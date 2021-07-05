Одесу затопило після зливи: яка ситуація у місті 

Дощ не припинявся всю ніч.
Під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, в Одесі випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило.
За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів. Комунальники працюють в посиленому режимі, щоб розчистити забиті зливостоки.
Так, вранці підтоплені вулиці: Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, Високий провулок, а також ще кілька вулиць у центрі міста.
Через природні катаклізми тролейбусний маршрут №8 скоротили до Хімічної вулиці, а трамвай №20 замінили маршрутками.
Тим часом автомобілісти публікують відео затоплених вулиць.
За прогнозом Укргідрометцентру, в понеділок, 5 липня в Україні також очікуються грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
В Одеській області очікуються грози та дощі.