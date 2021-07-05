Одессу затопило после ливня: какая ситуация в городе

Одессу затопило после ливня: какая ситуация в городе

Дождь не прекращался всю ночь.

Во время мощного ливня, который начался вечером 4 июля и продолжался всю ночь, в Одессе выпало 24,4 мм осадков. В результате некоторые улицы города затопило.

По информации Одесского горсовета, это полумесячная норма осадков. Коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы расчистить забитые стоки.

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Так, утром подтоплены улицы: Водопроводная, Балковская, Среднефонтанская, Армейская, Инглези, Приморская, Мельницкая, Высокий переулок, а также еще несколько улиц в центре города.

Из-за природных катаклизмов троллейбусный маршрут №8 сократили до Химической улицы, а трамвай №20 заменили маршрутками.

Между тем автомобилисты публикуют видео затопленных улиц.

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 5 июля, в Украине также ожидаются грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Одесской области ожидаются грозы и дожди.

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