16-річна донька Полякової у купальнику з яскравим макіяжем станцювала у басейні

Марія записала відео для TikTok.
Старша донька української співачки Олі Полякової Марія, яка нещодавно викликала суперечки відео з репетиції свого гурту, потішила фанів новим відео.
На сторінці в Instagram 16-річна дівчина запостила ролик, у якому танцює і співає у басейні. Маша зображена у чорному купальнику при повному параді – з чорними стрілками та яскравою помадою.
Це відео було зняте для TikTok Марії. Цікаво, що не всі шанувальники були у захваті від цього ролика. Більшість зазначила, що Марії було б краще без чорних стрілок.
- Тобі не пасують стрілки, бо очі і так вузькі
- Заберіть у неї підводку для очей
- Стрілки прибрати, брови нафарбувати, все
Нагадаємо, не так давно 16-річна донька Олі Полякової в бікіні похизувалася довгими ніжками. Марія поділилася ефектними фото з відпочинку.