Спека, дощі та бурі: народний синоптик дав прогноз погоди на літо-2021

За словами народного синоптика, 2021 - це рік під управлінням Сатурна, який і задає погоду.

Літо цього року буде доволі спекотним, але з дощами та грозами, говорить народний синоптик Леонід Горбань, який поділився з ТСН.ua своїм прогнозом.

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Так, згідно з його розрахунками, червень буде доволі теплим, а у липні та серпні очікується багато дощів та бур. Будуть цього літа і спекотні дні.

Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз:

у червні: 1-2 числа - тепло та дощі, 3-5 червня - спека, 6-7 червня - дощі, 9-22 червня - сухо і спекотно, 25, 26, 30 - дощі, від 23 червня і до кінця місяця - помірна тепла погода;

у липні: початок місяця буде дощовим, від 4 до 8 липня - аномальна спека, 11-12 липня - дощі та бурі, 16-17 липня - дощі, від 18 до 28 липня - спека, 25 - гроза і буря, 30 липня - дощі;

у серпні: 1-3 серпня - сильна спека, 2 серпня - гроза та буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 та 29 серпня - дощі, від 19 до 21 та від 23 до 26 серпня - спека.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав свій прогноз погоди на травень 2021 року.

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