообщили в прессслужбе ГУНП, нападающего задержали на следующий день.

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У парня, который приехал в Одессу из Подольского района, изъяли похищенный гаджет, другое краденое имущество пока ищут.

Суд поместил его под домашний арест. За содеянное ему грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Херсонской области мужчина, который отдыхал в селе Счастливцево на одной из баз, стал жертвой грабителей. Злоумышленник ворвался в его номер, украл деньги и телефоны.

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