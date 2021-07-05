16-річна донька Полякової у купальнику з яскравим макіяжем станцювала у басейні

16-річна донька Полякової у купальнику з яскравим макіяжем станцювала у басейні

Марія записала відео для TikTok.

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія, яка нещодавно викликала суперечки відео з репетиції свого гурту, потішила фанів новим відео.

На сторінці в Instagram 16-річна дівчина запостила ролик, у якому танцює і співає у басейні. Маша зображена у чорному купальнику при повному параді – з чорними стрілками та яскравою помадою.

Це відео було зняте для TikTok Марії. Цікаво, що не всі шанувальники були у захваті від цього ролика. Більшість зазначила, що Марії було б краще без чорних стрілок.

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Нагадаємо, не так давно 16-річна донька Олі Полякової в бікіні похизувалася довгими ніжками. Марія поділилася ефектними фото з відпочинку.

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