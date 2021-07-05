16-летняя дочь Поляковой в купальнике с ярким макияжем станцевала в бассейне

16-летняя дочь Поляковой в купальнике с ярким макияжем станцевала в бассейне

Мария записала видео TikTok.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно вызвала споры видео с репетиции своей группы, порадовала фанов новым видео.

На странице в Instagram 16-летняя девушка запостила ролик, в котором танцует и поет в бассейне. Маша изображена в черном купальнике при полном параде — с черными стрелками и яркой помадой.

Это видео было снято для TikTok Марии. Интересно, что не все поклонники были в восторге от этого ролика. Большинство отметила, что Марии было бы лучше без черных стрелок.

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Напомним, не так давно 16-летняя дочь Оли Поляковой в бикини похвасталась длинными ножками. Мария поделилась эффектными фото с отдыха.

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