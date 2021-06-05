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Євро-2020: повні заявки всіх учасників турніру

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Євро-2020: повні заявки всіх учасників турніру

uefa.com

До старту першості залишається рівно тиждень.

Всі учасники Чемпіонату Європи-2020 з футболу вже визначилися зі своїми заявками на турнір. ТСН Проспорт представляє повні склади команд, які вже за тиждень розпочнуть боротьбу за перемогу на Євро.

ГРУПА А

Збірна Італії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Сальваторе Сірігу Флаг Италии Торино 12 січня 1987 34 роки
21 Джанлуїджи Доннарумма Флаг Италии Мілан 25 лютого 1999 22 роки
26 Алекс Мерет Флаг Италии Наполі 22 березня 1997 24 роки
Захисники
2 Джованні Ді Лоренцо Флаг Италии Наполі 4 серпня 1993 27 років
3 Джорджо Кьєлліні Флаг Италии Ювентус 14 серпня 1984 36 років
4 Леонардо Спінаццола Флаг Италии Рома 25 березня 1993 28 років
13 Емерсон Палмері Флаг Англии Челсі 3 серпня 1994 26 років
15 Франческо Ачербі Флаг Италии Лаціо 10 лютого 1988 33 роки
19 Леонардо Бонуччі Флаг Италии Ювентус 1 травня 1987 34 роки
23 Алессандро Бастоні Флаг Италии Інтернаціонале 13 квітня 1999 22 роки
24 Алессандро Флоренці Флаг Франции Парі Сен-Жермен 11 березня 1991 30 років
25 Рафаел Толой Флаг Италии Аталанта 10 жовтня 1990 30 років
Півзахисники
5 Мануель Локателлі Флаг Италии Сассуоло 8 січня 1998 23 роки
6 Марко Верратті Флаг Франции Парі Сен-Жермен 5 листопада 1992 28 років
7 Лоренцо Пеллегріні Флаг Италии Рома 19 червня 1996 24 роки
8 Жоржиньо Флаг Англии Челсі 20 грудня 1991 29 років
12 Стефано Сенсі Флаг Италии Інтернаціонале 5 серпня 1995 25 років
16 Бріан Крістанте Флаг Италии Рома 3 березня 1995 26 років
18 Ніколо Барелла Флаг Италии Інтернаціонале 7 лютого 1997 24 роки
Нападники
9 Андреа Белотті Флаг Италии Торино 20 грудня 1993 27 років
10 Лоренцо Інсіньє Флаг Италии Наполі 4 червня 1991 30 років
11 Доменіко Берарді Флаг Италии Сассуоло 1 серпня 1994 26 років
14 Федеріко Кьєза Флаг Италии Ювентус 25 жовтня 1997 23 роки
17 Чіро Іммобіле Флаг Италии Лаціо 20 лютого 1990 31 рік
20 Федеріко Бернардескі Флаг Италии Ювентус 16 лютого 1994 27 років
22 Джакомо Распадорі Флаг Италии Сассуоло 18 лютого 2000 21 рік

Головний тренер - Роберто Манчіні (56 років)

Збірна Швейцарії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Янн Зоммер Флаг Германии Боруссія (Менхенгладбах) 17 грудня 1988 32 роки
12 Івон Мвого Флаг Нидерландов ПСВ 6 червня 1994 26 років
21 Йонас Омлін Флаг Франции Монпельє 10 січня 1994 27 років
Захисники
13 Рікардо Родрігес Флаг Италии Торино 25 серпня 1992 28 років
22 Фабіан Шер Флаг Англии Ньюкасл Юнайтед 20 грудня 1991 29 років
5 Мануель Аканджи Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 19 липня 1995 25 років
4 Ніко Ельведі Флаг Германии Боруссія (Менхенгладбах) 30 вересня 1996 24 роки
3 Сільван Відмер Флаг Швейцарии Базель 5 березня 1993 28 років
17 Лоріс Беніто Флаг Франции Бордо 7 січня 1992 29 років
2 Кевін Мбабу Флаг Германии Вольфсбург 19 квітня 1995 26 років
25 Ерай Кюмарт Флаг Швейцарии Базель 4 лютого 1998 23 роки
24 Бечір Омерагич Флаг Швейцарии Цюрих 20 січня 2002 19 років
26 Джордан Лотомба Флаг Франции Ніцца 29 вересня 1998 22 роки
Півзахисники
10 Граніт Джака Флаг Англии Арсенал (Лондон) 27 вересня 1992 28 років
23 Джердан Шакірі Флаг Англии Ліверпуль 10 жовтня 1991 29 років
14 Стівен Цубер Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 17 серпня 1991 29 років
6 Деніс Закаріа Флаг Германии Боруссія (Менхенгладбах) 20 листопада 1996 24 роки
8 Ремо Фройлер Флаг Италии Аталанта 15 квітня 1992 29 років
20 Едімілсон Фернандеш Флаг Германии Майнц 05 15 квітня 1996 25 років
15 Джибріль Соу Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 6 лютого 1997 24 роки
Нападники
9 Харіс Сеферович Флаг Португалии Бенфіка 22 лютого 1992 29 років
18 Адмір Мехмеді Флаг Германии Вольфсбург 16 березня 1991 30 років
7 Брель Емболо Флаг Германии Боруссія (Менхенгладбах) 14 лютого 1997 24 роки
19 Маріо Гавранович Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 24 листопада 1989 31 рік
11 Рубен Варгас Флаг Германии Аугсбург 5 серпня 1998 22 роки
16 Крістіан Фасснахт Флаг Швейцарии Янг Бойз 11 листопада 1993 27 років

Головний тренер - Владімір Пєткович (57 років)

Збірна Туреччини

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Фехмі Мерт Гюнок Флаг Турции Істанбул Башакшехір 1 березня 1989 32 роки
23 Угурджан Чакир Флаг Турции Трабзонспор 5 квітня 1996 25 років
12 Алтай Байиндир Флаг Турции Фенербахче 14 квітня 1998 23 роки
Захисники
22 Каан Айхан Флаг Италии Сассуоло 10 листопада 1994 26 років
4 Чалар Сеюнджю Флаг Англии Лестер Сіті 23 травня 1996 25 років
2 Зекі Челік Флаг Франции Лілль 17 лютого 1997 24 роки
3 Меріх Демірал Флаг Италии Ювентус 5 березня 1998 23 роки
13 Умут Мераш Флаг Франции Гавр 20 грудня 1995 25 років
15 Озан Кабак Флаг Англии Ліверпуль 25 березня 2000 21 рік
25 Мерт Мюлдюр Флаг Италии Сассуоло 3 квітня 1999 22 роки
18 Ридван Йилмаз Флаг Турции Бешикташ 21 травня 2001 20 років
Півзахисники
6 Озан Туфан Флаг Турции Фенербахче 25 березня 1995 26 років
10 Хакан Чалханоглу Флаг Италии Мілан 8 лютого 1994 27 років
5 Окай Йокушлу Флаг Англии Вест Бромвіч Альбіон 9 березня 1994 27 років
11 Юсуф Язиджи Флаг Франции Лілль 29 січня 1997 24 роки
7 Дженгіз Ундер Флаг Англии Лестер Сіті 14 липня 1997 23 роки
21 Ірфан Кахведжи Флаг Турции Фенербахче 15 липня 1995 25 років
8 Дорукхан Токез Флаг Турции Бешикташ 21 травня 1996 25 років
20 Адбулкадир Омюр Флаг Турции Трабзонспор 25 червня 1999 21 рік
14 Тайлан Анталяли Флаг Турции Галатасарай 8 січня 1995 26 років
19 Оркун Кекчю Флаг Нидерландов Фейеноорд 29 грудня 2000 20 років
24 Керем Актюркоглу Флаг Турции Галатасарай 21 жовтня 1998 22 роки
Нападники
17 Бурак Йилмаз Флаг Франции Лілль 15 липня 1985 35 років
9 Кенан Караман Флаг Германии Фортуна (Дюссельдорф) 5 березня 1994 27 років
16 Енес Унал Флаг Испании Хетафе 10 травня 1997 24 роки
26 Халіл Дервішоглу Флаг Турции Галатасарай 8 грудня 1999 21 рік

Головний тренер - Шенол Гюнеш (69 років)

Збірна Уельса

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Вейн Хеннессі Флаг Англии Крістал Пелас 24 січня 1987 34 роки
12 Денні Ворд Флаг Англии Лестер Сіті 22 червня 1993 27 років
21 Адам Девіс Флаг Англии Сток Сіті 17 липня 1992 28 років
Захисники
2 Кріс Гантер Флаг Англии Чарльтон Атлетік 21 липня 1989 31 рік
4 Бен Девіс Флаг Англии Тоттенхем Хотспур 24 квітня 1993 28 років
22 Кріс Мефам Флаг Англии Борнмут 5 листопада 1997 23 роки
5 Том Локьєр Флаг Англии Лутон Таун 3 грудня 1994 26 років
6 Джо Родон Флаг Англии Тоттенхем Хотспур 22 жовтня 1997 23 роки
3 Неко Вільямс Флаг Англии Ліверпуль 13 квітня 2001 20 років
17 Ріс Норрінгтон-Девіс Флаг Англии Сток Сіті 22 квітня 1999 22 роки
14 Коннор Робертс Флаг Англии Суонсі Сіті 23 вересня 1995 25 років
24 Бен Кабанго Флаг Англии Суонсі Сіті 30 травня 2000 21 рік
Півзахисники
10 Аарон Ремзі Флаг Италии Ювентус 26 грудня 1990 30 років
7 Джо Аллен Флаг Англии Сток Сіті 14 березня 1990 31 рік
18 Джонні Вільямс Флаг Англии Кардіфф Сіті 9 жовтня 1993 27 років
8 Гаррі Вілсон Флаг Англии Кардіфф Сіті 22 березня 1997 24 роки
15 Ітан Ампаду Флаг Англии Шеффілд Юнайтед 14 вересня 2000 20 років
19 Девід Брукс Флаг Англии Борнмут 8 липня 1997 23 роки
16 Джо Моррелл Флаг Англии Лутон Таун 3 січня 1997 24 роки
26 Меттью Сміт Флаг Англии Донкастер Роверс 22 листопада 1999 21 рік
23 Ділан Левітт Флаг Хорватии Істра 1961 17 листопада 2000 20 років
25 Рубін Колвілл Флаг Англии Кардіфф Сіті 27 квітня 2002 19 років
20 Деніел Джеймс Флаг Англии Манчестер Юнайтед 10 листопада 1997 23 роки
Нападники
11 Гарет Бейл Флаг Англии Тоттенхем Хотспур 16 липня 1989 31 рік
13 Кіффер Мур Флаг Англии Кардіфф Сіті 8 серпня 1992 28 років
9 Тайлер Робертс Флаг Англии Лідс Юнайтед 12 січня 1999 22 роки

Головний тренер - Роб Пейдж (46 років)

ГРУПА B

Збірна Бельгії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Тібо Куртуа Флаг Испании Реал Мадрид 11 травня 1992 29 років
12 Сімон Міньоле Флаг Бельгии Брюгге 6 березня 1988 33 роки
13 Матц Селс Флаг Франции Страсбур 26 лютого 1992 29 років
Захисники
2 Тобі Алдервейрелд Флаг Англии Тоттенхем Хотспур 2 березня 1989 32 роки
3 Томас Вермален Флаг Японии Віссел Кобе 14 листопада 1985 35 років
4 Дедрік Бойата Флаг Германии Герта 28 листопада 1990 30 років
5 Ян Вертонген Флаг Португалии Бенфіка 24 квітня 1987 34 роки
15 Тома Меньє Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 12 вересня 1991 29 років
18 Джейсон Денайер Флаг Франции Олімпік Ліон 28 червня 1995 25 років
19 Леандер Дендонкер Флаг Англии Вулверхемптон Вондерерс 15 квітня 1995 26 років
21 Тімоті Кастань Флаг Англии Лестер Сіті 5 грудня 1995 25 років
Півзахисники
6 Аксель Вітсель Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 12 січня 1989 32 роки
7 Кевін Де Брюйне Флаг Англии Манчестер Сіті 28 червня 1991 29 років
8 Юрі Тілеманс Флаг Англии Лестер Сіті 7 травня 1997 24 роки
11 Яннік Феррейра Карраско Флаг Испании Атлетіко Мадрид 4 вересня 1993 27 років
16 Торган Азар Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 29 березня 1993 28 років
17 Ханс Ванакен Флаг Бельгии Брюгге 24 серпня 1992 28 років
22 Насер Шадлі Флаг Турции Істанбул Башакшехір 2 серпня 1989 31 рік
26 Денніс Прат Флаг Англии Лестер Сіті 14 травня 1994 27 років
Нападники
9 Ромелу Лукаку Флаг Италии Інтернаціонале 13 травня 1993 28 років
10 Еден Азар Флаг Испании Реал Мадрид 7 січня 1991 30 років
14 Дріс Мертенс Флаг Италии Наполі 6 травня 1987 34 роки
20 Крістіан Бентеке Флаг Англии Крістал Пелас 3 грудня 1990 30 років
23 Міши Батшуайї Флаг Англии Крістал Пелас 2 жовтня 1993 27 років
24 Леандро Троссард Флаг Англии Брайтон енд Хоув Альбіон 4 грудня 1994 26 років
25 Жеремі Доку Флаг Франции Ренн 27 травня 2002 19 років

Головний тренер - Роберто Мартінес (47 років)

Збірна Данії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Каспер Шмейхель Флаг Англии Лестер Сіті 5 листопада 1986 34 роки
22 Фредерік Реннов Флаг Германии Шальке-04 4 серпня 1992 28 років
16 Йонас Лессль Флаг Дании Мідтьюлланн 1 лютого 1989 32 роки
Захисники
4 Сімон Кьяер Флаг Италии Мілан 26 березня 1989 32 роки
6 Андреас Крістенсен Флаг Англии Челсі 10 квітня 1996 25 років
13 Матіас Йоргенсен Флаг Дании Копенгаген 23 квітня 1990 31 рік
17 Йенс Ларсен Флаг Италии Удінезе 21 лютого 1991 30 років
3 Яннік Вестергор Флаг Англии Саутгемптон 3 серпня 1992 28 років
26 Ніколай Бойлесен Флаг Дании Копенгаген 16 лютого 1992 29 років
5 Йоакім Мехле Флаг Италии Аталанта 20 травня 1997 24 роки
2 Йоакім Андерсен Флаг Англии Фулхем 31 травня 1996 25 років
Півзахисники
10 Крістіан Еріксен Флаг Италии Інтернаціонале 14 лютого 1992 29 років
8 Томас Ділейні Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 3 вересня 1991 29 років
23 П'єр-Еміль Хейб'єрг Флаг Англии Тоттенхем Хотспур 5 серпня 1995 25 років
18 Даніель Васс Флаг Испании Валенсія 31 травня 1989 32 роки
24 Матіас Йенсен Флаг Англии Брентфорд 1 січня 1996 25 років
25 Андерс Крістіансен Флаг Швеции Мальме 8 червня 1990 30 років
15 Крістіан Нергор Флаг Англии Брентфорд 10 березня 1994 27 років
Нападники
20 Юссуф Поульсен Флаг Германии РБ Лейпциг 15 червня 1994 26 років
9 Мартін Брейтвейт Флаг Испании Барселона 5 червня 1991 29 років
21 Андреас Корнеліус Флаг Италии Парма 16 березня 1993 28 років
12 Каспер Дольберг Флаг Франции Ніцца 6 жовтня 1997 23 роки
7 Роберт Сков Флаг Германии Хоффенхайм 20 травня 1996 25 років
19 Йонас Вінд Флаг Дании Копенгаген 7 лютого 1999 22 роки
11 Андрес Сков Ольсен Флаг Италии Болонья 29 грудня 1999 21 рік
14 Міккель Дамсгор Флаг Италии Сампдорія 3 липня 2000 20 років

Головний тренер - Каспер Хьюлманд (49 років)

Збірна Фінляндії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Лукаш Градецьки Флаг Германии Байер 04 24 листопада 1989 31 рік
12 Есс Йоронен Флаг Италии Брешіа 21 березня 1993 28 років
23 Анссі Яаккола Флаг Англии Брістоль Роверс 13 березня 1987 34 роки
Захисники
2 Паулюс Араюурі Флаг Кипра Пафос 15 червня 1988 32 роки
18 Йере Уронен Флаг Бельгии Генк 13 липня 1994 26 років
6 Томас Лам Флаг Нидерландов ПЕК Зволле 18 грудня 1993 27 років
15 Саулі Вяйсянен Флаг Италии К'єво 5 червня 1994 26 років
17 Ніколай Алхо Флаг Венгрии МТК 12 березня 1993 28 років
3 Даніель О'Шонессі Флаг Финляндии ХІК 14 вересня 1994 26 років
5 Лео Вяйсянен Флаг Швеции Ельфсборг 23 липня 1997 23 роки
25 Роберт Іванов Флаг Польши Варта 19 вересня 1994 26 років
4 Йоона Тойвіо Флаг Швеции Хеккен 10 березня 1988 33 роки
22 Юкка Райтала Флаг США Міннесота Юнайтед 15 вересня 1988 32 роки
Півзахисники
14 Тім Спарв Флаг Греции Ларіса 20 лютого 1987 34 роки
11 Расмус Шуллер Флаг Швеции Юргорден 18 червня 1991 29 років
6 Глен Камара Флаг Шотландии Рейнджерс 28 жовтня 1995 25 років
13 Пюрю Сойрі Флаг Дании Есб'єрг 22 вересня 1994 26 років
19 Йоні Кауко Флаг Дании Есб'єрг 12 липня 1990 30 років
9 Фредрік Йенсен Флаг Германии Аугсбург 9 вересня 1997 23 роки
24 Онні Валакарі Флаг Кипра Пафос 18 серпня 1999 21 рік
7 Роберт Тейлор Флаг Норвегии Бранн 21 жовтня 1994 26 років
8 Робін Лод Флаг США Міннесота Юнайтед 17 квітня 1993 28 років
Нападники
10 Теєму Пуккі Флаг Англии Норвіч Сіті 29 березня 1990 31 рік
20 Йоель Похьянпало Флаг Германии Уніон Берлін 13 вересня 1994 26 років
21 Лассі Лаппалайнен Флаг Канады Клеб де Фут Монреаль 24 серпня 1998 22 роки
26 Маркус Форсс Флаг Англии Брентфорд 18 червня 1999 21 рік

Головний тренер - Маркку Канерва (57 років)

Збірна Росії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Антон Шунін Флаг России Динамо (Москва) 27 січня 1987 34 роки
12 Юрій Дюпін Флаг России Рубін 17 березня 1988 33 роки
16 Матвій Сафонов Флаг России Краснодар 25 лютого 1999 22 роки
Захисники
2 Маріо Фернандес Флаг России ЦСКА (Москва) 19 вересня 1990 30 років
3 Ігор Дівєєв Флаг России ЦСКА (Москва) 27 вересня 1999 21 рік
4 В'ячеслав Караваєв Флаг России Зеніт (СПб) 20 травня 1995 26 років
5 Андрій Семенов Флаг России Ахмат 24 березня 1989 32 роки
13 Федір Кудряшов Флаг Турции Антальяспор 5 квітня 1987 34 роки
14 Георгій Джикія Флаг России Спартак (Москва) 21 листопада 1993 27 років
18 Юрій Жирков Флаг России Зеніт (СПб) 20 серпня 1983 37 років
Півзахисники
6 Денис Черишев Флаг Испании Валенсія 26 грудня 1990 30 років
7 Магомед Оздоєв Флаг России Зеніт (СПб) 5 листопада 1992 28 років
8 Дмитро Барінов Флаг России Локомотив (Москва) 11 вересня 1996 24 роки
11 Роман Зобнін Флаг России Спартак (Москва) 11 лютого 1994 27 років
15 Олексій Міранчук Флаг Италии Аталанта 17 жовтня 1995 25 років
17 Олександр Головін Флаг Франции Монако 30 травня 1996 25 років
19 Ріфат Жемалетдінов Флаг России Локомотив (Москва) 20 вересня 1996 24 роки
20 Олексій Іонов Флаг России Краснодар 18 лютого 1989 32 роки
21 Данило Фомін Флаг России Динамо (Москва) 2 березня 1997 24 роки
23 Далер Кузяєв Флаг России Зеніт (СПб) 15 січня 1993 28 років
24 Андрій Мостовой Флаг России Зеніт (СПб) 5 листопада 1997 23 роки
25 Денис Макаров Флаг России Рубін 18 лютого 1998 23 роки
26 Максим Мухін Флаг России ЦСКА (Москва) 4 листопада 2001 19 років
Нападники
9 Олександр Соболєв Флаг России Спартак (Москва) 7 березня 1997 24 роки
10 Антон Заболотний Флаг России ЦСКА 13 червня 1991 29 років
22 Артем Дзюба Флаг России Зеніт (СПб) 22 серпня 1988 32 роки

Головний тренер - Станіслав Черчесов (57 років)

ГРУПА C

Збірна Австрії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
12 Павао Перван Флаг Германии Вольфсбург 13 листопада 1987 33 роки
1 Александр Шлагер Флаг Австрии ЛАСК 1 лютого 1996 25 років
13 Даніель Бахманн Флаг Англии Уотфорд 9 липня 1994 26 років
Захисники
3 Александар Драгович Флаг Германии Байєр-04 6 березня 1991 30 років
8 Давід Алаба Флаг Германии Баварія 24 червня 1992 28 років
4 Мартін Хінтереггер Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 7 вересня 1992 28 років
21 Штефан Лайнер Флаг Германии Боруссія (Менхенгладбах) 27 серпня 1992 28 років
2 Андреас Ульмер Флаг Австрии Ред Булл (Зальцбург) 30 жовтня 1985 35 років
16 Крістофер Тріммель Флаг Германии Уніон Берлін 24 лютого 1987 34 роки
5 Штефан Пош Флаг Германии Хоффенхайм 14 травня 1997 24 роки
15 Філіпп Лінхарт Флаг Германии Фрайбург 11 липня 1996 24 роки
26 Марко Фрідль Флаг Германии Вердер 16 березня 1998 23 роки
Півзахисники
14 Юліан Баумгартлінгер Флаг Германии Байєр-04 2 січня 1988 33 роки
6 Штефан Ільзанкер Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 18 травня 1989 32 роки
22 Валентіно Лазаро Флаг Германии Боруссія (Менхенгладбах) 24 березня 1996 25 років
18 Алессандро Шопф Флаг Германии Шальке-04 7 лютого 1994 27 років
10 Флоріан Грілліч Флаг Германии Хоффенхайм 7 серпня 1995 25 років
17 Луїс Шауб Флаг Швейцарии Люцерн 29 грудня 1994 26 років
23 Ксавьєр Шлагер Флаг Германии Вольфсбург 28 вересня 1998 22 роки
19 Крістоф Баумгартнер Флаг Германии Хоффенхайм 1 серпня 1999 21 рік
24 Конрад Лаймер Флаг Германии РБ Лейпциг 27 травня 1997 24 роки
Нападники
7 Марко Арнаутович Флаг Китайской Народной Республики Шанхай Порт 19 квітня 1989 32 роки
9 Марсель Забітцер Флаг Германии РБ Лейпциг 17 березня 1994 27 років
11 Міхаель Грегорич Флаг Германии Аугсбург 18 квітня 1994 27 років
20 Карім Онісіво Флаг Германии Майнц 05 17 березня 1992 29 років
25 Саша Калайджич Флаг Германии Штутгарт 7 липня 1997 23 роки

Головний тренер - Франко Фода (55 років)

Збірна Нідерландів

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
23 Марко Бізот Флаг Нидерландов АЗ 10 березня 1991 30 років
1 Мартен Стекеленбург Флаг Нидерландов Аякс 22 вересня 1982 38 років
13 Тім Крул Флаг Англии Норвіч Сіті 3 квітня 1988 33 роки
Захисники
17 Дейлі Блінд Флаг Нидерландов Аякс 9 березня 1990 31 рік
6 Стефан де Врей Флаг Италии Інтернаціонале 5 лютого 1992 29 років
2 Джоел Велтман Флаг Англии Брайтон енд Хоув Альбіон 15 січня 1992 29 років
3 Маттейс де Лігт Флаг Италии Ювентус 12 серпня 1999 21 рік
4 Натан Аке Флаг Англии Манчестер Сіті 18 лютого 1995 26 років
22 Дензел Дюмфріс Флаг Нидерландов ПСВ 18 квітня 1996 25 років
12 Патрік ван Анхолт Флаг Англии Крістал Пелас 29 серпня 1990 30 років
5 Оуен Вейндал Флаг Нидерландов АЗ 28 листопада 1999 21 рік
25 Юррієн Тімбер Флаг Нидерландов Аякс 17 червня 2001 19 років
Півзахисники
8 Джорджиньо Вейналдум Флаг Англии Ліверпуль 11 листопада 1990 30 років
21 Френкі де Йонг Флаг Испании Барселона 12 травня 1997 24 роки
14 Деви Классен Флаг Нидерландов Аякс 21 лютого 1993 28 років
15 Мартен де Рон Флаг Италии Аталанта 29 березня 1991 30 років
20 Донні ван де Бек Флаг Англии Манчестер Юнайтед 18 квітня 1997 24 роки
16 Райан Гравенберх Флаг Нидерландов Аякс 16 травня 2002 19 років
24 Тен Копмейнерс Флаг Нидерландов АЗ 28 лютого 1998 23 роки
Нападники
10 Мемфіс Депай Флаг Франции Олимпик Лион 13 лютого 1994 27 років
11 Квінсі Промес Флаг России Спартак (Москва) 4 січня 1992 29 років
9 Люк де Йонг Флаг Испании Севілья 27 серпня 1990 30 років
7 Стевен Бергейс Флаг Нидерландов Фейеноорд 19 грудня 1991 29 років
18 Доніелл Мален Флаг Нидерландов ПСВ 19 січня 1999 22 роки
19 Ваут Вегхорст Флаг Германии Вольфсбург 7 серпня 1992 28 років
26 Коді Гакпо Флаг Нидерландов ПСВ 7 травня 1999 22 роки

Головний тренер - Франк де Бур (51 рік)

Збірна Північної Македонії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Столе Дімітрієвськи Флаг Испании Райо Вальєкано 25 грудня 1993 27 років
22 Дамьян Шишковськи Флаг Кипра Докса (Катокопіас) 18 березня 1995 26 років
12 Рісто Янков Флаг Северной Македонии Работнічки 5 вересня 1998 22 роки
Захисники
13 Стефан Рістовськи Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 12 лютого 1992 29 років
4 Кіре Рістевськи Флаг Венгрии Уйпешт 22 жовтня 1990 30 років
8 Езган Аліоскі Флаг Англии Лідс Юнайтед 12 лютого 1992 29 років
6 Вісар Мусліу Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 13 листопада 1994 26 років
14 Дарко Велковськи Флаг Хорватии Рієка 21 червня 1995 25 років
2 Егзон Бейтулаї Флаг Северной Македонии Шкендія 7 січня 1994 27 років
3 Джеко Зайков Флаг Бельгии Шарлеруа 10 лютого 1995 26 років
Півзахисники
11 Ферхан Хасані Флаг Албании Партизани 18 червня 1990 30 років
20 Стефан Спіровськи Флаг Кипра АЕК (Ларнака) 23 серпня 1990 30 років
17 Еніс Барді Флаг Испании Леванте 2 липня 1995 25 років
16 Бобан Ніколов Флаг Италии Лечче 28 липня 1994 26 років
21 Еліф Елмас Флаг Италии Наполі 24 вересня 1999 21 рік
5 Аріян Адемі Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 29 травня 1991 30 років
23 Марьян Радескі Флаг Северной Македонии Академія Пандєв 10 лютого 1995 26 років
15 Тихомір Костадінов Флаг Словакии Ружомберок 4 березня 1996 25 років
24 Даніел Аврамовськи Флаг Турции Кайсеріспор 20 лютого 1995 26 років
25 Дарко Чурлінов Флаг Германии Штутгарт 11 липня 2000 20 років
Нападники
10 Горан Пандєв Флаг Италии Дженоа 27 липня 1983 37 років
9 Александар Трайковськи Флаг Испании Мальорка 5 вересня 1992 28 років
7 Іван Тричковськи Флаг Кипра АЕК (Ларнака) 18 квітня 1987 34 роки
19 Крсте Велкоскі Флаг Боснии и Герцеговины Сараєво 20 лютого 1988 33 роки
18 Влатко Стояновськи Флаг Франции Шамблі 23 квітня 1997 24 роки
26 Мілан Рістовськи Флаг Словакии Спартак (Трнава) 8 квітня 1998 23 роки

Головний тренер - Ігор Ангеловськи (45 років)

Збірна України

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Георгій Бущан Флаг Украины Динамо (Київ) 31 травня 1994 27 років
12 Андрій Пятов Флаг Украины Шахтар (Донецьк) 28 червня 1984 36 років
23 Анатолій Трубін Флаг Украины Шахтар (Донецьк) 1 серпня 2001 19 років
Захисники
2 Едуард Соболь Флаг Бельгии Брюгге 20 квітня 1995 26 років
4 Сергій Кривцов Флаг Украины Шахтар (Донецьк) 15 березня 1991 25 років
13 Ілля Забарний Флаг Украины Динамо (Київ) 1 вересня 2002 18 років
16 Віталій Миколенко Флаг Украины Динамо (Київ) 29 травня 1999 21 рік
21 Олександр Караваєв Флаг Украины Динамо (Київ) 2 червня 1992 29 років
22 Микола Матвієнко Флаг Украины Шахтар (Донецьк) 2 травня 1996 25 років
24 Олександр Тимчик Флаг Украины Динамо (Київ) 20 січня 1997 24 роки
25 Денис Попов Флаг Украины Динамо (Київ) 17 лютого 1999 22 роки
Півзахисники
3 Георгій Судаков Флаг Украины Шахтар (Донецьк) 1 вересня 2002 18 років
5 Сергій Сидорчук Флаг Украины Динамо (Київ) 2 травня 1991 30 років
6 Тарас Степаненко Флаг Украины Шахтар (Донецьк) 8 серпня 1989 31 рік
7 Андрій Ярмоленко Флаг Англии Вест Хем Юнайтед 23 жовтня 1989 31 рік
8 Руслан Малиновський Флаг Италии Аталанта 4 травня 1993 28 років
10 Микола Шапаренко Флаг Украины Динамо (Київ) 4 жовтня 1998 22 роки
11 Марлос Флаг Украины Шахтар (Донецьк) 7 червня 1988 32 роки
14 Євген Макаренко Флаг Бельгии Кортрейк 21 травня 1991 30 років
15 Віктор Циганков Флаг Украины Динамо (Київ) 15 листопада 1997 23 роки
17 Олександр Зінченко Флаг Англии Манчестер Сіті 15 грудня 1996 24 роки
18 Роман Безус Флаг Бельгии Гент 26 вересня 1990 30 років
20 Олександр Зубков Флаг Венгрии Ференцварош 3 серпня 1996 24 роки
Нападники
9 Роман Яремчук Флаг Бельгии Гент 27 листопада 1995 25 років
19 Артем Бєсєдін Флаг Украины Динамо (Київ) 31 березня 1996 25 років
26 Артем Довбик Флаг Украины Дніпро-1 21 червня 1997 23 роки

Головний тренер - Андрій Шевченко (44 роки)

ГРУПА D

Збірна Хорватії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
12 Ловре Калініч Флаг Хорватии Хайдук (Спліт) 3 квітня 1990 31 рік
1 Домінік Лівакович Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 9 січня 1995 26 років
23 Сімон Слуга Флаг Англии Лутон Таун 17 березня 1993 28 років
Захисники
21 Домагой Віда Флаг Турции Бешикташ 29 квітня 1989 32 роки
6 Деян Ловрен Флаг России Зеніт (СПб) 5 липня 1989 31 рік
2 Шиме Врсалько Флаг Испании Атлетіко Мадрид 10 січня 1992 29 років
3 Борна Барішич Флаг Шотландии Рейнджерс 10 листопада 1992 28 років
5 Дуе Чалета-Цар Флаг Франции Олімпік Марсель 17 вересня 1996 24 роки
22 Йосип Юранович Флаг Польши Легія 16 серпня 1995 25 років
24 Домагой Брадаріч Флаг Франции Лілль 10 грудня 1999 21 рік
16 Міле Шкорич Флаг Хорватии Осієк 19 червня 1991 29 років
25 Йошко Гвардіол Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 3 січня 2002 19 років
Півзахисники
10 Лука Модрич Флаг Испании Реал Мадрид 9 вересня 1985 35 років
8 Матео Ковачич Флаг Англии Челсі 6 травня 1994 27 років
11 Марцело Брозович Флаг Италии Інтернаціонале 16 листопада 1992 28 років
19 Мілан Бадель Флаг Италии Дженоа 25 лютого 1989 32 роки
15 Маріо Пашаліч Флаг Италии Аталанта 9 лютого 1995 26 років
13 Нікола Влашич Флаг России ЦСКА (Москва) 4 жовтня 1997 23 роки
26 Лука Іванушец Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 26 листопада 1998 22 роки
Нападники
4 Іван Перішич Флаг Италии Інтернаціонале 2 лютого 1989 32 роки
9 Андрей Крамаріч Флаг Германии Хоффенхайм 19 червня 1991 29 років
17 Анте Ребіч Флаг Италии Мілан 21 вересня 1993 27 років
7 Йосип Брекало Флаг Германии Вольфсбург 23 червня 1998 22 роки
20 Бруно Петкович Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 16 вересня 1994 26 років
18 Міслав Оршич Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 29 грудня 1992 28 років
14 Анте Будімір Флаг Испании Осасуна 22 липня 1991 29 років

Головний тренер - Златко Даліч (54 роки)

Збірна Чехії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Томаш Вацлік Флаг Испании Севілья 29 березня 1989 32 роки
23 Іржи Павленка Флаг Германии Вердер 14 квітня 1992 29 років
16 Алеш Мандоус Флаг Чехии Сігма 21 квітня 1992 29 років
Захисники
2 Павел Кадержабек Флаг Германии Хоффенхайм 25 квітня 1992 29 років
3 Ондржей Челустка Флаг Чехии Спарта (Прага) 18 червня 1989 31 рік
6 Томаш Калас Флаг Англии Брістоль Сіті 15 травня 1993 28 років
18 Ян Боржил Флаг Чехии Славія (Прага) 11 січня 1991 30 років
4 Якуб Брабец Флаг Чехии Вікторія (Пльзень) 6 серпня 1992 28 років
5 Владімір Цоуфал Флаг Англии Вест Хем Юнайтед 22 серпня 1992 28 років
9 Томаш Голеш Флаг Чехии Славія (Прага) 31 березня 1993 28 років
22 Алеш Матею Флаг Италии Брешіа 3 червня 1996 25 років
17 Давид Зіма Флаг Чехии Славія (Прага) 8 листопада 2000 20 років
Півзахисники
8 Владімір Дарида Флаг Германии Герта 8 серпня 1990 30 років
14 Якуб Янкто Флаг Италии Сампдорія 19 січня 1996 25 років
15 Томаш Соучек Флаг Англии Вест Хем Юнайтед 27 лютого 1995 26 років
12 Лукаш Масопуст Флаг Чехии Славія (Прага) 12 лютого 1993 28 років
7 Антонін Барак Флаг Италии Еллас Верона 3 грудня 1994 26 років
21 Алекс Крал Флаг России Спартак (Москва) 19 травня 1998 23 роки
13 Петр Шевчик Флаг Чехии Славия (Прага) 2 травня 1994 27 років
19 Адам Гложек Флаг Чехии Спарта (Прага) 25 липня 2002 18 років
25 Якуб Пешек Флаг Чехии Слован (Ліберец) 24 червня 1993 27 років
26 Міхал Саділек Флаг Чехии Слован (Ліберец) 31 травня 1999 22 роки
Нападники
20 Матей Видра Флаг Англии Бернлі 1 травня 1992 29 років
11 Міхаел Крменчик Флаг Греции ПАОК 15 березня 1993 28 років
10 Патрік Шик Флаг Германии Байєр-04 24 січня 1996 25 років
24 Томаш Пекгарт Флаг Польши Легія 26 травня 1989 32 роки

Головний тренер - Ярослав Шилгави (59 років)

Збірна Англії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Джордан Пікфорд Флаг Англии Евертон 7 березня 1994 27 років
13 Дін Хендерсон Флаг Англии Манчестер Юнайтед 12 березня 1997 24 роки
23 Сем Джонстон Флаг Англии Вест Бромвіч Альбион 25 березня 1993 28 років
Захисники
2 Кайл Вокер Флаг Англии Манчестер Сіті 28 травня 1990 31 рік
3 Люк Шоу Флаг Англии Манчестер Юнайтед 12 липня 1995 25 років
5 Джон Стоунз Флаг Англии Манчестер Сіті 28 травня 1994 27 років
6 Гаррі Магуайр Флаг Англии Манчестер Юнайтед 5 березня 1993 28 років
12 Кіран Тріпп'єр Флаг Испании Атлетіко Мадрид 19 вересня 1990 30 років
15 Тайрон Мінгз Флаг Англии Астон Вілла 13 березня 1993 28 років
16 Конор Коуді Флаг Англии Вулверхемптон Вондерерс 25 лютого 1993 28 років
21 Бен Чілвелл Флаг Англии Челсі 21 грудня 1996 24 роки
22 Трент Александер-Арнольд Флаг Англии Ліверпуль 7 жовтня 1998 22 роки
24 Ріс Джеймс Флаг Англии Челсі 8 грудня 1999 21 рік
Півзахисники
4 Деклан Райс Флаг Англии Вест Хем Юнайтед 14 січня 1999 22 роки
7 Джек Гріліш Флаг Англии Астон Вілла 10 вересня 1995 25 років
8 Джордан Хендерсон Флаг Англии Ліверпуль 17 червня 1990 30 років
14 Калвін Філліпс Флаг Англии Лідс Юнайтед 2 грудня 1995 25 років
19 Мейсон Маунт Флаг Англии Челсі 10 січня 1999 22 роки
20 Філ Фоден Флаг Англии Манчестер Сіті 28 травня 2000 21 рік
25 Букайо Сака Флаг Англии Арсенал 5 вересня 2001 19 років
26 Джуд Беллінгем Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 29 червня 2003 17 років
Нападники
9 Гаррі Кейн Флаг Англии Тоттенхем Хотспур 28 липня 1993 27 років
10 Рахім Стерлінг Флаг Англии Манчестер Сіті 8 грудня 1994 26 років
11 Маркус Рашфорд Флаг Англии Манчестер Юнайтед 31 жовтня 1997 23 роки
17 Джейдон Санчо Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 25 березня 2000 21 рік
18 Домінік Калверт-Льюїн Флаг Англии Евертон 16 березня 1997 24 роки

Головний тренер - Гарет Саутгейт (50 років)

Збірна Шотландії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
12 Крейг Гордон Флаг Шотландии Харт оф Мідлотіан 31 грудня 1982 38 років
1 Девід Маршалл Флаг Англии Дербі Каунті 5 березня 1985 36 років
21 Джон Маклаглін Флаг Шотландии Рейнджерс 9 вересня 1987 33 роки
Захисники
3 Ендрю Робертсон Флаг Англии Ліверпуль 11 березня 1994 27 років
5 Грант Хенлі Флаг Англии Норвіч Сіті 20 листопада 1991 29 років
26 Скотт Маккенна Флаг Англии Ноттінгем Форест 12 листопада 1996 24 роки
6 Кіран Тірні Флаг Англии Арсенал 5 червня 1997 23 роки
2 Стівен О'Доннелл Флаг Шотландии Мотервелл 11 травня 1992 29 років
15 Деклан Галлахер Флаг Шотландии Мотервелл 13 лютого 1991 30 років
16 Ліам Купер Флаг Англии Лідс Юнайтед 30 серпня 1991 29 років
24 Джек Хендрі Флаг Бельгии Остенде 7 травня 1995 26 років
13 Грег Тейлор Флаг Шотландии Селтік 5 листопада 1997 23 роки
22 Натан Паттерсон Флаг Шотландии Рейнджерс 16 жовтня 2001 19 років
Півзахисники
7 Джон Макгінн Флаг Англии Астон Вілла 18 жовтня 1994 26 років
8 Каллум Макгрегор Флаг Шотландии Селтік 14 червня 1993 27 років
17 Стюарт Армстронг Флаг Англии Саутгемптон 30 березня 1992 29 років
4 Скотт Мактоміней Флаг Англии Манчестер Юнайтед 8 грудня 1996 24 роки
11 Райан Крісті Флаг Шотландии Селтік 22 лютого 1995 26 років
14 Джон Флек Флаг Англии Шеффілд Юнайтед 24 серпня 1991 29 років
23 Біллі Гілмор Флаг Англии Челсі 11 червня 2001 19 років
18 Девід Тернбулл Флаг Шотландии Селтік 10 липня 1999 21 рік
Нападники
25 Джеймс Форрест Флаг Шотландии Селтік 7 липня 1991 29 років
20 Райан Фрейзер Флаг Англии Ньюкасл Юнайтед 24 лютого 1994 27 років
9 Ліндон Дайкс Флаг Англии Куїнз Парк Рейнджерс 7 жовтня 1995 25 років
10 Че Адамс Флаг Англии Саутгемптон 13 липня 1996 24 роки
19 Кевін Нісбет Флаг Шотландии Хіберніан 8 березня 1997 24 роки

Головний тренер - Стів Кларк (57 років)

ГРУПА E

Збірна Польщі

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
22 Лукаш Фабьяньськи Флаг Англии Вест Хем Юнайтед 18 квітня 1985 36 років
1 Войцех Щенсни Флаг Италии Ювентус 18 квітня 1990 31 рік
12 Лукаш Скорупськи Флаг Италии Болонья 5 травня 1991 30 років
Захисники
15 Каміль Глік Флаг Италии Беневенто 3 лютого 1988 33 роки
13 Мацей Рибус Флаг России Локомотив (Москва) 19 серпня 1989 31 рік
18 Бартош Берешиньськи Флаг Италии Сампдорія 12 липня 1992 28 років
5 Ян Беднарек Флаг Англии Саутгемптон 12 квітня 1996 25 років
4 Томаш Кендзьора Флаг Украины Динамо (Київ) 11 червня 1994 26 років
3 Павел Давидович Флаг Италии Еллас Верона 20 травня 1995 26 років
25 Міхал Хелік Флаг Англии Барнслі 9 вересня 1995 25 років
2 Каміль Пентковськи Флаг Польши Ракув 21 червня 2000 20 років
26 Тімотеуш Пухач Флаг Германии Уніон Берлін 23 січня 1999 22 роки
Півзахисники
10 Гжегож Криховяк Флаг России Локомотив (Москва) 29 січня 1990 31 рік
20 Петр Зєліньськи Флаг Италии Наполі 20 травня 1994 27 років
14 Матеуш Кліх Флаг Англии Лідс Юнайтед 13 червня 1990 30 років
8 Кароль Лінетти Флаг Италии Торино 2 лютого 1995 26 років
21 Каміль Юзвяк Флаг Англии Дербі Каунті 22 квітня 1998 23 роки
19 Пшемислав Франковськи Флаг США Чикаго Файр 12 квітня 1995 26 років
16 Якуб Модер Флаг Англии Брайтон енд Хоув Альбіон 7 квітня 1999 22 роки
17 Пшемислав Плахета Флаг Англии Норвіч Сіті 23 березня 1998 23 роки
6 Кацпер Козловськи Флаг Польши Погонь (Щецин) 16 жовтня 2003 17 років
Нападники
9 Роберт Левандовськи Флаг Германии Баварія 21 серпня 1988 32 роки
7 Аркадіуш Мілік Флаг Франции Олімпік Марсель 28 лютого 1994 27 років
23 Давід Ковнацьки Флаг Германии Фортуна (Дюссельдорф) 14 березня 1997 24 роки
24 Якуб Сверчок Флаг Польши Пяст 28 грудня 1992 28 років
11 Кароль Свідерськи Флаг Греции ПАОК 23 січня 1997 24 роки

Головний тренер - Паулу Соуза (50 років)

Збірна Словаччини

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Мартін Дубравка Флаг Англии Ньюкасл Юнайтед 15 січня 1989 32 роки
12 Душан Куцяк Флаг Польши Лехія (Гданьск) 21 травня 1985 36 років
23 Марек Родак Флаг Англии Фулхем 13 грудня 1996 24 роки
Захисники
2 Петер Пекарік Флаг Германии Герта 30 жовтня 1986 34 роки
15 Томаш Губочан Флаг Кипра Омонія (Нікосія) 17 вересня 1985 35 років
14 Мілан Шкриньяр Флаг Италии Інтернаціонале 11 лютого 1995 26 років
5 Любомир Шатка Флаг Польши Лех 2 грудня 1995 25 років
3 Деніс Вавро Флаг Испании Уеска 10 квітня 1996 25 років
4 Мартін Вальєнт Флаг Испании Мальорка 11 грудня 1995 25 років
16 Давід Ганцко Флаг Чехии Спарта (Прага) 13 грудня 1997 23 роки
24 Мартін Косцельнік Флаг Чехии Слован (Ліберец) 2 березня 1995 26 років
Півзахисники
6 Ян Грегуш Флаг США Міннесота Юнайтед 29 січня 1991 30 років
17 Марек Гамшик Флаг Швеции Гетеборг 27 липня 1987 33 роки
19 Юрай Куцка Флаг Италии Парма 26 лютого 1987 34 роки
7 Владімір Вайсс Флаг Словакии Слован (Братіслава) 30 листопада 1989 31 рік
20 Роберт Мак Флаг Венгрии Ференцварош 8 березня 1991 30 років
8 Ондрей Дуда Флаг Германии Кельн 5 грудня 1994 26 років
13 Патрік Грошовськи Флаг Бельгии Генк 22 квітня 1992 29 років
22 Станіслав Лоботка Флаг Италии Наполі 25 листопада 1994 26 років
18 Лукаш Гараслін Флаг Италии Сассуоло 26 травня 1996 25 років
11 Ласло Бенеш Флаг Германии Аугсбург 9 вересня 1997 23 роки
10 Томаш Суслов Флаг Нидерландов Гронінген 7 червня 2002 18 років
25 Якуб Громада Флаг Чехии Слован (Ліберец) 25 травня 1996 25 років
Нападники
21 Міхал Дюріш Флаг Кипра Омонія (Нікосія) 1 червня 1988 33 роки
9 Роберт Боженик Флаг Нидерландов Фейеноорд 18 листопада 1999 21 рік
26 Іван Шранц Флаг Чехии Яблонець 13 вересня 1993 27 років

Головний тренер - Штефан Таркович (48 років)

Збірна Іспанії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Давід де Хеа Флаг Англии Манчестер Юнайтед 7 листопада 1990 30 років
13 Роберт Санчес Флаг Англии Брайтон енд Хоув Альбіон 18 листопада 1997 23 роки
23 Унаї Сімон Флаг Испании Атлетік Більбао 11 червня 1997 23 роки
Захисники
2 Сесар Аспілікуета Флаг Англии Челсі 28 серпня 1989 31 рік
3 Дієго Льоренте Флаг Англии Лідс Юнайтед 16 серпня 1993 27 років
4 Пау Торрес Флаг Испании Вільярреал 16 січня 1997 24 роки
12 Ерік Гарсія Флаг Англии Манчестер Сіті 9 січня 2001 20 років
14 Хосе Гайя Флаг Испании Валенсія 25 травня 1995 26 років
18 Жорді Альба Флаг Испании Барселона 21 березня 1989 32 роки
24 Емерік Ляпорт Флаг Англии Манчестер Сіті 27 травня 1994 27 років
Півзахисники
5 Серхіо Бускетс Флаг Испании Барселона 16 липня 1988 32 роки
6 Маркос Льоренте Флаг Испании Атлетіко Мадрид 30 січня 1995 26 років
8 Коке Флаг Испании Атлетіко Мадрид 8 січня 1992 29 років
10 Тьяго Алькантара Флаг Англии Ліверпуль 11 квітня 1991 30 років
16 Родріго Ернандес Флаг Англии Манчестер Сіті 22 червня 1996 24 роки
17 Фабіан Руїс Флаг Италии Наполі 3 квітня 1996 25 років
26 Педрі Флаг Испании Барселона 25 листопада 2002 18 років
Нападники
7 Альваро Мората Флаг Италии Ювентус 23 жовтня 1992 28 років
9 Жерар Морено Флаг Испании Вільярреал 7 квітня 1992 29 років
11 Ферран Торрес Флаг Англии Манчестер Сіті 29 лютого 2000 21 рік
19 Дані Ольмо Флаг Германии РБ Лейпциг 7 травня 1998 23 роки
20 Адама Траоре Флаг Англии Вулверхемптон Вондерерс 25 січня 1996 25 років
21 Мікель Оярсабаль Флаг Испании Реал Сосьєдад 21 квітня 1997 24 роки
22 Пабло Сарабія Флаг Франции Парі Сен-Жермен 11 травня 1992 29 років

Головний тренер - Луїс Енріке (51 рік)

Збірна Швеції

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Робін Ульсен Флаг Англии Евертон 8 січня 1990 31 рік
12 Карл-Юхан Юнссон Флаг Дании Копенгаген 28 січня 1990 31 рік
23 Крістоффер Нордфельдт Флаг Турции Генчлербірлігі 23 червня 1989 31 рік
Захисники
2 Мікаель Лустіг Флаг Швеции АІК 13 грудня 1986 34 роки
3 Віктор Лінделеф Флаг Англии Манчестер Юнайтед 17 липня 1994 26 років
4 Андреас Гранквіст Флаг Швеции Хельсінгборг 16 квітня 1985 36 років
5 Мартін Ульссон Флаг Швеции Хеккен 17 травня 1988 33 роки
6 Людвіг Аугустінссон Флаг Германии Вердер 21 квітня 1994 27 років
14 Філіп Хеландер Флаг Шотландии Рейнджерс 22 квітня 1993 28 років
16 Еміль Крафт Флаг Англии Ньюкасл Юнайтед 2 серпня 1994 26 років
18 Понтус Янссон Флаг Англии Брентфорд 13 лютого 1991 30 років
24 Маркус Даніельссон Флаг Китайской Народной Республики Далянь Профешнл 8 квітня 1989 32 роки
Півзахисники
7 Себастіан Ларссон Флаг Швеции АІК 6 червня 1985 35 років
8 Альбін Екдаль Флаг Италии Сампдорія 28 липня 1989 31 рік
10 Еміль Форсберг Флаг Германии РБ Лейпциг 23 жовтня 1991 29 років
13 Густав Свенссон Флаг Китайской Народной Республики Гуанчжоу Сіті 7 лютого 1987 34 роки
15 Кен Сема Флаг Англии Вотфорд 30 вересня 1993 27 років
17 Віктор Классон Флаг России Краснодар 2 січня 1992 29 років
19 Маттіас Сванберг Флаг Италии Болонья 5 січня 1999 22 роки
20 Крістоффер Олссон Флаг России Краснодар 30 червня 1995 25 років
21 Деян Кулушевськи Флаг Италии Ювентус 25 квітня 2000 21 рік
26 Йенс Каюсте Флаг Дании Мідтьюлланн 10 серпня 1999 21 рік
Нападники
9 Маркус Берг Флаг России Краснодар 17 серпня 1986 34 роки
11 Александер Ісак Флаг Испании Реал Сосьєдад 21 вересня 1999 21 рік
22 Робін Квайсон Флаг Германии Майнц 05 9 жовтня 1993 27 років
25 Джордан Ларссон Флаг России Спартак (Москва) 20 червня 1997 23 роки

Головний тренер - Янне Андерссон (58 років)

ГРУПА F

Збірна Франції

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Уго Льоріс Флаг Англии Тоттенхем Хотспур 26 грудня 1986 34 роки
16 Стів Манданда Флаг Франции Олімпік Марсель 28 березня 1985 36 років
23 Майк Меньян Флаг Италии Мілан 3 липня 1995 25 років
Захисники
2 Бенжамен Павар Флаг Германии Баварія 28 березня 1996 25 років
3 Преснель Кімпембе Флаг Франции Парі Сен-Жермен 13 серпня 1995 25 років
4 Рафаель Варан Флаг Испании Реал Мадрид 25 квітня 1993 28 років
5 Клеман Лангле Флаг Испании Барселона 17 червня 1995 25 років
15 Курт Зума Флаг Англии Челсі 27 жовтня 1994 26 років
18 Люка Дінь Флаг Англии Евертон 20 липня 1993 27 років
21 Лукас Ернандес Флаг Германии Баварія 14 лютого 1996 25 років
24 Лео Дюбуа Флаг Франции Олімпік Лион 14 вересня 1994 26 років
25 Жюль Кунде Флаг Испании Севілья 12 листопада 1998 22 роки
Півзахисники
6 Поль Погба Флаг Англии Манчестер Юнайтед 15 березня 1993 28 років
8 Тома Лемар Флаг Испании Атлетіко Мадрид 12 листопада 1995 25 років
12 Корентен Толіссо Флаг Германии Баварія 3 серпня 1994 26 років
13 Н’Голо Канте Флаг Англии Челсі 29 березня 1991 30 років
14 Адріан Рабьо Флаг Италии Ювентус 3 квітня 1995 26 років
17 Мусса Сіссоко Флаг Англии Тоттенхем Хотспур 16 серпня 1989 31 рік
Нападники
7 Антуан Грізманн Флаг Испании Барселона 21 березня 1991 30 років
9 Олів'є Жиру Флаг Англии Челсі 30 вересня 1986 34 роки
10 Кіліан Мбаппе Флаг Франции Парі Сен-Жермен 20 грудня 1998 22 роки
11 Усман Дембеле Флаг Испании Барселона 15 травня 1997 24 роки
19 Карім Бензема Флаг Испании Реал Мадрид 19 грудня 1987 33 роки
20 Кінгслі Коман Флаг Германии Баварія 13 червня 1996 24 роки
22 Віссам Бен-Йеддер Флаг Франции Монако 12 серпня 1990 30 років
26 Маркус Тюрам Флаг Германии Боруссія (Менхенгладбах) 6 серпня 1997 23 роки

Головний тренер - Дідьє Дешам (52 роки)

Збірна Німеччини

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Мануель Нойер Флаг Германии Баварія 27 березня 1986 35 років
12 Бернд Лено Флаг Англии Арсенал 4 березня 1992 29 років
22 Кевін Трапп Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 8 липня 1990 30 років
Захисники
2 Антоніо Рюдігер Флаг Англии Челсі 3 березня 1993 28 років
3 Марсель Хальстенберг Флаг Германии РБ Лейпциг 27 вересня 1991 29 років
4 Маттіас Гінтер Флаг Германии Борусія (Менхенгладбах) 19 січня 1994 27 років
5 Матс Хуммельс Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 16 грудня 1988 32 роки
15 Ніклас Зюле Флаг Германии Баварія 3 вересня 1995 25 років
16 Лукас Клостерман Флаг Германии РБ Лейпциг 3 червня 1996 25 років
20 Робін Госенс Флаг Италии Аталанта 5 липня 1994 26 років
24 Робін Кох Флаг Англии Лідс Юнайтед 17 липня 1996 24 роки
26 Крістіан Гюнтер Флаг Германии Фрайбург 28 лютого 1993 28 років
Півзахисники
6 Йозуа Кімміх Флаг Германии Баварія 8 лютого 1995 26 років
7 Кай Хаверц Флаг Англии Челсі 11 червня 1999 21 рік
8 Тоні Кроос Флаг Испании Реал Мадрид 4 січня 1990 31 рік
13 Йонас Хофманн Флаг Германии Боруссія (Менхенгладбах) 14 липня 1992 28 років
14 Джамал Мусіала Флаг Германии Баварія 26 лютого 2003 18 років
17 Флоріан Нойхаус Флаг Германии Боруссія (Менхенгладбах) 16 березня 1997 24 роки
18 Леон Горецка Флаг Германии Баварія 6 лютого 1995 26 років
19 Лерой Сане Флаг Германии Баварія 11 січня 1996 25 років
21 Ілкай Гюндоган Флаг Англии Манчестер Сіті 24 жовтня 1990 30 років
23 Емре Джан Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 12 січня 1994 27 років
25 Томас Мюллер Флаг Германии Баварія 13 вересня 1989 31 рік
Нападники
9 Кевін Фолланд Флаг Франции Монако 30 липня 1992 28 років
10 Серж Гнабрі Флаг Германии Баварія 14 липня 1995 25 років
11 Тімо Вернер Флаг Англии Челсі 6 березня 1996 25 років

Головний тренер - Йоахім Льов (61 рік)

Збірна Угорщини

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Петер Гулачі Флаг Германии РБ Лейпциг 6 травня 1990 31 рік
22 Адам Богдан Флаг Венгрии Ференцварош 27 вересня 1987 33 роки
12 Денеш Дібус Флаг Венгрии Ференцварош 16 листопада 1990 30 років
Захисники
14 Герге Ловренчич Флаг Венгрии Ференцварош 1 вересня 1988 32 роки
2 Адам Ланг Флаг Кипра Омонія (Нікосія) 17 січня 1993 28 років
5 Аттіла Фіола Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 17 лютого 1990 31 рік
6 Віллі Орбан Флаг Германии РБ Лейпциг 3 листопада 1992 28 років
4 Аттіла Салаї Флаг Турции Фенербахче 20 січня 1998 23 роки
21 Ендре Ботка Флаг Венгрии Ференцварош 25 серпня 1994 26 років
3 Акош Кечкеш Флаг Швейцарии Лугано 4 січня 1996 25 років
26 Бендегуз Болла Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 22 листопада 1999 21 рік
Півзахисники
8 Адам Надь Флаг Англии Брістоль Сіті 17 червня 1995 25 років
15 Ласло Кляйнхайслер Флаг Хорватии Осієк 8 квітня 1994 27 років
11 Філіп Холендер Флаг Сербии Партизан (Белград) 27 липня 1994 26 років
18 Давід Шигер Флаг Венгрии Ференцварош 30 листопада 1990 30 років
7 Лоїк Него Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 15 січня 1991 30 років
16 Даніел Газдаг Флаг США Філадельфія Юніон 2 березня 1996 25 років
13 Андраш Шафер Флаг Словакии ДАК 1904 13 квітня 1999 22 роки
10 Тамаш Чері Флаг Венгрии Мезекевешд 15 січня 1988 33 роки
Нападники
9 Адам Салаї Флаг Германии Майнц 05 9 грудня 1987 33 роки
23 Неманья Ніколіч Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 31 грудня 1987 33 роки
20 Роланд Шаллаї Флаг Германии Фрайбург 22 травня 1997 24 роки
17 Роланд Варга Флаг Венгрии МТК 23 січня 1990 31 рік
19 Кевін Варга Флаг Турции Касимпаша 30 березня 1996 25 років
25 Янош Ган Флаг Венгрии Пакш 15 березня 1995 26 років
24 Сабольч Шен Флаг США Даллас 27 вересня 2000 20 років

Головний тренер - Марко Россі (56 років)

Збірна Португалії

Ім'я Клуб Дата народження Вік
Воротарі
1 Руй Патрісіу Флаг Англии Вулверхемптон Вондерерс 15 лютого 1988 33 роки
12 Антоні Лопеш Флаг Франции Олімпік Лион 1 жовтня 1990 30 років
22 Руй Сілва Флаг Испании Гранада 7 лютого 1994 27 років
Захисники
3 Пепе Флаг Португалии Порту 26 лютого 1983 38 років
6 Жозе Фонте Флаг Франции Лілль 22 грудня 1983 37 років
5 Рафаел Геррейру Флаг Германии Боруссія (Дортмунд) 22 грудня 1993 27 років
4 Рубен Діаш Флаг Англии Манчестер Сіті 14 травня 1997 24 роки
20 Жуан Канселу Флаг Англии Манчестер Сіті 27 травня 1994 27 років
2 Нелсон Семеду Флаг Англии Вулверхемптон Вондерерс 16 листопада 1993 27 років
25 Нуну Мендеш Флаг Португалии Спортінг 19 червня 2002 18 років
Півзахисники
8 Жоау Моутінью Флаг Англии Вулверхемптон Вондерерс 8 вересня 1986 34 роки
14 Вільям Карвалью Флаг Испании Реал Бетіс 7 квітня 1992 29 років
13 Данілу Перейра Флаг Франции Парі Сен-Жермен 9 вересня 1991 29 років
11 Бруну Фернандеш Флаг Англии Манчестер Юнайтед 8 вересня 1994 26 років
16 Ренату Саншеш Флаг Франции Лілль 18 серпня 1997 23 роки
18 Рубен Невеш Флаг Англии Вулверхемптон Вондерерс 13 березня 1997 24 роки
24 Сержіу ді Олівейра Флаг Португалии Порту 2 червня 1992 29 років
26 Жуан Пальїнья Флаг Португалии Спортінг 9 липня 1995 25 років
Нападники
7 Кріштіану Роналду Флаг Италии Ювентус 5 лютого 1985 36 років
10 Бернарду Сілва Флаг Англии Манчестер Сіті 10 серпня 1994 26 років
9 Андре Сілва Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 6 листопада 1995 25 років
17 Гонсалу Гедеш Флаг Испании Валенсія 29 листопада 1996 24 роки
15 Рафа Сілва Флаг Португалии Бенфіка 17 травня 1993 28 років
23 Жуан Фелікс Флаг Испании Атлетіко Мадрид 10 листопада 1999 21 рік
21 Діогу Жота Флаг Англии Ліверпуль 4 грудня 1996 24 роки
19 Педру Гонсалвеш Флаг Португалии Спортінг 28 червня 1998 22 роки

Головний тренер - Фернанду Сантуш (66 років)