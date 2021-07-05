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Одесу затопило після зливи: яка ситуація у місті 

Одесу затопило після зливи: яка ситуація у місті 

Associated Press

Дощ не припинявся всю ніч.

Під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, в Одесі випало 24,4 мм опадів.  У результаті деякі вулиці міста затопило.

За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів. Комунальники працюють в посиленому режимі, щоб розчистити забиті зливостоки.

Так, вранці підтоплені вулиці:  Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, Високий провулок,  а також ще кілька вулиць у центрі міста.

Через природні катаклізми тролейбусний маршрут №8 скоротили до Хімічної вулиці, а трамвай №20 замінили маршрутками.

Тим часом автомобілісти публікують відео затоплених вулиць. 

За прогнозом Укргідрометцентру, в понеділок, 5 липня в Україні також очікуються грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). 

В Одеській області очікуються грози та дощі.

 

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