Евро-2020: полные заявки всех участников турнира

До старта первенства остается ровно неделя.

Все участники Чемпионата Европы-2020 по футболу уже определились со своими заявками на турнир. ТСН Проспорт представляет полные составы команд, которые всего через неделю начнут борьбу за победу на Евро.

ГРУППА А

Сборная Италии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Сальваторе Сиригу Торино 12 января 1987 34 года 21 Джанлуиджи Доннарумма Милан 25 февраля 1999 22 года 26 Алекс Мерет Наполи 22 марта 1997 24 года Защитники 2 Джованни Ди Лоренцо Наполи 4 августа 1993 27 лет 3 Джорджо Кьеллини Ювентус 14 августа 1984 36 лет 4 Леонардо Спинаццола Рома 25 марта 1993 28 лет 13 Эмерсон Палмери Челси 3 августа 1994 26 лет 15 Франческо Ачерби Лацио 10 февраля 1988 33 года 19 Леонардо Бонуччи Ювентус 1 мая 1987 34 года 23 Алессандро Бастони Интернационале 13 апреля 1999 22 года 24 Алессандро Флоренци Пари Сен-Жермен 11 марта 1991 30 лет 25 Рафаэл Толой Аталанта 10 октября 1990 30 лет Полузащитники 5 Мануэль Локателли Сассуоло 8 января 1998 23 года 6 Марко Верратти Пари Сен-Жермен 5 ноября 1992 28 лет 7 Лоренцо Пеллегрини Рома 19 июня 1996 24 года 8 Жоржиньо Челси 20 декабря 1991 29 лет 12 Стефано Сенси Интернационале 5 августа 1995 25 лет 16 Бриан Кристанте Рома 3 марта 1995 26 лет 18 Николо Барелла Интернационале 7 февраля 1997 24 года Нападающие 9 Андреа Белотти Торино 20 декабря 1993 27 лет 10 Лоренцо Инсинье Наполи 4 июня 1991 30 лет 11 Доменико Берарди Сассуоло 1 августа 1994 26 лет 14 Федерико Кьеза Ювентус 25 октября 1997 23 года 17 Чиро Иммобиле Лацио 20 февраля 1990 31 год 20 Федерико Бернардески Ювентус 16 февраля 1994 27 лет 22 Джакомо Распадори Сассуоло 18 февраля 2000 21 год

Главный тренер - Роберто Манчини (56 лет)

Сборная Швейцарии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Янн Зоммер Боруссия (Мёнхенгладбах) 17 декабря 1988 32 года 12 Ивон Мвого ПСВ 6 июня 1994 26 лет 21 Йонас Омлин Монпелье 10 января 1994 27 лет Защитники 13 Рикардо Родригес Торино 25 августа 1992 28 лет 22 Фабиан Шер Ньюкасл Юнайтед 20 декабря 1991 29 лет 5 Мануэль Аканджи Боруссия (Дортмунд) 19 июля 1995 25 лет 4 Нико Эльведи Боруссия (Мёнхенгладбах) 30 сентября 1996 24 года 3 Сильван Видмер Базель 5 марта 1993 28 лет 17 Лорис Бенито Бордо 7 января 1992 29 лет 2 Кевин Мбабу Вольфсбург 19 апреля 1995 26 лет 25 Эрай Кюмарт Базель 4 февраля 1998 23 года 24 Бечир Омерагич Цюрих 20 января 2002 19 лет 26 Джордан Лотомба Ницца 29 сентября 1998 22 года Полузащитники 10 Гранит Джака (к) Арсенал (Лондон) 27 сентября 1992 28 лет 23 Джердан Шакири Ливерпуль 10 октября 1991 29 лет 14 Стивен Цубер Айнтрахт (Франкфурт) 17 августа 1991 29 лет 6 Денис Закариа Боруссия (Мёнхенгладбах) 20 ноября 1996 24 года 8 Ремо Фройлер Аталанта 15 апреля 1992 29 лет 20 Эдимилсон Фернандеш Майнц 05 15 апреля 1996 25 лет 15 Джибриль Соу Айнтрахт (Франкфурт) 6 февраля 1997 24 года Нападающие 9 Харис Сеферович Бенфика 22 февраля 1992 29 лет 18 Адмир Мехмеди Вольфсбург 16 марта 1991 30 лет 7 Брель Эмболо Боруссия (Мёнхенгладбах) 14 февраля 1997 24 года 19 Марио Гавранович Динамо (Загреб) 24 ноября 1989 31 год 11 Рубен Варгас Аугсбург 5 августа 1998 22 года 16 Кристиан Фасснахт Янг Бойз 11 ноября 1993 27 лет

Главный тренер - Владимир Петкович (57 лет)

Сборная Турции

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Фехми Мерт Гюнок Истанбул Башакшехир 1 марта 1989 32 года 23 Угурджан Чакыр Трабзонспор 5 апреля 1996 25 лет 12 Алтай Байындыр Фенербахче 14 апреля 1998 23 года Защитники 22 Каан Айхан Сассуоло 10 ноября 1994 26 лет 4 Чалар Сёюнджю Лестер Сити 23 мая 1996 25 лет 2 Зеки Челик Лилль 17 февраля 1997 24 года 3 Мерих Демирал Ювентус 5 марта 1998 23 года 13 Умут Мераш Гавр 20 декабря 1995 25 лет 15 Озан Кабак Ливерпуль 25 марта 2000 21 год 25 Мерт Мюлдюр Сассуоло 3 апреля 1999 22 года 18 Рыдван Йылмаз Бешикташ 21 мая 2001 20 лет Полузащитники 6 Озан Туфан Фенербахче 25 марта 1995 26 лет 10 Хакан Чалханоглу Милан 8 февраля 1994 27 лет 5 Окай Йокушлу Вест Бромвич Альбион 9 марта 1994 27 лет 11 Юсуф Языджи Лилль 29 января 1997 24 года 7 Дженгиз Ундер Лестер Сити 14 июля 1997 23 года 21 Ирфан Кахведжи Фенербахче 15 июля 1995 25 лет 8 Дорукхан Токёз Бешикташ 21 мая 1996 25 лет 20 Адбулкадир Омюр Трабзонспор 25 июня 1999 21 год 14 Тайлан Анталялы Галатасарай 8 января 1995 26 лет 19 Оркун Кёкчю Фейеноорд 29 декабря 2000 20 лет 24 Керем Актюркоглу Галатасарай 21 октября 1998 22 года Нападающие 17 Бурак Йылмаз Лилль 15 июля 1985 35 лет 9 Кенан Караман Фортуна (Дюссельдорф) 5 марта 1994 27 лет 16 Энес Унал Хетафе 10 мая 1997 24 года 26 Халил Дервишоглу Галатасарай 8 декабря 1999 21 год

Главный тренер - Шенол Гюнеш (69 лет)

Сборная Уэльса

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Уэйн Хеннесси Кристал Пэлас 24 января 1987 34 года 12 Дэнни Уорд Лестер Сити 22 июня 1993 27 лет 21 Адам Дэвис Сток Сити 17 июля 1992 28 лет Защитники 2 Крис Гантер Чарльтон Атлетик 21 июля 1989 31 год 4 Бен Дэвис Тоттенхэм Хотспур 24 апреля 1993 28 лет 22 Крис Мефам Борнмут 5 ноября 1997 23 года 5 Том Локьер Лутон Таун 3 декабря 1994 26 лет 6 Джо Родон Тоттенхэм Хотспур 22 октября 1997 23 года 3 Неко Уильямс Ливерпуль 13 апреля 2001 20 лет 17 Рис Норрингтон-Дэвис Сток Сити 22 апреля 1999 22 года 14 Коннор Робертс Суонси Сити 23 сентября 1995 25 лет 24 Бен Кабанго Суонси Сити 30 мая 2000 21 год Полузащитники 10 Аарон Рэмзи Ювентус 26 декабря 1990 30 лет 7 Джо Аллен Сток Сити 14 марта 1990 31 год 18 Джонни Уильямс Кардифф Сити 9 октября 1993 27 лет 8 Харри Уилсон Кардифф Сити 22 марта 1997 24 года 15 Итан Ампаду Шеффилд Юнайтед 14 сентября 2000 20 лет 19 Дэвид Брукс Борнмут 8 июля 1997 23 года 16 Джо Моррелл Лутон Таун 3 января 1997 24 года 26 Мэттью Смит Донкастер Роверс 22 ноября 1999 21 год 23 Дилан Левитт Истра 1961 17 ноября 2000 20 лет 25 Рубин Колвилл Кардифф Сити 27 апреля 2002 19 лет 20 Дэниел Джеймс Манчестер Юнайтед 10 ноября 1997 23 года Нападающие 11 Гарет Бейл Тоттенхэм Хотспур 16 июля 1989 31 год 13 Киффер Мур Кардифф Сити 8 августа 1992 28 лет 9 Тайлер Робертс Лидс Юнайтед 12 января 1999 22 года

Главный тренер - Роб Пейдж (46 лет)

ГРУППА B

Сборная Бельгии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Тибо Куртуа Реал Мадрид 11 мая 1992 29 лет 12 Симон Миньоле Брюгге 6 марта 1988 33 года 13 Матц Селс Страсбур 26 февраля 1992 29 лет Защитники 2 Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм Хотспур 2 марта 1989 32 года 3 Томас Вермален Виссел Кобе 14 ноября 1985 35 лет 4 Дедрик Бойата Герта 28 ноября 1990 30 лет 5 Ян Вертонген Бенфика 24 апреля 1987 34 года 15 Тома Менье Боруссия (Дортмунд) 12 сентября 1991 29 лет 18 Джейсон Денайер Олимпик Лион 28 июня 1995 25 лет 19 Леандер Дендонкер Вулверхэмптон Уондерерс 15 апреля 1995 26 лет 21 Тимоти Кастань Лестер Сити 5 декабря 1995 25 лет Полузащитники 6 Аксель Витсель Боруссия (Дортмунд) 12 января 1989 32 года 7 Кевин Де Брюйне Манчестер Сити 28 июня 1991 29 лет 8 Юри Тилеманс Лестер Сити 7 мая 1997 24 года 11 Янник Феррейра Карраско Атлетико Мадрид 4 сентября 1993 27 лет 16 Торган Азар Боруссия (Дортмунд) 29 марта 1993 28 лет 17 Ханс Ванакен Брюгге 24 августа 1992 28 лет 22 Насер Шадли Истанбул Башакшехир 2 августа 1989 31 год 26 Деннис Прат Лестер Сити 14 мая 1994 27 лет Нападающие 9 Ромелу Лукаку Интернационале 13 мая 1993 28 лет 10 Эден Азар Реал Мадрид 7 января 1991 30 лет 14 Дрис Мертенс Наполи 6 мая 1987 34 года 20 Кристиан Бентеке Кристал Пэлас 3 декабря 1990 30 лет 23 Миши Батшуайи Кристал Пэлас 2 октября 1993 27 лет 24 Леандро Троссард Брайтон энд Хоув Альбион 4 декабря 1994 26 лет 25 Жереми Доку Ренн 27 мая 2002 19 лет

Главный тренер - Роберто Мартинес (47 лет)

Сборная Дании

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Каспер Шмейхель Лестер Сити 5 ноября 1986 34 года 22 Фредерик Реннов Шальке 04 4 августа 1992 28 лет 16 Йонас Лессль Мидтьюлланн 1 февраля 1989 32 года Защитники 4 Симон Кьяер Милан 26 марта 1989 32 года 6 Андреас Кристенсен Челси 10 апреля 1996 25 лет 13 Матиас Йоргенсен Копенгаген 23 апреля 1990 31 год 17 Йенс Ларсен Удинезе 21 февраля 1991 30 лет 3 Янник Вестергор Саутгемптон 3 августа 1992 28 лет 26 Николай Бойлесен Копенгаген 16 февраля 1992 29 лет 5 Йоаким Мехле Аталанта 20 мая 1997 24 года 2 Йоаким Андерсен Фулхэм 31 мая 1996 25 лет Полузащитники 10 Кристиан Эриксен Интернационале 14 февраля 1992 29 лет 8 Томас Дилейни Боруссия (Дортмунд) 3 сентября 1991 29 лет 23 Пьер-Эмиль Хейбьерг Тоттенхэм Хотспур 5 августа 1995 25 лет 18 Даниэль Васс Валенсия 31 мая 1989 32 года 24 Матиас Йенсен Брентфорд 1 января 1996 25 лет 25 Андерс Кристиансен Мальме 8 июня 1990 30 лет 15 Кристиан Нергор Брентфорд 10 марта 1994 27 лет Нападающие 20 Юссуф Поульсен РБ Лейпциг 15 июня 1994 26 лет 9 Мартин Брейтуэйт Барселона 5 июня 1991 29 лет 21 Андреас Корнелиус Парма 16 марта 1993 28 лет 12 Каспер Дольберг Ницца 6 октября 1997 23 года 7 Роберт Сков Хоффенхайм 20 мая 1996 25 лет 19 Йонас Винд Копенгаген 7 февраля 1999 22 года 11 Андрес Сков Ольсен Болонья 29 декабря 1999 21 год 14 Миккель Дамсгор Сампдория 3 июля 2000 20 лет

Главный тренер - Каспер Хьюлманд (49 лет)

Сборная Финляндии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Лукаш Градецкий Байер 04 24 ноября 1989 31 год 12 Есс Йоронен Брешиа 21 марта 1993 28 лет 23 Ансси Яаккола Бристоль Роверс 13 марта 1987 34 года Защитники 2 Паулюс Араюури Пафос 15 июня 1988 32 года 18 Йере Уронен Генк 13 июля 1994 26 лет 6 Томас Лам ПЕК Зволле 18 декабря 1993 27 лет 15 Саули Вяйсянен Кьево 5 июня 1994 26 лет 17 Николай Алхо МТК 12 марта 1993 28 лет 3 Даниэль О'Шонесси ХИК 14 сентября 1994 26 лет 5 Лео Вяйсянен Эльфсборг 23 июля 1997 23 года 25 Роберт Иванов Варта 19 сентября 1994 26 лет 4 Йоона Тойвио Хеккен 10 марта 1988 33 года 22 Юкка Райтала Миннесота Юнайтед 15 сентября 1988 32 года Полузащитники 14 Тим Спарв Лариса 20 февраля 1987 34 года 11 Расмус Шуллер Юргорден 18 июня 1991 29 лет 6 Глен Камара Рейнджерс 28 октября 1995 25 лет 13 Пюрю Сойри Эсбьерг 22 сентября 1994 26 лет 19 Йони Кауко Эсбьерг 12 июля 1990 30 лет 9 Фредрик Йенсен Аугсбург 9 сентября 1997 23 года 24 Онни Валакари Пафос 18 августа 1999 21 год 7 Роберт Тейлор Бранн 21 октября 1994 26 лет 8 Робин Лод Миннесота Юнайтед 17 апреля 1993 28 лет Нападающие 10 Теэму Пукки Норвич Сити 29 марта 1990 31 год 20 Йоэль Похьянпало Унион Берлин 13 сентября 1994 26 лет 21 Ласси Лаппалайнен Клёб де Фут Монреаль 24 августа 1998 22 года 26 Маркус Форсс Брентфорд 18 июня 1999 21 год

Главный тренер - Маркку Канерва (57 лет)

Сборная России

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Антон Шунин Динамо (Москва) 27 января 1987 34 года 12 Юрий Дюпин Рубин 17 марта 1988 33 года 16 Матвей Сафонов Краснодар 25 февраля 1999 22 года Защитники 2 Марио Фернандес ЦСКА (Москва) 19 сентября 1990 30 лет 3 Игорь Дивеев ЦСКА (Москва) 27 сентября 1999 21 год 4 Вячеслав Караваев Зенит (СПб) 20 мая 1995 26 лет 5 Андрей Семенов Ахмат 24 марта 1989 32 года 13 Федор Кудряшов Антальяспор 5 апреля 1987 34 года 14 Георгий Джикия Спартак (Москва) 21 ноября 1993 27 лет 18 Юрий Жирков Зенит (СПб) 20 августа 1983 37 лет Полузащитники 6 Денис Черышев Валенсия 26 декабря 1990 30 лет 7 Магомед Оздоев Зенит (СПб) 5 ноября 1992 28 лет 8 Дмитрий Баринов Локомотив (Москва) 11 сентября 1996 24 года 11 Роман Зобнин Спартак (Москва) 11 февраля 1994 27 лет 15 Алексей Миранчук Аталанта 17 октября 1995 25 лет 17 Александр Головин Монако 30 мая 1996 25 лет 19 Рифат Жемалетдинов Локомотив (Москва) 20 сентября 1996 24 года 20 Алексей Ионов Краснодар 18 февраля 1989 32 года 21 Даниил Фомин Динамо (Москва) 2 марта 1997 24 года 23 Далер Кузяев Зенит (СПб) 15 января 1993 28 лет 24 Андрей Мостовой Зенит (СПб) 5 ноября 1997 23 года 25 Денис Макаров Рубин 18 февраля 1998 23 года 26 Максим Мухин ЦСКА (Москва) 4 ноября 2001 19 лет Нападающие 9 Александр Соболев Спартак (Москва) 7 марта 1997 24 года 10 Антон Заболотный ЦСКА 13 июня 1991 29 лет 22 Артем Дзюба Зенит (СПб) 22 августа 1988 32 года

Главный тренер - Станислав Черчесов (57 лет)

ГРУППА C

Сборная Австрии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 12 Павао Перван Вольфсбург 13 ноября 1987 33 года 1 Александр Шлагер ЛАСК 1 февраля 1996 25 лет 13 Даниэль Бахманн Уотфорд 9 июля 1994 26 лет Защитники 3 Александар Драгович Байер 04 6 марта 1991 30 лет 8 Давид Алаба Бавария 24 июня 1992 28 лет 4 Мартин Хинтереггер Айнтрахт (Франкфурт) 7 сентября 1992 28 лет 21 Штефан Лайнер Боруссия (Менхенгладбах) 27 августа 1992 28 лет 2 Андреас Ульмер Ред Булл (Зальцбург) 30 октября 1985 35 лет 16 Кристофер Триммель Унион Берлин 24 февраля 1987 34 года 5 Штефан Пош Хоффенхайм 14 мая 1997 24 года 15 Филипп Линхарт Фрайбург 11 июля 1996 24 года 26 Марко Фридль Вердер 16 марта 1998 23 года Полузащитники 14 Юлиан Баумгартлингер Байер 04 2 января 1988 33 года 6 Штефан Ильзанкер Айнтрахт (Франкфурт) 18 мая 1989 32 года 22 Валентино Лазаро Боруссия (Менхенгладбах) 24 марта 1996 25 лет 18 Алессандро Шопф Шальке 04 7 февраля 1994 27 лет 10 Флориан Гриллич Хоффенхайм 7 августа 1995 25 лет 17 Луис Шауб Люцерн 29 декабря 1994 26 лет 23 Ксавьер Шлагер Вольфсбург 28 сентября 1998 22 года 19 Кристоф Баумгартнер Хоффенхайм 1 августа 1999 21 год 24 Конрад Лаймер РБ Лейпциг 27 мая 1997 24 года Нападающие 7 Марко Арнаутович Шанхай Порт 19 апреля 1989 32 года 9 Марсель Забитцер РБ Лейпциг 17 марта 1994 27 лет 11 Михаэль Грегорич Аугсбург 18 апреля 1994 27 лет 20 Карим Онисиво Майнц 05 17 марта 1992 29 лет 25 Саша Калайджич Штутгарт 7 июля 1997 23 года

Главный тренер - Франко Фода (55 лет)

Сборная Нидерландов

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 23 Марко Бизот АЗ 10 марта 1991 30 лет 1 Мартен Стекеленбург Аякс 22 сентября 1982 38 лет 13 Тим Крул Норвич Сити 3 апреля 1988 33 года Защитники 17 Дейли Блинд Аякс 9 марта 1990 31 год 6 Стефан де Врей Интернационале 5 февраля 1992 29 лет 2 Джоэл Велтман Брайтон энд Хоув Альбион 15 января 1992 29 лет 3 Маттейс де Лигт Ювентус 12 августа 1999 21 год 4 Натан Аке Манчестер Сити 18 февраля 1995 26 лет 22 Дензел Дюмфрис ПСВ 18 апреля 1996 25 лет 12 Патрик ван Анхолт Кристал Пэлас 29 августа 1990 30 лет 5 Оуэн Вейндал АЗ 28 ноября 1999 21 год 25 Юрриен Тимбер Аякс 17 июня 2001 19 лет Полузащитники 8 Джорджиньо Вейналдум Ливерпуль 11 ноября 1990 30 лет 21 Френки де Йонг Барселона 12 мая 1997 24 года 14 Дэви Классен Аякс 21 февраля 1993 28 лет 15 Мартен де Рон Аталанта 29 марта 1991 30 лет 20 Донни ван де Бек Манчестер Юнайтед 18 апреля 1997 24 года 16 Райан Гравенберх Аякс 16 мая 2002 19 лет 24 Тен Копмейнерс АЗ 28 февраля 1998 23 года Нападающие 10 Мемфис Депай Олимпик Лион 13 февраля 1994 27 лет 11 Квинси Промес Спартак (Москва) 4 января 1992 29 лет 9 Люк де Йонг Севилья 27 августа 1990 30 лет 7 Стевен Бергейс Фейеноорд 19 декабря 1991 29 лет 18 Дониэлл Мален ПСВ 19 января 1999 22 года 19 Ваут Вегхорст Вольфсбург 7 августа 1992 28 лет 26 Коди Гакпо ПСВ 7 мая 1999 22 года

Главный тренер - Франк де Бур (51 год)

Сборная Северной Македонии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Столе Димитриевски Райо Вальекано 25 декабря 1993 27 лет 22 Дамьян Шишковски Докса (Катокопиас) 18 марта 1995 26 лет 12 Ристо Янков Работнички 5 сентября 1998 22 года Защитники 13 Стефан Ристовски Динамо (Загреб) 12 февраля 1992 29 лет 4 Кире Ристевски Уйпешт 22 октября 1990 30 лет 8 Эзган Алиоски Лидс Юнайтед 12 февраля 1992 29 лет 6 Висар Муслиу МОЛ Фехервар 13 ноября 1994 26 лет 14 Дарко Велковски Риека 21 июня 1995 25 лет 2 Эгзон Бейтулаи Шкендия 7 января 1994 27 лет 3 Джеко Зайков Шарлеруа 10 февраля 1995 26 лет Полузащитники 11 Ферхан Хасани Партизани 18 июня 1990 30 лет 20 Стефан Спировски АЕК (Ларнака) 23 августа 1990 30 лет 17 Энис Барди Леванте 2 июля 1995 25 лет 16 Бобан Николов Лечче 28 июля 1994 26 лет 21 Элиф Элмас Наполи 24 сентября 1999 21 год 5 Ариян Адеми Динамо (Загреб) 29 мая 1991 30 лет 23 Марьян Радески Академия Пандев 10 февраля 1995 26 лет 15 Тихомир Костадинов Ружомберок 4 марта 1996 25 лет 24 Даниэл Аврамовски Кайсериспор 20 февраля 1995 26 лет 25 Дарко Чурлинов Штутгарт 11 июля 2000 20 лет Нападающие 10 Горан Пандев Дженоа 27 июля 1983 37 лет 9 Александар Трайковски Мальорка 5 сентября 1992 28 лет 7 Иван Тричковски АЕК (Ларнака) 18 апреля 1987 34 года 19 Крсте Велкоски Сараево 20 февраля 1988 33 года 18 Влатко Стояновски Шамбли 23 апреля 1997 24 года 26 Милан Ристовски Спартак (Трнава) 8 апреля 1998 23 года

Главный тренер - Игор Ангеловски (45 лет)

Сборная Украины

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Георгий Бущан Динамо (Киев) 31 мая 1994 27 лет 12 Андрей Пятов Шахтер (Донецк) 28 июня 1984 36 лет 23 Анатолий Трубин Шахтер (Донецк) 1 августа 2001 19 лет Защитники 2 Эдуард Соболь Брюгге 20 апреля 1995 26 лет 4 Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) 15 марта 1991 25 лет 13 Илья Забарный Динамо (Киев) 1 сентября 2002 18 лет 16 Виталий Миколенко Динамо (Киев) 29 мая 1999 21 год 21 Александр Караваев Динамо (Киев) 2 июня 1992 29 лет 22 Николай Матвиенко Шахтер (Донецк) 2 мая 1996 25 лет 24 Александр Тымчик Динамо (Киев) 20 января 1997 24 года 25 Денис Попов Динамо (Киев) 17 февраля 1999 22 года Полузащитники 3 Георгий Судаков Шахтер (Донецк) 1 сентября 2002 18 лет 5 Сергей Сидорчук Динамо (Киев) 2 мая 1991 30 лет 6 Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) 8 августа 1989 31 год 7 Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед 23 октября 1989 31 год 8 Руслан Малиновский Аталанта 4 мая 1993 28 лет 10 Николай Шапаренко Динамо (Киев) 4 октября 1998 22 года 11 Марлос Шахтер (Донецк) 7 июня 1988 32 года 14 Евгений Макаренко Кортрейк 21 мая 1991 30 лет 15 Виктор Цыганков Динамо (Киев) 15 ноября 1997 23 года 17 Александр Зинченко Манчестер Сити 15 декабря 1996 24 года 18 Роман Безус Гент 26 сентября 1990 30 лет 20 Александр Зубков Ференцварош 3 августа 1996 24 года Нападающие 9 Роман Яремчук Гент 27 ноября 1995 25 лет 19 Артем Беседин Динамо (Киев) 31 марта 1996 25 лет 26 Артем Довбик Днепр-1 21 июня 1997 23 года

Главный тренер - Андрей Шевченко (44 года)

ГРУППА D

Сборная Хорватии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 12 Ловре Калинич Хайдук (Сплит) 3 апреля 1990 31 год 1 Доминик Ливакович Динамо (Загреб) 9 января 1995 26 лет 23 Симон Слуга Лутон Таун 17 марта 1993 28 лет Защитники 21 Домагой Вида Бешикташ 29 апреля 1989 32 года 6 Деян Ловрен Зенит (СПб) 5 июля 1989 31 год 2 Шиме Врсалько Атлетико Мадрид 10 января 1992 29 лет 3 Борна Баришич Рейнджерс 10 ноября 1992 28 лет 5 Дуе Чалета-Цар Олимпик Марсель 17 сентября 1996 24 года 22 Йосип Юранович Легия 16 августа 1995 25 лет 24 Домагой Брадарич Лилль 10 декабря 1999 21 год 16 Миле Шкорич Осиек 19 июня 1991 29 лет 25 Йошко Гвардиол Динамо (Загреб) 3 января 2002 19 лет Полузащитники 10 Лука Модрич Реал Мадрид 9 сентября 1985 35 лет 8 Матео Ковачич Челси 6 мая 1994 27 лет 11 Марцело Брозович Интернационале 16 ноября 1992 28 лет 19 Милан Бадель Дженоа 25 февраля 1989 32 года 15 Марио Пашалич Аталанта 9 февраля 1995 26 лет 13 Никола Влашич ЦСКА (Москва) 4 октября 1997 23 года 26 Лука Иванушец Динамо (Загреб) 26 ноября 1998 22 года Нападающие 4 Иван Перишич Интернационале 2 февраля 1989 32 года 9 Андрей Крамарич Хоффенхайм 19 июня 1991 29 лет 17 Анте Ребич Милан 21 сентября 1993 27 лет 7 Йосип Брекало Вольфсбург 23 июня 1998 22 года 20 Бруно Петкович Динамо (Загреб) 16 сентября 1994 26 лет 18 Мислав Оршич Динамо (Загреб) 29 декабря 1992 28 лет 14 Анте Будимир Осасуна 22 июля 1991 29 лет

Главный тренер - Златко Далич (54 года)

Сборная Чехии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Томаш Вацлик Севилья 29 марта 1989 32 года 23 Иржи Павленка Вердер 14 апреля 1992 29 лет 16 Алеш Мандоус Сигма 21 апреля 1992 29 лет Защитники 2 Павел Кадержабек Хоффенхайм 25 апреля 1992 29 лет 3 Ондржей Челустка Спарта (Прага) 18 июня 1989 31 год 6 Томаш Калас Бристоль Сити 15 мая 1993 28 лет 18 Ян Боржил Славия (Прага) 11 января 1991 30 лет 4 Якуб Брабец Виктория (Пльзень) 6 августа 1992 28 лет 5 Владимир Цоуфал Вест Хэм Юнайтед 22 августа 1992 28 лет 9 Томаш Голеш Славия (Прага) 31 марта 1993 28 лет 22 Алеш Матею Брешиа 3 июня 1996 25 лет 17 Давид Зима Славия (Прага) 8 ноября 2000 20 лет Полузащитники 8 Владимир Дарида Герта 8 августа 1990 30 лет 14 Якуб Янкто Сампдория 19 января 1996 25 лет 15 Томаш Соучек Вест Хэм Юнайтед 27 февраля 1995 26 лет 12 Лукаш Масопуст Славия (Прага) 12 февраля 1993 28 лет 7 Антонин Барак Эллас Верона 3 декабря 1994 26 лет 21 Алекс Крал Спартак (Москва) 19 мая 1998 23 года 13 Петр Шевчик Славия (Прага) 2 мая 1994 27 лет 19 Адам Гложек Спарта (Прага) 25 июля 2002 18 лет 25 Якуб Пешек Слован (Либерец) 24 июня 1993 27 лет 26 Михал Садилек Слован (Либерец) 31 мая 1999 22 года Нападающие 20 Матей Выдра Бернли 1 мая 1992 29 лет 11 Михаэл Крменчик ПАОК 15 марта 1993 28 лет 10 Патрик Шик Байер-04 24 января 1996 25 лет 24 Томаш Пекгарт Легия 26 мая 1989 32 года

Главный тренер - Ярослав Шилгавы (59 лет)

Сборная Англии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Джордан Пикфорд Эвертон 7 марта 1994 27 лет 13 Дин Хендерсон Манчестер Юнайтед 12 марта 1997 24 года 23 Сэм Джонстон Вест Бромвич Альбион 25 марта 1993 28 лет Защитники 2 Кайл Уокер Манчестер Сити 28 мая 1990 31 год 3 Люк Шоу Манчестер Юнайтед 12 июля 1995 25 лет 5 Джон Стоунз Манчестер Сити 28 мая 1994 27 лет 6 Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед 5 марта 1993 28 лет 12 Киран Триппьер Атлетико Мадрид 19 сентября 1990 30 лет 15 Тайрон Мингз Астон Вилла 13 марта 1993 28 лет 16 Конор Коуди Вулверхэмптон Уондерерс 25 февраля 1993 28 лет 21 Бен Чилуэлл Челси 21 декабря 1996 24 года 22 Трент Александер-Арнольд Ливерпуль 7 октября 1998 22 года 24 Рис Джеймс Челси 8 декабря 1999 21 год Полузащитники 4 Деклан Райс Вест Хэм Юнайтед 14 января 1999 22 года 7 Джек Грилиш Астон Вилла 10 сентября 1995 25 лет 8 Джордан Хендерсон Ливерпуль 17 июня 1990 30 лет 14 Калвин Филлипс Лидс Юнайтед 2 декабря 1995 25 лет 19 Мейсон Маунт Челси 10 января 1999 22 года 20 Фил Фоден Манчестер Сити 28 мая 2000 21 год 25 Букайо Сака Арсенал 5 сентября 2001 19 лет 26 Джуд Беллингем Боруссия (Дортмунд) 29 июня 2003 17 лет Нападающие 9 Гарри Кейн Тоттенхэм Хотспур 28 июля 1993 27 лет 10 Рахим Стерлинг Манчестер Сити 8 декабря 1994 26 лет 11 Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед 31 октября 1997 23 года 17 Джейдон Санчо Боруссия (Дортмунд) 25 марта 2000 21 год 18 Доминик Калверт-Льюин Эвертон 16 марта 1997 24 года

Главный тренер - Гарет Саутгейт (50 лет)

Сборная Шотландии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 12 Крейг Гордон Харт оф Мидлотиан 31 декабря 1982 38 лет 1 Дэвид Маршалл Дерби Каунти 5 марта 1985 36 лет 21 Джон Маклаглин Рейнджерс 9 сентября 1987 33 года Защитники 3 Эндрю Робертсон Ливерпуль 11 марта 1994 27 лет 5 Грант Хэнли Норвич Сити 20 ноября 1991 29 лет 26 Скотт Маккенна Ноттингем Форест 12 ноября 1996 24 года 6 Киран Тирни Арсенал 5 июня 1997 23 года 2 Стивен О'Доннелл Мотеруэлл 11 мая 1992 29 лет 15 Деклан Галлахер Мотеруэлл 13 февраля 1991 30 лет 16 Лиам Купер Лидс Юнайтед 30 августа 1991 29 лет 24 Джек Хендри Остенде 7 мая 1995 26 лет 13 Грег Тейлор Селтик 5 ноября 1997 23 года 22 Натан Паттерсон Рейнджерс 16 октября 2001 19 лет Полузащитники 7 Джон Макгинн Астон Вилла 18 октября 1994 26 лет 8 Каллум Макгрегор Селтик 14 июня 1993 27 лет 17 Стюарт Армстронг Саутгемптон 30 марта 1992 29 лет 4 Скотт Мактоминей Манчестер Юнайтед 8 декабря 1996 24 года 11 Райан Кристи Селтик 22 февраля 1995 26 лет 14 Джон Флек Шеффилд Юнайтед 24 августа 1991 29 лет 23 Билли Гилмор Челси 11 июня 2001 19 лет 18 Дэвид Тернбулл Селтик 10 июля 1999 21 год Нападающие 25 Джеймс Форрест Селтик 7 июля 1991 29 лет 20 Райан Фрейзер Ньюкасл Юнайтед 24 февраля 1994 27 лет 9 Линдон Дайкс Куинз Парк Рейнджерс 7 октября 1995 25 лет 10 Че Адамс Саутгемптон 13 июля 1996 24 года 19 Кевин Нисбет Хиберниан 8 марта 1997 24 года

Главный тренер - Стив Кларк (57 лет)

ГРУППА E

Сборная Польши

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 22 Лукаш Фабьяньски Вест Хэм Юнайтед 18 апреля 1985 36 лет 1 Войцех Щенсны Ювентус 18 апреля 1990 31 год 12 Лукаш Скорупски Болонья 5 мая 1991 30 лет Защитники 15 Камиль Глик Беневенто 3 февраля 1988 33 года 13 Мацей Рыбус Локомотив (Москва) 19 августа 1989 31 год 18 Бартош Берешиньски Сампдория 12 июля 1992 28 лет 5 Ян Беднарек Саутгемптон 12 апреля 1996 25 лет 4 Томаш Кендзера Динамо (Киев) 11 июня 1994 26 лет 3 Павел Давидович Эллас Верона 20 мая 1995 26 лет 25 Михал Хелик Барнсли 9 сентября 1995 25 лет 2 Камиль Пентковский Ракув 21 июня 2000 20 лет 26 Тимотеуш Пухач Унион Берлин 23 января 1999 22 года Полузащитники 10 Гжегож Крыховяк Локомотив (Москва) 29 января 1990 31 год 20 Петр Зелиньски Наполи 20 мая 1994 27 лет 14 Матеуш Клих Лидс Юнайтед 13 июня 1990 30 лет 8 Кароль Линетты Торино 2 февраля 1995 26 лет 21 Камиль Юзвяк Дерби Каунти 22 апреля 1998 23 года 19 Пшемыслав Франковски Чикаго Файр 12 апреля 1995 26 лет 16 Якуб Модер Брайтон энд Хоув Альбион 7 апреля 1999 22 года 17 Пшемыслав Плахета Норвич Сити 23 марта 1998 23 года 6 Кацпер Козловски Погонь (Щецин) 16 октября 2003 17 лет Нападающие 9 Роберт Левандовски Бавария 21 августа 1988 32 года 7 Аркадиуш Милик Олимпик Марсель 28 февраля 1994 27 лет 23 Давид Ковнацки Фортуна (Дюссельдорф) 14 марта 1997 24 года 24 Якуб Сверчок Пяст 28 декабря 1992 28 лет 11 Кароль Свидерски ПАОК 23 января 1997 24 года

Главный тренер - Паулу Соуза (50 лет)

Сборная Словакии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Мартин Дубравка Ньюкасл Юнайтед 15 января 1989 32 года 12 Душан Куцяк Лехия (Гданьск) 21 мая 1985 36 лет 23 Марек Родак Фулхэм 13 декабря 1996 24 года Защитники 2 Петер Пекарик Герта 30 октября 1986 34 года 15 Томаш Губочан Омония (Никосия) 17 сентября 1985 35 лет 14 Милан Шкриньяр Интернационале 11 февраля 1995 26 лет 5 Любомир Шатка Лех 2 декабря 1995 25 лет 3 Денис Вавро Уэска 10 апреля 1996 25 лет 4 Мартин Вальент Мальорка 11 декабря 1995 25 лет 16 Давид Ганцко Спарта (Прага) 13 декабря 1997 23 года 24 Мартин Косцелник Слован (Либерец) 2 марта 1995 26 лет Полузащитники 6 Ян Грегуш Миннесота Юнайтед 29 января 1991 30 лет 17 Марек Гамшик Гетеборг 27 июля 1987 33 года 19 Юрай Куцка Парма 26 февраля 1987 34 года 7 Владимир Вайсс Слован (Братислава) 30 ноября 1989 31 год 20 Роберт Мак Ференцварош 8 марта 1991 30 лет 8 Ондрей Дуда Кельн 5 декабря 1994 26 лет 13 Патрик Грошовски Генк 22 апреля 1992 29 лет 22 Станислав Лоботка Наполи 25 ноября 1994 26 лет 18 Лукаш Гараслин Сассуоло 26 мая 1996 25 лет 11 Ласло Бенеш Аугсбург 9 сентября 1997 23 года 10 Томаш Суслов Гронинген 7 июня 2002 18 лет 25 Якуб Громада Слован (Либерец) 25 мая 1996 25 лет Нападающие 21 Михал Дюриш Омония (Никосия) 1 июня 1988 33 года 9 Роберт Боженик Фейеноорд 18 ноября 1999 21 год 26 Иван Шранц Яблонец 13 сентября 1993 27 лет

Главный тренер - Штефан Таркович (48 лет)

Сборная Испании

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Давид де Хеа Манчестер Юнайтед 7 ноября 1990 30 лет 13 Роберт Санчес Брайтон энд Хоув Альбион 18 ноября 1997 23 года 23 Унаи Симон Атлетик Бильбао 11 июня 1997 23 года Защитники 2 Сесар Аспиликуэта Челси 28 августа 1989 31 год 3 Диего Льоренте Лидс Юнайтед 16 августа 1993 27 лет 4 Пау Торрес Вильярреал 16 января 1997 24 года 12 Эрик Гарсия Манчестер Сити 9 января 2001 20 лет 14 Хосе Гайя Валенсия 25 мая 1995 26 лет 18 Жорди Альба Барселона 21 марта 1989 32 года 24 Эмерик Ляпорт Манчестер Сити 27 мая 1994 27 лет Полузащитники 5 Серхио Бускетс Барселона 16 июля 1988 32 года 6 Маркос Льоренте Атлетико Мадрид 30 января 1995 26 лет 8 Коке Атлетико Мадрид 8 января 1992 29 лет 10 Тьяго Алькантара Ливерпуль 11 апреля 1991 30 лет 16 Родриго Эрнандес Манчестер Сити 22 июня 1996 24 года 17 Фабиан Руис Наполи 3 апреля 1996 25 лет 26 Педри Барселона 25 ноября 2002 18 лет Нападающие 7 Альваро Мората Ювентус 23 октября 1992 28 лет 9 Жерар Морено Вильярреал 7 апреля 1992 29 лет 11 Ферран Торрес Манчестер Сити 29 февраля 2000 21 год 19 Дани Ольмо РБ Лейпциг 7 мая 1998 23 года 20 Адама Траоре Вулверхэмптон Уондерерс 25 января 1996 25 лет 21 Микель Оярсабаль Реал Сосьедад 21 апреля 1997 24 года 22 Пабло Сарабия Пари Сен-Жермен 11 мая 1992 29 лет

Главный тренер - Луис Энрике (51 год)

Сборная Швеции

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Робин Ульсен Эвертон 8 января 1990 31 год 12 Карл-Юхан Юнссон Копенгаген 28 января 1990 31 год 23 Кристоффер Нордфельдт Генчлербирлиги 23 июня 1989 31 год Защитники 2 Микаэль Лустиг АИК 13 декабря 1986 34 года 3 Виктор Линделеф Манчестер Юнайтед 17 июля 1994 26 лет 4 Андреас Гранквист Хельсингборг 16 апреля 1985 36 лет 5 Мартин Ульссон Хеккен 17 мая 1988 33 года 6 Людвиг Аугустинссон Вердер 21 апреля 1994 27 лет 14 Филип Хеландер Рейнджерс 22 апреля 1993 28 лет 16 Эмиль Крафт Ньюкасл Юнайтед 2 августа 1994 26 лет 18 Понтус Янссон Брентфорд 13 февраля 1991 30 лет 24 Маркус Даниэльссон Далянь Профешнл 8 апреля 1989 32 года Полузащитники 7 Себастиан Ларссон АИК 6 июня 1985 35 лет 8 Альбин Экдаль Сампдория 28 июля 1989 31 год 10 Эмиль Форсберг РБ Лейпциг 23 октября 1991 29 лет 13 Густав Свенссон Гуанчжоу Сити 7 февраля 1987 34 года 15 Кен Сема Уотфорд 30 сентября 1993 27 лет 17 Виктор Классон Краснодар 2 января 1992 29 лет 19 Маттиас Сванберг Болонья 5 января 1999 22 года 20 Кристоффер Олссон Краснодар 30 июня 1995 25 лет 21 Деян Кулушевски Ювентус 25 апреля 2000 21 год 26 Йенс Каюсте Мидтьюлланн 10 августа 1999 21 год Нападающие 9 Маркус Берг Краснодар 17 августа 1986 34 года 11 Александер Исак Реал Сосьедад 21 сентября 1999 21 год 22 Робин Квайсон Майнц 05 9 октября 1993 27 лет 25 Джордан Ларссон Спартак (Москва) 20 июня 1997 23 года

Главный тренер - Янне Андерссон (58 лет)

ГРУППА F

Сборная Франции

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Уго Льорис Тоттенхэм Хотспур 26 декабря 1986 34 года 16 Стив Манданда Олимпик Марсель 28 марта 1985 36 лет 23 Майк Меньян Милан 3 июля 1995 25 лет Защитники 2 Бенжамен Павар Бавария 28 марта 1996 25 лет 3 Преснель Кимпембе Пари Сен-Жермен 13 августа 1995 25 лет 4 Рафаэль Варан Реал Мадрид 25 апреля 1993 28 лет 5 Клеман Лангле Барселона 17 июня 1995 25 лет 15 Курт Зума Челси 27 октября 1994 26 лет 18 Люка Динь Эвертон 20 июля 1993 27 лет 21 Лукас Эрнандес Бавария 14 февраля 1996 25 лет 24 Лео Дюбуа Олимпик Лион 14 сентября 1994 26 лет 25 Жюль Кунде Севилья 12 ноября 1998 22 года Полузащитники 6 Поль Погба Манчестер Юнайтед 15 марта 1993 28 лет 8 Тома Лемар Атлетико Мадрид 12 ноября 1995 25 лет 12 Корентен Толиссо Бавария 3 августа 1994 26 лет 13 Н’Голо Канте Челси 29 марта 1991 30 лет 14 Адриан Рабьо Ювентус 3 апреля 1995 26 лет 17 Мусса Сиссоко Тоттенхэм Хотспур 16 августа 1989 31 год Нападающие 7 Антуан Гризманн Барселона 21 марта 1991 30 лет 9 Оливье Жиру Челси 30 сентября 1986 34 года 10 Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен 20 декабря 1998 22 года 11 Усман Дембеле Барселона 15 мая 1997 24 года 19 Карим Бензема Реал Мадрид 19 декабря 1987 33 года 20 Кингсли Коман Бавария 13 июня 1996 24 года 22 Виссам Бен-Йеддер Монако 12 августа 1990 30 лет 26 Маркус Тюрам Боруссия (Менхенгладбах) 6 августа 1997 23 года

Главный тренер - Дидье Дешам (52 года)

Сборная Германии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Мануэль Нойер Бавария 27 марта 1986 35 лет 12 Бернд Лено Арсенал 4 марта 1992 29 лет 22 Кевин Трапп Айнтрахт (Франкфурт) 8 июля 1990 30 лет Защитники 2 Антонио Рюдигер Челси 3 марта 1993 28 лет 3 Марсель Хальстенберг РБ Лейпциг 27 сентября 1991 29 лет 4 Маттиас Гинтер Боруссия (Менхенгладбах) 19 января 1994 27 лет 5 Матс Хуммельс Боруссия (Дортмунд) 16 декабря 1988 32 года 15 Никлас Зюле Бавария 3 сентября 1995 25 лет 16 Лукас Клостерман РБ Лейпциг 3 июня 1996 25 лет 20 Робин Госенс Аталанта 5 июля 1994 26 лет 24 Робин Кох Лидс Юнайтед 17 июля 1996 24 года 26 Кристиан Гюнтер Фрайбург 28 февраля 1993 28 лет Полузащитники 6 Йозуа Киммих Бавария 8 февраля 1995 26 лет 7 Кай Хаверц Челси 11 июня 1999 21 год 8 Тони Кроос Реал Мадрид 4 января 1990 31 год 13 Йонас Хофманн Боруссия (Менхенгладбах) 14 июля 1992 28 лет 14 Джамал Мусиала Бавария 26 февраля 2003 18 лет 17 Флориан Нойхаус Боруссия (Менхенгладбах) 16 марта 1997 24 года 18 Леон Горецка Бавария 6 февраля 1995 26 лет 19 Лерой Сане Бавария 11 января 1996 25 лет 21 Илкай Гюндоган Манчестер Сити 24 октября 1990 30 лет 23 Эмре Джан Боруссия (Дортмунд) 12 января 1994 27 лет 25 Томас Мюллер Бавария 13 сентября 1989 31 год Нападающие 9 Кевин Фолланд Монако 30 июля 1992 28 лет 10 Серж Гнабри Бавария 14 июля 1995 25 лет 11 Тимо Вернер Челси 6 марта 1996 25 лет

Главный тренер - Йоахим Лев (61 год)

Сборная Венгрии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Петер Гулачи РБ Лейпциг 6 мая 1990 31 год 22 Адам Богдан Ференцварош 27 сентября 1987 33 года 12 Денеш Дибус Ференцварош 16 ноября 1990 30 лет Защитники 14 Герге Ловренчич Ференцварош 1 сентября 1988 32 года 2 Адам Ланг Омония (Никосия) 17 января 1993 28 лет 5 Аттила Фиола МОЛ Фехервар 17 февраля 1990 31 год 6 Вилли Орбан РБ Лейпциг 3 ноября 1992 28 лет 4 Аттила Салаи Фенербахче 20 января 1998 23 года 21 Эндре Ботка Ференцварош 25 августа 1994 26 лет 3 Акош Кечкеш Лугано 4 января 1996 25 лет 26 Бендегуз Болла МОЛ Фехервар 22 ноября 1999 21 год Полузащитники 8 Адам Надь Бристоль Сити 17 июня 1995 25 лет 15 Ласло Кляйнхайслер Осиек 8 апреля 1994 27 лет 11 Филип Холендер Партизан (Белград) 27 июля 1994 26 лет 18 Давид Шигер Ференцварош 30 ноября 1990 30 лет 7 Лоик Него МОЛ Фехервар 15 января 1991 30 лет 16 Даниэл Газдаг Филадельфия Юнион 2 марта 1996 25 лет 13 Андраш Шафер ДАК 1904 13 апреля 1999 22 года 10 Тамаш Чери Мезекевешд 15 января 1988 33 года Нападающие 9 Адам Салаи Майнц 05 9 декабря 1987 33 года 23 Неманья Николич МОЛ Фехервар 31 декабря 1987 33 года 20 Роланд Шаллаи Фрайбург 22 мая 1997 24 года 17 Роланд Варга МТК 23 января 1990 31 год 19 Кевин Варга Касымпаша 30 марта 1996 25 лет 25 Янош Ган Пакш 15 марта 1995 26 лет 24 Сабольч Шен Даллас 27 сентября 2000 20 лет

Главный тренер - Марко Росси (56 лет)

Сборная Португалии

№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Вратари 1 Руй Патрисиу Вулверхэмптон Уондерерс 15 февраля 1988 33 года 12 Антони Лопеш Олимпик Лион 1 октября 1990 30 лет 22 Руй Силва Гранада 7 февраля 1994 27 лет Защитники 3 Пепе Порту 26 февраля 1983 38 лет 6 Жозе Фонте Лилль 22 декабря 1983 37 лет 5 Рафаэл Геррейру Боруссия (Дортмунд) 22 декабря 1993 27 лет 4 Рубен Диаш Манчестер Сити 14 мая 1997 24 года 20 Жуан Канселу Манчестер Сити 27 мая 1994 27 лет 2 Нелсон Семеду Вулверхэмптон Уондерерс 16 ноября 1993 27 лет 25 Нуну Мендеш Спортинг 19 июня 2002 18 лет Полузащитники 8 Жоау Моутинью Вулверхэмптон Уондерерс 8 сентября 1986 34 года 14 Вильям Карвалью Реал Бетис 7 апреля 1992 29 лет 13 Данилу Перейра Пари Сен-Жермен 9 сентября 1991 29 лет 11 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед 8 сентября 1994 26 лет 16 Ренату Саншеш Лилль 18 августа 1997 23 года 18 Рубен Невиш Вулверхэмптон Уондерерс 13 марта 1997 24 года 24 Сержиу ди Оливейра Порту 2 июня 1992 29 лет 26 Жуан Пальинья Спортинг 9 июля 1995 25 лет Нападающие 7 Криштиану Роналду Ювентус 5 февраля 1985 36 лет 10 Бернарду Силва Манчестер Сити 10 августа 1994 26 лет 9 Андре Силва Айнтрахт (Франкфурт) 6 ноября 1995 25 лет 17 Гонсалу Гедеш Валенсия 29 ноября 1996 24 года 15 Рафа Силва Бенфика 17 мая 1993 28 лет 23 Жуан Феликс Атлетико Мадрид 10 ноября 1999 21 год 21 Диогу Жота Ливерпуль 4 декабря 1996 24 года 19 Педру Гонсалвеш Спортинг 28 июня 1998 22 года

Главный тренер - Фернанду Сантуш (66 лет)

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