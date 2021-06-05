Євро-2020: повні заявки всіх учасників турніру

До старту першості залишається рівно тиждень.
Всі учасники Чемпіонату Європи-2020 з футболу вже визначилися зі своїми заявками на турнір. ТСН Проспорт представляє повні склади команд, які вже за тиждень розпочнуть боротьбу за перемогу на Євро.
ГРУПА А
Збірна Італії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Сальваторе Сірігу
|Торино
|12 січня 1987
|34 роки
|21
|Джанлуїджи Доннарумма
|Мілан
|25 лютого 1999
|22 роки
|26
|Алекс Мерет
|Наполі
|22 березня 1997
|24 роки
|Захисники
|2
|Джованні Ді Лоренцо
|Наполі
|4 серпня 1993
|27 років
|3
|Джорджо Кьєлліні
|Ювентус
|14 серпня 1984
|36 років
|4
|Леонардо Спінаццола
|Рома
|25 березня 1993
|28 років
|13
|Емерсон Палмері
|Челсі
|3 серпня 1994
|26 років
|15
|Франческо Ачербі
|Лаціо
|10 лютого 1988
|33 роки
|19
|Леонардо Бонуччі
|Ювентус
|1 травня 1987
|34 роки
|23
|Алессандро Бастоні
|Інтернаціонале
|13 квітня 1999
|22 роки
|24
|Алессандро Флоренці
|Парі Сен-Жермен
|11 березня 1991
|30 років
|25
|Рафаел Толой
|Аталанта
|10 жовтня 1990
|30 років
|Півзахисники
|5
|Мануель Локателлі
|Сассуоло
|8 січня 1998
|23 роки
|6
|Марко Верратті
|Парі Сен-Жермен
|5 листопада 1992
|28 років
|7
|Лоренцо Пеллегріні
|Рома
|19 червня 1996
|24 роки
|8
|Жоржиньо
|Челсі
|20 грудня 1991
|29 років
|12
|Стефано Сенсі
|Інтернаціонале
|5 серпня 1995
|25 років
|16
|Бріан Крістанте
|Рома
|3 березня 1995
|26 років
|18
|Ніколо Барелла
|Інтернаціонале
|7 лютого 1997
|24 роки
|Нападники
|9
|Андреа Белотті
|Торино
|20 грудня 1993
|27 років
|10
|Лоренцо Інсіньє
|Наполі
|4 червня 1991
|30 років
|11
|Доменіко Берарді
|Сассуоло
|1 серпня 1994
|26 років
|14
|Федеріко Кьєза
|Ювентус
|25 жовтня 1997
|23 роки
|17
|Чіро Іммобіле
|Лаціо
|20 лютого 1990
|31 рік
|20
|Федеріко Бернардескі
|Ювентус
|16 лютого 1994
|27 років
|22
|Джакомо Распадорі
|Сассуоло
|18 лютого 2000
|21 рік
Головний тренер - Роберто Манчіні (56 років)
Збірна Швейцарії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Янн Зоммер
|Боруссія (Менхенгладбах)
|17 грудня 1988
|32 роки
|12
|Івон Мвого
|ПСВ
|6 червня 1994
|26 років
|21
|Йонас Омлін
|Монпельє
|10 січня 1994
|27 років
|Захисники
|13
|Рікардо Родрігес
|Торино
|25 серпня 1992
|28 років
|22
|Фабіан Шер
|Ньюкасл Юнайтед
|20 грудня 1991
|29 років
|5
|Мануель Аканджи
|Боруссія (Дортмунд)
|19 липня 1995
|25 років
|4
|Ніко Ельведі
|Боруссія (Менхенгладбах)
|30 вересня 1996
|24 роки
|3
|Сільван Відмер
|Базель
|5 березня 1993
|28 років
|17
|Лоріс Беніто
|Бордо
|7 січня 1992
|29 років
|2
|Кевін Мбабу
|Вольфсбург
|19 квітня 1995
|26 років
|25
|Ерай Кюмарт
|Базель
|4 лютого 1998
|23 роки
|24
|Бечір Омерагич
|Цюрих
|20 січня 2002
|19 років
|26
|Джордан Лотомба
|Ніцца
|29 вересня 1998
|22 роки
|Півзахисники
|10
|Граніт Джака
|Арсенал (Лондон)
|27 вересня 1992
|28 років
|23
|Джердан Шакірі
|Ліверпуль
|10 жовтня 1991
|29 років
|14
|Стівен Цубер
|Айнтрахт (Франкфурт)
|17 серпня 1991
|29 років
|6
|Деніс Закаріа
|Боруссія (Менхенгладбах)
|20 листопада 1996
|24 роки
|8
|Ремо Фройлер
|Аталанта
|15 квітня 1992
|29 років
|20
|Едімілсон Фернандеш
|Майнц 05
|15 квітня 1996
|25 років
|15
|Джибріль Соу
|Айнтрахт (Франкфурт)
|6 лютого 1997
|24 роки
|Нападники
|9
|Харіс Сеферович
|Бенфіка
|22 лютого 1992
|29 років
|18
|Адмір Мехмеді
|Вольфсбург
|16 березня 1991
|30 років
|7
|Брель Емболо
|Боруссія (Менхенгладбах)
|14 лютого 1997
|24 роки
|19
|Маріо Гавранович
|Динамо (Загреб)
|24 листопада 1989
|31 рік
|11
|Рубен Варгас
|Аугсбург
|5 серпня 1998
|22 роки
|16
|Крістіан Фасснахт
|Янг Бойз
|11 листопада 1993
|27 років
Головний тренер - Владімір Пєткович (57 років)
Збірна Туреччини
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Фехмі Мерт Гюнок
|Істанбул Башакшехір
|1 березня 1989
|32 роки
|23
|Угурджан Чакир
|Трабзонспор
|5 квітня 1996
|25 років
|12
|Алтай Байиндир
|Фенербахче
|14 квітня 1998
|23 роки
|Захисники
|22
|Каан Айхан
|Сассуоло
|10 листопада 1994
|26 років
|4
|Чалар Сеюнджю
|Лестер Сіті
|23 травня 1996
|25 років
|2
|Зекі Челік
|Лілль
|17 лютого 1997
|24 роки
|3
|Меріх Демірал
|Ювентус
|5 березня 1998
|23 роки
|13
|Умут Мераш
|Гавр
|20 грудня 1995
|25 років
|15
|Озан Кабак
|Ліверпуль
|25 березня 2000
|21 рік
|25
|Мерт Мюлдюр
|Сассуоло
|3 квітня 1999
|22 роки
|18
|Ридван Йилмаз
|Бешикташ
|21 травня 2001
|20 років
|Півзахисники
|6
|Озан Туфан
|Фенербахче
|25 березня 1995
|26 років
|10
|Хакан Чалханоглу
|Мілан
|8 лютого 1994
|27 років
|5
|Окай Йокушлу
|Вест Бромвіч Альбіон
|9 березня 1994
|27 років
|11
|Юсуф Язиджи
|Лілль
|29 січня 1997
|24 роки
|7
|Дженгіз Ундер
|Лестер Сіті
|14 липня 1997
|23 роки
|21
|Ірфан Кахведжи
|Фенербахче
|15 липня 1995
|25 років
|8
|Дорукхан Токез
|Бешикташ
|21 травня 1996
|25 років
|20
|Адбулкадир Омюр
|Трабзонспор
|25 червня 1999
|21 рік
|14
|Тайлан Анталяли
|Галатасарай
|8 січня 1995
|26 років
|19
|Оркун Кекчю
|Фейеноорд
|29 грудня 2000
|20 років
|24
|Керем Актюркоглу
|Галатасарай
|21 жовтня 1998
|22 роки
|Нападники
|17
|Бурак Йилмаз
|Лілль
|15 липня 1985
|35 років
|9
|Кенан Караман
|Фортуна (Дюссельдорф)
|5 березня 1994
|27 років
|16
|Енес Унал
|Хетафе
|10 травня 1997
|24 роки
|26
|Халіл Дервішоглу
|Галатасарай
|8 грудня 1999
|21 рік
Головний тренер - Шенол Гюнеш (69 років)
Збірна Уельса
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Вейн Хеннессі
|Крістал Пелас
|24 січня 1987
|34 роки
|12
|Денні Ворд
|Лестер Сіті
|22 червня 1993
|27 років
|21
|Адам Девіс
|Сток Сіті
|17 липня 1992
|28 років
|Захисники
|2
|Кріс Гантер
|Чарльтон Атлетік
|21 липня 1989
|31 рік
|4
|Бен Девіс
|Тоттенхем Хотспур
|24 квітня 1993
|28 років
|22
|Кріс Мефам
|Борнмут
|5 листопада 1997
|23 роки
|5
|Том Локьєр
|Лутон Таун
|3 грудня 1994
|26 років
|6
|Джо Родон
|Тоттенхем Хотспур
|22 жовтня 1997
|23 роки
|3
|Неко Вільямс
|Ліверпуль
|13 квітня 2001
|20 років
|17
|Ріс Норрінгтон-Девіс
|Сток Сіті
|22 квітня 1999
|22 роки
|14
|Коннор Робертс
|Суонсі Сіті
|23 вересня 1995
|25 років
|24
|Бен Кабанго
|Суонсі Сіті
|30 травня 2000
|21 рік
|Півзахисники
|10
|Аарон Ремзі
|Ювентус
|26 грудня 1990
|30 років
|7
|Джо Аллен
|Сток Сіті
|14 березня 1990
|31 рік
|18
|Джонні Вільямс
|Кардіфф Сіті
|9 жовтня 1993
|27 років
|8
|Гаррі Вілсон
|Кардіфф Сіті
|22 березня 1997
|24 роки
|15
|Ітан Ампаду
|Шеффілд Юнайтед
|14 вересня 2000
|20 років
|19
|Девід Брукс
|Борнмут
|8 липня 1997
|23 роки
|16
|Джо Моррелл
|Лутон Таун
|3 січня 1997
|24 роки
|26
|Меттью Сміт
|Донкастер Роверс
|22 листопада 1999
|21 рік
|23
|Ділан Левітт
|Істра 1961
|17 листопада 2000
|20 років
|25
|Рубін Колвілл
|Кардіфф Сіті
|27 квітня 2002
|19 років
|20
|Деніел Джеймс
|Манчестер Юнайтед
|10 листопада 1997
|23 роки
|Нападники
|11
|Гарет Бейл
|Тоттенхем Хотспур
|16 липня 1989
|31 рік
|13
|Кіффер Мур
|Кардіфф Сіті
|8 серпня 1992
|28 років
|9
|Тайлер Робертс
|Лідс Юнайтед
|12 січня 1999
|22 роки
Головний тренер - Роб Пейдж (46 років)
ГРУПА B
Збірна Бельгії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Тібо Куртуа
|Реал Мадрид
|11 травня 1992
|29 років
|12
|Сімон Міньоле
|Брюгге
|6 березня 1988
|33 роки
|13
|Матц Селс
|Страсбур
|26 лютого 1992
|29 років
|Захисники
|2
|Тобі Алдервейрелд
|Тоттенхем Хотспур
|2 березня 1989
|32 роки
|3
|Томас Вермален
|Віссел Кобе
|14 листопада 1985
|35 років
|4
|Дедрік Бойата
|Герта
|28 листопада 1990
|30 років
|5
|Ян Вертонген
|Бенфіка
|24 квітня 1987
|34 роки
|15
|Тома Меньє
|Боруссія (Дортмунд)
|12 вересня 1991
|29 років
|18
|Джейсон Денайер
|Олімпік Ліон
|28 червня 1995
|25 років
|19
|Леандер Дендонкер
|Вулверхемптон Вондерерс
|15 квітня 1995
|26 років
|21
|Тімоті Кастань
|Лестер Сіті
|5 грудня 1995
|25 років
|Півзахисники
|6
|Аксель Вітсель
|Боруссія (Дортмунд)
|12 січня 1989
|32 роки
|7
|Кевін Де Брюйне
|Манчестер Сіті
|28 червня 1991
|29 років
|8
|Юрі Тілеманс
|Лестер Сіті
|7 травня 1997
|24 роки
|11
|Яннік Феррейра Карраско
|Атлетіко Мадрид
|4 вересня 1993
|27 років
|16
|Торган Азар
|Боруссія (Дортмунд)
|29 березня 1993
|28 років
|17
|Ханс Ванакен
|Брюгге
|24 серпня 1992
|28 років
|22
|Насер Шадлі
|Істанбул Башакшехір
|2 серпня 1989
|31 рік
|26
|Денніс Прат
|Лестер Сіті
|14 травня 1994
|27 років
|Нападники
|9
|Ромелу Лукаку
|Інтернаціонале
|13 травня 1993
|28 років
|10
|Еден Азар
|Реал Мадрид
|7 січня 1991
|30 років
|14
|Дріс Мертенс
|Наполі
|6 травня 1987
|34 роки
|20
|Крістіан Бентеке
|Крістал Пелас
|3 грудня 1990
|30 років
|23
|Міши Батшуайї
|Крістал Пелас
|2 жовтня 1993
|27 років
|24
|Леандро Троссард
|Брайтон енд Хоув Альбіон
|4 грудня 1994
|26 років
|25
|Жеремі Доку
|Ренн
|27 травня 2002
|19 років
Головний тренер - Роберто Мартінес (47 років)
Збірна Данії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Каспер Шмейхель
|Лестер Сіті
|5 листопада 1986
|34 роки
|22
|Фредерік Реннов
|Шальке-04
|4 серпня 1992
|28 років
|16
|Йонас Лессль
|Мідтьюлланн
|1 лютого 1989
|32 роки
|Захисники
|4
|Сімон Кьяер
|Мілан
|26 березня 1989
|32 роки
|6
|Андреас Крістенсен
|Челсі
|10 квітня 1996
|25 років
|13
|Матіас Йоргенсен
|Копенгаген
|23 квітня 1990
|31 рік
|17
|Йенс Ларсен
|Удінезе
|21 лютого 1991
|30 років
|3
|Яннік Вестергор
|Саутгемптон
|3 серпня 1992
|28 років
|26
|Ніколай Бойлесен
|Копенгаген
|16 лютого 1992
|29 років
|5
|Йоакім Мехле
|Аталанта
|20 травня 1997
|24 роки
|2
|Йоакім Андерсен
|Фулхем
|31 травня 1996
|25 років
|Півзахисники
|10
|Крістіан Еріксен
|Інтернаціонале
|14 лютого 1992
|29 років
|8
|Томас Ділейні
|Боруссія (Дортмунд)
|3 вересня 1991
|29 років
|23
|П'єр-Еміль Хейб'єрг
|Тоттенхем Хотспур
|5 серпня 1995
|25 років
|18
|Даніель Васс
|Валенсія
|31 травня 1989
|32 роки
|24
|Матіас Йенсен
|Брентфорд
|1 січня 1996
|25 років
|25
|Андерс Крістіансен
|Мальме
|8 червня 1990
|30 років
|15
|Крістіан Нергор
|Брентфорд
|10 березня 1994
|27 років
|Нападники
|20
|Юссуф Поульсен
|РБ Лейпциг
|15 червня 1994
|26 років
|9
|Мартін Брейтвейт
|Барселона
|5 червня 1991
|29 років
|21
|Андреас Корнеліус
|Парма
|16 березня 1993
|28 років
|12
|Каспер Дольберг
|Ніцца
|6 жовтня 1997
|23 роки
|7
|Роберт Сков
|Хоффенхайм
|20 травня 1996
|25 років
|19
|Йонас Вінд
|Копенгаген
|7 лютого 1999
|22 роки
|11
|Андрес Сков Ольсен
|Болонья
|29 грудня 1999
|21 рік
|14
|Міккель Дамсгор
|Сампдорія
|3 липня 2000
|20 років
Головний тренер - Каспер Хьюлманд (49 років)
Збірна Фінляндії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Лукаш Градецьки
|Байер 04
|24 листопада 1989
|31 рік
|12
|Есс Йоронен
|Брешіа
|21 березня 1993
|28 років
|23
|Анссі Яаккола
|Брістоль Роверс
|13 березня 1987
|34 роки
|Захисники
|2
|Паулюс Араюурі
|Пафос
|15 червня 1988
|32 роки
|18
|Йере Уронен
|Генк
|13 липня 1994
|26 років
|6
|Томас Лам
|ПЕК Зволле
|18 грудня 1993
|27 років
|15
|Саулі Вяйсянен
|К'єво
|5 червня 1994
|26 років
|17
|Ніколай Алхо
|МТК
|12 березня 1993
|28 років
|3
|Даніель О'Шонессі
|ХІК
|14 вересня 1994
|26 років
|5
|Лео Вяйсянен
|Ельфсборг
|23 липня 1997
|23 роки
|25
|Роберт Іванов
|Варта
|19 вересня 1994
|26 років
|4
|Йоона Тойвіо
|Хеккен
|10 березня 1988
|33 роки
|22
|Юкка Райтала
|Міннесота Юнайтед
|15 вересня 1988
|32 роки
|Півзахисники
|14
|Тім Спарв
|Ларіса
|20 лютого 1987
|34 роки
|11
|Расмус Шуллер
|Юргорден
|18 червня 1991
|29 років
|6
|Глен Камара
|Рейнджерс
|28 жовтня 1995
|25 років
|13
|Пюрю Сойрі
|Есб'єрг
|22 вересня 1994
|26 років
|19
|Йоні Кауко
|Есб'єрг
|12 липня 1990
|30 років
|9
|Фредрік Йенсен
|Аугсбург
|9 вересня 1997
|23 роки
|24
|Онні Валакарі
|Пафос
|18 серпня 1999
|21 рік
|7
|Роберт Тейлор
|Бранн
|21 жовтня 1994
|26 років
|8
|Робін Лод
|Міннесота Юнайтед
|17 квітня 1993
|28 років
|Нападники
|10
|Теєму Пуккі
|Норвіч Сіті
|29 березня 1990
|31 рік
|20
|Йоель Похьянпало
|Уніон Берлін
|13 вересня 1994
|26 років
|21
|Лассі Лаппалайнен
|Клеб де Фут Монреаль
|24 серпня 1998
|22 роки
|26
|Маркус Форсс
|Брентфорд
|18 червня 1999
|21 рік
Головний тренер - Маркку Канерва (57 років)
Збірна Росії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Антон Шунін
|Динамо (Москва)
|27 січня 1987
|34 роки
|12
|Юрій Дюпін
|Рубін
|17 березня 1988
|33 роки
|16
|Матвій Сафонов
|Краснодар
|25 лютого 1999
|22 роки
|Захисники
|2
|Маріо Фернандес
|ЦСКА (Москва)
|19 вересня 1990
|30 років
|3
|Ігор Дівєєв
|ЦСКА (Москва)
|27 вересня 1999
|21 рік
|4
|В'ячеслав Караваєв
|Зеніт (СПб)
|20 травня 1995
|26 років
|5
|Андрій Семенов
|Ахмат
|24 березня 1989
|32 роки
|13
|Федір Кудряшов
|Антальяспор
|5 квітня 1987
|34 роки
|14
|Георгій Джикія
|Спартак (Москва)
|21 листопада 1993
|27 років
|18
|Юрій Жирков
|Зеніт (СПб)
|20 серпня 1983
|37 років
|Півзахисники
|6
|Денис Черишев
|Валенсія
|26 грудня 1990
|30 років
|7
|Магомед Оздоєв
|Зеніт (СПб)
|5 листопада 1992
|28 років
|8
|Дмитро Барінов
|Локомотив (Москва)
|11 вересня 1996
|24 роки
|11
|Роман Зобнін
|Спартак (Москва)
|11 лютого 1994
|27 років
|15
|Олексій Міранчук
|Аталанта
|17 жовтня 1995
|25 років
|17
|Олександр Головін
|Монако
|30 травня 1996
|25 років
|19
|Ріфат Жемалетдінов
|Локомотив (Москва)
|20 вересня 1996
|24 роки
|20
|Олексій Іонов
|Краснодар
|18 лютого 1989
|32 роки
|21
|Данило Фомін
|Динамо (Москва)
|2 березня 1997
|24 роки
|23
|Далер Кузяєв
|Зеніт (СПб)
|15 січня 1993
|28 років
|24
|Андрій Мостовой
|Зеніт (СПб)
|5 листопада 1997
|23 роки
|25
|Денис Макаров
|Рубін
|18 лютого 1998
|23 роки
|26
|Максим Мухін
|ЦСКА (Москва)
|4 листопада 2001
|19 років
|Нападники
|9
|Олександр Соболєв
|Спартак (Москва)
|7 березня 1997
|24 роки
|10
|Антон Заболотний
|ЦСКА
|13 червня 1991
|29 років
|22
|Артем Дзюба
|Зеніт (СПб)
|22 серпня 1988
|32 роки
Головний тренер - Станіслав Черчесов (57 років)
ГРУПА C
Збірна Австрії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|12
|Павао Перван
|Вольфсбург
|13 листопада 1987
|33 роки
|1
|Александр Шлагер
|ЛАСК
|1 лютого 1996
|25 років
|13
|Даніель Бахманн
|Уотфорд
|9 липня 1994
|26 років
|Захисники
|3
|Александар Драгович
|Байєр-04
|6 березня 1991
|30 років
|8
|Давід Алаба
|Баварія
|24 червня 1992
|28 років
|4
|Мартін Хінтереггер
|Айнтрахт (Франкфурт)
|7 вересня 1992
|28 років
|21
|Штефан Лайнер
|Боруссія (Менхенгладбах)
|27 серпня 1992
|28 років
|2
|Андреас Ульмер
|Ред Булл (Зальцбург)
|30 жовтня 1985
|35 років
|16
|Крістофер Тріммель
|Уніон Берлін
|24 лютого 1987
|34 роки
|5
|Штефан Пош
|Хоффенхайм
|14 травня 1997
|24 роки
|15
|Філіпп Лінхарт
|Фрайбург
|11 липня 1996
|24 роки
|26
|Марко Фрідль
|Вердер
|16 березня 1998
|23 роки
|Півзахисники
|14
|Юліан Баумгартлінгер
|Байєр-04
|2 січня 1988
|33 роки
|6
|Штефан Ільзанкер
|Айнтрахт (Франкфурт)
|18 травня 1989
|32 роки
|22
|Валентіно Лазаро
|Боруссія (Менхенгладбах)
|24 березня 1996
|25 років
|18
|Алессандро Шопф
|Шальке-04
|7 лютого 1994
|27 років
|10
|Флоріан Грілліч
|Хоффенхайм
|7 серпня 1995
|25 років
|17
|Луїс Шауб
|Люцерн
|29 грудня 1994
|26 років
|23
|Ксавьєр Шлагер
|Вольфсбург
|28 вересня 1998
|22 роки
|19
|Крістоф Баумгартнер
|Хоффенхайм
|1 серпня 1999
|21 рік
|24
|Конрад Лаймер
|РБ Лейпциг
|27 травня 1997
|24 роки
|Нападники
|7
|Марко Арнаутович
|Шанхай Порт
|19 квітня 1989
|32 роки
|9
|Марсель Забітцер
|РБ Лейпциг
|17 березня 1994
|27 років
|11
|Міхаель Грегорич
|Аугсбург
|18 квітня 1994
|27 років
|20
|Карім Онісіво
|Майнц 05
|17 березня 1992
|29 років
|25
|Саша Калайджич
|Штутгарт
|7 липня 1997
|23 роки
Головний тренер - Франко Фода (55 років)
Збірна Нідерландів
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|23
|Марко Бізот
|АЗ
|10 березня 1991
|30 років
|1
|Мартен Стекеленбург
|Аякс
|22 вересня 1982
|38 років
|13
|Тім Крул
|Норвіч Сіті
|3 квітня 1988
|33 роки
|Захисники
|17
|Дейлі Блінд
|Аякс
|9 березня 1990
|31 рік
|6
|Стефан де Врей
|Інтернаціонале
|5 лютого 1992
|29 років
|2
|Джоел Велтман
|Брайтон енд Хоув Альбіон
|15 січня 1992
|29 років
|3
|Маттейс де Лігт
|Ювентус
|12 серпня 1999
|21 рік
|4
|Натан Аке
|Манчестер Сіті
|18 лютого 1995
|26 років
|22
|Дензел Дюмфріс
|ПСВ
|18 квітня 1996
|25 років
|12
|Патрік ван Анхолт
|Крістал Пелас
|29 серпня 1990
|30 років
|5
|Оуен Вейндал
|АЗ
|28 листопада 1999
|21 рік
|25
|Юррієн Тімбер
|Аякс
|17 червня 2001
|19 років
|Півзахисники
|8
|Джорджиньо Вейналдум
|Ліверпуль
|11 листопада 1990
|30 років
|21
|Френкі де Йонг
|Барселона
|12 травня 1997
|24 роки
|14
|Деви Классен
|Аякс
|21 лютого 1993
|28 років
|15
|Мартен де Рон
|Аталанта
|29 березня 1991
|30 років
|20
|Донні ван де Бек
|Манчестер Юнайтед
|18 квітня 1997
|24 роки
|16
|Райан Гравенберх
|Аякс
|16 травня 2002
|19 років
|24
|Тен Копмейнерс
|АЗ
|28 лютого 1998
|23 роки
|Нападники
|10
|Мемфіс Депай
|Олимпик Лион
|13 лютого 1994
|27 років
|11
|Квінсі Промес
|Спартак (Москва)
|4 січня 1992
|29 років
|9
|Люк де Йонг
|Севілья
|27 серпня 1990
|30 років
|7
|Стевен Бергейс
|Фейеноорд
|19 грудня 1991
|29 років
|18
|Доніелл Мален
|ПСВ
|19 січня 1999
|22 роки
|19
|Ваут Вегхорст
|Вольфсбург
|7 серпня 1992
|28 років
|26
|Коді Гакпо
|ПСВ
|7 травня 1999
|22 роки
Головний тренер - Франк де Бур (51 рік)
Збірна Північної Македонії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Столе Дімітрієвськи
|Райо Вальєкано
|25 грудня 1993
|27 років
|22
|Дамьян Шишковськи
|Докса (Катокопіас)
|18 березня 1995
|26 років
|12
|Рісто Янков
|Работнічки
|5 вересня 1998
|22 роки
|Захисники
|13
|Стефан Рістовськи
|Динамо (Загреб)
|12 лютого 1992
|29 років
|4
|Кіре Рістевськи
|Уйпешт
|22 жовтня 1990
|30 років
|8
|Езган Аліоскі
|Лідс Юнайтед
|12 лютого 1992
|29 років
|6
|Вісар Мусліу
|МОЛ Фехервар
|13 листопада 1994
|26 років
|14
|Дарко Велковськи
|Рієка
|21 червня 1995
|25 років
|2
|Егзон Бейтулаї
|Шкендія
|7 січня 1994
|27 років
|3
|Джеко Зайков
|Шарлеруа
|10 лютого 1995
|26 років
|Півзахисники
|11
|Ферхан Хасані
|Партизани
|18 червня 1990
|30 років
|20
|Стефан Спіровськи
|АЕК (Ларнака)
|23 серпня 1990
|30 років
|17
|Еніс Барді
|Леванте
|2 липня 1995
|25 років
|16
|Бобан Ніколов
|Лечче
|28 липня 1994
|26 років
|21
|Еліф Елмас
|Наполі
|24 вересня 1999
|21 рік
|5
|Аріян Адемі
|Динамо (Загреб)
|29 травня 1991
|30 років
|23
|Марьян Радескі
|Академія Пандєв
|10 лютого 1995
|26 років
|15
|Тихомір Костадінов
|Ружомберок
|4 березня 1996
|25 років
|24
|Даніел Аврамовськи
|Кайсеріспор
|20 лютого 1995
|26 років
|25
|Дарко Чурлінов
|Штутгарт
|11 липня 2000
|20 років
|Нападники
|10
|Горан Пандєв
|Дженоа
|27 липня 1983
|37 років
|9
|Александар Трайковськи
|Мальорка
|5 вересня 1992
|28 років
|7
|Іван Тричковськи
|АЕК (Ларнака)
|18 квітня 1987
|34 роки
|19
|Крсте Велкоскі
|Сараєво
|20 лютого 1988
|33 роки
|18
|Влатко Стояновськи
|Шамблі
|23 квітня 1997
|24 роки
|26
|Мілан Рістовськи
|Спартак (Трнава)
|8 квітня 1998
|23 роки
Головний тренер - Ігор Ангеловськи (45 років)
Збірна України
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Георгій Бущан
|Динамо (Київ)
|31 травня 1994
|27 років
|12
|Андрій Пятов
|Шахтар (Донецьк)
|28 червня 1984
|36 років
|23
|Анатолій Трубін
|Шахтар (Донецьк)
|1 серпня 2001
|19 років
|Захисники
|2
|Едуард Соболь
|Брюгге
|20 квітня 1995
|26 років
|4
|Сергій Кривцов
|Шахтар (Донецьк)
|15 березня 1991
|25 років
|13
|Ілля Забарний
|Динамо (Київ)
|1 вересня 2002
|18 років
|16
|Віталій Миколенко
|Динамо (Київ)
|29 травня 1999
|21 рік
|21
|Олександр Караваєв
|Динамо (Київ)
|2 червня 1992
|29 років
|22
|Микола Матвієнко
|Шахтар (Донецьк)
|2 травня 1996
|25 років
|24
|Олександр Тимчик
|Динамо (Київ)
|20 січня 1997
|24 роки
|25
|Денис Попов
|Динамо (Київ)
|17 лютого 1999
|22 роки
|Півзахисники
|3
|Георгій Судаков
|Шахтар (Донецьк)
|1 вересня 2002
|18 років
|5
|Сергій Сидорчук
|Динамо (Київ)
|2 травня 1991
|30 років
|6
|Тарас Степаненко
|Шахтар (Донецьк)
|8 серпня 1989
|31 рік
|7
|Андрій Ярмоленко
|Вест Хем Юнайтед
|23 жовтня 1989
|31 рік
|8
|Руслан Малиновський
|Аталанта
|4 травня 1993
|28 років
|10
|Микола Шапаренко
|Динамо (Київ)
|4 жовтня 1998
|22 роки
|11
|Марлос
|Шахтар (Донецьк)
|7 червня 1988
|32 роки
|14
|Євген Макаренко
|Кортрейк
|21 травня 1991
|30 років
|15
|Віктор Циганков
|Динамо (Київ)
|15 листопада 1997
|23 роки
|17
|Олександр Зінченко
|Манчестер Сіті
|15 грудня 1996
|24 роки
|18
|Роман Безус
|Гент
|26 вересня 1990
|30 років
|20
|Олександр Зубков
|Ференцварош
|3 серпня 1996
|24 роки
|Нападники
|9
|Роман Яремчук
|Гент
|27 листопада 1995
|25 років
|19
|Артем Бєсєдін
|Динамо (Київ)
|31 березня 1996
|25 років
|26
|Артем Довбик
|Дніпро-1
|21 червня 1997
|23 роки
Головний тренер - Андрій Шевченко (44 роки)
ГРУПА D
Збірна Хорватії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|12
|Ловре Калініч
|Хайдук (Спліт)
|3 квітня 1990
|31 рік
|1
|Домінік Лівакович
|Динамо (Загреб)
|9 січня 1995
|26 років
|23
|Сімон Слуга
|Лутон Таун
|17 березня 1993
|28 років
|Захисники
|21
|Домагой Віда
|Бешикташ
|29 квітня 1989
|32 роки
|6
|Деян Ловрен
|Зеніт (СПб)
|5 липня 1989
|31 рік
|2
|Шиме Врсалько
|Атлетіко Мадрид
|10 січня 1992
|29 років
|3
|Борна Барішич
|Рейнджерс
|10 листопада 1992
|28 років
|5
|Дуе Чалета-Цар
|Олімпік Марсель
|17 вересня 1996
|24 роки
|22
|Йосип Юранович
|Легія
|16 серпня 1995
|25 років
|24
|Домагой Брадаріч
|Лілль
|10 грудня 1999
|21 рік
|16
|Міле Шкорич
|Осієк
|19 червня 1991
|29 років
|25
|Йошко Гвардіол
|Динамо (Загреб)
|3 січня 2002
|19 років
|Півзахисники
|10
|Лука Модрич
|Реал Мадрид
|9 вересня 1985
|35 років
|8
|Матео Ковачич
|Челсі
|6 травня 1994
|27 років
|11
|Марцело Брозович
|Інтернаціонале
|16 листопада 1992
|28 років
|19
|Мілан Бадель
|Дженоа
|25 лютого 1989
|32 роки
|15
|Маріо Пашаліч
|Аталанта
|9 лютого 1995
|26 років
|13
|Нікола Влашич
|ЦСКА (Москва)
|4 жовтня 1997
|23 роки
|26
|Лука Іванушец
|Динамо (Загреб)
|26 листопада 1998
|22 роки
|Нападники
|4
|Іван Перішич
|Інтернаціонале
|2 лютого 1989
|32 роки
|9
|Андрей Крамаріч
|Хоффенхайм
|19 червня 1991
|29 років
|17
|Анте Ребіч
|Мілан
|21 вересня 1993
|27 років
|7
|Йосип Брекало
|Вольфсбург
|23 червня 1998
|22 роки
|20
|Бруно Петкович
|Динамо (Загреб)
|16 вересня 1994
|26 років
|18
|Міслав Оршич
|Динамо (Загреб)
|29 грудня 1992
|28 років
|14
|Анте Будімір
|Осасуна
|22 липня 1991
|29 років
Головний тренер - Златко Даліч (54 роки)
Збірна Чехії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Томаш Вацлік
|Севілья
|29 березня 1989
|32 роки
|23
|Іржи Павленка
|Вердер
|14 квітня 1992
|29 років
|16
|Алеш Мандоус
|Сігма
|21 квітня 1992
|29 років
|Захисники
|2
|Павел Кадержабек
|Хоффенхайм
|25 квітня 1992
|29 років
|3
|Ондржей Челустка
|Спарта (Прага)
|18 червня 1989
|31 рік
|6
|Томаш Калас
|Брістоль Сіті
|15 травня 1993
|28 років
|18
|Ян Боржил
|Славія (Прага)
|11 січня 1991
|30 років
|4
|Якуб Брабец
|Вікторія (Пльзень)
|6 серпня 1992
|28 років
|5
|Владімір Цоуфал
|Вест Хем Юнайтед
|22 серпня 1992
|28 років
|9
|Томаш Голеш
|Славія (Прага)
|31 березня 1993
|28 років
|22
|Алеш Матею
|Брешіа
|3 червня 1996
|25 років
|17
|Давид Зіма
|Славія (Прага)
|8 листопада 2000
|20 років
|Півзахисники
|8
|Владімір Дарида
|Герта
|8 серпня 1990
|30 років
|14
|Якуб Янкто
|Сампдорія
|19 січня 1996
|25 років
|15
|Томаш Соучек
|Вест Хем Юнайтед
|27 лютого 1995
|26 років
|12
|Лукаш Масопуст
|Славія (Прага)
|12 лютого 1993
|28 років
|7
|Антонін Барак
|Еллас Верона
|3 грудня 1994
|26 років
|21
|Алекс Крал
|Спартак (Москва)
|19 травня 1998
|23 роки
|13
|Петр Шевчик
|Славия (Прага)
|2 травня 1994
|27 років
|19
|Адам Гложек
|Спарта (Прага)
|25 липня 2002
|18 років
|25
|Якуб Пешек
|Слован (Ліберец)
|24 червня 1993
|27 років
|26
|Міхал Саділек
|Слован (Ліберец)
|31 травня 1999
|22 роки
|Нападники
|20
|Матей Видра
|Бернлі
|1 травня 1992
|29 років
|11
|Міхаел Крменчик
|ПАОК
|15 березня 1993
|28 років
|10
|Патрік Шик
|Байєр-04
|24 січня 1996
|25 років
|24
|Томаш Пекгарт
|Легія
|26 травня 1989
|32 роки
Головний тренер - Ярослав Шилгави (59 років)
Збірна Англії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Джордан Пікфорд
|Евертон
|7 березня 1994
|27 років
|13
|Дін Хендерсон
|Манчестер Юнайтед
|12 березня 1997
|24 роки
|23
|Сем Джонстон
|Вест Бромвіч Альбион
|25 березня 1993
|28 років
|Захисники
|2
|Кайл Вокер
|Манчестер Сіті
|28 травня 1990
|31 рік
|3
|Люк Шоу
|Манчестер Юнайтед
|12 липня 1995
|25 років
|5
|Джон Стоунз
|Манчестер Сіті
|28 травня 1994
|27 років
|6
|Гаррі Магуайр
|Манчестер Юнайтед
|5 березня 1993
|28 років
|12
|Кіран Тріпп'єр
|Атлетіко Мадрид
|19 вересня 1990
|30 років
|15
|Тайрон Мінгз
|Астон Вілла
|13 березня 1993
|28 років
|16
|Конор Коуді
|Вулверхемптон Вондерерс
|25 лютого 1993
|28 років
|21
|Бен Чілвелл
|Челсі
|21 грудня 1996
|24 роки
|22
|Трент Александер-Арнольд
|Ліверпуль
|7 жовтня 1998
|22 роки
|24
|Ріс Джеймс
|Челсі
|8 грудня 1999
|21 рік
|Півзахисники
|4
|Деклан Райс
|Вест Хем Юнайтед
|14 січня 1999
|22 роки
|7
|Джек Гріліш
|Астон Вілла
|10 вересня 1995
|25 років
|8
|Джордан Хендерсон
|Ліверпуль
|17 червня 1990
|30 років
|14
|Калвін Філліпс
|Лідс Юнайтед
|2 грудня 1995
|25 років
|19
|Мейсон Маунт
|Челсі
|10 січня 1999
|22 роки
|20
|Філ Фоден
|Манчестер Сіті
|28 травня 2000
|21 рік
|25
|Букайо Сака
|Арсенал
|5 вересня 2001
|19 років
|26
|Джуд Беллінгем
|Боруссія (Дортмунд)
|29 червня 2003
|17 років
|Нападники
|9
|Гаррі Кейн
|Тоттенхем Хотспур
|28 липня 1993
|27 років
|10
|Рахім Стерлінг
|Манчестер Сіті
|8 грудня 1994
|26 років
|11
|Маркус Рашфорд
|Манчестер Юнайтед
|31 жовтня 1997
|23 роки
|17
|Джейдон Санчо
|Боруссія (Дортмунд)
|25 березня 2000
|21 рік
|18
|Домінік Калверт-Льюїн
|Евертон
|16 березня 1997
|24 роки
Головний тренер - Гарет Саутгейт (50 років)
Збірна Шотландії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|12
|Крейг Гордон
|Харт оф Мідлотіан
|31 грудня 1982
|38 років
|1
|Девід Маршалл
|Дербі Каунті
|5 березня 1985
|36 років
|21
|Джон Маклаглін
|Рейнджерс
|9 вересня 1987
|33 роки
|Захисники
|3
|Ендрю Робертсон
|Ліверпуль
|11 березня 1994
|27 років
|5
|Грант Хенлі
|Норвіч Сіті
|20 листопада 1991
|29 років
|26
|Скотт Маккенна
|Ноттінгем Форест
|12 листопада 1996
|24 роки
|6
|Кіран Тірні
|Арсенал
|5 червня 1997
|23 роки
|2
|Стівен О'Доннелл
|Мотервелл
|11 травня 1992
|29 років
|15
|Деклан Галлахер
|Мотервелл
|13 лютого 1991
|30 років
|16
|Ліам Купер
|Лідс Юнайтед
|30 серпня 1991
|29 років
|24
|Джек Хендрі
|Остенде
|7 травня 1995
|26 років
|13
|Грег Тейлор
|Селтік
|5 листопада 1997
|23 роки
|22
|Натан Паттерсон
|Рейнджерс
|16 жовтня 2001
|19 років
|Півзахисники
|7
|Джон Макгінн
|Астон Вілла
|18 жовтня 1994
|26 років
|8
|Каллум Макгрегор
|Селтік
|14 червня 1993
|27 років
|17
|Стюарт Армстронг
|Саутгемптон
|30 березня 1992
|29 років
|4
|Скотт Мактоміней
|Манчестер Юнайтед
|8 грудня 1996
|24 роки
|11
|Райан Крісті
|Селтік
|22 лютого 1995
|26 років
|14
|Джон Флек
|Шеффілд Юнайтед
|24 серпня 1991
|29 років
|23
|Біллі Гілмор
|Челсі
|11 червня 2001
|19 років
|18
|Девід Тернбулл
|Селтік
|10 липня 1999
|21 рік
|Нападники
|25
|Джеймс Форрест
|Селтік
|7 липня 1991
|29 років
|20
|Райан Фрейзер
|Ньюкасл Юнайтед
|24 лютого 1994
|27 років
|9
|Ліндон Дайкс
|Куїнз Парк Рейнджерс
|7 жовтня 1995
|25 років
|10
|Че Адамс
|Саутгемптон
|13 липня 1996
|24 роки
|19
|Кевін Нісбет
|Хіберніан
|8 березня 1997
|24 роки
Головний тренер - Стів Кларк (57 років)
ГРУПА E
Збірна Польщі
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|22
|Лукаш Фабьяньськи
|Вест Хем Юнайтед
|18 квітня 1985
|36 років
|1
|Войцех Щенсни
|Ювентус
|18 квітня 1990
|31 рік
|12
|Лукаш Скорупськи
|Болонья
|5 травня 1991
|30 років
|Захисники
|15
|Каміль Глік
|Беневенто
|3 лютого 1988
|33 роки
|13
|Мацей Рибус
|Локомотив (Москва)
|19 серпня 1989
|31 рік
|18
|Бартош Берешиньськи
|Сампдорія
|12 липня 1992
|28 років
|5
|Ян Беднарек
|Саутгемптон
|12 квітня 1996
|25 років
|4
|Томаш Кендзьора
|Динамо (Київ)
|11 червня 1994
|26 років
|3
|Павел Давидович
|Еллас Верона
|20 травня 1995
|26 років
|25
|Міхал Хелік
|Барнслі
|9 вересня 1995
|25 років
|2
|Каміль Пентковськи
|Ракув
|21 червня 2000
|20 років
|26
|Тімотеуш Пухач
|Уніон Берлін
|23 січня 1999
|22 роки
|Півзахисники
|10
|Гжегож Криховяк
|Локомотив (Москва)
|29 січня 1990
|31 рік
|20
|Петр Зєліньськи
|Наполі
|20 травня 1994
|27 років
|14
|Матеуш Кліх
|Лідс Юнайтед
|13 червня 1990
|30 років
|8
|Кароль Лінетти
|Торино
|2 лютого 1995
|26 років
|21
|Каміль Юзвяк
|Дербі Каунті
|22 квітня 1998
|23 роки
|19
|Пшемислав Франковськи
|Чикаго Файр
|12 квітня 1995
|26 років
|16
|Якуб Модер
|Брайтон енд Хоув Альбіон
|7 квітня 1999
|22 роки
|17
|Пшемислав Плахета
|Норвіч Сіті
|23 березня 1998
|23 роки
|6
|Кацпер Козловськи
|Погонь (Щецин)
|16 жовтня 2003
|17 років
|Нападники
|9
|Роберт Левандовськи
|Баварія
|21 серпня 1988
|32 роки
|7
|Аркадіуш Мілік
|Олімпік Марсель
|28 лютого 1994
|27 років
|23
|Давід Ковнацьки
|Фортуна (Дюссельдорф)
|14 березня 1997
|24 роки
|24
|Якуб Сверчок
|Пяст
|28 грудня 1992
|28 років
|11
|Кароль Свідерськи
|ПАОК
|23 січня 1997
|24 роки
Головний тренер - Паулу Соуза (50 років)
Збірна Словаччини
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Мартін Дубравка
|Ньюкасл Юнайтед
|15 січня 1989
|32 роки
|12
|Душан Куцяк
|Лехія (Гданьск)
|21 травня 1985
|36 років
|23
|Марек Родак
|Фулхем
|13 грудня 1996
|24 роки
|Захисники
|2
|Петер Пекарік
|Герта
|30 жовтня 1986
|34 роки
|15
|Томаш Губочан
|Омонія (Нікосія)
|17 вересня 1985
|35 років
|14
|Мілан Шкриньяр
|Інтернаціонале
|11 лютого 1995
|26 років
|5
|Любомир Шатка
|Лех
|2 грудня 1995
|25 років
|3
|Деніс Вавро
|Уеска
|10 квітня 1996
|25 років
|4
|Мартін Вальєнт
|Мальорка
|11 грудня 1995
|25 років
|16
|Давід Ганцко
|Спарта (Прага)
|13 грудня 1997
|23 роки
|24
|Мартін Косцельнік
|Слован (Ліберец)
|2 березня 1995
|26 років
|Півзахисники
|6
|Ян Грегуш
|Міннесота Юнайтед
|29 січня 1991
|30 років
|17
|Марек Гамшик
|Гетеборг
|27 липня 1987
|33 роки
|19
|Юрай Куцка
|Парма
|26 лютого 1987
|34 роки
|7
|Владімір Вайсс
|Слован (Братіслава)
|30 листопада 1989
|31 рік
|20
|Роберт Мак
|Ференцварош
|8 березня 1991
|30 років
|8
|Ондрей Дуда
|Кельн
|5 грудня 1994
|26 років
|13
|Патрік Грошовськи
|Генк
|22 квітня 1992
|29 років
|22
|Станіслав Лоботка
|Наполі
|25 листопада 1994
|26 років
|18
|Лукаш Гараслін
|Сассуоло
|26 травня 1996
|25 років
|11
|Ласло Бенеш
|Аугсбург
|9 вересня 1997
|23 роки
|10
|Томаш Суслов
|Гронінген
|7 червня 2002
|18 років
|25
|Якуб Громада
|Слован (Ліберец)
|25 травня 1996
|25 років
|Нападники
|21
|Міхал Дюріш
|Омонія (Нікосія)
|1 червня 1988
|33 роки
|9
|Роберт Боженик
|Фейеноорд
|18 листопада 1999
|21 рік
|26
|Іван Шранц
|Яблонець
|13 вересня 1993
|27 років
Головний тренер - Штефан Таркович (48 років)
Збірна Іспанії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Давід де Хеа
|Манчестер Юнайтед
|7 листопада 1990
|30 років
|13
|Роберт Санчес
|Брайтон енд Хоув Альбіон
|18 листопада 1997
|23 роки
|23
|Унаї Сімон
|Атлетік Більбао
|11 червня 1997
|23 роки
|Захисники
|2
|Сесар Аспілікуета
|Челсі
|28 серпня 1989
|31 рік
|3
|Дієго Льоренте
|Лідс Юнайтед
|16 серпня 1993
|27 років
|4
|Пау Торрес
|Вільярреал
|16 січня 1997
|24 роки
|12
|Ерік Гарсія
|Манчестер Сіті
|9 січня 2001
|20 років
|14
|Хосе Гайя
|Валенсія
|25 травня 1995
|26 років
|18
|Жорді Альба
|Барселона
|21 березня 1989
|32 роки
|24
|Емерік Ляпорт
|Манчестер Сіті
|27 травня 1994
|27 років
|Півзахисники
|5
|Серхіо Бускетс
|Барселона
|16 липня 1988
|32 роки
|6
|Маркос Льоренте
|Атлетіко Мадрид
|30 січня 1995
|26 років
|8
|Коке
|Атлетіко Мадрид
|8 січня 1992
|29 років
|10
|Тьяго Алькантара
|Ліверпуль
|11 квітня 1991
|30 років
|16
|Родріго Ернандес
|Манчестер Сіті
|22 червня 1996
|24 роки
|17
|Фабіан Руїс
|Наполі
|3 квітня 1996
|25 років
|26
|Педрі
|Барселона
|25 листопада 2002
|18 років
|Нападники
|7
|Альваро Мората
|Ювентус
|23 жовтня 1992
|28 років
|9
|Жерар Морено
|Вільярреал
|7 квітня 1992
|29 років
|11
|Ферран Торрес
|Манчестер Сіті
|29 лютого 2000
|21 рік
|19
|Дані Ольмо
|РБ Лейпциг
|7 травня 1998
|23 роки
|20
|Адама Траоре
|Вулверхемптон Вондерерс
|25 січня 1996
|25 років
|21
|Мікель Оярсабаль
|Реал Сосьєдад
|21 квітня 1997
|24 роки
|22
|Пабло Сарабія
|Парі Сен-Жермен
|11 травня 1992
|29 років
Головний тренер - Луїс Енріке (51 рік)
Збірна Швеції
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Робін Ульсен
|Евертон
|8 січня 1990
|31 рік
|12
|Карл-Юхан Юнссон
|Копенгаген
|28 січня 1990
|31 рік
|23
|Крістоффер Нордфельдт
|Генчлербірлігі
|23 червня 1989
|31 рік
|Захисники
|2
|Мікаель Лустіг
|АІК
|13 грудня 1986
|34 роки
|3
|Віктор Лінделеф
|Манчестер Юнайтед
|17 липня 1994
|26 років
|4
|Андреас Гранквіст
|Хельсінгборг
|16 квітня 1985
|36 років
|5
|Мартін Ульссон
|Хеккен
|17 травня 1988
|33 роки
|6
|Людвіг Аугустінссон
|Вердер
|21 квітня 1994
|27 років
|14
|Філіп Хеландер
|Рейнджерс
|22 квітня 1993
|28 років
|16
|Еміль Крафт
|Ньюкасл Юнайтед
|2 серпня 1994
|26 років
|18
|Понтус Янссон
|Брентфорд
|13 лютого 1991
|30 років
|24
|Маркус Даніельссон
|Далянь Профешнл
|8 квітня 1989
|32 роки
|Півзахисники
|7
|Себастіан Ларссон
|АІК
|6 червня 1985
|35 років
|8
|Альбін Екдаль
|Сампдорія
|28 липня 1989
|31 рік
|10
|Еміль Форсберг
|РБ Лейпциг
|23 жовтня 1991
|29 років
|13
|Густав Свенссон
|Гуанчжоу Сіті
|7 лютого 1987
|34 роки
|15
|Кен Сема
|Вотфорд
|30 вересня 1993
|27 років
|17
|Віктор Классон
|Краснодар
|2 січня 1992
|29 років
|19
|Маттіас Сванберг
|Болонья
|5 січня 1999
|22 роки
|20
|Крістоффер Олссон
|Краснодар
|30 червня 1995
|25 років
|21
|Деян Кулушевськи
|Ювентус
|25 квітня 2000
|21 рік
|26
|Йенс Каюсте
|Мідтьюлланн
|10 серпня 1999
|21 рік
|Нападники
|9
|Маркус Берг
|Краснодар
|17 серпня 1986
|34 роки
|11
|Александер Ісак
|Реал Сосьєдад
|21 вересня 1999
|21 рік
|22
|Робін Квайсон
|Майнц 05
|9 жовтня 1993
|27 років
|25
|Джордан Ларссон
|Спартак (Москва)
|20 червня 1997
|23 роки
Головний тренер - Янне Андерссон (58 років)
ГРУПА F
Збірна Франції
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Уго Льоріс
|Тоттенхем Хотспур
|26 грудня 1986
|34 роки
|16
|Стів Манданда
|Олімпік Марсель
|28 березня 1985
|36 років
|23
|Майк Меньян
|Мілан
|3 липня 1995
|25 років
|Захисники
|2
|Бенжамен Павар
|Баварія
|28 березня 1996
|25 років
|3
|Преснель Кімпембе
|Парі Сен-Жермен
|13 серпня 1995
|25 років
|4
|Рафаель Варан
|Реал Мадрид
|25 квітня 1993
|28 років
|5
|Клеман Лангле
|Барселона
|17 червня 1995
|25 років
|15
|Курт Зума
|Челсі
|27 жовтня 1994
|26 років
|18
|Люка Дінь
|Евертон
|20 липня 1993
|27 років
|21
|Лукас Ернандес
|Баварія
|14 лютого 1996
|25 років
|24
|Лео Дюбуа
|Олімпік Лион
|14 вересня 1994
|26 років
|25
|Жюль Кунде
|Севілья
|12 листопада 1998
|22 роки
|Півзахисники
|6
|Поль Погба
|Манчестер Юнайтед
|15 березня 1993
|28 років
|8
|Тома Лемар
|Атлетіко Мадрид
|12 листопада 1995
|25 років
|12
|Корентен Толіссо
|Баварія
|3 серпня 1994
|26 років
|13
|Н’Голо Канте
|Челсі
|29 березня 1991
|30 років
|14
|Адріан Рабьо
|Ювентус
|3 квітня 1995
|26 років
|17
|Мусса Сіссоко
|Тоттенхем Хотспур
|16 серпня 1989
|31 рік
|Нападники
|7
|Антуан Грізманн
|Барселона
|21 березня 1991
|30 років
|9
|Олів'є Жиру
|Челсі
|30 вересня 1986
|34 роки
|10
|Кіліан Мбаппе
|Парі Сен-Жермен
|20 грудня 1998
|22 роки
|11
|Усман Дембеле
|Барселона
|15 травня 1997
|24 роки
|19
|Карім Бензема
|Реал Мадрид
|19 грудня 1987
|33 роки
|20
|Кінгслі Коман
|Баварія
|13 червня 1996
|24 роки
|22
|Віссам Бен-Йеддер
|Монако
|12 серпня 1990
|30 років
|26
|Маркус Тюрам
|Боруссія (Менхенгладбах)
|6 серпня 1997
|23 роки
Головний тренер - Дідьє Дешам (52 роки)
Збірна Німеччини
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Мануель Нойер
|Баварія
|27 березня 1986
|35 років
|12
|Бернд Лено
|Арсенал
|4 березня 1992
|29 років
|22
|Кевін Трапп
|Айнтрахт (Франкфурт)
|8 липня 1990
|30 років
|Захисники
|2
|Антоніо Рюдігер
|Челсі
|3 березня 1993
|28 років
|3
|Марсель Хальстенберг
|РБ Лейпциг
|27 вересня 1991
|29 років
|4
|Маттіас Гінтер
|Борусія (Менхенгладбах)
|19 січня 1994
|27 років
|5
|Матс Хуммельс
|Боруссія (Дортмунд)
|16 грудня 1988
|32 роки
|15
|Ніклас Зюле
|Баварія
|3 вересня 1995
|25 років
|16
|Лукас Клостерман
|РБ Лейпциг
|3 червня 1996
|25 років
|20
|Робін Госенс
|Аталанта
|5 липня 1994
|26 років
|24
|Робін Кох
|Лідс Юнайтед
|17 липня 1996
|24 роки
|26
|Крістіан Гюнтер
|Фрайбург
|28 лютого 1993
|28 років
|Півзахисники
|6
|Йозуа Кімміх
|Баварія
|8 лютого 1995
|26 років
|7
|Кай Хаверц
|Челсі
|11 червня 1999
|21 рік
|8
|Тоні Кроос
|Реал Мадрид
|4 січня 1990
|31 рік
|13
|Йонас Хофманн
|Боруссія (Менхенгладбах)
|14 липня 1992
|28 років
|14
|Джамал Мусіала
|Баварія
|26 лютого 2003
|18 років
|17
|Флоріан Нойхаус
|Боруссія (Менхенгладбах)
|16 березня 1997
|24 роки
|18
|Леон Горецка
|Баварія
|6 лютого 1995
|26 років
|19
|Лерой Сане
|Баварія
|11 січня 1996
|25 років
|21
|Ілкай Гюндоган
|Манчестер Сіті
|24 жовтня 1990
|30 років
|23
|Емре Джан
|Боруссія (Дортмунд)
|12 січня 1994
|27 років
|25
|Томас Мюллер
|Баварія
|13 вересня 1989
|31 рік
|Нападники
|9
|Кевін Фолланд
|Монако
|30 липня 1992
|28 років
|10
|Серж Гнабрі
|Баварія
|14 липня 1995
|25 років
|11
|Тімо Вернер
|Челсі
|6 березня 1996
|25 років
Головний тренер - Йоахім Льов (61 рік)
Збірна Угорщини
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Петер Гулачі
|РБ Лейпциг
|6 травня 1990
|31 рік
|22
|Адам Богдан
|Ференцварош
|27 вересня 1987
|33 роки
|12
|Денеш Дібус
|Ференцварош
|16 листопада 1990
|30 років
|Захисники
|14
|Герге Ловренчич
|Ференцварош
|1 вересня 1988
|32 роки
|2
|Адам Ланг
|Омонія (Нікосія)
|17 січня 1993
|28 років
|5
|Аттіла Фіола
|МОЛ Фехервар
|17 лютого 1990
|31 рік
|6
|Віллі Орбан
|РБ Лейпциг
|3 листопада 1992
|28 років
|4
|Аттіла Салаї
|Фенербахче
|20 січня 1998
|23 роки
|21
|Ендре Ботка
|Ференцварош
|25 серпня 1994
|26 років
|3
|Акош Кечкеш
|Лугано
|4 січня 1996
|25 років
|26
|Бендегуз Болла
|МОЛ Фехервар
|22 листопада 1999
|21 рік
|Півзахисники
|8
|Адам Надь
|Брістоль Сіті
|17 червня 1995
|25 років
|15
|Ласло Кляйнхайслер
|Осієк
|8 квітня 1994
|27 років
|11
|Філіп Холендер
|Партизан (Белград)
|27 липня 1994
|26 років
|18
|Давід Шигер
|Ференцварош
|30 листопада 1990
|30 років
|7
|Лоїк Него
|МОЛ Фехервар
|15 січня 1991
|30 років
|16
|Даніел Газдаг
|Філадельфія Юніон
|2 березня 1996
|25 років
|13
|Андраш Шафер
|ДАК 1904
|13 квітня 1999
|22 роки
|10
|Тамаш Чері
|Мезекевешд
|15 січня 1988
|33 роки
|Нападники
|9
|Адам Салаї
|Майнц 05
|9 грудня 1987
|33 роки
|23
|Неманья Ніколіч
|МОЛ Фехервар
|31 грудня 1987
|33 роки
|20
|Роланд Шаллаї
|Фрайбург
|22 травня 1997
|24 роки
|17
|Роланд Варга
|МТК
|23 січня 1990
|31 рік
|19
|Кевін Варга
|Касимпаша
|30 березня 1996
|25 років
|25
|Янош Ган
|Пакш
|15 березня 1995
|26 років
|24
|Сабольч Шен
|Даллас
|27 вересня 2000
|20 років
Головний тренер - Марко Россі (56 років)
Збірна Португалії
|№
|Ім'я
|Клуб
|Дата народження
|Вік
|Воротарі
|1
|Руй Патрісіу
|Вулверхемптон Вондерерс
|15 лютого 1988
|33 роки
|12
|Антоні Лопеш
|Олімпік Лион
|1 жовтня 1990
|30 років
|22
|Руй Сілва
|Гранада
|7 лютого 1994
|27 років
|Захисники
|3
|Пепе
|Порту
|26 лютого 1983
|38 років
|6
|Жозе Фонте
|Лілль
|22 грудня 1983
|37 років
|5
|Рафаел Геррейру
|Боруссія (Дортмунд)
|22 грудня 1993
|27 років
|4
|Рубен Діаш
|Манчестер Сіті
|14 травня 1997
|24 роки
|20
|Жуан Канселу
|Манчестер Сіті
|27 травня 1994
|27 років
|2
|Нелсон Семеду
|Вулверхемптон Вондерерс
|16 листопада 1993
|27 років
|25
|Нуну Мендеш
|Спортінг
|19 червня 2002
|18 років
|Півзахисники
|8
|Жоау Моутінью
|Вулверхемптон Вондерерс
|8 вересня 1986
|34 роки
|14
|Вільям Карвалью
|Реал Бетіс
|7 квітня 1992
|29 років
|13
|Данілу Перейра
|Парі Сен-Жермен
|9 вересня 1991
|29 років
|11
|Бруну Фернандеш
|Манчестер Юнайтед
|8 вересня 1994
|26 років
|16
|Ренату Саншеш
|Лілль
|18 серпня 1997
|23 роки
|18
|Рубен Невеш
|Вулверхемптон Вондерерс
|13 березня 1997
|24 роки
|24
|Сержіу ді Олівейра
|Порту
|2 червня 1992
|29 років
|26
|Жуан Пальїнья
|Спортінг
|9 липня 1995
|25 років
|Нападники
|7
|Кріштіану Роналду
|Ювентус
|5 лютого 1985
|36 років
|10
|Бернарду Сілва
|Манчестер Сіті
|10 серпня 1994
|26 років
|9
|Андре Сілва
|Айнтрахт (Франкфурт)
|6 листопада 1995
|25 років
|17
|Гонсалу Гедеш
|Валенсія
|29 листопада 1996
|24 роки
|15
|Рафа Сілва
|Бенфіка
|17 травня 1993
|28 років
|23
|Жуан Фелікс
|Атлетіко Мадрид
|10 листопада 1999
|21 рік
|21
|Діогу Жота
|Ліверпуль
|4 грудня 1996
|24 роки
|19
|Педру Гонсалвеш
|Спортінг
|28 червня 1998
|22 роки
Головний тренер - Фернанду Сантуш (66 років)