В Англії обурилися вчинком Ярмоленка під час чвертьфіналу Євро-2020: чим завинив український капітан

В Англії обурилися вчинком Ярмоленка під час чвертьфіналу Євро-2020: чим завинив український капітан

Інцидент трапився наприкінці першого тайму.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко отримав порцію критику британської преси після матчу 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії, в якому "синьо-жовті" розгромно програли (0:4) та попрощалися з турніром.

Вінгеру лондонського "Вест Гема" пригадали цікавий епізод наприкінці першого тайму. Нападник українців Роман Яремчук та захисник англійців Гаррі Магвайр зійшлися в боротьбі за м’яч, у результаті чого гравець "Трьох левів" опинився на газоні.

Яремчук хотів допомогти піднятися супернику та простягнув Магвайру руку, але той відмовився від пропозиції та невдоволено висловився у відповідь. Після короткої перепалки Яремчук ще раз подав руку англійцю і той відгукнувся на жест українського форварда, однак тут втрутився Ярмоленко і безцеремонно відштовхнув свого партнера від Магвайра.

Roman Yaremchuk tried to give Harry Maguire a hand after being fouled but Andrii Yarmolenko was having none of it! ❌ pic.twitter.com/8fXDVAb0FG — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) July 3, 2021

Видання The Sun назвало поведінку Ярмоленка дивною та пояснило це тим, що чудова гра Магвайра ще до перерви змусила лідерів української атаки не на жарт нервувати.

Україна вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи. На попередніх двох континентальних форумах "синьо-жовті" не могли подолати груповий етап.

Команда Андрія Шевченка пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:3), обіграли (2:1) та поступилися (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка (2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1). Поєдинок відбудеться 7 липня в Лондоні на арені "Вемблі".

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