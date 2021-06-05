Евро-2020: полные заявки всех участников турнира

До старта первенства остается ровно неделя.
Все участники Чемпионата Европы-2020 по футболу уже определились со своими заявками на турнир. ТСН Проспорт представляет полные составы команд, которые всего через неделю начнут борьбу за победу на Евро.
ГРУППА А
Сборная Италии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Сальваторе Сиригу
|Торино
|12 января 1987
|34 года
|21
|Джанлуиджи Доннарумма
|Милан
|25 февраля 1999
|22 года
|26
|Алекс Мерет
|Наполи
|22 марта 1997
|24 года
|Защитники
|2
|Джованни Ди Лоренцо
|Наполи
|4 августа 1993
|27 лет
|3
|Джорджо Кьеллини
|Ювентус
|14 августа 1984
|36 лет
|4
|Леонардо Спинаццола
|Рома
|25 марта 1993
|28 лет
|13
|Эмерсон Палмери
|Челси
|3 августа 1994
|26 лет
|15
|Франческо Ачерби
|Лацио
|10 февраля 1988
|33 года
|19
|Леонардо Бонуччи
|Ювентус
|1 мая 1987
|34 года
|23
|Алессандро Бастони
|Интернационале
|13 апреля 1999
|22 года
|24
|Алессандро Флоренци
|Пари Сен-Жермен
|11 марта 1991
|30 лет
|25
|Рафаэл Толой
|Аталанта
|10 октября 1990
|30 лет
|Полузащитники
|5
|Мануэль Локателли
|Сассуоло
|8 января 1998
|23 года
|6
|Марко Верратти
|Пари Сен-Жермен
|5 ноября 1992
|28 лет
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|Рома
|19 июня 1996
|24 года
|8
|Жоржиньо
|Челси
|20 декабря 1991
|29 лет
|12
|Стефано Сенси
|Интернационале
|5 августа 1995
|25 лет
|16
|Бриан Кристанте
|Рома
|3 марта 1995
|26 лет
|18
|Николо Барелла
|Интернационале
|7 февраля 1997
|24 года
|Нападающие
|9
|Андреа Белотти
|Торино
|20 декабря 1993
|27 лет
|10
|Лоренцо Инсинье
|Наполи
|4 июня 1991
|30 лет
|11
|Доменико Берарди
|Сассуоло
|1 августа 1994
|26 лет
|14
|Федерико Кьеза
|Ювентус
|25 октября 1997
|23 года
|17
|Чиро Иммобиле
|Лацио
|20 февраля 1990
|31 год
|20
|Федерико Бернардески
|Ювентус
|16 февраля 1994
|27 лет
|22
|Джакомо Распадори
|Сассуоло
|18 февраля 2000
|21 год
Главный тренер - Роберто Манчини (56 лет)
Сборная Швейцарии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Янн Зоммер
|Боруссия (Мёнхенгладбах)
|17 декабря 1988
|32 года
|12
|Ивон Мвого
|ПСВ
|6 июня 1994
|26 лет
|21
|Йонас Омлин
|Монпелье
|10 января 1994
|27 лет
|Защитники
|13
|Рикардо Родригес
|Торино
|25 августа 1992
|28 лет
|22
|Фабиан Шер
|Ньюкасл Юнайтед
|20 декабря 1991
|29 лет
|5
|Мануэль Аканджи
|Боруссия (Дортмунд)
|19 июля 1995
|25 лет
|4
|Нико Эльведи
|Боруссия (Мёнхенгладбах)
|30 сентября 1996
|24 года
|3
|Сильван Видмер
|Базель
|5 марта 1993
|28 лет
|17
|Лорис Бенито
|Бордо
|7 января 1992
|29 лет
|2
|Кевин Мбабу
|Вольфсбург
|19 апреля 1995
|26 лет
|25
|Эрай Кюмарт
|Базель
|4 февраля 1998
|23 года
|24
|Бечир Омерагич
|Цюрих
|20 января 2002
|19 лет
|26
|Джордан Лотомба
|Ницца
|29 сентября 1998
|22 года
|Полузащитники
|10
|Гранит Джака (к)
|Арсенал (Лондон)
|27 сентября 1992
|28 лет
|23
|Джердан Шакири
|Ливерпуль
|10 октября 1991
|29 лет
|14
|Стивен Цубер
|Айнтрахт (Франкфурт)
|17 августа 1991
|29 лет
|6
|Денис Закариа
|Боруссия (Мёнхенгладбах)
|20 ноября 1996
|24 года
|8
|Ремо Фройлер
|Аталанта
|15 апреля 1992
|29 лет
|20
|Эдимилсон Фернандеш
|Майнц 05
|15 апреля 1996
|25 лет
|15
|Джибриль Соу
|Айнтрахт (Франкфурт)
|6 февраля 1997
|24 года
|Нападающие
|9
|Харис Сеферович
|Бенфика
|22 февраля 1992
|29 лет
|18
|Адмир Мехмеди
|Вольфсбург
|16 марта 1991
|30 лет
|7
|Брель Эмболо
|Боруссия (Мёнхенгладбах)
|14 февраля 1997
|24 года
|19
|Марио Гавранович
|Динамо (Загреб)
|24 ноября 1989
|31 год
|11
|Рубен Варгас
|Аугсбург
|5 августа 1998
|22 года
|16
|Кристиан Фасснахт
|Янг Бойз
|11 ноября 1993
|27 лет
Главный тренер - Владимир Петкович (57 лет)
Сборная Турции
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Фехми Мерт Гюнок
|Истанбул Башакшехир
|1 марта 1989
|32 года
|23
|Угурджан Чакыр
|Трабзонспор
|5 апреля 1996
|25 лет
|12
|Алтай Байындыр
|Фенербахче
|14 апреля 1998
|23 года
|Защитники
|22
|Каан Айхан
|Сассуоло
|10 ноября 1994
|26 лет
|4
|Чалар Сёюнджю
|Лестер Сити
|23 мая 1996
|25 лет
|2
|Зеки Челик
|Лилль
|17 февраля 1997
|24 года
|3
|Мерих Демирал
|Ювентус
|5 марта 1998
|23 года
|13
|Умут Мераш
|Гавр
|20 декабря 1995
|25 лет
|15
|Озан Кабак
|Ливерпуль
|25 марта 2000
|21 год
|25
|Мерт Мюлдюр
|Сассуоло
|3 апреля 1999
|22 года
|18
|Рыдван Йылмаз
|Бешикташ
|21 мая 2001
|20 лет
|Полузащитники
|6
|Озан Туфан
|Фенербахче
|25 марта 1995
|26 лет
|10
|Хакан Чалханоглу
|Милан
|8 февраля 1994
|27 лет
|5
|Окай Йокушлу
|Вест Бромвич Альбион
|9 марта 1994
|27 лет
|11
|Юсуф Языджи
|Лилль
|29 января 1997
|24 года
|7
|Дженгиз Ундер
|Лестер Сити
|14 июля 1997
|23 года
|21
|Ирфан Кахведжи
|Фенербахче
|15 июля 1995
|25 лет
|8
|Дорукхан Токёз
|Бешикташ
|21 мая 1996
|25 лет
|20
|Адбулкадир Омюр
|Трабзонспор
|25 июня 1999
|21 год
|14
|Тайлан Анталялы
|Галатасарай
|8 января 1995
|26 лет
|19
|Оркун Кёкчю
|Фейеноорд
|29 декабря 2000
|20 лет
|24
|Керем Актюркоглу
|Галатасарай
|21 октября 1998
|22 года
|Нападающие
|17
|Бурак Йылмаз
|Лилль
|15 июля 1985
|35 лет
|9
|Кенан Караман
|Фортуна (Дюссельдорф)
|5 марта 1994
|27 лет
|16
|Энес Унал
|Хетафе
|10 мая 1997
|24 года
|26
|Халил Дервишоглу
|Галатасарай
|8 декабря 1999
|21 год
Главный тренер - Шенол Гюнеш (69 лет)
Сборная Уэльса
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Уэйн Хеннесси
|Кристал Пэлас
|24 января 1987
|34 года
|12
|Дэнни Уорд
|Лестер Сити
|22 июня 1993
|27 лет
|21
|Адам Дэвис
|Сток Сити
|17 июля 1992
|28 лет
|Защитники
|2
|Крис Гантер
|Чарльтон Атлетик
|21 июля 1989
|31 год
|4
|Бен Дэвис
|Тоттенхэм Хотспур
|24 апреля 1993
|28 лет
|22
|Крис Мефам
|Борнмут
|5 ноября 1997
|23 года
|5
|Том Локьер
|Лутон Таун
|3 декабря 1994
|26 лет
|6
|Джо Родон
|Тоттенхэм Хотспур
|22 октября 1997
|23 года
|3
|Неко Уильямс
|Ливерпуль
|13 апреля 2001
|20 лет
|17
|Рис Норрингтон-Дэвис
|Сток Сити
|22 апреля 1999
|22 года
|14
|Коннор Робертс
|Суонси Сити
|23 сентября 1995
|25 лет
|24
|Бен Кабанго
|Суонси Сити
|30 мая 2000
|21 год
|Полузащитники
|10
|Аарон Рэмзи
|Ювентус
|26 декабря 1990
|30 лет
|7
|Джо Аллен
|Сток Сити
|14 марта 1990
|31 год
|18
|Джонни Уильямс
|Кардифф Сити
|9 октября 1993
|27 лет
|8
|Харри Уилсон
|Кардифф Сити
|22 марта 1997
|24 года
|15
|Итан Ампаду
|Шеффилд Юнайтед
|14 сентября 2000
|20 лет
|19
|Дэвид Брукс
|Борнмут
|8 июля 1997
|23 года
|16
|Джо Моррелл
|Лутон Таун
|3 января 1997
|24 года
|26
|Мэттью Смит
|Донкастер Роверс
|22 ноября 1999
|21 год
|23
|Дилан Левитт
|Истра 1961
|17 ноября 2000
|20 лет
|25
|Рубин Колвилл
|Кардифф Сити
|27 апреля 2002
|19 лет
|20
|Дэниел Джеймс
|Манчестер Юнайтед
|10 ноября 1997
|23 года
|Нападающие
|11
|Гарет Бейл
|Тоттенхэм Хотспур
|16 июля 1989
|31 год
|13
|Киффер Мур
|Кардифф Сити
|8 августа 1992
|28 лет
|9
|Тайлер Робертс
|Лидс Юнайтед
|12 января 1999
|22 года
Главный тренер - Роб Пейдж (46 лет)
ГРУППА B
Сборная Бельгии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Тибо Куртуа
|Реал Мадрид
|11 мая 1992
|29 лет
|12
|Симон Миньоле
|Брюгге
|6 марта 1988
|33 года
|13
|Матц Селс
|Страсбур
|26 февраля 1992
|29 лет
|Защитники
|2
|Тоби Алдервейрелд
|Тоттенхэм Хотспур
|2 марта 1989
|32 года
|3
|Томас Вермален
|Виссел Кобе
|14 ноября 1985
|35 лет
|4
|Дедрик Бойата
|Герта
|28 ноября 1990
|30 лет
|5
|Ян Вертонген
|Бенфика
|24 апреля 1987
|34 года
|15
|Тома Менье
|Боруссия (Дортмунд)
|12 сентября 1991
|29 лет
|18
|Джейсон Денайер
|Олимпик Лион
|28 июня 1995
|25 лет
|19
|Леандер Дендонкер
|Вулверхэмптон Уондерерс
|15 апреля 1995
|26 лет
|21
|Тимоти Кастань
|Лестер Сити
|5 декабря 1995
|25 лет
|Полузащитники
|6
|Аксель Витсель
|Боруссия (Дортмунд)
|12 января 1989
|32 года
|7
|Кевин Де Брюйне
|Манчестер Сити
|28 июня 1991
|29 лет
|8
|Юри Тилеманс
|Лестер Сити
|7 мая 1997
|24 года
|11
|Янник Феррейра Карраско
|Атлетико Мадрид
|4 сентября 1993
|27 лет
|16
|Торган Азар
|Боруссия (Дортмунд)
|29 марта 1993
|28 лет
|17
|Ханс Ванакен
|Брюгге
|24 августа 1992
|28 лет
|22
|Насер Шадли
|Истанбул Башакшехир
|2 августа 1989
|31 год
|26
|Деннис Прат
|Лестер Сити
|14 мая 1994
|27 лет
|Нападающие
|9
|Ромелу Лукаку
|Интернационале
|13 мая 1993
|28 лет
|10
|Эден Азар
|Реал Мадрид
|7 января 1991
|30 лет
|14
|Дрис Мертенс
|Наполи
|6 мая 1987
|34 года
|20
|Кристиан Бентеке
|Кристал Пэлас
|3 декабря 1990
|30 лет
|23
|Миши Батшуайи
|Кристал Пэлас
|2 октября 1993
|27 лет
|24
|Леандро Троссард
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4 декабря 1994
|26 лет
|25
|Жереми Доку
|Ренн
|27 мая 2002
|19 лет
Главный тренер - Роберто Мартинес (47 лет)
Сборная Дании
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Каспер Шмейхель
|Лестер Сити
|5 ноября 1986
|34 года
|22
|Фредерик Реннов
|Шальке 04
|4 августа 1992
|28 лет
|16
|Йонас Лессль
|Мидтьюлланн
|1 февраля 1989
|32 года
|Защитники
|4
|Симон Кьяер
|Милан
|26 марта 1989
|32 года
|6
|Андреас Кристенсен
|Челси
|10 апреля 1996
|25 лет
|13
|Матиас Йоргенсен
|Копенгаген
|23 апреля 1990
|31 год
|17
|Йенс Ларсен
|Удинезе
|21 февраля 1991
|30 лет
|3
|Янник Вестергор
|Саутгемптон
|3 августа 1992
|28 лет
|26
|Николай Бойлесен
|Копенгаген
|16 февраля 1992
|29 лет
|5
|Йоаким Мехле
|Аталанта
|20 мая 1997
|24 года
|2
|Йоаким Андерсен
|Фулхэм
|31 мая 1996
|25 лет
|Полузащитники
|10
|Кристиан Эриксен
|Интернационале
|14 февраля 1992
|29 лет
|8
|Томас Дилейни
|Боруссия (Дортмунд)
|3 сентября 1991
|29 лет
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|Тоттенхэм Хотспур
|5 августа 1995
|25 лет
|18
|Даниэль Васс
|Валенсия
|31 мая 1989
|32 года
|24
|Матиас Йенсен
|Брентфорд
|1 января 1996
|25 лет
|25
|Андерс Кристиансен
|Мальме
|8 июня 1990
|30 лет
|15
|Кристиан Нергор
|Брентфорд
|10 марта 1994
|27 лет
|Нападающие
|20
|Юссуф Поульсен
|РБ Лейпциг
|15 июня 1994
|26 лет
|9
|Мартин Брейтуэйт
|Барселона
|5 июня 1991
|29 лет
|21
|Андреас Корнелиус
|Парма
|16 марта 1993
|28 лет
|12
|Каспер Дольберг
|Ницца
|6 октября 1997
|23 года
|7
|Роберт Сков
|Хоффенхайм
|20 мая 1996
|25 лет
|19
|Йонас Винд
|Копенгаген
|7 февраля 1999
|22 года
|11
|Андрес Сков Ольсен
|Болонья
|29 декабря 1999
|21 год
|14
|Миккель Дамсгор
|Сампдория
|3 июля 2000
|20 лет
Главный тренер - Каспер Хьюлманд (49 лет)
Сборная Финляндии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Лукаш Градецкий
|Байер 04
|24 ноября 1989
|31 год
|12
|Есс Йоронен
|Брешиа
|21 марта 1993
|28 лет
|23
|Ансси Яаккола
|Бристоль Роверс
|13 марта 1987
|34 года
|Защитники
|2
|Паулюс Араюури
|Пафос
|15 июня 1988
|32 года
|18
|Йере Уронен
|Генк
|13 июля 1994
|26 лет
|6
|Томас Лам
|ПЕК Зволле
|18 декабря 1993
|27 лет
|15
|Саули Вяйсянен
|Кьево
|5 июня 1994
|26 лет
|17
|Николай Алхо
|МТК
|12 марта 1993
|28 лет
|3
|Даниэль О'Шонесси
|ХИК
|14 сентября 1994
|26 лет
|5
|Лео Вяйсянен
|Эльфсборг
|23 июля 1997
|23 года
|25
|Роберт Иванов
|Варта
|19 сентября 1994
|26 лет
|4
|Йоона Тойвио
|Хеккен
|10 марта 1988
|33 года
|22
|Юкка Райтала
|Миннесота Юнайтед
|15 сентября 1988
|32 года
|Полузащитники
|14
|Тим Спарв
|Лариса
|20 февраля 1987
|34 года
|11
|Расмус Шуллер
|Юргорден
|18 июня 1991
|29 лет
|6
|Глен Камара
|Рейнджерс
|28 октября 1995
|25 лет
|13
|Пюрю Сойри
|Эсбьерг
|22 сентября 1994
|26 лет
|19
|Йони Кауко
|Эсбьерг
|12 июля 1990
|30 лет
|9
|Фредрик Йенсен
|Аугсбург
|9 сентября 1997
|23 года
|24
|Онни Валакари
|Пафос
|18 августа 1999
|21 год
|7
|Роберт Тейлор
|Бранн
|21 октября 1994
|26 лет
|8
|Робин Лод
|Миннесота Юнайтед
|17 апреля 1993
|28 лет
|Нападающие
|10
|Теэму Пукки
|Норвич Сити
|29 марта 1990
|31 год
|20
|Йоэль Похьянпало
|Унион Берлин
|13 сентября 1994
|26 лет
|21
|Ласси Лаппалайнен
|Клёб де Фут Монреаль
|24 августа 1998
|22 года
|26
|Маркус Форсс
|Брентфорд
|18 июня 1999
|21 год
Главный тренер - Маркку Канерва (57 лет)
Сборная России
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Антон Шунин
|Динамо (Москва)
|27 января 1987
|34 года
|12
|Юрий Дюпин
|Рубин
|17 марта 1988
|33 года
|16
|Матвей Сафонов
|Краснодар
|25 февраля 1999
|22 года
|Защитники
|2
|Марио Фернандес
|ЦСКА (Москва)
|19 сентября 1990
|30 лет
|3
|Игорь Дивеев
|ЦСКА (Москва)
|27 сентября 1999
|21 год
|4
|Вячеслав Караваев
|Зенит (СПб)
|20 мая 1995
|26 лет
|5
|Андрей Семенов
|Ахмат
|24 марта 1989
|32 года
|13
|Федор Кудряшов
|Антальяспор
|5 апреля 1987
|34 года
|14
|Георгий Джикия
|Спартак (Москва)
|21 ноября 1993
|27 лет
|18
|Юрий Жирков
|Зенит (СПб)
|20 августа 1983
|37 лет
|Полузащитники
|6
|Денис Черышев
|Валенсия
|26 декабря 1990
|30 лет
|7
|Магомед Оздоев
|Зенит (СПб)
|5 ноября 1992
|28 лет
|8
|Дмитрий Баринов
|Локомотив (Москва)
|11 сентября 1996
|24 года
|11
|Роман Зобнин
|Спартак (Москва)
|11 февраля 1994
|27 лет
|15
|Алексей Миранчук
|Аталанта
|17 октября 1995
|25 лет
|17
|Александр Головин
|Монако
|30 мая 1996
|25 лет
|19
|Рифат Жемалетдинов
|Локомотив (Москва)
|20 сентября 1996
|24 года
|20
|Алексей Ионов
|Краснодар
|18 февраля 1989
|32 года
|21
|Даниил Фомин
|Динамо (Москва)
|2 марта 1997
|24 года
|23
|Далер Кузяев
|Зенит (СПб)
|15 января 1993
|28 лет
|24
|Андрей Мостовой
|Зенит (СПб)
|5 ноября 1997
|23 года
|25
|Денис Макаров
|Рубин
|18 февраля 1998
|23 года
|26
|Максим Мухин
|ЦСКА (Москва)
|4 ноября 2001
|19 лет
|Нападающие
|9
|Александр Соболев
|Спартак (Москва)
|7 марта 1997
|24 года
|10
|Антон Заболотный
|ЦСКА
|13 июня 1991
|29 лет
|22
|Артем Дзюба
|Зенит (СПб)
|22 августа 1988
|32 года
Главный тренер - Станислав Черчесов (57 лет)
ГРУППА C
Сборная Австрии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|12
|Павао Перван
|Вольфсбург
|13 ноября 1987
|33 года
|1
|Александр Шлагер
|ЛАСК
|1 февраля 1996
|25 лет
|13
|Даниэль Бахманн
|Уотфорд
|9 июля 1994
|26 лет
|Защитники
|3
|Александар Драгович
|Байер 04
|6 марта 1991
|30 лет
|8
|Давид Алаба
|Бавария
|24 июня 1992
|28 лет
|4
|Мартин Хинтереггер
|Айнтрахт (Франкфурт)
|7 сентября 1992
|28 лет
|21
|Штефан Лайнер
|Боруссия (Менхенгладбах)
|27 августа 1992
|28 лет
|2
|Андреас Ульмер
|Ред Булл (Зальцбург)
|30 октября 1985
|35 лет
|16
|Кристофер Триммель
|Унион Берлин
|24 февраля 1987
|34 года
|5
|Штефан Пош
|Хоффенхайм
|14 мая 1997
|24 года
|15
|Филипп Линхарт
|Фрайбург
|11 июля 1996
|24 года
|26
|Марко Фридль
|Вердер
|16 марта 1998
|23 года
|Полузащитники
|14
|Юлиан Баумгартлингер
|Байер 04
|2 января 1988
|33 года
|6
|Штефан Ильзанкер
|Айнтрахт (Франкфурт)
|18 мая 1989
|32 года
|22
|Валентино Лазаро
|Боруссия (Менхенгладбах)
|24 марта 1996
|25 лет
|18
|Алессандро Шопф
|Шальке 04
|7 февраля 1994
|27 лет
|10
|Флориан Гриллич
|Хоффенхайм
|7 августа 1995
|25 лет
|17
|Луис Шауб
|Люцерн
|29 декабря 1994
|26 лет
|23
|Ксавьер Шлагер
|Вольфсбург
|28 сентября 1998
|22 года
|19
|Кристоф Баумгартнер
|Хоффенхайм
|1 августа 1999
|21 год
|24
|Конрад Лаймер
|РБ Лейпциг
|27 мая 1997
|24 года
|Нападающие
|7
|Марко Арнаутович
|Шанхай Порт
|19 апреля 1989
|32 года
|9
|Марсель Забитцер
|РБ Лейпциг
|17 марта 1994
|27 лет
|11
|Михаэль Грегорич
|Аугсбург
|18 апреля 1994
|27 лет
|20
|Карим Онисиво
|Майнц 05
|17 марта 1992
|29 лет
|25
|Саша Калайджич
|Штутгарт
|7 июля 1997
|23 года
Главный тренер - Франко Фода (55 лет)
Сборная Нидерландов
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|23
|Марко Бизот
|АЗ
|10 марта 1991
|30 лет
|1
|Мартен Стекеленбург
|Аякс
|22 сентября 1982
|38 лет
|13
|Тим Крул
|Норвич Сити
|3 апреля 1988
|33 года
|Защитники
|17
|Дейли Блинд
|Аякс
|9 марта 1990
|31 год
|6
|Стефан де Врей
|Интернационале
|5 февраля 1992
|29 лет
|2
|Джоэл Велтман
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15 января 1992
|29 лет
|3
|Маттейс де Лигт
|Ювентус
|12 августа 1999
|21 год
|4
|Натан Аке
|Манчестер Сити
|18 февраля 1995
|26 лет
|22
|Дензел Дюмфрис
|ПСВ
|18 апреля 1996
|25 лет
|12
|Патрик ван Анхолт
|Кристал Пэлас
|29 августа 1990
|30 лет
|5
|Оуэн Вейндал
|АЗ
|28 ноября 1999
|21 год
|25
|Юрриен Тимбер
|Аякс
|17 июня 2001
|19 лет
|Полузащитники
|8
|Джорджиньо Вейналдум
|Ливерпуль
|11 ноября 1990
|30 лет
|21
|Френки де Йонг
|Барселона
|12 мая 1997
|24 года
|14
|Дэви Классен
|Аякс
|21 февраля 1993
|28 лет
|15
|Мартен де Рон
|Аталанта
|29 марта 1991
|30 лет
|20
|Донни ван де Бек
|Манчестер Юнайтед
|18 апреля 1997
|24 года
|16
|Райан Гравенберх
|Аякс
|16 мая 2002
|19 лет
|24
|Тен Копмейнерс
|АЗ
|28 февраля 1998
|23 года
|Нападающие
|10
|Мемфис Депай
|Олимпик Лион
|13 февраля 1994
|27 лет
|11
|Квинси Промес
|Спартак (Москва)
|4 января 1992
|29 лет
|9
|Люк де Йонг
|Севилья
|27 августа 1990
|30 лет
|7
|Стевен Бергейс
|Фейеноорд
|19 декабря 1991
|29 лет
|18
|Дониэлл Мален
|ПСВ
|19 января 1999
|22 года
|19
|Ваут Вегхорст
|Вольфсбург
|7 августа 1992
|28 лет
|26
|Коди Гакпо
|ПСВ
|7 мая 1999
|22 года
Главный тренер - Франк де Бур (51 год)
Сборная Северной Македонии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Столе Димитриевски
|Райо Вальекано
|25 декабря 1993
|27 лет
|22
|Дамьян Шишковски
|Докса (Катокопиас)
|18 марта 1995
|26 лет
|12
|Ристо Янков
|Работнички
|5 сентября 1998
|22 года
|Защитники
|13
|Стефан Ристовски
|Динамо (Загреб)
|12 февраля 1992
|29 лет
|4
|Кире Ристевски
|Уйпешт
|22 октября 1990
|30 лет
|8
|Эзган Алиоски
|Лидс Юнайтед
|12 февраля 1992
|29 лет
|6
|Висар Муслиу
|МОЛ Фехервар
|13 ноября 1994
|26 лет
|14
|Дарко Велковски
|Риека
|21 июня 1995
|25 лет
|2
|Эгзон Бейтулаи
|Шкендия
|7 января 1994
|27 лет
|3
|Джеко Зайков
|Шарлеруа
|10 февраля 1995
|26 лет
|Полузащитники
|11
|Ферхан Хасани
|Партизани
|18 июня 1990
|30 лет
|20
|Стефан Спировски
|АЕК (Ларнака)
|23 августа 1990
|30 лет
|17
|Энис Барди
|Леванте
|2 июля 1995
|25 лет
|16
|Бобан Николов
|Лечче
|28 июля 1994
|26 лет
|21
|Элиф Элмас
|Наполи
|24 сентября 1999
|21 год
|5
|Ариян Адеми
|Динамо (Загреб)
|29 мая 1991
|30 лет
|23
|Марьян Радески
|Академия Пандев
|10 февраля 1995
|26 лет
|15
|Тихомир Костадинов
|Ружомберок
|4 марта 1996
|25 лет
|24
|Даниэл Аврамовски
|Кайсериспор
|20 февраля 1995
|26 лет
|25
|Дарко Чурлинов
|Штутгарт
|11 июля 2000
|20 лет
|Нападающие
|10
|Горан Пандев
|Дженоа
|27 июля 1983
|37 лет
|9
|Александар Трайковски
|Мальорка
|5 сентября 1992
|28 лет
|7
|Иван Тричковски
|АЕК (Ларнака)
|18 апреля 1987
|34 года
|19
|Крсте Велкоски
|Сараево
|20 февраля 1988
|33 года
|18
|Влатко Стояновски
|Шамбли
|23 апреля 1997
|24 года
|26
|Милан Ристовски
|Спартак (Трнава)
|8 апреля 1998
|23 года
Главный тренер - Игор Ангеловски (45 лет)
Сборная Украины
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Георгий Бущан
|Динамо (Киев)
|31 мая 1994
|27 лет
|12
|Андрей Пятов
|Шахтер (Донецк)
|28 июня 1984
|36 лет
|23
|Анатолий Трубин
|Шахтер (Донецк)
|1 августа 2001
|19 лет
|Защитники
|2
|Эдуард Соболь
|Брюгге
|20 апреля 1995
|26 лет
|4
|Сергей Кривцов
|Шахтер (Донецк)
|15 марта 1991
|25 лет
|13
|Илья Забарный
|Динамо (Киев)
|1 сентября 2002
|18 лет
|16
|Виталий Миколенко
|Динамо (Киев)
|29 мая 1999
|21 год
|21
|Александр Караваев
|Динамо (Киев)
|2 июня 1992
|29 лет
|22
|Николай Матвиенко
|Шахтер (Донецк)
|2 мая 1996
|25 лет
|24
|Александр Тымчик
|Динамо (Киев)
|20 января 1997
|24 года
|25
|Денис Попов
|Динамо (Киев)
|17 февраля 1999
|22 года
|Полузащитники
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер (Донецк)
|1 сентября 2002
|18 лет
|5
|Сергей Сидорчук
|Динамо (Киев)
|2 мая 1991
|30 лет
|6
|Тарас Степаненко
|Шахтер (Донецк)
|8 августа 1989
|31 год
|7
|Андрей Ярмоленко
|Вест Хэм Юнайтед
|23 октября 1989
|31 год
|8
|Руслан Малиновский
|Аталанта
|4 мая 1993
|28 лет
|10
|Николай Шапаренко
|Динамо (Киев)
|4 октября 1998
|22 года
|11
|Марлос
|Шахтер (Донецк)
|7 июня 1988
|32 года
|14
|Евгений Макаренко
|Кортрейк
|21 мая 1991
|30 лет
|15
|Виктор Цыганков
|Динамо (Киев)
|15 ноября 1997
|23 года
|17
|Александр Зинченко
|Манчестер Сити
|15 декабря 1996
|24 года
|18
|Роман Безус
|Гент
|26 сентября 1990
|30 лет
|20
|Александр Зубков
|Ференцварош
|3 августа 1996
|24 года
|Нападающие
|9
|Роман Яремчук
|Гент
|27 ноября 1995
|25 лет
|19
|Артем Беседин
|Динамо (Киев)
|31 марта 1996
|25 лет
|26
|Артем Довбик
|Днепр-1
|21 июня 1997
|23 года
Главный тренер - Андрей Шевченко (44 года)
ГРУППА D
Сборная Хорватии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|12
|Ловре Калинич
|Хайдук (Сплит)
|3 апреля 1990
|31 год
|1
|Доминик Ливакович
|Динамо (Загреб)
|9 января 1995
|26 лет
|23
|Симон Слуга
|Лутон Таун
|17 марта 1993
|28 лет
|Защитники
|21
|Домагой Вида
|Бешикташ
|29 апреля 1989
|32 года
|6
|Деян Ловрен
|Зенит (СПб)
|5 июля 1989
|31 год
|2
|Шиме Врсалько
|Атлетико Мадрид
|10 января 1992
|29 лет
|3
|Борна Баришич
|Рейнджерс
|10 ноября 1992
|28 лет
|5
|Дуе Чалета-Цар
|Олимпик Марсель
|17 сентября 1996
|24 года
|22
|Йосип Юранович
|Легия
|16 августа 1995
|25 лет
|24
|Домагой Брадарич
|Лилль
|10 декабря 1999
|21 год
|16
|Миле Шкорич
|Осиек
|19 июня 1991
|29 лет
|25
|Йошко Гвардиол
|Динамо (Загреб)
|3 января 2002
|19 лет
|Полузащитники
|10
|Лука Модрич
|Реал Мадрид
|9 сентября 1985
|35 лет
|8
|Матео Ковачич
|Челси
|6 мая 1994
|27 лет
|11
|Марцело Брозович
|Интернационале
|16 ноября 1992
|28 лет
|19
|Милан Бадель
|Дженоа
|25 февраля 1989
|32 года
|15
|Марио Пашалич
|Аталанта
|9 февраля 1995
|26 лет
|13
|Никола Влашич
|ЦСКА (Москва)
|4 октября 1997
|23 года
|26
|Лука Иванушец
|Динамо (Загреб)
|26 ноября 1998
|22 года
|Нападающие
|4
|Иван Перишич
|Интернационале
|2 февраля 1989
|32 года
|9
|Андрей Крамарич
|Хоффенхайм
|19 июня 1991
|29 лет
|17
|Анте Ребич
|Милан
|21 сентября 1993
|27 лет
|7
|Йосип Брекало
|Вольфсбург
|23 июня 1998
|22 года
|20
|Бруно Петкович
|Динамо (Загреб)
|16 сентября 1994
|26 лет
|18
|Мислав Оршич
|Динамо (Загреб)
|29 декабря 1992
|28 лет
|14
|Анте Будимир
|Осасуна
|22 июля 1991
|29 лет
Главный тренер - Златко Далич (54 года)
Сборная Чехии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Томаш Вацлик
|Севилья
|29 марта 1989
|32 года
|23
|Иржи Павленка
|Вердер
|14 апреля 1992
|29 лет
|16
|Алеш Мандоус
|Сигма
|21 апреля 1992
|29 лет
|Защитники
|2
|Павел Кадержабек
|Хоффенхайм
|25 апреля 1992
|29 лет
|3
|Ондржей Челустка
|Спарта (Прага)
|18 июня 1989
|31 год
|6
|Томаш Калас
|Бристоль Сити
|15 мая 1993
|28 лет
|18
|Ян Боржил
|Славия (Прага)
|11 января 1991
|30 лет
|4
|Якуб Брабец
|Виктория (Пльзень)
|6 августа 1992
|28 лет
|5
|Владимир Цоуфал
|Вест Хэм Юнайтед
|22 августа 1992
|28 лет
|9
|Томаш Голеш
|Славия (Прага)
|31 марта 1993
|28 лет
|22
|Алеш Матею
|Брешиа
|3 июня 1996
|25 лет
|17
|Давид Зима
|Славия (Прага)
|8 ноября 2000
|20 лет
|Полузащитники
|8
|Владимир Дарида
|Герта
|8 августа 1990
|30 лет
|14
|Якуб Янкто
|Сампдория
|19 января 1996
|25 лет
|15
|Томаш Соучек
|Вест Хэм Юнайтед
|27 февраля 1995
|26 лет
|12
|Лукаш Масопуст
|Славия (Прага)
|12 февраля 1993
|28 лет
|7
|Антонин Барак
|Эллас Верона
|3 декабря 1994
|26 лет
|21
|Алекс Крал
|Спартак (Москва)
|19 мая 1998
|23 года
|13
|Петр Шевчик
|Славия (Прага)
|2 мая 1994
|27 лет
|19
|Адам Гложек
|Спарта (Прага)
|25 июля 2002
|18 лет
|25
|Якуб Пешек
|Слован (Либерец)
|24 июня 1993
|27 лет
|26
|Михал Садилек
|Слован (Либерец)
|31 мая 1999
|22 года
|Нападающие
|20
|Матей Выдра
|Бернли
|1 мая 1992
|29 лет
|11
|Михаэл Крменчик
|ПАОК
|15 марта 1993
|28 лет
|10
|Патрик Шик
|Байер-04
|24 января 1996
|25 лет
|24
|Томаш Пекгарт
|Легия
|26 мая 1989
|32 года
Главный тренер - Ярослав Шилгавы (59 лет)
Сборная Англии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Джордан Пикфорд
|Эвертон
|7 марта 1994
|27 лет
|13
|Дин Хендерсон
|Манчестер Юнайтед
|12 марта 1997
|24 года
|23
|Сэм Джонстон
|Вест Бромвич Альбион
|25 марта 1993
|28 лет
|Защитники
|2
|Кайл Уокер
|Манчестер Сити
|28 мая 1990
|31 год
|3
|Люк Шоу
|Манчестер Юнайтед
|12 июля 1995
|25 лет
|5
|Джон Стоунз
|Манчестер Сити
|28 мая 1994
|27 лет
|6
|Гарри Магуайр
|Манчестер Юнайтед
|5 марта 1993
|28 лет
|12
|Киран Триппьер
|Атлетико Мадрид
|19 сентября 1990
|30 лет
|15
|Тайрон Мингз
|Астон Вилла
|13 марта 1993
|28 лет
|16
|Конор Коуди
|Вулверхэмптон Уондерерс
|25 февраля 1993
|28 лет
|21
|Бен Чилуэлл
|Челси
|21 декабря 1996
|24 года
|22
|Трент Александер-Арнольд
|Ливерпуль
|7 октября 1998
|22 года
|24
|Рис Джеймс
|Челси
|8 декабря 1999
|21 год
|Полузащитники
|4
|Деклан Райс
|Вест Хэм Юнайтед
|14 января 1999
|22 года
|7
|Джек Грилиш
|Астон Вилла
|10 сентября 1995
|25 лет
|8
|Джордан Хендерсон
|Ливерпуль
|17 июня 1990
|30 лет
|14
|Калвин Филлипс
|Лидс Юнайтед
|2 декабря 1995
|25 лет
|19
|Мейсон Маунт
|Челси
|10 января 1999
|22 года
|20
|Фил Фоден
|Манчестер Сити
|28 мая 2000
|21 год
|25
|Букайо Сака
|Арсенал
|5 сентября 2001
|19 лет
|26
|Джуд Беллингем
|Боруссия (Дортмунд)
|29 июня 2003
|17 лет
|Нападающие
|9
|Гарри Кейн
|Тоттенхэм Хотспур
|28 июля 1993
|27 лет
|10
|Рахим Стерлинг
|Манчестер Сити
|8 декабря 1994
|26 лет
|11
|Маркус Рашфорд
|Манчестер Юнайтед
|31 октября 1997
|23 года
|17
|Джейдон Санчо
|Боруссия (Дортмунд)
|25 марта 2000
|21 год
|18
|Доминик Калверт-Льюин
|Эвертон
|16 марта 1997
|24 года
Главный тренер - Гарет Саутгейт (50 лет)
Сборная Шотландии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|12
|Крейг Гордон
|Харт оф Мидлотиан
|31 декабря 1982
|38 лет
|1
|Дэвид Маршалл
|Дерби Каунти
|5 марта 1985
|36 лет
|21
|Джон Маклаглин
|Рейнджерс
|9 сентября 1987
|33 года
|Защитники
|3
|Эндрю Робертсон
|Ливерпуль
|11 марта 1994
|27 лет
|5
|Грант Хэнли
|Норвич Сити
|20 ноября 1991
|29 лет
|26
|Скотт Маккенна
|Ноттингем Форест
|12 ноября 1996
|24 года
|6
|Киран Тирни
|Арсенал
|5 июня 1997
|23 года
|2
|Стивен О'Доннелл
|Мотеруэлл
|11 мая 1992
|29 лет
|15
|Деклан Галлахер
|Мотеруэлл
|13 февраля 1991
|30 лет
|16
|Лиам Купер
|Лидс Юнайтед
|30 августа 1991
|29 лет
|24
|Джек Хендри
|Остенде
|7 мая 1995
|26 лет
|13
|Грег Тейлор
|Селтик
|5 ноября 1997
|23 года
|22
|Натан Паттерсон
|Рейнджерс
|16 октября 2001
|19 лет
|Полузащитники
|7
|Джон Макгинн
|Астон Вилла
|18 октября 1994
|26 лет
|8
|Каллум Макгрегор
|Селтик
|14 июня 1993
|27 лет
|17
|Стюарт Армстронг
|Саутгемптон
|30 марта 1992
|29 лет
|4
|Скотт Мактоминей
|Манчестер Юнайтед
|8 декабря 1996
|24 года
|11
|Райан Кристи
|Селтик
|22 февраля 1995
|26 лет
|14
|Джон Флек
|Шеффилд Юнайтед
|24 августа 1991
|29 лет
|23
|Билли Гилмор
|Челси
|11 июня 2001
|19 лет
|18
|Дэвид Тернбулл
|Селтик
|10 июля 1999
|21 год
|Нападающие
|25
|Джеймс Форрест
|Селтик
|7 июля 1991
|29 лет
|20
|Райан Фрейзер
|Ньюкасл Юнайтед
|24 февраля 1994
|27 лет
|9
|Линдон Дайкс
|Куинз Парк Рейнджерс
|7 октября 1995
|25 лет
|10
|Че Адамс
|Саутгемптон
|13 июля 1996
|24 года
|19
|Кевин Нисбет
|Хиберниан
|8 марта 1997
|24 года
Главный тренер - Стив Кларк (57 лет)
ГРУППА E
Сборная Польши
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|22
|Лукаш Фабьяньски
|Вест Хэм Юнайтед
|18 апреля 1985
|36 лет
|1
|Войцех Щенсны
|Ювентус
|18 апреля 1990
|31 год
|12
|Лукаш Скорупски
|Болонья
|5 мая 1991
|30 лет
|Защитники
|15
|Камиль Глик
|Беневенто
|3 февраля 1988
|33 года
|13
|Мацей Рыбус
|Локомотив (Москва)
|19 августа 1989
|31 год
|18
|Бартош Берешиньски
|Сампдория
|12 июля 1992
|28 лет
|5
|Ян Беднарек
|Саутгемптон
|12 апреля 1996
|25 лет
|4
|Томаш Кендзера
|Динамо (Киев)
|11 июня 1994
|26 лет
|3
|Павел Давидович
|Эллас Верона
|20 мая 1995
|26 лет
|25
|Михал Хелик
|Барнсли
|9 сентября 1995
|25 лет
|2
|Камиль Пентковский
|Ракув
|21 июня 2000
|20 лет
|26
|Тимотеуш Пухач
|Унион Берлин
|23 января 1999
|22 года
|Полузащитники
|10
|Гжегож Крыховяк
|Локомотив (Москва)
|29 января 1990
|31 год
|20
|Петр Зелиньски
|Наполи
|20 мая 1994
|27 лет
|14
|Матеуш Клих
|Лидс Юнайтед
|13 июня 1990
|30 лет
|8
|Кароль Линетты
|Торино
|2 февраля 1995
|26 лет
|21
|Камиль Юзвяк
|Дерби Каунти
|22 апреля 1998
|23 года
|19
|Пшемыслав Франковски
|Чикаго Файр
|12 апреля 1995
|26 лет
|16
|Якуб Модер
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7 апреля 1999
|22 года
|17
|Пшемыслав Плахета
|Норвич Сити
|23 марта 1998
|23 года
|6
|Кацпер Козловски
|Погонь (Щецин)
|16 октября 2003
|17 лет
|Нападающие
|9
|Роберт Левандовски
|Бавария
|21 августа 1988
|32 года
|7
|Аркадиуш Милик
|Олимпик Марсель
|28 февраля 1994
|27 лет
|23
|Давид Ковнацки
|Фортуна (Дюссельдорф)
|14 марта 1997
|24 года
|24
|Якуб Сверчок
|Пяст
|28 декабря 1992
|28 лет
|11
|Кароль Свидерски
|ПАОК
|23 января 1997
|24 года
Главный тренер - Паулу Соуза (50 лет)
Сборная Словакии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Мартин Дубравка
|Ньюкасл Юнайтед
|15 января 1989
|32 года
|12
|Душан Куцяк
|Лехия (Гданьск)
|21 мая 1985
|36 лет
|23
|Марек Родак
|Фулхэм
|13 декабря 1996
|24 года
|Защитники
|2
|Петер Пекарик
|Герта
|30 октября 1986
|34 года
|15
|Томаш Губочан
|Омония (Никосия)
|17 сентября 1985
|35 лет
|14
|Милан Шкриньяр
|Интернационале
|11 февраля 1995
|26 лет
|5
|Любомир Шатка
|Лех
|2 декабря 1995
|25 лет
|3
|Денис Вавро
|Уэска
|10 апреля 1996
|25 лет
|4
|Мартин Вальент
|Мальорка
|11 декабря 1995
|25 лет
|16
|Давид Ганцко
|Спарта (Прага)
|13 декабря 1997
|23 года
|24
|Мартин Косцелник
|Слован (Либерец)
|2 марта 1995
|26 лет
|Полузащитники
|6
|Ян Грегуш
|Миннесота Юнайтед
|29 января 1991
|30 лет
|17
|Марек Гамшик
|Гетеборг
|27 июля 1987
|33 года
|19
|Юрай Куцка
|Парма
|26 февраля 1987
|34 года
|7
|Владимир Вайсс
|Слован (Братислава)
|30 ноября 1989
|31 год
|20
|Роберт Мак
|Ференцварош
|8 марта 1991
|30 лет
|8
|Ондрей Дуда
|Кельн
|5 декабря 1994
|26 лет
|13
|Патрик Грошовски
|Генк
|22 апреля 1992
|29 лет
|22
|Станислав Лоботка
|Наполи
|25 ноября 1994
|26 лет
|18
|Лукаш Гараслин
|Сассуоло
|26 мая 1996
|25 лет
|11
|Ласло Бенеш
|Аугсбург
|9 сентября 1997
|23 года
|10
|Томаш Суслов
|Гронинген
|7 июня 2002
|18 лет
|25
|Якуб Громада
|Слован (Либерец)
|25 мая 1996
|25 лет
|Нападающие
|21
|Михал Дюриш
|Омония (Никосия)
|1 июня 1988
|33 года
|9
|Роберт Боженик
|Фейеноорд
|18 ноября 1999
|21 год
|26
|Иван Шранц
|Яблонец
|13 сентября 1993
|27 лет
Главный тренер - Штефан Таркович (48 лет)
Сборная Испании
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Давид де Хеа
|Манчестер Юнайтед
|7 ноября 1990
|30 лет
|13
|Роберт Санчес
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18 ноября 1997
|23 года
|23
|Унаи Симон
|Атлетик Бильбао
|11 июня 1997
|23 года
|Защитники
|2
|Сесар Аспиликуэта
|Челси
|28 августа 1989
|31 год
|3
|Диего Льоренте
|Лидс Юнайтед
|16 августа 1993
|27 лет
|4
|Пау Торрес
|Вильярреал
|16 января 1997
|24 года
|12
|Эрик Гарсия
|Манчестер Сити
|9 января 2001
|20 лет
|14
|Хосе Гайя
|Валенсия
|25 мая 1995
|26 лет
|18
|Жорди Альба
|Барселона
|21 марта 1989
|32 года
|24
|Эмерик Ляпорт
|Манчестер Сити
|27 мая 1994
|27 лет
|Полузащитники
|5
|Серхио Бускетс
|Барселона
|16 июля 1988
|32 года
|6
|Маркос Льоренте
|Атлетико Мадрид
|30 января 1995
|26 лет
|8
|Коке
|Атлетико Мадрид
|8 января 1992
|29 лет
|10
|Тьяго Алькантара
|Ливерпуль
|11 апреля 1991
|30 лет
|16
|Родриго Эрнандес
|Манчестер Сити
|22 июня 1996
|24 года
|17
|Фабиан Руис
|Наполи
|3 апреля 1996
|25 лет
|26
|Педри
|Барселона
|25 ноября 2002
|18 лет
|Нападающие
|7
|Альваро Мората
|Ювентус
|23 октября 1992
|28 лет
|9
|Жерар Морено
|Вильярреал
|7 апреля 1992
|29 лет
|11
|Ферран Торрес
|Манчестер Сити
|29 февраля 2000
|21 год
|19
|Дани Ольмо
|РБ Лейпциг
|7 мая 1998
|23 года
|20
|Адама Траоре
|Вулверхэмптон Уондерерс
|25 января 1996
|25 лет
|21
|Микель Оярсабаль
|Реал Сосьедад
|21 апреля 1997
|24 года
|22
|Пабло Сарабия
|Пари Сен-Жермен
|11 мая 1992
|29 лет
Главный тренер - Луис Энрике (51 год)
Сборная Швеции
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Робин Ульсен
|Эвертон
|8 января 1990
|31 год
|12
|Карл-Юхан Юнссон
|Копенгаген
|28 января 1990
|31 год
|23
|Кристоффер Нордфельдт
|Генчлербирлиги
|23 июня 1989
|31 год
|Защитники
|2
|Микаэль Лустиг
|АИК
|13 декабря 1986
|34 года
|3
|Виктор Линделеф
|Манчестер Юнайтед
|17 июля 1994
|26 лет
|4
|Андреас Гранквист
|Хельсингборг
|16 апреля 1985
|36 лет
|5
|Мартин Ульссон
|Хеккен
|17 мая 1988
|33 года
|6
|Людвиг Аугустинссон
|Вердер
|21 апреля 1994
|27 лет
|14
|Филип Хеландер
|Рейнджерс
|22 апреля 1993
|28 лет
|16
|Эмиль Крафт
|Ньюкасл Юнайтед
|2 августа 1994
|26 лет
|18
|Понтус Янссон
|Брентфорд
|13 февраля 1991
|30 лет
|24
|Маркус Даниэльссон
|Далянь Профешнл
|8 апреля 1989
|32 года
|Полузащитники
|7
|Себастиан Ларссон
|АИК
|6 июня 1985
|35 лет
|8
|Альбин Экдаль
|Сампдория
|28 июля 1989
|31 год
|10
|Эмиль Форсберг
|РБ Лейпциг
|23 октября 1991
|29 лет
|13
|Густав Свенссон
|Гуанчжоу Сити
|7 февраля 1987
|34 года
|15
|Кен Сема
|Уотфорд
|30 сентября 1993
|27 лет
|17
|Виктор Классон
|Краснодар
|2 января 1992
|29 лет
|19
|Маттиас Сванберг
|Болонья
|5 января 1999
|22 года
|20
|Кристоффер Олссон
|Краснодар
|30 июня 1995
|25 лет
|21
|Деян Кулушевски
|Ювентус
|25 апреля 2000
|21 год
|26
|Йенс Каюсте
|Мидтьюлланн
|10 августа 1999
|21 год
|Нападающие
|9
|Маркус Берг
|Краснодар
|17 августа 1986
|34 года
|11
|Александер Исак
|Реал Сосьедад
|21 сентября 1999
|21 год
|22
|Робин Квайсон
|Майнц 05
|9 октября 1993
|27 лет
|25
|Джордан Ларссон
|Спартак (Москва)
|20 июня 1997
|23 года
Главный тренер - Янне Андерссон (58 лет)
ГРУППА F
Сборная Франции
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Уго Льорис
|Тоттенхэм Хотспур
|26 декабря 1986
|34 года
|16
|Стив Манданда
|Олимпик Марсель
|28 марта 1985
|36 лет
|23
|Майк Меньян
|Милан
|3 июля 1995
|25 лет
|Защитники
|2
|Бенжамен Павар
|Бавария
|28 марта 1996
|25 лет
|3
|Преснель Кимпембе
|Пари Сен-Жермен
|13 августа 1995
|25 лет
|4
|Рафаэль Варан
|Реал Мадрид
|25 апреля 1993
|28 лет
|5
|Клеман Лангле
|Барселона
|17 июня 1995
|25 лет
|15
|Курт Зума
|Челси
|27 октября 1994
|26 лет
|18
|Люка Динь
|Эвертон
|20 июля 1993
|27 лет
|21
|Лукас Эрнандес
|Бавария
|14 февраля 1996
|25 лет
|24
|Лео Дюбуа
|Олимпик Лион
|14 сентября 1994
|26 лет
|25
|Жюль Кунде
|Севилья
|12 ноября 1998
|22 года
|Полузащитники
|6
|Поль Погба
|Манчестер Юнайтед
|15 марта 1993
|28 лет
|8
|Тома Лемар
|Атлетико Мадрид
|12 ноября 1995
|25 лет
|12
|Корентен Толиссо
|Бавария
|3 августа 1994
|26 лет
|13
|Н’Голо Канте
|Челси
|29 марта 1991
|30 лет
|14
|Адриан Рабьо
|Ювентус
|3 апреля 1995
|26 лет
|17
|Мусса Сиссоко
|Тоттенхэм Хотспур
|16 августа 1989
|31 год
|Нападающие
|7
|Антуан Гризманн
|Барселона
|21 марта 1991
|30 лет
|9
|Оливье Жиру
|Челси
|30 сентября 1986
|34 года
|10
|Килиан Мбаппе
|Пари Сен-Жермен
|20 декабря 1998
|22 года
|11
|Усман Дембеле
|Барселона
|15 мая 1997
|24 года
|19
|Карим Бензема
|Реал Мадрид
|19 декабря 1987
|33 года
|20
|Кингсли Коман
|Бавария
|13 июня 1996
|24 года
|22
|Виссам Бен-Йеддер
|Монако
|12 августа 1990
|30 лет
|26
|Маркус Тюрам
|Боруссия (Менхенгладбах)
|6 августа 1997
|23 года
Главный тренер - Дидье Дешам (52 года)
Сборная Германии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Мануэль Нойер
|Бавария
|27 марта 1986
|35 лет
|12
|Бернд Лено
|Арсенал
|4 марта 1992
|29 лет
|22
|Кевин Трапп
|Айнтрахт (Франкфурт)
|8 июля 1990
|30 лет
|Защитники
|2
|Антонио Рюдигер
|Челси
|3 марта 1993
|28 лет
|3
|Марсель Хальстенберг
|РБ Лейпциг
|27 сентября 1991
|29 лет
|4
|Маттиас Гинтер
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19 января 1994
|27 лет
|5
|Матс Хуммельс
|Боруссия (Дортмунд)
|16 декабря 1988
|32 года
|15
|Никлас Зюле
|Бавария
|3 сентября 1995
|25 лет
|16
|Лукас Клостерман
|РБ Лейпциг
|3 июня 1996
|25 лет
|20
|Робин Госенс
|Аталанта
|5 июля 1994
|26 лет
|24
|Робин Кох
|Лидс Юнайтед
|17 июля 1996
|24 года
|26
|Кристиан Гюнтер
|Фрайбург
|28 февраля 1993
|28 лет
|Полузащитники
|6
|Йозуа Киммих
|Бавария
|8 февраля 1995
|26 лет
|7
|Кай Хаверц
|Челси
|11 июня 1999
|21 год
|8
|Тони Кроос
|Реал Мадрид
|4 января 1990
|31 год
|13
|Йонас Хофманн
|Боруссия (Менхенгладбах)
|14 июля 1992
|28 лет
|14
|Джамал Мусиала
|Бавария
|26 февраля 2003
|18 лет
|17
|Флориан Нойхаус
|Боруссия (Менхенгладбах)
|16 марта 1997
|24 года
|18
|Леон Горецка
|Бавария
|6 февраля 1995
|26 лет
|19
|Лерой Сане
|Бавария
|11 января 1996
|25 лет
|21
|Илкай Гюндоган
|Манчестер Сити
|24 октября 1990
|30 лет
|23
|Эмре Джан
|Боруссия (Дортмунд)
|12 января 1994
|27 лет
|25
|Томас Мюллер
|Бавария
|13 сентября 1989
|31 год
|Нападающие
|9
|Кевин Фолланд
|Монако
|30 июля 1992
|28 лет
|10
|Серж Гнабри
|Бавария
|14 июля 1995
|25 лет
|11
|Тимо Вернер
|Челси
|6 марта 1996
|25 лет
Главный тренер - Йоахим Лев (61 год)
Сборная Венгрии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Петер Гулачи
|РБ Лейпциг
|6 мая 1990
|31 год
|22
|Адам Богдан
|Ференцварош
|27 сентября 1987
|33 года
|12
|Денеш Дибус
|Ференцварош
|16 ноября 1990
|30 лет
|Защитники
|14
|Герге Ловренчич
|Ференцварош
|1 сентября 1988
|32 года
|2
|Адам Ланг
|Омония (Никосия)
|17 января 1993
|28 лет
|5
|Аттила Фиола
|МОЛ Фехервар
|17 февраля 1990
|31 год
|6
|Вилли Орбан
|РБ Лейпциг
|3 ноября 1992
|28 лет
|4
|Аттила Салаи
|Фенербахче
|20 января 1998
|23 года
|21
|Эндре Ботка
|Ференцварош
|25 августа 1994
|26 лет
|3
|Акош Кечкеш
|Лугано
|4 января 1996
|25 лет
|26
|Бендегуз Болла
|МОЛ Фехервар
|22 ноября 1999
|21 год
|Полузащитники
|8
|Адам Надь
|Бристоль Сити
|17 июня 1995
|25 лет
|15
|Ласло Кляйнхайслер
|Осиек
|8 апреля 1994
|27 лет
|11
|Филип Холендер
|Партизан (Белград)
|27 июля 1994
|26 лет
|18
|Давид Шигер
|Ференцварош
|30 ноября 1990
|30 лет
|7
|Лоик Него
|МОЛ Фехервар
|15 января 1991
|30 лет
|16
|Даниэл Газдаг
|Филадельфия Юнион
|2 марта 1996
|25 лет
|13
|Андраш Шафер
|ДАК 1904
|13 апреля 1999
|22 года
|10
|Тамаш Чери
|Мезекевешд
|15 января 1988
|33 года
|Нападающие
|9
|Адам Салаи
|Майнц 05
|9 декабря 1987
|33 года
|23
|Неманья Николич
|МОЛ Фехервар
|31 декабря 1987
|33 года
|20
|Роланд Шаллаи
|Фрайбург
|22 мая 1997
|24 года
|17
|Роланд Варга
|МТК
|23 января 1990
|31 год
|19
|Кевин Варга
|Касымпаша
|30 марта 1996
|25 лет
|25
|Янош Ган
|Пакш
|15 марта 1995
|26 лет
|24
|Сабольч Шен
|Даллас
|27 сентября 2000
|20 лет
Главный тренер - Марко Росси (56 лет)
Сборная Португалии
|№
|Имя
|Клуб
|Дата рождения
|Возраст
|Вратари
|1
|Руй Патрисиу
|Вулверхэмптон Уондерерс
|15 февраля 1988
|33 года
|12
|Антони Лопеш
|Олимпик Лион
|1 октября 1990
|30 лет
|22
|Руй Силва
|Гранада
|7 февраля 1994
|27 лет
|Защитники
|3
|Пепе
|Порту
|26 февраля 1983
|38 лет
|6
|Жозе Фонте
|Лилль
|22 декабря 1983
|37 лет
|5
|Рафаэл Геррейру
|Боруссия (Дортмунд)
|22 декабря 1993
|27 лет
|4
|Рубен Диаш
|Манчестер Сити
|14 мая 1997
|24 года
|20
|Жуан Канселу
|Манчестер Сити
|27 мая 1994
|27 лет
|2
|Нелсон Семеду
|Вулверхэмптон Уондерерс
|16 ноября 1993
|27 лет
|25
|Нуну Мендеш
|Спортинг
|19 июня 2002
|18 лет
|Полузащитники
|8
|Жоау Моутинью
|Вулверхэмптон Уондерерс
|8 сентября 1986
|34 года
|14
|Вильям Карвалью
|Реал Бетис
|7 апреля 1992
|29 лет
|13
|Данилу Перейра
|Пари Сен-Жермен
|9 сентября 1991
|29 лет
|11
|Бруну Фернандеш
|Манчестер Юнайтед
|8 сентября 1994
|26 лет
|16
|Ренату Саншеш
|Лилль
|18 августа 1997
|23 года
|18
|Рубен Невиш
|Вулверхэмптон Уондерерс
|13 марта 1997
|24 года
|24
|Сержиу ди Оливейра
|Порту
|2 июня 1992
|29 лет
|26
|Жуан Пальинья
|Спортинг
|9 июля 1995
|25 лет
|Нападающие
|7
|Криштиану Роналду
|Ювентус
|5 февраля 1985
|36 лет
|10
|Бернарду Силва
|Манчестер Сити
|10 августа 1994
|26 лет
|9
|Андре Силва
|Айнтрахт (Франкфурт)
|6 ноября 1995
|25 лет
|17
|Гонсалу Гедеш
|Валенсия
|29 ноября 1996
|24 года
|15
|Рафа Силва
|Бенфика
|17 мая 1993
|28 лет
|23
|Жуан Феликс
|Атлетико Мадрид
|10 ноября 1999
|21 год
|21
|Диогу Жота
|Ливерпуль
|4 декабря 1996
|24 года
|19
|Педру Гонсалвеш
|Спортинг
|28 июня 1998
|22 года
Главный тренер - Фернанду Сантуш (66 лет)