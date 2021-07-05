Спека повертається: прогноз погоди в Україні на тиждень, 5-11 липня

Майже всюди позначки сягатимуть від +28° до +33-34°.

Грозові шквали атакуватимуть всю Україну у першій половині тижня, водночас спека, яка посилиться у другий половині - не відступатиме. Такий прогноз погоди ми маємо на тиждень, 5-11 липня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 5 липня, в Україні буде мінлива хмарність. У західних областях вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, у північних областях помірний дощ, на решті території помірні, вдень у південних і центральних областях місцями значні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південних, центральних та східних областях місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, у західних областях 13-16°, вдень 24-29°.

6 липня в Україні короткочасні дощі (у північній частині місцями невеликі), 7 липня без опадів, лише на півдні, південному сході та в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. Температура вночі 14-20°, вдень 24-30°, на Закарпатті до 33°.

8-10 липня переважно без опадів, на півдні та в Карпатах, 11 липня в Україні місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-21°, вдень 28-34°.

У Києві 5 липня ітимуть короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°. 6 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. 7 липня без опадів. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°. 8-9 липня у столиці буде сухо та спекотно. На вихідних, 10-11 липня, спека вдень посилиться до 33°, опадів не передбачається.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Погода в Україні: тиждень розпочнеться з грозових шквалів і водночас жаркої температури повітря

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