В Англії обурилися вчинком Ярмоленка під час чвертьфіналу Євро-2020: чим завинив український капітан

Інцидент трапився наприкінці першого тайму.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко отримав порцію критику британської преси після матчу 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії, в якому "синьо-жовті" розгромно програли (0:4) та попрощалися з турніром.
Вінгеру лондонського "Вест Гема" пригадали цікавий епізод наприкінці першого тайму. Нападник українців Роман Яремчук та захисник англійців Гаррі Магвайр зійшлися в боротьбі за м’яч, у результаті чого гравець "Трьох левів" опинився на газоні.
Яремчук хотів допомогти піднятися супернику та простягнув Магвайру руку, але той відмовився від пропозиції та невдоволено висловився у відповідь. Після короткої перепалки Яремчук ще раз подав руку англійцю і той відгукнувся на жест українського форварда, однак тут втрутився Ярмоленко і безцеремонно відштовхнув свого партнера від Магвайра.
Roman Yaremchuk tried to give Harry Maguire a hand after being fouled but Andrii Yarmolenko was having none of it! ❌ pic.twitter.com/8fXDVAb0FG— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) July 3, 2021
Видання The Sun назвало поведінку Ярмоленка дивною та пояснило це тим, що чудова гра Магвайра ще до перерви змусила лідерів української атаки не на жарт нервувати.
- Україна вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи. На попередніх двох континентальних форумах "синьо-жовті" не могли подолати груповий етап.
- Команда Андрія Шевченка пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).
- У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1). Поєдинок відбудеться 7 липня в Лондоні на арені "Вемблі".
Раніше ТСН Проспорт розповідав, як збірну України зустрічали після прильоту з Євро-2020.