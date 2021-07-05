Макрон і Меркель досі не підтвердили, чи приїдуть на Кримську платформу

Макрон і Меркель досі не підтвердили, чи приїдуть на Кримську платформу

Росія залякує уряди інших країн, щоб ті не їхали до Києва на установчий саміт Кримської платформи.

На установчий саміт Кримської платформи до Києва 23 серпня, який дасть старт деокупації українського півострова, приїдуть 20 глав держав, урядів та міністрів закордонних справ.

Про це ТСН.ua розповіло джерело в українських дипломатичних колах.

"Є 20 підтверджених візитів. Це буде красиво, такого ніколи не було (вперше за вісім років окупації Росією Криму буде започаткований майданчик із деокупації - авт.). Ми вклали дуже багато сил в цю історію. Вже підтвердили свою участь президенти Польщі, Словаччини та країн Балтії", - говорить джерело.

Проте, за його словами, хоч президент Туреччини Реджеп Ердоган і обіцяв приїхати, вже тричі на його візит не надсилають ноту. Що ж до Франції та Німеччини, вони навіть не артикулюють, хто приїде на Кримську платформу. Очільник французького МЗС Жан Ів-Ле Дріан взагалі сказав, що 23 серпня у них засідання уряду, тому він зможе приїхати 24 серпня.

"При цьому Росія ходить по посольствах та МЗС всіх країн, залякуючи, щоб ті не брали участі у Кримській платформі. Ми реально бачимо, як деякі країни прогинаються перед росіянами. Французи, наприклад, стали лідерами у тому, що будь-які згадки про санкції прибрати з декларації Кримської платформи. Проте хочу наголосити, що неучасть у саміті - це не тільки плювок в обличчя Україні, а й передовсім всьому українському суспільству", - підсумувало джерело ТСН.ua в українських дипломатичних колах.

Кримська платформа - це майданчик, на якому Україна разом зі своїми закордонними друзями розроблятиме план деокупації анексованого Росією Криму.

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