Євро-2020: повні заявки всіх учасників турніру

До старту першості залишається рівно тиждень.

Всі учасники Чемпіонату Європи-2020 з футболу вже визначилися зі своїми заявками на турнір. ТСН Проспорт представляє повні склади команд, які вже за тиждень розпочнуть боротьбу за перемогу на Євро.

ГРУПА А

Збірна Італії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Сальваторе Сірігу Торино 12 січня 1987 34 роки 21 Джанлуїджи Доннарумма Мілан 25 лютого 1999 22 роки 26 Алекс Мерет Наполі 22 березня 1997 24 роки Захисники 2 Джованні Ді Лоренцо Наполі 4 серпня 1993 27 років 3 Джорджо Кьєлліні Ювентус 14 серпня 1984 36 років 4 Леонардо Спінаццола Рома 25 березня 1993 28 років 13 Емерсон Палмері Челсі 3 серпня 1994 26 років 15 Франческо Ачербі Лаціо 10 лютого 1988 33 роки 19 Леонардо Бонуччі Ювентус 1 травня 1987 34 роки 23 Алессандро Бастоні Інтернаціонале 13 квітня 1999 22 роки 24 Алессандро Флоренці Парі Сен-Жермен 11 березня 1991 30 років 25 Рафаел Толой Аталанта 10 жовтня 1990 30 років Півзахисники 5 Мануель Локателлі Сассуоло 8 січня 1998 23 роки 6 Марко Верратті Парі Сен-Жермен 5 листопада 1992 28 років 7 Лоренцо Пеллегріні Рома 19 червня 1996 24 роки 8 Жоржиньо Челсі 20 грудня 1991 29 років 12 Стефано Сенсі Інтернаціонале 5 серпня 1995 25 років 16 Бріан Крістанте Рома 3 березня 1995 26 років 18 Ніколо Барелла Інтернаціонале 7 лютого 1997 24 роки Нападники 9 Андреа Белотті Торино 20 грудня 1993 27 років 10 Лоренцо Інсіньє Наполі 4 червня 1991 30 років 11 Доменіко Берарді Сассуоло 1 серпня 1994 26 років 14 Федеріко Кьєза Ювентус 25 жовтня 1997 23 роки 17 Чіро Іммобіле Лаціо 20 лютого 1990 31 рік 20 Федеріко Бернардескі Ювентус 16 лютого 1994 27 років 22 Джакомо Распадорі Сассуоло 18 лютого 2000 21 рік

Головний тренер - Роберто Манчіні (56 років)

Збірна Швейцарії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Янн Зоммер Боруссія (Менхенгладбах) 17 грудня 1988 32 роки 12 Івон Мвого ПСВ 6 червня 1994 26 років 21 Йонас Омлін Монпельє 10 січня 1994 27 років Захисники 13 Рікардо Родрігес Торино 25 серпня 1992 28 років 22 Фабіан Шер Ньюкасл Юнайтед 20 грудня 1991 29 років 5 Мануель Аканджи Боруссія (Дортмунд) 19 липня 1995 25 років 4 Ніко Ельведі Боруссія (Менхенгладбах) 30 вересня 1996 24 роки 3 Сільван Відмер Базель 5 березня 1993 28 років 17 Лоріс Беніто Бордо 7 січня 1992 29 років 2 Кевін Мбабу Вольфсбург 19 квітня 1995 26 років 25 Ерай Кюмарт Базель 4 лютого 1998 23 роки 24 Бечір Омерагич Цюрих 20 січня 2002 19 років 26 Джордан Лотомба Ніцца 29 вересня 1998 22 роки Півзахисники 10 Граніт Джака Арсенал (Лондон) 27 вересня 1992 28 років 23 Джердан Шакірі Ліверпуль 10 жовтня 1991 29 років 14 Стівен Цубер Айнтрахт (Франкфурт) 17 серпня 1991 29 років 6 Деніс Закаріа Боруссія (Менхенгладбах) 20 листопада 1996 24 роки 8 Ремо Фройлер Аталанта 15 квітня 1992 29 років 20 Едімілсон Фернандеш Майнц 05 15 квітня 1996 25 років 15 Джибріль Соу Айнтрахт (Франкфурт) 6 лютого 1997 24 роки Нападники 9 Харіс Сеферович Бенфіка 22 лютого 1992 29 років 18 Адмір Мехмеді Вольфсбург 16 березня 1991 30 років 7 Брель Емболо Боруссія (Менхенгладбах) 14 лютого 1997 24 роки 19 Маріо Гавранович Динамо (Загреб) 24 листопада 1989 31 рік 11 Рубен Варгас Аугсбург 5 серпня 1998 22 роки 16 Крістіан Фасснахт Янг Бойз 11 листопада 1993 27 років

Головний тренер - Владімір Пєткович (57 років)

Збірна Туреччини

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Фехмі Мерт Гюнок Істанбул Башакшехір 1 березня 1989 32 роки 23 Угурджан Чакир Трабзонспор 5 квітня 1996 25 років 12 Алтай Байиндир Фенербахче 14 квітня 1998 23 роки Захисники 22 Каан Айхан Сассуоло 10 листопада 1994 26 років 4 Чалар Сеюнджю Лестер Сіті 23 травня 1996 25 років 2 Зекі Челік Лілль 17 лютого 1997 24 роки 3 Меріх Демірал Ювентус 5 березня 1998 23 роки 13 Умут Мераш Гавр 20 грудня 1995 25 років 15 Озан Кабак Ліверпуль 25 березня 2000 21 рік 25 Мерт Мюлдюр Сассуоло 3 квітня 1999 22 роки 18 Ридван Йилмаз Бешикташ 21 травня 2001 20 років Півзахисники 6 Озан Туфан Фенербахче 25 березня 1995 26 років 10 Хакан Чалханоглу Мілан 8 лютого 1994 27 років 5 Окай Йокушлу Вест Бромвіч Альбіон 9 березня 1994 27 років 11 Юсуф Язиджи Лілль 29 січня 1997 24 роки 7 Дженгіз Ундер Лестер Сіті 14 липня 1997 23 роки 21 Ірфан Кахведжи Фенербахче 15 липня 1995 25 років 8 Дорукхан Токез Бешикташ 21 травня 1996 25 років 20 Адбулкадир Омюр Трабзонспор 25 червня 1999 21 рік 14 Тайлан Анталяли Галатасарай 8 січня 1995 26 років 19 Оркун Кекчю Фейеноорд 29 грудня 2000 20 років 24 Керем Актюркоглу Галатасарай 21 жовтня 1998 22 роки Нападники 17 Бурак Йилмаз Лілль 15 липня 1985 35 років 9 Кенан Караман Фортуна (Дюссельдорф) 5 березня 1994 27 років 16 Енес Унал Хетафе 10 травня 1997 24 роки 26 Халіл Дервішоглу Галатасарай 8 грудня 1999 21 рік

Головний тренер - Шенол Гюнеш (69 років)

Збірна Уельса

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Вейн Хеннессі Крістал Пелас 24 січня 1987 34 роки 12 Денні Ворд Лестер Сіті 22 червня 1993 27 років 21 Адам Девіс Сток Сіті 17 липня 1992 28 років Захисники 2 Кріс Гантер Чарльтон Атлетік 21 липня 1989 31 рік 4 Бен Девіс Тоттенхем Хотспур 24 квітня 1993 28 років 22 Кріс Мефам Борнмут 5 листопада 1997 23 роки 5 Том Локьєр Лутон Таун 3 грудня 1994 26 років 6 Джо Родон Тоттенхем Хотспур 22 жовтня 1997 23 роки 3 Неко Вільямс Ліверпуль 13 квітня 2001 20 років 17 Ріс Норрінгтон-Девіс Сток Сіті 22 квітня 1999 22 роки 14 Коннор Робертс Суонсі Сіті 23 вересня 1995 25 років 24 Бен Кабанго Суонсі Сіті 30 травня 2000 21 рік Півзахисники 10 Аарон Ремзі Ювентус 26 грудня 1990 30 років 7 Джо Аллен Сток Сіті 14 березня 1990 31 рік 18 Джонні Вільямс Кардіфф Сіті 9 жовтня 1993 27 років 8 Гаррі Вілсон Кардіфф Сіті 22 березня 1997 24 роки 15 Ітан Ампаду Шеффілд Юнайтед 14 вересня 2000 20 років 19 Девід Брукс Борнмут 8 липня 1997 23 роки 16 Джо Моррелл Лутон Таун 3 січня 1997 24 роки 26 Меттью Сміт Донкастер Роверс 22 листопада 1999 21 рік 23 Ділан Левітт Істра 1961 17 листопада 2000 20 років 25 Рубін Колвілл Кардіфф Сіті 27 квітня 2002 19 років 20 Деніел Джеймс Манчестер Юнайтед 10 листопада 1997 23 роки Нападники 11 Гарет Бейл Тоттенхем Хотспур 16 липня 1989 31 рік 13 Кіффер Мур Кардіфф Сіті 8 серпня 1992 28 років 9 Тайлер Робертс Лідс Юнайтед 12 січня 1999 22 роки

Головний тренер - Роб Пейдж (46 років)

ГРУПА B

Збірна Бельгії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Тібо Куртуа Реал Мадрид 11 травня 1992 29 років 12 Сімон Міньоле Брюгге 6 березня 1988 33 роки 13 Матц Селс Страсбур 26 лютого 1992 29 років Захисники 2 Тобі Алдервейрелд Тоттенхем Хотспур 2 березня 1989 32 роки 3 Томас Вермален Віссел Кобе 14 листопада 1985 35 років 4 Дедрік Бойата Герта 28 листопада 1990 30 років 5 Ян Вертонген Бенфіка 24 квітня 1987 34 роки 15 Тома Меньє Боруссія (Дортмунд) 12 вересня 1991 29 років 18 Джейсон Денайер Олімпік Ліон 28 червня 1995 25 років 19 Леандер Дендонкер Вулверхемптон Вондерерс 15 квітня 1995 26 років 21 Тімоті Кастань Лестер Сіті 5 грудня 1995 25 років Півзахисники 6 Аксель Вітсель Боруссія (Дортмунд) 12 січня 1989 32 роки 7 Кевін Де Брюйне Манчестер Сіті 28 червня 1991 29 років 8 Юрі Тілеманс Лестер Сіті 7 травня 1997 24 роки 11 Яннік Феррейра Карраско Атлетіко Мадрид 4 вересня 1993 27 років 16 Торган Азар Боруссія (Дортмунд) 29 березня 1993 28 років 17 Ханс Ванакен Брюгге 24 серпня 1992 28 років 22 Насер Шадлі Істанбул Башакшехір 2 серпня 1989 31 рік 26 Денніс Прат Лестер Сіті 14 травня 1994 27 років Нападники 9 Ромелу Лукаку Інтернаціонале 13 травня 1993 28 років 10 Еден Азар Реал Мадрид 7 січня 1991 30 років 14 Дріс Мертенс Наполі 6 травня 1987 34 роки 20 Крістіан Бентеке Крістал Пелас 3 грудня 1990 30 років 23 Міши Батшуайї Крістал Пелас 2 жовтня 1993 27 років 24 Леандро Троссард Брайтон енд Хоув Альбіон 4 грудня 1994 26 років 25 Жеремі Доку Ренн 27 травня 2002 19 років

Головний тренер - Роберто Мартінес (47 років)

Збірна Данії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Каспер Шмейхель Лестер Сіті 5 листопада 1986 34 роки 22 Фредерік Реннов Шальке-04 4 серпня 1992 28 років 16 Йонас Лессль Мідтьюлланн 1 лютого 1989 32 роки Захисники 4 Сімон Кьяер Мілан 26 березня 1989 32 роки 6 Андреас Крістенсен Челсі 10 квітня 1996 25 років 13 Матіас Йоргенсен Копенгаген 23 квітня 1990 31 рік 17 Йенс Ларсен Удінезе 21 лютого 1991 30 років 3 Яннік Вестергор Саутгемптон 3 серпня 1992 28 років 26 Ніколай Бойлесен Копенгаген 16 лютого 1992 29 років 5 Йоакім Мехле Аталанта 20 травня 1997 24 роки 2 Йоакім Андерсен Фулхем 31 травня 1996 25 років Півзахисники 10 Крістіан Еріксен Інтернаціонале 14 лютого 1992 29 років 8 Томас Ділейні Боруссія (Дортмунд) 3 вересня 1991 29 років 23 П'єр-Еміль Хейб'єрг Тоттенхем Хотспур 5 серпня 1995 25 років 18 Даніель Васс Валенсія 31 травня 1989 32 роки 24 Матіас Йенсен Брентфорд 1 січня 1996 25 років 25 Андерс Крістіансен Мальме 8 червня 1990 30 років 15 Крістіан Нергор Брентфорд 10 березня 1994 27 років Нападники 20 Юссуф Поульсен РБ Лейпциг 15 червня 1994 26 років 9 Мартін Брейтвейт Барселона 5 червня 1991 29 років 21 Андреас Корнеліус Парма 16 березня 1993 28 років 12 Каспер Дольберг Ніцца 6 жовтня 1997 23 роки 7 Роберт Сков Хоффенхайм 20 травня 1996 25 років 19 Йонас Вінд Копенгаген 7 лютого 1999 22 роки 11 Андрес Сков Ольсен Болонья 29 грудня 1999 21 рік 14 Міккель Дамсгор Сампдорія 3 липня 2000 20 років

Головний тренер - Каспер Хьюлманд (49 років)

Збірна Фінляндії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Лукаш Градецьки Байер 04 24 листопада 1989 31 рік 12 Есс Йоронен Брешіа 21 березня 1993 28 років 23 Анссі Яаккола Брістоль Роверс 13 березня 1987 34 роки Захисники 2 Паулюс Араюурі Пафос 15 червня 1988 32 роки 18 Йере Уронен Генк 13 липня 1994 26 років 6 Томас Лам ПЕК Зволле 18 грудня 1993 27 років 15 Саулі Вяйсянен К'єво 5 червня 1994 26 років 17 Ніколай Алхо МТК 12 березня 1993 28 років 3 Даніель О'Шонессі ХІК 14 вересня 1994 26 років 5 Лео Вяйсянен Ельфсборг 23 липня 1997 23 роки 25 Роберт Іванов Варта 19 вересня 1994 26 років 4 Йоона Тойвіо Хеккен 10 березня 1988 33 роки 22 Юкка Райтала Міннесота Юнайтед 15 вересня 1988 32 роки Півзахисники 14 Тім Спарв Ларіса 20 лютого 1987 34 роки 11 Расмус Шуллер Юргорден 18 червня 1991 29 років 6 Глен Камара Рейнджерс 28 жовтня 1995 25 років 13 Пюрю Сойрі Есб'єрг 22 вересня 1994 26 років 19 Йоні Кауко Есб'єрг 12 липня 1990 30 років 9 Фредрік Йенсен Аугсбург 9 вересня 1997 23 роки 24 Онні Валакарі Пафос 18 серпня 1999 21 рік 7 Роберт Тейлор Бранн 21 жовтня 1994 26 років 8 Робін Лод Міннесота Юнайтед 17 квітня 1993 28 років Нападники 10 Теєму Пуккі Норвіч Сіті 29 березня 1990 31 рік 20 Йоель Похьянпало Уніон Берлін 13 вересня 1994 26 років 21 Лассі Лаппалайнен Клеб де Фут Монреаль 24 серпня 1998 22 роки 26 Маркус Форсс Брентфорд 18 червня 1999 21 рік

Головний тренер - Маркку Канерва (57 років)

Збірна Росії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Антон Шунін Динамо (Москва) 27 січня 1987 34 роки 12 Юрій Дюпін Рубін 17 березня 1988 33 роки 16 Матвій Сафонов Краснодар 25 лютого 1999 22 роки Захисники 2 Маріо Фернандес ЦСКА (Москва) 19 вересня 1990 30 років 3 Ігор Дівєєв ЦСКА (Москва) 27 вересня 1999 21 рік 4 В'ячеслав Караваєв Зеніт (СПб) 20 травня 1995 26 років 5 Андрій Семенов Ахмат 24 березня 1989 32 роки 13 Федір Кудряшов Антальяспор 5 квітня 1987 34 роки 14 Георгій Джикія Спартак (Москва) 21 листопада 1993 27 років 18 Юрій Жирков Зеніт (СПб) 20 серпня 1983 37 років Півзахисники 6 Денис Черишев Валенсія 26 грудня 1990 30 років 7 Магомед Оздоєв Зеніт (СПб) 5 листопада 1992 28 років 8 Дмитро Барінов Локомотив (Москва) 11 вересня 1996 24 роки 11 Роман Зобнін Спартак (Москва) 11 лютого 1994 27 років 15 Олексій Міранчук Аталанта 17 жовтня 1995 25 років 17 Олександр Головін Монако 30 травня 1996 25 років 19 Ріфат Жемалетдінов Локомотив (Москва) 20 вересня 1996 24 роки 20 Олексій Іонов Краснодар 18 лютого 1989 32 роки 21 Данило Фомін Динамо (Москва) 2 березня 1997 24 роки 23 Далер Кузяєв Зеніт (СПб) 15 січня 1993 28 років 24 Андрій Мостовой Зеніт (СПб) 5 листопада 1997 23 роки 25 Денис Макаров Рубін 18 лютого 1998 23 роки 26 Максим Мухін ЦСКА (Москва) 4 листопада 2001 19 років Нападники 9 Олександр Соболєв Спартак (Москва) 7 березня 1997 24 роки 10 Антон Заболотний ЦСКА 13 червня 1991 29 років 22 Артем Дзюба Зеніт (СПб) 22 серпня 1988 32 роки

Головний тренер - Станіслав Черчесов (57 років)

ГРУПА C

Збірна Австрії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 12 Павао Перван Вольфсбург 13 листопада 1987 33 роки 1 Александр Шлагер ЛАСК 1 лютого 1996 25 років 13 Даніель Бахманн Уотфорд 9 липня 1994 26 років Захисники 3 Александар Драгович Байєр-04 6 березня 1991 30 років 8 Давід Алаба Баварія 24 червня 1992 28 років 4 Мартін Хінтереггер Айнтрахт (Франкфурт) 7 вересня 1992 28 років 21 Штефан Лайнер Боруссія (Менхенгладбах) 27 серпня 1992 28 років 2 Андреас Ульмер Ред Булл (Зальцбург) 30 жовтня 1985 35 років 16 Крістофер Тріммель Уніон Берлін 24 лютого 1987 34 роки 5 Штефан Пош Хоффенхайм 14 травня 1997 24 роки 15 Філіпп Лінхарт Фрайбург 11 липня 1996 24 роки 26 Марко Фрідль Вердер 16 березня 1998 23 роки Півзахисники 14 Юліан Баумгартлінгер Байєр-04 2 січня 1988 33 роки 6 Штефан Ільзанкер Айнтрахт (Франкфурт) 18 травня 1989 32 роки 22 Валентіно Лазаро Боруссія (Менхенгладбах) 24 березня 1996 25 років 18 Алессандро Шопф Шальке-04 7 лютого 1994 27 років 10 Флоріан Грілліч Хоффенхайм 7 серпня 1995 25 років 17 Луїс Шауб Люцерн 29 грудня 1994 26 років 23 Ксавьєр Шлагер Вольфсбург 28 вересня 1998 22 роки 19 Крістоф Баумгартнер Хоффенхайм 1 серпня 1999 21 рік 24 Конрад Лаймер РБ Лейпциг 27 травня 1997 24 роки Нападники 7 Марко Арнаутович Шанхай Порт 19 квітня 1989 32 роки 9 Марсель Забітцер РБ Лейпциг 17 березня 1994 27 років 11 Міхаель Грегорич Аугсбург 18 квітня 1994 27 років 20 Карім Онісіво Майнц 05 17 березня 1992 29 років 25 Саша Калайджич Штутгарт 7 липня 1997 23 роки

Головний тренер - Франко Фода (55 років)

Збірна Нідерландів

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 23 Марко Бізот АЗ 10 березня 1991 30 років 1 Мартен Стекеленбург Аякс 22 вересня 1982 38 років 13 Тім Крул Норвіч Сіті 3 квітня 1988 33 роки Захисники 17 Дейлі Блінд Аякс 9 березня 1990 31 рік 6 Стефан де Врей Інтернаціонале 5 лютого 1992 29 років 2 Джоел Велтман Брайтон енд Хоув Альбіон 15 січня 1992 29 років 3 Маттейс де Лігт Ювентус 12 серпня 1999 21 рік 4 Натан Аке Манчестер Сіті 18 лютого 1995 26 років 22 Дензел Дюмфріс ПСВ 18 квітня 1996 25 років 12 Патрік ван Анхолт Крістал Пелас 29 серпня 1990 30 років 5 Оуен Вейндал АЗ 28 листопада 1999 21 рік 25 Юррієн Тімбер Аякс 17 червня 2001 19 років Півзахисники 8 Джорджиньо Вейналдум Ліверпуль 11 листопада 1990 30 років 21 Френкі де Йонг Барселона 12 травня 1997 24 роки 14 Деви Классен Аякс 21 лютого 1993 28 років 15 Мартен де Рон Аталанта 29 березня 1991 30 років 20 Донні ван де Бек Манчестер Юнайтед 18 квітня 1997 24 роки 16 Райан Гравенберх Аякс 16 травня 2002 19 років 24 Тен Копмейнерс АЗ 28 лютого 1998 23 роки Нападники 10 Мемфіс Депай Олимпик Лион 13 лютого 1994 27 років 11 Квінсі Промес Спартак (Москва) 4 січня 1992 29 років 9 Люк де Йонг Севілья 27 серпня 1990 30 років 7 Стевен Бергейс Фейеноорд 19 грудня 1991 29 років 18 Доніелл Мален ПСВ 19 січня 1999 22 роки 19 Ваут Вегхорст Вольфсбург 7 серпня 1992 28 років 26 Коді Гакпо ПСВ 7 травня 1999 22 роки

Головний тренер - Франк де Бур (51 рік)

Збірна Північної Македонії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Столе Дімітрієвськи Райо Вальєкано 25 грудня 1993 27 років 22 Дамьян Шишковськи Докса (Катокопіас) 18 березня 1995 26 років 12 Рісто Янков Работнічки 5 вересня 1998 22 роки Захисники 13 Стефан Рістовськи Динамо (Загреб) 12 лютого 1992 29 років 4 Кіре Рістевськи Уйпешт 22 жовтня 1990 30 років 8 Езган Аліоскі Лідс Юнайтед 12 лютого 1992 29 років 6 Вісар Мусліу МОЛ Фехервар 13 листопада 1994 26 років 14 Дарко Велковськи Рієка 21 червня 1995 25 років 2 Егзон Бейтулаї Шкендія 7 січня 1994 27 років 3 Джеко Зайков Шарлеруа 10 лютого 1995 26 років Півзахисники 11 Ферхан Хасані Партизани 18 червня 1990 30 років 20 Стефан Спіровськи АЕК (Ларнака) 23 серпня 1990 30 років 17 Еніс Барді Леванте 2 липня 1995 25 років 16 Бобан Ніколов Лечче 28 липня 1994 26 років 21 Еліф Елмас Наполі 24 вересня 1999 21 рік 5 Аріян Адемі Динамо (Загреб) 29 травня 1991 30 років 23 Марьян Радескі Академія Пандєв 10 лютого 1995 26 років 15 Тихомір Костадінов Ружомберок 4 березня 1996 25 років 24 Даніел Аврамовськи Кайсеріспор 20 лютого 1995 26 років 25 Дарко Чурлінов Штутгарт 11 липня 2000 20 років Нападники 10 Горан Пандєв Дженоа 27 липня 1983 37 років 9 Александар Трайковськи Мальорка 5 вересня 1992 28 років 7 Іван Тричковськи АЕК (Ларнака) 18 квітня 1987 34 роки 19 Крсте Велкоскі Сараєво 20 лютого 1988 33 роки 18 Влатко Стояновськи Шамблі 23 квітня 1997 24 роки 26 Мілан Рістовськи Спартак (Трнава) 8 квітня 1998 23 роки

Головний тренер - Ігор Ангеловськи (45 років)

Збірна України

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Георгій Бущан Динамо (Київ) 31 травня 1994 27 років 12 Андрій Пятов Шахтар (Донецьк) 28 червня 1984 36 років 23 Анатолій Трубін Шахтар (Донецьк) 1 серпня 2001 19 років Захисники 2 Едуард Соболь Брюгге 20 квітня 1995 26 років 4 Сергій Кривцов Шахтар (Донецьк) 15 березня 1991 25 років 13 Ілля Забарний Динамо (Київ) 1 вересня 2002 18 років 16 Віталій Миколенко Динамо (Київ) 29 травня 1999 21 рік 21 Олександр Караваєв Динамо (Київ) 2 червня 1992 29 років 22 Микола Матвієнко Шахтар (Донецьк) 2 травня 1996 25 років 24 Олександр Тимчик Динамо (Київ) 20 січня 1997 24 роки 25 Денис Попов Динамо (Київ) 17 лютого 1999 22 роки Півзахисники 3 Георгій Судаков Шахтар (Донецьк) 1 вересня 2002 18 років 5 Сергій Сидорчук Динамо (Київ) 2 травня 1991 30 років 6 Тарас Степаненко Шахтар (Донецьк) 8 серпня 1989 31 рік 7 Андрій Ярмоленко Вест Хем Юнайтед 23 жовтня 1989 31 рік 8 Руслан Малиновський Аталанта 4 травня 1993 28 років 10 Микола Шапаренко Динамо (Київ) 4 жовтня 1998 22 роки 11 Марлос Шахтар (Донецьк) 7 червня 1988 32 роки 14 Євген Макаренко Кортрейк 21 травня 1991 30 років 15 Віктор Циганков Динамо (Київ) 15 листопада 1997 23 роки 17 Олександр Зінченко Манчестер Сіті 15 грудня 1996 24 роки 18 Роман Безус Гент 26 вересня 1990 30 років 20 Олександр Зубков Ференцварош 3 серпня 1996 24 роки Нападники 9 Роман Яремчук Гент 27 листопада 1995 25 років 19 Артем Бєсєдін Динамо (Київ) 31 березня 1996 25 років 26 Артем Довбик Дніпро-1 21 червня 1997 23 роки

Головний тренер - Андрій Шевченко (44 роки)

ГРУПА D

Збірна Хорватії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 12 Ловре Калініч Хайдук (Спліт) 3 квітня 1990 31 рік 1 Домінік Лівакович Динамо (Загреб) 9 січня 1995 26 років 23 Сімон Слуга Лутон Таун 17 березня 1993 28 років Захисники 21 Домагой Віда Бешикташ 29 квітня 1989 32 роки 6 Деян Ловрен Зеніт (СПб) 5 липня 1989 31 рік 2 Шиме Врсалько Атлетіко Мадрид 10 січня 1992 29 років 3 Борна Барішич Рейнджерс 10 листопада 1992 28 років 5 Дуе Чалета-Цар Олімпік Марсель 17 вересня 1996 24 роки 22 Йосип Юранович Легія 16 серпня 1995 25 років 24 Домагой Брадаріч Лілль 10 грудня 1999 21 рік 16 Міле Шкорич Осієк 19 червня 1991 29 років 25 Йошко Гвардіол Динамо (Загреб) 3 січня 2002 19 років Півзахисники 10 Лука Модрич Реал Мадрид 9 вересня 1985 35 років 8 Матео Ковачич Челсі 6 травня 1994 27 років 11 Марцело Брозович Інтернаціонале 16 листопада 1992 28 років 19 Мілан Бадель Дженоа 25 лютого 1989 32 роки 15 Маріо Пашаліч Аталанта 9 лютого 1995 26 років 13 Нікола Влашич ЦСКА (Москва) 4 жовтня 1997 23 роки 26 Лука Іванушец Динамо (Загреб) 26 листопада 1998 22 роки Нападники 4 Іван Перішич Інтернаціонале 2 лютого 1989 32 роки 9 Андрей Крамаріч Хоффенхайм 19 червня 1991 29 років 17 Анте Ребіч Мілан 21 вересня 1993 27 років 7 Йосип Брекало Вольфсбург 23 червня 1998 22 роки 20 Бруно Петкович Динамо (Загреб) 16 вересня 1994 26 років 18 Міслав Оршич Динамо (Загреб) 29 грудня 1992 28 років 14 Анте Будімір Осасуна 22 липня 1991 29 років

Головний тренер - Златко Даліч (54 роки)

Збірна Чехії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Томаш Вацлік Севілья 29 березня 1989 32 роки 23 Іржи Павленка Вердер 14 квітня 1992 29 років 16 Алеш Мандоус Сігма 21 квітня 1992 29 років Захисники 2 Павел Кадержабек Хоффенхайм 25 квітня 1992 29 років 3 Ондржей Челустка Спарта (Прага) 18 червня 1989 31 рік 6 Томаш Калас Брістоль Сіті 15 травня 1993 28 років 18 Ян Боржил Славія (Прага) 11 січня 1991 30 років 4 Якуб Брабец Вікторія (Пльзень) 6 серпня 1992 28 років 5 Владімір Цоуфал Вест Хем Юнайтед 22 серпня 1992 28 років 9 Томаш Голеш Славія (Прага) 31 березня 1993 28 років 22 Алеш Матею Брешіа 3 червня 1996 25 років 17 Давид Зіма Славія (Прага) 8 листопада 2000 20 років Півзахисники 8 Владімір Дарида Герта 8 серпня 1990 30 років 14 Якуб Янкто Сампдорія 19 січня 1996 25 років 15 Томаш Соучек Вест Хем Юнайтед 27 лютого 1995 26 років 12 Лукаш Масопуст Славія (Прага) 12 лютого 1993 28 років 7 Антонін Барак Еллас Верона 3 грудня 1994 26 років 21 Алекс Крал Спартак (Москва) 19 травня 1998 23 роки 13 Петр Шевчик Славия (Прага) 2 травня 1994 27 років 19 Адам Гложек Спарта (Прага) 25 липня 2002 18 років 25 Якуб Пешек Слован (Ліберец) 24 червня 1993 27 років 26 Міхал Саділек Слован (Ліберец) 31 травня 1999 22 роки Нападники 20 Матей Видра Бернлі 1 травня 1992 29 років 11 Міхаел Крменчик ПАОК 15 березня 1993 28 років 10 Патрік Шик Байєр-04 24 січня 1996 25 років 24 Томаш Пекгарт Легія 26 травня 1989 32 роки

Головний тренер - Ярослав Шилгави (59 років)

Збірна Англії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Джордан Пікфорд Евертон 7 березня 1994 27 років 13 Дін Хендерсон Манчестер Юнайтед 12 березня 1997 24 роки 23 Сем Джонстон Вест Бромвіч Альбион 25 березня 1993 28 років Захисники 2 Кайл Вокер Манчестер Сіті 28 травня 1990 31 рік 3 Люк Шоу Манчестер Юнайтед 12 липня 1995 25 років 5 Джон Стоунз Манчестер Сіті 28 травня 1994 27 років 6 Гаррі Магуайр Манчестер Юнайтед 5 березня 1993 28 років 12 Кіран Тріпп'єр Атлетіко Мадрид 19 вересня 1990 30 років 15 Тайрон Мінгз Астон Вілла 13 березня 1993 28 років 16 Конор Коуді Вулверхемптон Вондерерс 25 лютого 1993 28 років 21 Бен Чілвелл Челсі 21 грудня 1996 24 роки 22 Трент Александер-Арнольд Ліверпуль 7 жовтня 1998 22 роки 24 Ріс Джеймс Челсі 8 грудня 1999 21 рік Півзахисники 4 Деклан Райс Вест Хем Юнайтед 14 січня 1999 22 роки 7 Джек Гріліш Астон Вілла 10 вересня 1995 25 років 8 Джордан Хендерсон Ліверпуль 17 червня 1990 30 років 14 Калвін Філліпс Лідс Юнайтед 2 грудня 1995 25 років 19 Мейсон Маунт Челсі 10 січня 1999 22 роки 20 Філ Фоден Манчестер Сіті 28 травня 2000 21 рік 25 Букайо Сака Арсенал 5 вересня 2001 19 років 26 Джуд Беллінгем Боруссія (Дортмунд) 29 червня 2003 17 років Нападники 9 Гаррі Кейн Тоттенхем Хотспур 28 липня 1993 27 років 10 Рахім Стерлінг Манчестер Сіті 8 грудня 1994 26 років 11 Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед 31 жовтня 1997 23 роки 17 Джейдон Санчо Боруссія (Дортмунд) 25 березня 2000 21 рік 18 Домінік Калверт-Льюїн Евертон 16 березня 1997 24 роки

Головний тренер - Гарет Саутгейт (50 років)

Збірна Шотландії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 12 Крейг Гордон Харт оф Мідлотіан 31 грудня 1982 38 років 1 Девід Маршалл Дербі Каунті 5 березня 1985 36 років 21 Джон Маклаглін Рейнджерс 9 вересня 1987 33 роки Захисники 3 Ендрю Робертсон Ліверпуль 11 березня 1994 27 років 5 Грант Хенлі Норвіч Сіті 20 листопада 1991 29 років 26 Скотт Маккенна Ноттінгем Форест 12 листопада 1996 24 роки 6 Кіран Тірні Арсенал 5 червня 1997 23 роки 2 Стівен О'Доннелл Мотервелл 11 травня 1992 29 років 15 Деклан Галлахер Мотервелл 13 лютого 1991 30 років 16 Ліам Купер Лідс Юнайтед 30 серпня 1991 29 років 24 Джек Хендрі Остенде 7 травня 1995 26 років 13 Грег Тейлор Селтік 5 листопада 1997 23 роки 22 Натан Паттерсон Рейнджерс 16 жовтня 2001 19 років Півзахисники 7 Джон Макгінн Астон Вілла 18 жовтня 1994 26 років 8 Каллум Макгрегор Селтік 14 червня 1993 27 років 17 Стюарт Армстронг Саутгемптон 30 березня 1992 29 років 4 Скотт Мактоміней Манчестер Юнайтед 8 грудня 1996 24 роки 11 Райан Крісті Селтік 22 лютого 1995 26 років 14 Джон Флек Шеффілд Юнайтед 24 серпня 1991 29 років 23 Біллі Гілмор Челсі 11 червня 2001 19 років 18 Девід Тернбулл Селтік 10 липня 1999 21 рік Нападники 25 Джеймс Форрест Селтік 7 липня 1991 29 років 20 Райан Фрейзер Ньюкасл Юнайтед 24 лютого 1994 27 років 9 Ліндон Дайкс Куїнз Парк Рейнджерс 7 жовтня 1995 25 років 10 Че Адамс Саутгемптон 13 липня 1996 24 роки 19 Кевін Нісбет Хіберніан 8 березня 1997 24 роки

Головний тренер - Стів Кларк (57 років)

ГРУПА E

Збірна Польщі

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 22 Лукаш Фабьяньськи Вест Хем Юнайтед 18 квітня 1985 36 років 1 Войцех Щенсни Ювентус 18 квітня 1990 31 рік 12 Лукаш Скорупськи Болонья 5 травня 1991 30 років Захисники 15 Каміль Глік Беневенто 3 лютого 1988 33 роки 13 Мацей Рибус Локомотив (Москва) 19 серпня 1989 31 рік 18 Бартош Берешиньськи Сампдорія 12 липня 1992 28 років 5 Ян Беднарек Саутгемптон 12 квітня 1996 25 років 4 Томаш Кендзьора Динамо (Київ) 11 червня 1994 26 років 3 Павел Давидович Еллас Верона 20 травня 1995 26 років 25 Міхал Хелік Барнслі 9 вересня 1995 25 років 2 Каміль Пентковськи Ракув 21 червня 2000 20 років 26 Тімотеуш Пухач Уніон Берлін 23 січня 1999 22 роки Півзахисники 10 Гжегож Криховяк Локомотив (Москва) 29 січня 1990 31 рік 20 Петр Зєліньськи Наполі 20 травня 1994 27 років 14 Матеуш Кліх Лідс Юнайтед 13 червня 1990 30 років 8 Кароль Лінетти Торино 2 лютого 1995 26 років 21 Каміль Юзвяк Дербі Каунті 22 квітня 1998 23 роки 19 Пшемислав Франковськи Чикаго Файр 12 квітня 1995 26 років 16 Якуб Модер Брайтон енд Хоув Альбіон 7 квітня 1999 22 роки 17 Пшемислав Плахета Норвіч Сіті 23 березня 1998 23 роки 6 Кацпер Козловськи Погонь (Щецин) 16 жовтня 2003 17 років Нападники 9 Роберт Левандовськи Баварія 21 серпня 1988 32 роки 7 Аркадіуш Мілік Олімпік Марсель 28 лютого 1994 27 років 23 Давід Ковнацьки Фортуна (Дюссельдорф) 14 березня 1997 24 роки 24 Якуб Сверчок Пяст 28 грудня 1992 28 років 11 Кароль Свідерськи ПАОК 23 січня 1997 24 роки

Головний тренер - Паулу Соуза (50 років)

Збірна Словаччини

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Мартін Дубравка Ньюкасл Юнайтед 15 січня 1989 32 роки 12 Душан Куцяк Лехія (Гданьск) 21 травня 1985 36 років 23 Марек Родак Фулхем 13 грудня 1996 24 роки Захисники 2 Петер Пекарік Герта 30 жовтня 1986 34 роки 15 Томаш Губочан Омонія (Нікосія) 17 вересня 1985 35 років 14 Мілан Шкриньяр Інтернаціонале 11 лютого 1995 26 років 5 Любомир Шатка Лех 2 грудня 1995 25 років 3 Деніс Вавро Уеска 10 квітня 1996 25 років 4 Мартін Вальєнт Мальорка 11 грудня 1995 25 років 16 Давід Ганцко Спарта (Прага) 13 грудня 1997 23 роки 24 Мартін Косцельнік Слован (Ліберец) 2 березня 1995 26 років Півзахисники 6 Ян Грегуш Міннесота Юнайтед 29 січня 1991 30 років 17 Марек Гамшик Гетеборг 27 липня 1987 33 роки 19 Юрай Куцка Парма 26 лютого 1987 34 роки 7 Владімір Вайсс Слован (Братіслава) 30 листопада 1989 31 рік 20 Роберт Мак Ференцварош 8 березня 1991 30 років 8 Ондрей Дуда Кельн 5 грудня 1994 26 років 13 Патрік Грошовськи Генк 22 квітня 1992 29 років 22 Станіслав Лоботка Наполі 25 листопада 1994 26 років 18 Лукаш Гараслін Сассуоло 26 травня 1996 25 років 11 Ласло Бенеш Аугсбург 9 вересня 1997 23 роки 10 Томаш Суслов Гронінген 7 червня 2002 18 років 25 Якуб Громада Слован (Ліберец) 25 травня 1996 25 років Нападники 21 Міхал Дюріш Омонія (Нікосія) 1 червня 1988 33 роки 9 Роберт Боженик Фейеноорд 18 листопада 1999 21 рік 26 Іван Шранц Яблонець 13 вересня 1993 27 років

Головний тренер - Штефан Таркович (48 років)

Збірна Іспанії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Давід де Хеа Манчестер Юнайтед 7 листопада 1990 30 років 13 Роберт Санчес Брайтон енд Хоув Альбіон 18 листопада 1997 23 роки 23 Унаї Сімон Атлетік Більбао 11 червня 1997 23 роки Захисники 2 Сесар Аспілікуета Челсі 28 серпня 1989 31 рік 3 Дієго Льоренте Лідс Юнайтед 16 серпня 1993 27 років 4 Пау Торрес Вільярреал 16 січня 1997 24 роки 12 Ерік Гарсія Манчестер Сіті 9 січня 2001 20 років 14 Хосе Гайя Валенсія 25 травня 1995 26 років 18 Жорді Альба Барселона 21 березня 1989 32 роки 24 Емерік Ляпорт Манчестер Сіті 27 травня 1994 27 років Півзахисники 5 Серхіо Бускетс Барселона 16 липня 1988 32 роки 6 Маркос Льоренте Атлетіко Мадрид 30 січня 1995 26 років 8 Коке Атлетіко Мадрид 8 січня 1992 29 років 10 Тьяго Алькантара Ліверпуль 11 квітня 1991 30 років 16 Родріго Ернандес Манчестер Сіті 22 червня 1996 24 роки 17 Фабіан Руїс Наполі 3 квітня 1996 25 років 26 Педрі Барселона 25 листопада 2002 18 років Нападники 7 Альваро Мората Ювентус 23 жовтня 1992 28 років 9 Жерар Морено Вільярреал 7 квітня 1992 29 років 11 Ферран Торрес Манчестер Сіті 29 лютого 2000 21 рік 19 Дані Ольмо РБ Лейпциг 7 травня 1998 23 роки 20 Адама Траоре Вулверхемптон Вондерерс 25 січня 1996 25 років 21 Мікель Оярсабаль Реал Сосьєдад 21 квітня 1997 24 роки 22 Пабло Сарабія Парі Сен-Жермен 11 травня 1992 29 років

Головний тренер - Луїс Енріке (51 рік)

Збірна Швеції

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Робін Ульсен Евертон 8 січня 1990 31 рік 12 Карл-Юхан Юнссон Копенгаген 28 січня 1990 31 рік 23 Крістоффер Нордфельдт Генчлербірлігі 23 червня 1989 31 рік Захисники 2 Мікаель Лустіг АІК 13 грудня 1986 34 роки 3 Віктор Лінделеф Манчестер Юнайтед 17 липня 1994 26 років 4 Андреас Гранквіст Хельсінгборг 16 квітня 1985 36 років 5 Мартін Ульссон Хеккен 17 травня 1988 33 роки 6 Людвіг Аугустінссон Вердер 21 квітня 1994 27 років 14 Філіп Хеландер Рейнджерс 22 квітня 1993 28 років 16 Еміль Крафт Ньюкасл Юнайтед 2 серпня 1994 26 років 18 Понтус Янссон Брентфорд 13 лютого 1991 30 років 24 Маркус Даніельссон Далянь Профешнл 8 квітня 1989 32 роки Півзахисники 7 Себастіан Ларссон АІК 6 червня 1985 35 років 8 Альбін Екдаль Сампдорія 28 липня 1989 31 рік 10 Еміль Форсберг РБ Лейпциг 23 жовтня 1991 29 років 13 Густав Свенссон Гуанчжоу Сіті 7 лютого 1987 34 роки 15 Кен Сема Вотфорд 30 вересня 1993 27 років 17 Віктор Классон Краснодар 2 січня 1992 29 років 19 Маттіас Сванберг Болонья 5 січня 1999 22 роки 20 Крістоффер Олссон Краснодар 30 червня 1995 25 років 21 Деян Кулушевськи Ювентус 25 квітня 2000 21 рік 26 Йенс Каюсте Мідтьюлланн 10 серпня 1999 21 рік Нападники 9 Маркус Берг Краснодар 17 серпня 1986 34 роки 11 Александер Ісак Реал Сосьєдад 21 вересня 1999 21 рік 22 Робін Квайсон Майнц 05 9 жовтня 1993 27 років 25 Джордан Ларссон Спартак (Москва) 20 червня 1997 23 роки

Головний тренер - Янне Андерссон (58 років)

ГРУПА F

Збірна Франції

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Уго Льоріс Тоттенхем Хотспур 26 грудня 1986 34 роки 16 Стів Манданда Олімпік Марсель 28 березня 1985 36 років 23 Майк Меньян Мілан 3 липня 1995 25 років Захисники 2 Бенжамен Павар Баварія 28 березня 1996 25 років 3 Преснель Кімпембе Парі Сен-Жермен 13 серпня 1995 25 років 4 Рафаель Варан Реал Мадрид 25 квітня 1993 28 років 5 Клеман Лангле Барселона 17 червня 1995 25 років 15 Курт Зума Челсі 27 жовтня 1994 26 років 18 Люка Дінь Евертон 20 липня 1993 27 років 21 Лукас Ернандес Баварія 14 лютого 1996 25 років 24 Лео Дюбуа Олімпік Лион 14 вересня 1994 26 років 25 Жюль Кунде Севілья 12 листопада 1998 22 роки Півзахисники 6 Поль Погба Манчестер Юнайтед 15 березня 1993 28 років 8 Тома Лемар Атлетіко Мадрид 12 листопада 1995 25 років 12 Корентен Толіссо Баварія 3 серпня 1994 26 років 13 Н’Голо Канте Челсі 29 березня 1991 30 років 14 Адріан Рабьо Ювентус 3 квітня 1995 26 років 17 Мусса Сіссоко Тоттенхем Хотспур 16 серпня 1989 31 рік Нападники 7 Антуан Грізманн Барселона 21 березня 1991 30 років 9 Олів'є Жиру Челсі 30 вересня 1986 34 роки 10 Кіліан Мбаппе Парі Сен-Жермен 20 грудня 1998 22 роки 11 Усман Дембеле Барселона 15 травня 1997 24 роки 19 Карім Бензема Реал Мадрид 19 грудня 1987 33 роки 20 Кінгслі Коман Баварія 13 червня 1996 24 роки 22 Віссам Бен-Йеддер Монако 12 серпня 1990 30 років 26 Маркус Тюрам Боруссія (Менхенгладбах) 6 серпня 1997 23 роки

Головний тренер - Дідьє Дешам (52 роки)

Збірна Німеччини

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Мануель Нойер Баварія 27 березня 1986 35 років 12 Бернд Лено Арсенал 4 березня 1992 29 років 22 Кевін Трапп Айнтрахт (Франкфурт) 8 липня 1990 30 років Захисники 2 Антоніо Рюдігер Челсі 3 березня 1993 28 років 3 Марсель Хальстенберг РБ Лейпциг 27 вересня 1991 29 років 4 Маттіас Гінтер Борусія (Менхенгладбах) 19 січня 1994 27 років 5 Матс Хуммельс Боруссія (Дортмунд) 16 грудня 1988 32 роки 15 Ніклас Зюле Баварія 3 вересня 1995 25 років 16 Лукас Клостерман РБ Лейпциг 3 червня 1996 25 років 20 Робін Госенс Аталанта 5 липня 1994 26 років 24 Робін Кох Лідс Юнайтед 17 липня 1996 24 роки 26 Крістіан Гюнтер Фрайбург 28 лютого 1993 28 років Півзахисники 6 Йозуа Кімміх Баварія 8 лютого 1995 26 років 7 Кай Хаверц Челсі 11 червня 1999 21 рік 8 Тоні Кроос Реал Мадрид 4 січня 1990 31 рік 13 Йонас Хофманн Боруссія (Менхенгладбах) 14 липня 1992 28 років 14 Джамал Мусіала Баварія 26 лютого 2003 18 років 17 Флоріан Нойхаус Боруссія (Менхенгладбах) 16 березня 1997 24 роки 18 Леон Горецка Баварія 6 лютого 1995 26 років 19 Лерой Сане Баварія 11 січня 1996 25 років 21 Ілкай Гюндоган Манчестер Сіті 24 жовтня 1990 30 років 23 Емре Джан Боруссія (Дортмунд) 12 січня 1994 27 років 25 Томас Мюллер Баварія 13 вересня 1989 31 рік Нападники 9 Кевін Фолланд Монако 30 липня 1992 28 років 10 Серж Гнабрі Баварія 14 липня 1995 25 років 11 Тімо Вернер Челсі 6 березня 1996 25 років

Головний тренер - Йоахім Льов (61 рік)

Збірна Угорщини

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Петер Гулачі РБ Лейпциг 6 травня 1990 31 рік 22 Адам Богдан Ференцварош 27 вересня 1987 33 роки 12 Денеш Дібус Ференцварош 16 листопада 1990 30 років Захисники 14 Герге Ловренчич Ференцварош 1 вересня 1988 32 роки 2 Адам Ланг Омонія (Нікосія) 17 січня 1993 28 років 5 Аттіла Фіола МОЛ Фехервар 17 лютого 1990 31 рік 6 Віллі Орбан РБ Лейпциг 3 листопада 1992 28 років 4 Аттіла Салаї Фенербахче 20 січня 1998 23 роки 21 Ендре Ботка Ференцварош 25 серпня 1994 26 років 3 Акош Кечкеш Лугано 4 січня 1996 25 років 26 Бендегуз Болла МОЛ Фехервар 22 листопада 1999 21 рік Півзахисники 8 Адам Надь Брістоль Сіті 17 червня 1995 25 років 15 Ласло Кляйнхайслер Осієк 8 квітня 1994 27 років 11 Філіп Холендер Партизан (Белград) 27 липня 1994 26 років 18 Давід Шигер Ференцварош 30 листопада 1990 30 років 7 Лоїк Него МОЛ Фехервар 15 січня 1991 30 років 16 Даніел Газдаг Філадельфія Юніон 2 березня 1996 25 років 13 Андраш Шафер ДАК 1904 13 квітня 1999 22 роки 10 Тамаш Чері Мезекевешд 15 січня 1988 33 роки Нападники 9 Адам Салаї Майнц 05 9 грудня 1987 33 роки 23 Неманья Ніколіч МОЛ Фехервар 31 грудня 1987 33 роки 20 Роланд Шаллаї Фрайбург 22 травня 1997 24 роки 17 Роланд Варга МТК 23 січня 1990 31 рік 19 Кевін Варга Касимпаша 30 березня 1996 25 років 25 Янош Ган Пакш 15 березня 1995 26 років 24 Сабольч Шен Даллас 27 вересня 2000 20 років

Головний тренер - Марко Россі (56 років)

Збірна Португалії

№ Ім'я Клуб Дата народження Вік Воротарі 1 Руй Патрісіу Вулверхемптон Вондерерс 15 лютого 1988 33 роки 12 Антоні Лопеш Олімпік Лион 1 жовтня 1990 30 років 22 Руй Сілва Гранада 7 лютого 1994 27 років Захисники 3 Пепе Порту 26 лютого 1983 38 років 6 Жозе Фонте Лілль 22 грудня 1983 37 років 5 Рафаел Геррейру Боруссія (Дортмунд) 22 грудня 1993 27 років 4 Рубен Діаш Манчестер Сіті 14 травня 1997 24 роки 20 Жуан Канселу Манчестер Сіті 27 травня 1994 27 років 2 Нелсон Семеду Вулверхемптон Вондерерс 16 листопада 1993 27 років 25 Нуну Мендеш Спортінг 19 червня 2002 18 років Півзахисники 8 Жоау Моутінью Вулверхемптон Вондерерс 8 вересня 1986 34 роки 14 Вільям Карвалью Реал Бетіс 7 квітня 1992 29 років 13 Данілу Перейра Парі Сен-Жермен 9 вересня 1991 29 років 11 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед 8 вересня 1994 26 років 16 Ренату Саншеш Лілль 18 серпня 1997 23 роки 18 Рубен Невеш Вулверхемптон Вондерерс 13 березня 1997 24 роки 24 Сержіу ді Олівейра Порту 2 червня 1992 29 років 26 Жуан Пальїнья Спортінг 9 липня 1995 25 років Нападники 7 Кріштіану Роналду Ювентус 5 лютого 1985 36 років 10 Бернарду Сілва Манчестер Сіті 10 серпня 1994 26 років 9 Андре Сілва Айнтрахт (Франкфурт) 6 листопада 1995 25 років 17 Гонсалу Гедеш Валенсія 29 листопада 1996 24 роки 15 Рафа Сілва Бенфіка 17 травня 1993 28 років 23 Жуан Фелікс Атлетіко Мадрид 10 листопада 1999 21 рік 21 Діогу Жота Ліверпуль 4 грудня 1996 24 роки 19 Педру Гонсалвеш Спортінг 28 червня 1998 22 роки

Головний тренер - Фернанду Сантуш (66 років)

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