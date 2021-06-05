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Евро-2020: полные заявки всех участников турнира

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Евро-2020: полные заявки всех участников турнира

uefa.com

До старта первенства остается ровно неделя.

Все участники Чемпионата Европы-2020 по футболу уже определились со своими заявками на турнир. ТСН Проспорт представляет полные составы команд, которые всего через неделю начнут борьбу за победу на Евро.

ГРУППА А

Сборная Италии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Сальваторе Сиригу Флаг Италии Торино 12 января 1987 34 года
21 Джанлуиджи Доннарумма Флаг Италии Милан 25 февраля 1999 22 года
26 Алекс Мерет Флаг Италии Наполи 22 марта 1997 24 года
Защитники
2 Джованни Ди Лоренцо Флаг Италии Наполи 4 августа 1993 27 лет
3 Джорджо Кьеллини Флаг Италии Ювентус 14 августа 1984 36 лет
4 Леонардо Спинаццола Флаг Италии Рома 25 марта 1993 28 лет
13 Эмерсон Палмери Флаг Англии Челси 3 августа 1994 26 лет
15 Франческо Ачерби Флаг Италии Лацио 10 февраля 1988 33 года
19 Леонардо Бонуччи Флаг Италии Ювентус 1 мая 1987 34 года
23 Алессандро Бастони Флаг Италии Интернационале 13 апреля 1999 22 года
24 Алессандро Флоренци Флаг Франции Пари Сен-Жермен 11 марта 1991 30 лет
25 Рафаэл Толой Флаг Италии Аталанта 10 октября 1990 30 лет
Полузащитники
5 Мануэль Локателли Флаг Италии Сассуоло 8 января 1998 23 года
6 Марко Верратти Флаг Франции Пари Сен-Жермен 5 ноября 1992 28 лет
7 Лоренцо Пеллегрини Флаг Италии Рома 19 июня 1996 24 года
8 Жоржиньо Флаг Англии Челси 20 декабря 1991 29 лет
12 Стефано Сенси Флаг Италии Интернационале 5 августа 1995 25 лет
16 Бриан Кристанте Флаг Италии Рома 3 марта 1995 26 лет
18 Николо Барелла Флаг Италии Интернационале 7 февраля 1997 24 года
Нападающие
9 Андреа Белотти Флаг Италии Торино 20 декабря 1993 27 лет
10 Лоренцо Инсинье Флаг Италии Наполи 4 июня 1991 30 лет
11 Доменико Берарди Флаг Италии Сассуоло 1 августа 1994 26 лет
14 Федерико Кьеза Флаг Италии Ювентус 25 октября 1997 23 года
17 Чиро Иммобиле Флаг Италии Лацио 20 февраля 1990 31 год
20 Федерико Бернардески Флаг Италии Ювентус 16 февраля 1994 27 лет
22 Джакомо Распадори Флаг Италии Сассуоло 18 февраля 2000 21 год

Главный тренер - Роберто Манчини (56 лет)

Сборная Швейцарии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Янн Зоммер Флаг Германии Боруссия (Мёнхенгладбах) 17 декабря 1988 32 года
12 Ивон Мвого Флаг Нидерландов ПСВ 6 июня 1994 26 лет
21 Йонас Омлин Флаг Франции Монпелье 10 января 1994 27 лет
Защитники
13 Рикардо Родригес Флаг Италии Торино 25 августа 1992 28 лет
22 Фабиан Шер Флаг Англии Ньюкасл Юнайтед 20 декабря 1991 29 лет
5 Мануэль Аканджи Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 19 июля 1995 25 лет
4 Нико Эльведи Флаг Германии Боруссия (Мёнхенгладбах) 30 сентября 1996 24 года
3 Сильван Видмер Флаг Швейцарии Базель 5 марта 1993 28 лет
17 Лорис Бенито Флаг Франции Бордо 7 января 1992 29 лет
2 Кевин Мбабу Флаг Германии Вольфсбург 19 апреля 1995 26 лет
25 Эрай Кюмарт Флаг Швейцарии Базель 4 февраля 1998 23 года
24 Бечир Омерагич Флаг Швейцарии Цюрих 20 января 2002 19 лет
26 Джордан Лотомба Флаг Франции Ницца 29 сентября 1998 22 года
Полузащитники
10 Гранит Джака (к) Флаг Англии Арсенал (Лондон) 27 сентября 1992 28 лет
23 Джердан Шакири Флаг Англии Ливерпуль 10 октября 1991 29 лет
14 Стивен Цубер Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 17 августа 1991 29 лет
6 Денис Закариа Флаг Германии Боруссия (Мёнхенгладбах) 20 ноября 1996 24 года
8 Ремо Фройлер Флаг Италии Аталанта 15 апреля 1992 29 лет
20 Эдимилсон Фернандеш Флаг Германии Майнц 05 15 апреля 1996 25 лет
15 Джибриль Соу Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 6 февраля 1997 24 года
Нападающие
9 Харис Сеферович Флаг Португалии Бенфика 22 февраля 1992 29 лет
18 Адмир Мехмеди Флаг Германии Вольфсбург 16 марта 1991 30 лет
7 Брель Эмболо Флаг Германии Боруссия (Мёнхенгладбах) 14 февраля 1997 24 года
19 Марио Гавранович Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 24 ноября 1989 31 год
11 Рубен Варгас Флаг Германии Аугсбург 5 августа 1998 22 года
16 Кристиан Фасснахт Флаг Швейцарии Янг Бойз 11 ноября 1993 27 лет

Главный тренер - Владимир Петкович (57 лет)

Сборная Турции

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Фехми Мерт Гюнок Флаг Турции Истанбул Башакшехир 1 марта 1989 32 года
23 Угурджан Чакыр Флаг Турции Трабзонспор 5 апреля 1996 25 лет
12 Алтай Байындыр Флаг Турции Фенербахче 14 апреля 1998 23 года
Защитники
22 Каан Айхан Флаг Италии Сассуоло 10 ноября 1994 26 лет
4 Чалар Сёюнджю Флаг Англии Лестер Сити 23 мая 1996 25 лет
2 Зеки Челик Флаг Франции Лилль 17 февраля 1997 24 года
3 Мерих Демирал Флаг Италии Ювентус 5 марта 1998 23 года
13 Умут Мераш Флаг Франции Гавр 20 декабря 1995 25 лет
15 Озан Кабак Флаг Англии Ливерпуль 25 марта 2000 21 год
25 Мерт Мюлдюр Флаг Италии Сассуоло 3 апреля 1999 22 года
18 Рыдван Йылмаз Флаг Турции Бешикташ 21 мая 2001 20 лет
Полузащитники
6 Озан Туфан Флаг Турции Фенербахче 25 марта 1995 26 лет
10 Хакан Чалханоглу Флаг Италии Милан 8 февраля 1994 27 лет
5 Окай Йокушлу Флаг Англии Вест Бромвич Альбион 9 марта 1994 27 лет
11 Юсуф Языджи Флаг Франции Лилль 29 января 1997 24 года
7 Дженгиз Ундер Флаг Англии Лестер Сити 14 июля 1997 23 года
21 Ирфан Кахведжи Флаг Турции Фенербахче 15 июля 1995 25 лет
8 Дорукхан Токёз Флаг Турции Бешикташ 21 мая 1996 25 лет
20 Адбулкадир Омюр Флаг Турции Трабзонспор 25 июня 1999 21 год
14 Тайлан Анталялы Флаг Турции Галатасарай 8 января 1995 26 лет
19 Оркун Кёкчю Флаг Нидерландов Фейеноорд 29 декабря 2000 20 лет
24 Керем Актюркоглу Флаг Турции Галатасарай 21 октября 1998 22 года
Нападающие
17 Бурак Йылмаз Флаг Франции Лилль 15 июля 1985 35 лет
9 Кенан Караман Флаг Германии Фортуна (Дюссельдорф) 5 марта 1994 27 лет
16 Энес Унал Флаг Испании Хетафе 10 мая 1997 24 года
26 Халил Дервишоглу Флаг Турции Галатасарай 8 декабря 1999 21 год

Главный тренер - Шенол Гюнеш (69 лет)

Сборная Уэльса

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Уэйн Хеннесси Флаг Англии Кристал Пэлас 24 января 1987 34 года
12 Дэнни Уорд Флаг Англии Лестер Сити 22 июня 1993 27 лет
21 Адам Дэвис Флаг Англии Сток Сити 17 июля 1992 28 лет
Защитники
2 Крис Гантер Флаг Англии Чарльтон Атлетик 21 июля 1989 31 год
4 Бен Дэвис Флаг Англии Тоттенхэм Хотспур 24 апреля 1993 28 лет
22 Крис Мефам Флаг Англии Борнмут 5 ноября 1997 23 года
5 Том Локьер Флаг Англии Лутон Таун 3 декабря 1994 26 лет
6 Джо Родон Флаг Англии Тоттенхэм Хотспур 22 октября 1997 23 года
3 Неко Уильямс Флаг Англии Ливерпуль 13 апреля 2001 20 лет
17 Рис Норрингтон-Дэвис Флаг Англии Сток Сити 22 апреля 1999 22 года
14 Коннор Робертс Флаг Англии Суонси Сити 23 сентября 1995 25 лет
24 Бен Кабанго Флаг Англии Суонси Сити 30 мая 2000 21 год
Полузащитники
10 Аарон Рэмзи Флаг Италии Ювентус 26 декабря 1990 30 лет
7 Джо Аллен Флаг Англии Сток Сити 14 марта 1990 31 год
18 Джонни Уильямс Флаг Англии Кардифф Сити 9 октября 1993 27 лет
8 Харри Уилсон Флаг Англии Кардифф Сити 22 марта 1997 24 года
15 Итан Ампаду Флаг Англии Шеффилд Юнайтед 14 сентября 2000 20 лет
19 Дэвид Брукс Флаг Англии Борнмут 8 июля 1997 23 года
16 Джо Моррелл Флаг Англии Лутон Таун 3 января 1997 24 года
26 Мэттью Смит Флаг Англии Донкастер Роверс 22 ноября 1999 21 год
23 Дилан Левитт Флаг Хорватии Истра 1961 17 ноября 2000 20 лет
25 Рубин Колвилл Флаг Англии Кардифф Сити 27 апреля 2002 19 лет
20 Дэниел Джеймс Флаг Англии Манчестер Юнайтед 10 ноября 1997 23 года
Нападающие
11 Гарет Бейл Флаг Англии Тоттенхэм Хотспур 16 июля 1989 31 год
13 Киффер Мур Флаг Англии Кардифф Сити 8 августа 1992 28 лет
9 Тайлер Робертс Флаг Англии Лидс Юнайтед 12 января 1999 22 года

Главный тренер - Роб Пейдж (46 лет)

ГРУППА B

Сборная Бельгии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Тибо Куртуа Флаг Испании Реал Мадрид 11 мая 1992 29 лет
12 Симон Миньоле Флаг Бельгии Брюгге 6 марта 1988 33 года
13 Матц Селс Флаг Франции Страсбур 26 февраля 1992 29 лет
Защитники
2 Тоби Алдервейрелд Флаг Англии Тоттенхэм Хотспур 2 марта 1989 32 года
3 Томас Вермален Флаг Японии Виссел Кобе 14 ноября 1985 35 лет
4 Дедрик Бойата Флаг Германии Герта 28 ноября 1990 30 лет
5 Ян Вертонген Флаг Португалии Бенфика 24 апреля 1987 34 года
15 Тома Менье Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 12 сентября 1991 29 лет
18 Джейсон Денайер Флаг Франции Олимпик Лион 28 июня 1995 25 лет
19 Леандер Дендонкер Флаг Англии Вулверхэмптон Уондерерс 15 апреля 1995 26 лет
21 Тимоти Кастань Флаг Англии Лестер Сити 5 декабря 1995 25 лет
Полузащитники
6 Аксель Витсель Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 12 января 1989 32 года
7 Кевин Де Брюйне Флаг Англии Манчестер Сити 28 июня 1991 29 лет
8 Юри Тилеманс Флаг Англии Лестер Сити 7 мая 1997 24 года
11 Янник Феррейра Карраско Флаг Испании Атлетико Мадрид 4 сентября 1993 27 лет
16 Торган Азар Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 29 марта 1993 28 лет
17 Ханс Ванакен Флаг Бельгии Брюгге 24 августа 1992 28 лет
22 Насер Шадли Флаг Турции Истанбул Башакшехир 2 августа 1989 31 год
26 Деннис Прат Флаг Англии Лестер Сити 14 мая 1994 27 лет
Нападающие
9 Ромелу Лукаку Флаг Италии Интернационале 13 мая 1993 28 лет
10 Эден Азар Флаг Испании Реал Мадрид 7 января 1991 30 лет
14 Дрис Мертенс Флаг Италии Наполи 6 мая 1987 34 года
20 Кристиан Бентеке Флаг Англии Кристал Пэлас 3 декабря 1990 30 лет
23 Миши Батшуайи Флаг Англии Кристал Пэлас 2 октября 1993 27 лет
24 Леандро Троссард Флаг Англии Брайтон энд Хоув Альбион 4 декабря 1994 26 лет
25 Жереми Доку Флаг Франции Ренн 27 мая 2002 19 лет

Главный тренер - Роберто Мартинес (47 лет)

Сборная Дании

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Каспер Шмейхель Флаг Англии Лестер Сити 5 ноября 1986 34 года
22 Фредерик Реннов Флаг Германии Шальке 04 4 августа 1992 28 лет
16 Йонас Лессль Флаг Дании Мидтьюлланн 1 февраля 1989 32 года
Защитники
4 Симон Кьяер Флаг Италии Милан 26 марта 1989 32 года
6 Андреас Кристенсен Флаг Англии Челси 10 апреля 1996 25 лет
13 Матиас Йоргенсен Флаг Дании Копенгаген 23 апреля 1990 31 год
17 Йенс Ларсен Флаг Италии Удинезе 21 февраля 1991 30 лет
3 Янник Вестергор Флаг Англии Саутгемптон 3 августа 1992 28 лет
26 Николай Бойлесен Флаг Дании Копенгаген 16 февраля 1992 29 лет
5 Йоаким Мехле Флаг Италии Аталанта 20 мая 1997 24 года
2 Йоаким Андерсен Флаг Англии Фулхэм 31 мая 1996 25 лет
Полузащитники
10 Кристиан Эриксен Флаг Италии Интернационале 14 февраля 1992 29 лет
8 Томас Дилейни Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 3 сентября 1991 29 лет
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг Флаг Англии Тоттенхэм Хотспур 5 августа 1995 25 лет
18 Даниэль Васс Флаг Испании Валенсия 31 мая 1989 32 года
24 Матиас Йенсен Флаг Англии Брентфорд 1 января 1996 25 лет
25 Андерс Кристиансен Флаг Швеции Мальме 8 июня 1990 30 лет
15 Кристиан Нергор Флаг Англии Брентфорд 10 марта 1994 27 лет
Нападающие
20 Юссуф Поульсен Флаг Германии РБ Лейпциг 15 июня 1994 26 лет
9 Мартин Брейтуэйт Флаг Испании Барселона 5 июня 1991 29 лет
21 Андреас Корнелиус Флаг Италии Парма 16 марта 1993 28 лет
12 Каспер Дольберг Флаг Франции Ницца 6 октября 1997 23 года
7 Роберт Сков Флаг Германии Хоффенхайм 20 мая 1996 25 лет
19 Йонас Винд Флаг Дании Копенгаген 7 февраля 1999 22 года
11 Андрес Сков Ольсен Флаг Италии Болонья 29 декабря 1999 21 год
14 Миккель Дамсгор Флаг Италии Сампдория 3 июля 2000 20 лет

Главный тренер - Каспер Хьюлманд (49 лет)

Сборная Финляндии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Лукаш Градецкий Флаг Германии Байер 04 24 ноября 1989 31 год
12 Есс Йоронен Флаг Италии Брешиа 21 марта 1993 28 лет
23 Ансси Яаккола Флаг Англии Бристоль Роверс 13 марта 1987 34 года
Защитники
2 Паулюс Араюури Флаг Кипра Пафос 15 июня 1988 32 года
18 Йере Уронен Флаг Бельгии Генк 13 июля 1994 26 лет
6 Томас Лам Флаг Нидерландов ПЕК Зволле 18 декабря 1993 27 лет
15 Саули Вяйсянен Флаг Италии Кьево 5 июня 1994 26 лет
17 Николай Алхо Флаг Венгрии МТК 12 марта 1993 28 лет
3 Даниэль О'Шонесси Флаг Финляндии ХИК 14 сентября 1994 26 лет
5 Лео Вяйсянен Флаг Швеции Эльфсборг 23 июля 1997 23 года
25 Роберт Иванов Флаг Польши Варта 19 сентября 1994 26 лет
4 Йоона Тойвио Флаг Швеции Хеккен 10 марта 1988 33 года
22 Юкка Райтала Флаг США Миннесота Юнайтед 15 сентября 1988 32 года
Полузащитники
14 Тим Спарв Флаг Греции Лариса 20 февраля 1987 34 года
11 Расмус Шуллер Флаг Швеции Юргорден 18 июня 1991 29 лет
6 Глен Камара Флаг Шотландии Рейнджерс 28 октября 1995 25 лет
13 Пюрю Сойри Флаг Дании Эсбьерг 22 сентября 1994 26 лет
19 Йони Кауко Флаг Дании Эсбьерг 12 июля 1990 30 лет
9 Фредрик Йенсен Флаг Германии Аугсбург 9 сентября 1997 23 года
24 Онни Валакари Флаг Кипра Пафос 18 августа 1999 21 год
7 Роберт Тейлор Флаг Норвегии Бранн 21 октября 1994 26 лет
8 Робин Лод Флаг США Миннесота Юнайтед 17 апреля 1993 28 лет
Нападающие
10 Теэму Пукки Флаг Англии Норвич Сити 29 марта 1990 31 год
20 Йоэль Похьянпало Флаг Германии Унион Берлин 13 сентября 1994 26 лет
21 Ласси Лаппалайнен Флаг Канады Клёб де Фут Монреаль 24 августа 1998 22 года
26 Маркус Форсс Флаг Англии Брентфорд 18 июня 1999 21 год

Главный тренер - Маркку Канерва (57 лет)

Сборная России

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Антон Шунин Флаг России Динамо (Москва) 27 января 1987 34 года
12 Юрий Дюпин Флаг России Рубин 17 марта 1988 33 года
16 Матвей Сафонов Флаг России Краснодар 25 февраля 1999 22 года
Защитники
2 Марио Фернандес Флаг России ЦСКА (Москва) 19 сентября 1990 30 лет
3 Игорь Дивеев Флаг России ЦСКА (Москва) 27 сентября 1999 21 год
4 Вячеслав Караваев Флаг России Зенит (СПб) 20 мая 1995 26 лет
5 Андрей Семенов Флаг России Ахмат 24 марта 1989 32 года
13 Федор Кудряшов Флаг Турции Антальяспор 5 апреля 1987 34 года
14 Георгий Джикия Флаг России Спартак (Москва) 21 ноября 1993 27 лет
18 Юрий Жирков Флаг России Зенит (СПб) 20 августа 1983 37 лет
Полузащитники
6 Денис Черышев Флаг Испании Валенсия 26 декабря 1990 30 лет
7 Магомед Оздоев Флаг России Зенит (СПб) 5 ноября 1992 28 лет
8 Дмитрий Баринов Флаг России Локомотив (Москва) 11 сентября 1996 24 года
11 Роман Зобнин Флаг России Спартак (Москва) 11 февраля 1994 27 лет
15 Алексей Миранчук Флаг Италии Аталанта 17 октября 1995 25 лет
17 Александр Головин Флаг Франции Монако 30 мая 1996 25 лет
19 Рифат Жемалетдинов Флаг России Локомотив (Москва) 20 сентября 1996 24 года
20 Алексей Ионов Флаг России Краснодар 18 февраля 1989 32 года
21 Даниил Фомин Флаг России Динамо (Москва) 2 марта 1997 24 года
23 Далер Кузяев Флаг России Зенит (СПб) 15 января 1993 28 лет
24 Андрей Мостовой Флаг России Зенит (СПб) 5 ноября 1997 23 года
25 Денис Макаров Флаг России Рубин 18 февраля 1998 23 года
26 Максим Мухин Флаг России ЦСКА (Москва) 4 ноября 2001 19 лет
Нападающие
9 Александр Соболев Флаг России Спартак (Москва) 7 марта 1997 24 года
10 Антон Заболотный Флаг России ЦСКА 13 июня 1991 29 лет
22 Артем Дзюба Флаг России Зенит (СПб) 22 августа 1988 32 года

Главный тренер - Станислав Черчесов (57 лет)

ГРУППА C

Сборная Австрии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
12 Павао Перван Флаг Германии Вольфсбург 13 ноября 1987 33 года
1 Александр Шлагер Флаг Австрии ЛАСК 1 февраля 1996 25 лет
13 Даниэль Бахманн Флаг Англии Уотфорд 9 июля 1994 26 лет
Защитники
3 Александар Драгович Флаг Германии Байер 04 6 марта 1991 30 лет
8 Давид Алаба Флаг Германии Бавария 24 июня 1992 28 лет
4 Мартин Хинтереггер Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 7 сентября 1992 28 лет
21 Штефан Лайнер Флаг Германии Боруссия (Менхенгладбах) 27 августа 1992 28 лет
2 Андреас Ульмер Флаг Австрии Ред Булл (Зальцбург) 30 октября 1985 35 лет
16 Кристофер Триммель Флаг Германии Унион Берлин 24 февраля 1987 34 года
5 Штефан Пош Флаг Германии Хоффенхайм 14 мая 1997 24 года
15 Филипп Линхарт Флаг Германии Фрайбург 11 июля 1996 24 года
26 Марко Фридль Флаг Германии Вердер 16 марта 1998 23 года
Полузащитники
14 Юлиан Баумгартлингер Флаг Германии Байер 04 2 января 1988 33 года
6 Штефан Ильзанкер Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 18 мая 1989 32 года
22 Валентино Лазаро Флаг Германии Боруссия (Менхенгладбах) 24 марта 1996 25 лет
18 Алессандро Шопф Флаг Германии Шальке 04 7 февраля 1994 27 лет
10 Флориан Гриллич Флаг Германии Хоффенхайм 7 августа 1995 25 лет
17 Луис Шауб Флаг Швейцарии Люцерн 29 декабря 1994 26 лет
23 Ксавьер Шлагер Флаг Германии Вольфсбург 28 сентября 1998 22 года
19 Кристоф Баумгартнер Флаг Германии Хоффенхайм 1 августа 1999 21 год
24 Конрад Лаймер Флаг Германии РБ Лейпциг 27 мая 1997 24 года
Нападающие
7 Марко Арнаутович Флаг Китайской Народной Республики Шанхай Порт 19 апреля 1989 32 года
9 Марсель Забитцер Флаг Германии РБ Лейпциг 17 марта 1994 27 лет
11 Михаэль Грегорич Флаг Германии Аугсбург 18 апреля 1994 27 лет
20 Карим Онисиво Флаг Германии Майнц 05 17 марта 1992 29 лет
25 Саша Калайджич Флаг Германии Штутгарт 7 июля 1997 23 года

Главный тренер - Франко Фода (55 лет)

Сборная Нидерландов

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
23 Марко Бизот Флаг Нидерландов АЗ 10 марта 1991 30 лет
1 Мартен Стекеленбург Флаг Нидерландов Аякс 22 сентября 1982 38 лет
13 Тим Крул Флаг Англии Норвич Сити 3 апреля 1988 33 года
Защитники
17 Дейли Блинд Флаг Нидерландов Аякс 9 марта 1990 31 год
6 Стефан де Врей Флаг Италии Интернационале 5 февраля 1992 29 лет
2 Джоэл Велтман Флаг Англии Брайтон энд Хоув Альбион 15 января 1992 29 лет
3 Маттейс де Лигт Флаг Италии Ювентус 12 августа 1999 21 год
4 Натан Аке Флаг Англии Манчестер Сити 18 февраля 1995 26 лет
22 Дензел Дюмфрис Флаг Нидерландов ПСВ 18 апреля 1996 25 лет
12 Патрик ван Анхолт Флаг Англии Кристал Пэлас 29 августа 1990 30 лет
5 Оуэн Вейндал Флаг Нидерландов АЗ 28 ноября 1999 21 год
25 Юрриен Тимбер Флаг Нидерландов Аякс 17 июня 2001 19 лет
Полузащитники
8 Джорджиньо Вейналдум Флаг Англии Ливерпуль 11 ноября 1990 30 лет
21 Френки де Йонг Флаг Испании Барселона 12 мая 1997 24 года
14 Дэви Классен Флаг Нидерландов Аякс 21 февраля 1993 28 лет
15 Мартен де Рон Флаг Италии Аталанта 29 марта 1991 30 лет
20 Донни ван де Бек Флаг Англии Манчестер Юнайтед 18 апреля 1997 24 года
16 Райан Гравенберх Флаг Нидерландов Аякс 16 мая 2002 19 лет
24 Тен Копмейнерс Флаг Нидерландов АЗ 28 февраля 1998 23 года
Нападающие
10 Мемфис Депай Флаг Франции Олимпик Лион 13 февраля 1994 27 лет
11 Квинси Промес Флаг России Спартак (Москва) 4 января 1992 29 лет
9 Люк де Йонг Флаг Испании Севилья 27 августа 1990 30 лет
7 Стевен Бергейс Флаг Нидерландов Фейеноорд 19 декабря 1991 29 лет
18 Дониэлл Мален Флаг Нидерландов ПСВ 19 января 1999 22 года
19 Ваут Вегхорст Флаг Германии Вольфсбург 7 августа 1992 28 лет
26 Коди Гакпо Флаг Нидерландов ПСВ 7 мая 1999 22 года

Главный тренер - Франк де Бур (51 год)

Сборная Северной Македонии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Столе Димитриевски Флаг Испании Райо Вальекано 25 декабря 1993 27 лет
22 Дамьян Шишковски Флаг Кипра Докса (Катокопиас) 18 марта 1995 26 лет
12 Ристо Янков Флаг Северной Македонии Работнички 5 сентября 1998 22 года
Защитники
13 Стефан Ристовски Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 12 февраля 1992 29 лет
4 Кире Ристевски Флаг Венгрии Уйпешт 22 октября 1990 30 лет
8 Эзган Алиоски Флаг Англии Лидс Юнайтед 12 февраля 1992 29 лет
6 Висар Муслиу Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 13 ноября 1994 26 лет
14 Дарко Велковски Флаг Хорватии Риека 21 июня 1995 25 лет
2 Эгзон Бейтулаи Флаг Северной Македонии Шкендия 7 января 1994 27 лет
3 Джеко Зайков Флаг Бельгии Шарлеруа 10 февраля 1995 26 лет
Полузащитники
11 Ферхан Хасани Флаг Албании Партизани 18 июня 1990 30 лет
20 Стефан Спировски Флаг Кипра АЕК (Ларнака) 23 августа 1990 30 лет
17 Энис Барди Флаг Испании Леванте 2 июля 1995 25 лет
16 Бобан Николов Флаг Италии Лечче 28 июля 1994 26 лет
21 Элиф Элмас Флаг Италии Наполи 24 сентября 1999 21 год
5 Ариян Адеми Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 29 мая 1991 30 лет
23 Марьян Радески Флаг Северной Македонии Академия Пандев 10 февраля 1995 26 лет
15 Тихомир Костадинов Флаг Словакии Ружомберок 4 марта 1996 25 лет
24 Даниэл Аврамовски Флаг Турции Кайсериспор 20 февраля 1995 26 лет
25 Дарко Чурлинов Флаг Германии Штутгарт 11 июля 2000 20 лет
Нападающие
10 Горан Пандев Флаг Италии Дженоа 27 июля 1983 37 лет
9 Александар Трайковски Флаг Испании Мальорка 5 сентября 1992 28 лет
7 Иван Тричковски Флаг Кипра АЕК (Ларнака) 18 апреля 1987 34 года
19 Крсте Велкоски Флаг Боснии и Герцеговины Сараево 20 февраля 1988 33 года
18 Влатко Стояновски Флаг Франции Шамбли 23 апреля 1997 24 года
26 Милан Ристовски Флаг Словакии Спартак (Трнава) 8 апреля 1998 23 года

Главный тренер - Игор Ангеловски (45 лет)

Сборная Украины

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Георгий Бущан Флаг Украины Динамо (Киев) 31 мая 1994 27 лет
12 Андрей Пятов Флаг Украины Шахтер (Донецк) 28 июня 1984 36 лет
23 Анатолий Трубин Флаг Украины Шахтер (Донецк) 1 августа 2001 19 лет
Защитники
2 Эдуард Соболь Флаг Бельгии Брюгге 20 апреля 1995 26 лет
4 Сергей Кривцов Флаг Украины Шахтер (Донецк) 15 марта 1991 25 лет
13 Илья Забарный Флаг Украины Динамо (Киев) 1 сентября 2002 18 лет
16 Виталий Миколенко Флаг Украины Динамо (Киев) 29 мая 1999 21 год
21 Александр Караваев Флаг Украины Динамо (Киев) 2 июня 1992 29 лет
22 Николай Матвиенко Флаг Украины Шахтер (Донецк) 2 мая 1996 25 лет
24 Александр Тымчик Флаг Украины Динамо (Киев) 20 января 1997 24 года
25 Денис Попов Флаг Украины Динамо (Киев) 17 февраля 1999 22 года
Полузащитники
3 Георгий Судаков Флаг Украины Шахтер (Донецк) 1 сентября 2002 18 лет
5 Сергей Сидорчук Флаг Украины Динамо (Киев) 2 мая 1991 30 лет
6 Тарас Степаненко Флаг Украины Шахтер (Донецк) 8 августа 1989 31 год
7 Андрей Ярмоленко Флаг Англии Вест Хэм Юнайтед 23 октября 1989 31 год
8 Руслан Малиновский Флаг Италии Аталанта 4 мая 1993 28 лет
10 Николай Шапаренко Флаг Украины Динамо (Киев) 4 октября 1998 22 года
11 Марлос Флаг Украины Шахтер (Донецк) 7 июня 1988 32 года
14 Евгений Макаренко Флаг Бельгии Кортрейк 21 мая 1991 30 лет
15 Виктор Цыганков Флаг Украины Динамо (Киев) 15 ноября 1997 23 года
17 Александр Зинченко Флаг Англии Манчестер Сити 15 декабря 1996 24 года
18 Роман Безус Флаг Бельгии Гент 26 сентября 1990 30 лет
20 Александр Зубков Флаг Венгрии Ференцварош 3 августа 1996 24 года
Нападающие
9 Роман Яремчук Флаг Бельгии Гент 27 ноября 1995 25 лет
19 Артем Беседин Флаг Украины Динамо (Киев) 31 марта 1996 25 лет
26 Артем Довбик Флаг Украины Днепр-1 21 июня 1997 23 года

Главный тренер - Андрей Шевченко (44 года)

ГРУППА D

Сборная Хорватии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
12 Ловре Калинич Флаг Хорватии Хайдук (Сплит) 3 апреля 1990 31 год
1 Доминик Ливакович Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 9 января 1995 26 лет
23 Симон Слуга Флаг Англии Лутон Таун 17 марта 1993 28 лет
Защитники
21 Домагой Вида Флаг Турции Бешикташ 29 апреля 1989 32 года
6 Деян Ловрен Флаг России Зенит (СПб) 5 июля 1989 31 год
2 Шиме Врсалько Флаг Испании Атлетико Мадрид 10 января 1992 29 лет
3 Борна Баришич Флаг Шотландии Рейнджерс 10 ноября 1992 28 лет
5 Дуе Чалета-Цар Флаг Франции Олимпик Марсель 17 сентября 1996 24 года
22 Йосип Юранович Флаг Польши Легия 16 августа 1995 25 лет
24 Домагой Брадарич Флаг Франции Лилль 10 декабря 1999 21 год
16 Миле Шкорич Флаг Хорватии Осиек 19 июня 1991 29 лет
25 Йошко Гвардиол Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 3 января 2002 19 лет
Полузащитники
10 Лука Модрич Флаг Испании Реал Мадрид 9 сентября 1985 35 лет
8 Матео Ковачич Флаг Англии Челси 6 мая 1994 27 лет
11 Марцело Брозович Флаг Италии Интернационале 16 ноября 1992 28 лет
19 Милан Бадель Флаг Италии Дженоа 25 февраля 1989 32 года
15 Марио Пашалич Флаг Италии Аталанта 9 февраля 1995 26 лет
13 Никола Влашич Флаг России ЦСКА (Москва) 4 октября 1997 23 года
26 Лука Иванушец Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 26 ноября 1998 22 года
Нападающие
4 Иван Перишич Флаг Италии Интернационале 2 февраля 1989 32 года
9 Андрей Крамарич Флаг Германии Хоффенхайм 19 июня 1991 29 лет
17 Анте Ребич Флаг Италии Милан 21 сентября 1993 27 лет
7 Йосип Брекало Флаг Германии Вольфсбург 23 июня 1998 22 года
20 Бруно Петкович Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 16 сентября 1994 26 лет
18 Мислав Оршич Флаг Хорватии Динамо (Загреб) 29 декабря 1992 28 лет
14 Анте Будимир Флаг Испании Осасуна 22 июля 1991 29 лет

Главный тренер - Златко Далич (54 года)

Сборная Чехии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Томаш Вацлик Флаг Испании Севилья 29 марта 1989 32 года
23 Иржи Павленка Флаг Германии Вердер 14 апреля 1992 29 лет
16 Алеш Мандоус Флаг Чехии Сигма 21 апреля 1992 29 лет
Защитники
2 Павел Кадержабек Флаг Германии Хоффенхайм 25 апреля 1992 29 лет
3 Ондржей Челустка Флаг Чехии Спарта (Прага) 18 июня 1989 31 год
6 Томаш Калас Флаг Англии Бристоль Сити 15 мая 1993 28 лет
18 Ян Боржил Флаг Чехии Славия (Прага) 11 января 1991 30 лет
4 Якуб Брабец Флаг Чехии Виктория (Пльзень) 6 августа 1992 28 лет
5 Владимир Цоуфал Флаг Англии Вест Хэм Юнайтед 22 августа 1992 28 лет
9 Томаш Голеш Флаг Чехии Славия (Прага) 31 марта 1993 28 лет
22 Алеш Матею Флаг Италии Брешиа 3 июня 1996 25 лет
17 Давид Зима Флаг Чехии Славия (Прага) 8 ноября 2000 20 лет
Полузащитники
8 Владимир Дарида Флаг Германии Герта 8 августа 1990 30 лет
14 Якуб Янкто Флаг Италии Сампдория 19 января 1996 25 лет
15 Томаш Соучек Флаг Англии Вест Хэм Юнайтед 27 февраля 1995 26 лет
12 Лукаш Масопуст Флаг Чехии Славия (Прага) 12 февраля 1993 28 лет
7 Антонин Барак Флаг Италии Эллас Верона 3 декабря 1994 26 лет
21 Алекс Крал Флаг России Спартак (Москва) 19 мая 1998 23 года
13 Петр Шевчик Флаг Чехии Славия (Прага) 2 мая 1994 27 лет
19 Адам Гложек Флаг Чехии Спарта (Прага) 25 июля 2002 18 лет
25 Якуб Пешек Флаг Чехии Слован (Либерец) 24 июня 1993 27 лет
26 Михал Садилек Флаг Чехии Слован (Либерец) 31 мая 1999 22 года
Нападающие
20 Матей Выдра Флаг Англии Бернли 1 мая 1992 29 лет
11 Михаэл Крменчик Флаг Греции ПАОК 15 марта 1993 28 лет
10 Патрик Шик Флаг Германии Байер-04 24 января 1996 25 лет
24 Томаш Пекгарт Флаг Польши Легия 26 мая 1989 32 года

Главный тренер - Ярослав Шилгавы (59 лет)

Сборная Англии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Джордан Пикфорд Флаг Англии Эвертон 7 марта 1994 27 лет
13 Дин Хендерсон Флаг Англии Манчестер Юнайтед 12 марта 1997 24 года
23 Сэм Джонстон Флаг Англии Вест Бромвич Альбион 25 марта 1993 28 лет
Защитники
2 Кайл Уокер Флаг Англии Манчестер Сити 28 мая 1990 31 год
3 Люк Шоу Флаг Англии Манчестер Юнайтед 12 июля 1995 25 лет
5 Джон Стоунз Флаг Англии Манчестер Сити 28 мая 1994 27 лет
6 Гарри Магуайр Флаг Англии Манчестер Юнайтед 5 марта 1993 28 лет
12 Киран Триппьер Флаг Испании Атлетико Мадрид 19 сентября 1990 30 лет
15 Тайрон Мингз Флаг Англии Астон Вилла 13 марта 1993 28 лет
16 Конор Коуди Флаг Англии Вулверхэмптон Уондерерс 25 февраля 1993 28 лет
21 Бен Чилуэлл Флаг Англии Челси 21 декабря 1996 24 года
22 Трент Александер-Арнольд Флаг Англии Ливерпуль 7 октября 1998 22 года
24 Рис Джеймс Флаг Англии Челси 8 декабря 1999 21 год
Полузащитники
4 Деклан Райс Флаг Англии Вест Хэм Юнайтед 14 января 1999 22 года
7 Джек Грилиш Флаг Англии Астон Вилла 10 сентября 1995 25 лет
8 Джордан Хендерсон Флаг Англии Ливерпуль 17 июня 1990 30 лет
14 Калвин Филлипс Флаг Англии Лидс Юнайтед 2 декабря 1995 25 лет
19 Мейсон Маунт Флаг Англии Челси 10 января 1999 22 года
20 Фил Фоден Флаг Англии Манчестер Сити 28 мая 2000 21 год
25 Букайо Сака Флаг Англии Арсенал 5 сентября 2001 19 лет
26 Джуд Беллингем Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 29 июня 2003 17 лет
Нападающие
9 Гарри Кейн Флаг Англии Тоттенхэм Хотспур 28 июля 1993 27 лет
10 Рахим Стерлинг Флаг Англии Манчестер Сити 8 декабря 1994 26 лет
11 Маркус Рашфорд Флаг Англии Манчестер Юнайтед 31 октября 1997 23 года
17 Джейдон Санчо Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 25 марта 2000 21 год
18 Доминик Калверт-Льюин Флаг Англии Эвертон 16 марта 1997 24 года

Главный тренер - Гарет Саутгейт (50 лет)

Сборная Шотландии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
12 Крейг Гордон Флаг Шотландии Харт оф Мидлотиан 31 декабря 1982 38 лет
1 Дэвид Маршалл Флаг Англии Дерби Каунти 5 марта 1985 36 лет
21 Джон Маклаглин Флаг Шотландии Рейнджерс 9 сентября 1987 33 года
Защитники
3 Эндрю Робертсон Флаг Англии Ливерпуль 11 марта 1994 27 лет
5 Грант Хэнли Флаг Англии Норвич Сити 20 ноября 1991 29 лет
26 Скотт Маккенна Флаг Англии Ноттингем Форест 12 ноября 1996 24 года
6 Киран Тирни Флаг Англии Арсенал 5 июня 1997 23 года
2 Стивен О'Доннелл Флаг Шотландии Мотеруэлл 11 мая 1992 29 лет
15 Деклан Галлахер Флаг Шотландии Мотеруэлл 13 февраля 1991 30 лет
16 Лиам Купер Флаг Англии Лидс Юнайтед 30 августа 1991 29 лет
24 Джек Хендри Флаг Бельгии Остенде 7 мая 1995 26 лет
13 Грег Тейлор Флаг Шотландии Селтик 5 ноября 1997 23 года
22 Натан Паттерсон Флаг Шотландии Рейнджерс 16 октября 2001 19 лет
Полузащитники
7 Джон Макгинн Флаг Англии Астон Вилла 18 октября 1994 26 лет
8 Каллум Макгрегор Флаг Шотландии Селтик 14 июня 1993 27 лет
17 Стюарт Армстронг Флаг Англии Саутгемптон 30 марта 1992 29 лет
4 Скотт Мактоминей Флаг Англии Манчестер Юнайтед 8 декабря 1996 24 года
11 Райан Кристи Флаг Шотландии Селтик 22 февраля 1995 26 лет
14 Джон Флек Флаг Англии Шеффилд Юнайтед 24 августа 1991 29 лет
23 Билли Гилмор Флаг Англии Челси 11 июня 2001 19 лет
18 Дэвид Тернбулл Флаг Шотландии Селтик 10 июля 1999 21 год
Нападающие
25 Джеймс Форрест Флаг Шотландии Селтик 7 июля 1991 29 лет
20 Райан Фрейзер Флаг Англии Ньюкасл Юнайтед 24 февраля 1994 27 лет
9 Линдон Дайкс Флаг Англии Куинз Парк Рейнджерс 7 октября 1995 25 лет
10 Че Адамс Флаг Англии Саутгемптон 13 июля 1996 24 года
19 Кевин Нисбет Флаг Шотландии Хиберниан 8 марта 1997 24 года

Главный тренер - Стив Кларк (57 лет)

ГРУППА E

Сборная Польши

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
22 Лукаш Фабьяньски Флаг Англии Вест Хэм Юнайтед 18 апреля 1985 36 лет
1 Войцех Щенсны Флаг Италии Ювентус 18 апреля 1990 31 год
12 Лукаш Скорупски Флаг Италии Болонья 5 мая 1991 30 лет
Защитники
15 Камиль Глик Флаг Италии Беневенто 3 февраля 1988 33 года
13 Мацей Рыбус Флаг России Локомотив (Москва) 19 августа 1989 31 год
18 Бартош Берешиньски Флаг Италии Сампдория 12 июля 1992 28 лет
5 Ян Беднарек Флаг Англии Саутгемптон 12 апреля 1996 25 лет
4 Томаш Кендзера Флаг Украины Динамо (Киев) 11 июня 1994 26 лет
3 Павел Давидович Флаг Италии Эллас Верона 20 мая 1995 26 лет
25 Михал Хелик Флаг Англии Барнсли 9 сентября 1995 25 лет
2 Камиль Пентковский Флаг Польши Ракув 21 июня 2000 20 лет
26 Тимотеуш Пухач Флаг Германии Унион Берлин 23 января 1999 22 года
Полузащитники
10 Гжегож Крыховяк Флаг России Локомотив (Москва) 29 января 1990 31 год
20 Петр Зелиньски Флаг Италии Наполи 20 мая 1994 27 лет
14 Матеуш Клих Флаг Англии Лидс Юнайтед 13 июня 1990 30 лет
8 Кароль Линетты Флаг Италии Торино 2 февраля 1995 26 лет
21 Камиль Юзвяк Флаг Англии Дерби Каунти 22 апреля 1998 23 года
19 Пшемыслав Франковски Флаг США Чикаго Файр 12 апреля 1995 26 лет
16 Якуб Модер Флаг Англии Брайтон энд Хоув Альбион 7 апреля 1999 22 года
17 Пшемыслав Плахета Флаг Англии Норвич Сити 23 марта 1998 23 года
6 Кацпер Козловски Флаг Польши Погонь (Щецин) 16 октября 2003 17 лет
Нападающие
9 Роберт Левандовски Флаг Германии Бавария 21 августа 1988 32 года
7 Аркадиуш Милик Флаг Франции Олимпик Марсель 28 февраля 1994 27 лет
23 Давид Ковнацки Флаг Германии Фортуна (Дюссельдорф) 14 марта 1997 24 года
24 Якуб Сверчок Флаг Польши Пяст 28 декабря 1992 28 лет
11 Кароль Свидерски Флаг Греции ПАОК 23 января 1997 24 года

Главный тренер - Паулу Соуза (50 лет)

Сборная Словакии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Мартин Дубравка Флаг Англии Ньюкасл Юнайтед 15 января 1989 32 года
12 Душан Куцяк Флаг Польши Лехия (Гданьск) 21 мая 1985 36 лет
23 Марек Родак Флаг Англии Фулхэм 13 декабря 1996 24 года
Защитники
2 Петер Пекарик Флаг Германии Герта 30 октября 1986 34 года
15 Томаш Губочан Флаг Кипра Омония (Никосия) 17 сентября 1985 35 лет
14 Милан Шкриньяр Флаг Италии Интернационале 11 февраля 1995 26 лет
5 Любомир Шатка Флаг Польши Лех 2 декабря 1995 25 лет
3 Денис Вавро Флаг Испании Уэска 10 апреля 1996 25 лет
4 Мартин Вальент Флаг Испании Мальорка 11 декабря 1995 25 лет
16 Давид Ганцко Флаг Чехии Спарта (Прага) 13 декабря 1997 23 года
24 Мартин Косцелник Флаг Чехии Слован (Либерец) 2 марта 1995 26 лет
Полузащитники
6 Ян Грегуш Флаг США Миннесота Юнайтед 29 января 1991 30 лет
17 Марек Гамшик Флаг Швеции Гетеборг 27 июля 1987 33 года
19 Юрай Куцка Флаг Италии Парма 26 февраля 1987 34 года
7 Владимир Вайсс Флаг Словакии Слован (Братислава) 30 ноября 1989 31 год
20 Роберт Мак Флаг Венгрии Ференцварош 8 марта 1991 30 лет
8 Ондрей Дуда Флаг Германии Кельн 5 декабря 1994 26 лет
13 Патрик Грошовски Флаг Бельгии Генк 22 апреля 1992 29 лет
22 Станислав Лоботка Флаг Италии Наполи 25 ноября 1994 26 лет
18 Лукаш Гараслин Флаг Италии Сассуоло 26 мая 1996 25 лет
11 Ласло Бенеш Флаг Германии Аугсбург 9 сентября 1997 23 года
10 Томаш Суслов Флаг Нидерландов Гронинген 7 июня 2002 18 лет
25 Якуб Громада Флаг Чехии Слован (Либерец) 25 мая 1996 25 лет
Нападающие
21 Михал Дюриш Флаг Кипра Омония (Никосия) 1 июня 1988 33 года
9 Роберт Боженик Флаг Нидерландов Фейеноорд 18 ноября 1999 21 год
26 Иван Шранц Флаг Чехии Яблонец 13 сентября 1993 27 лет

Главный тренер - Штефан Таркович (48 лет)

Сборная Испании

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Давид де Хеа Флаг Англии Манчестер Юнайтед 7 ноября 1990 30 лет
13 Роберт Санчес Флаг Англии Брайтон энд Хоув Альбион 18 ноября 1997 23 года
23 Унаи Симон Флаг Испании Атлетик Бильбао 11 июня 1997 23 года
Защитники
2 Сесар Аспиликуэта Флаг Англии Челси 28 августа 1989 31 год
3 Диего Льоренте Флаг Англии Лидс Юнайтед 16 августа 1993 27 лет
4 Пау Торрес Флаг Испании Вильярреал 16 января 1997 24 года
12 Эрик Гарсия Флаг Англии Манчестер Сити 9 января 2001 20 лет
14 Хосе Гайя Флаг Испании Валенсия 25 мая 1995 26 лет
18 Жорди Альба Флаг Испании Барселона 21 марта 1989 32 года
24 Эмерик Ляпорт Флаг Англии Манчестер Сити 27 мая 1994 27 лет
Полузащитники
5 Серхио Бускетс Флаг Испании Барселона 16 июля 1988 32 года
6 Маркос Льоренте Флаг Испании Атлетико Мадрид 30 января 1995 26 лет
8 Коке Флаг Испании Атлетико Мадрид 8 января 1992 29 лет
10 Тьяго Алькантара Флаг Англии Ливерпуль 11 апреля 1991 30 лет
16 Родриго Эрнандес Флаг Англии Манчестер Сити 22 июня 1996 24 года
17 Фабиан Руис Флаг Италии Наполи 3 апреля 1996 25 лет
26 Педри Флаг Испании Барселона 25 ноября 2002 18 лет
Нападающие
7 Альваро Мората Флаг Италии Ювентус 23 октября 1992 28 лет
9 Жерар Морено Флаг Испании Вильярреал 7 апреля 1992 29 лет
11 Ферран Торрес Флаг Англии Манчестер Сити 29 февраля 2000 21 год
19 Дани Ольмо Флаг Германии РБ Лейпциг 7 мая 1998 23 года
20 Адама Траоре Флаг Англии Вулверхэмптон Уондерерс 25 января 1996 25 лет
21 Микель Оярсабаль Флаг Испании Реал Сосьедад 21 апреля 1997 24 года
22 Пабло Сарабия Флаг Франции Пари Сен-Жермен 11 мая 1992 29 лет

Главный тренер - Луис Энрике (51 год)

Сборная Швеции

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Робин Ульсен Флаг Англии Эвертон 8 января 1990 31 год
12 Карл-Юхан Юнссон Флаг Дании Копенгаген 28 января 1990 31 год
23 Кристоффер Нордфельдт Флаг Турции Генчлербирлиги 23 июня 1989 31 год
Защитники
2 Микаэль Лустиг Флаг Швеции АИК 13 декабря 1986 34 года
3 Виктор Линделеф Флаг Англии Манчестер Юнайтед 17 июля 1994 26 лет
4 Андреас Гранквист Флаг Швеции Хельсингборг 16 апреля 1985 36 лет
5 Мартин Ульссон Флаг Швеции Хеккен 17 мая 1988 33 года
6 Людвиг Аугустинссон Флаг Германии Вердер 21 апреля 1994 27 лет
14 Филип Хеландер Флаг Шотландии Рейнджерс 22 апреля 1993 28 лет
16 Эмиль Крафт Флаг Англии Ньюкасл Юнайтед 2 августа 1994 26 лет
18 Понтус Янссон Флаг Англии Брентфорд 13 февраля 1991 30 лет
24 Маркус Даниэльссон Флаг Китайской Народной Республики Далянь Профешнл 8 апреля 1989 32 года
Полузащитники
7 Себастиан Ларссон Флаг Швеции АИК 6 июня 1985 35 лет
8 Альбин Экдаль Флаг Италии Сампдория 28 июля 1989 31 год
10 Эмиль Форсберг Флаг Германии РБ Лейпциг 23 октября 1991 29 лет
13 Густав Свенссон Флаг Китайской Народной Республики Гуанчжоу Сити 7 февраля 1987 34 года
15 Кен Сема Флаг Англии Уотфорд 30 сентября 1993 27 лет
17 Виктор Классон Флаг России Краснодар 2 января 1992 29 лет
19 Маттиас Сванберг Флаг Италии Болонья 5 января 1999 22 года
20 Кристоффер Олссон Флаг России Краснодар 30 июня 1995 25 лет
21 Деян Кулушевски Флаг Италии Ювентус 25 апреля 2000 21 год
26 Йенс Каюсте Флаг Дании Мидтьюлланн 10 августа 1999 21 год
Нападающие
9 Маркус Берг Флаг России Краснодар 17 августа 1986 34 года
11 Александер Исак Флаг Испании Реал Сосьедад 21 сентября 1999 21 год
22 Робин Квайсон Флаг Германии Майнц 05 9 октября 1993 27 лет
25 Джордан Ларссон Флаг России Спартак (Москва) 20 июня 1997 23 года

Главный тренер - Янне Андерссон (58 лет)

ГРУППА F

Сборная Франции

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Уго Льорис Флаг Англии Тоттенхэм Хотспур 26 декабря 1986 34 года
16 Стив Манданда Флаг Франции Олимпик Марсель 28 марта 1985 36 лет
23 Майк Меньян Флаг Италии Милан 3 июля 1995 25 лет
Защитники
2 Бенжамен Павар Флаг Германии Бавария 28 марта 1996 25 лет
3 Преснель Кимпембе Флаг Франции Пари Сен-Жермен 13 августа 1995 25 лет
4 Рафаэль Варан Флаг Испании Реал Мадрид 25 апреля 1993 28 лет
5 Клеман Лангле Флаг Испании Барселона 17 июня 1995 25 лет
15 Курт Зума Флаг Англии Челси 27 октября 1994 26 лет
18 Люка Динь Флаг Англии Эвертон 20 июля 1993 27 лет
21 Лукас Эрнандес Флаг Германии Бавария 14 февраля 1996 25 лет
24 Лео Дюбуа Флаг Франции Олимпик Лион 14 сентября 1994 26 лет
25 Жюль Кунде Флаг Испании Севилья 12 ноября 1998 22 года
Полузащитники
6 Поль Погба Флаг Англии Манчестер Юнайтед 15 марта 1993 28 лет
8 Тома Лемар Флаг Испании Атлетико Мадрид 12 ноября 1995 25 лет
12 Корентен Толиссо Флаг Германии Бавария 3 августа 1994 26 лет
13 Н’Голо Канте Флаг Англии Челси 29 марта 1991 30 лет
14 Адриан Рабьо Флаг Италии Ювентус 3 апреля 1995 26 лет
17 Мусса Сиссоко Флаг Англии Тоттенхэм Хотспур 16 августа 1989 31 год
Нападающие
7 Антуан Гризманн Флаг Испании Барселона 21 марта 1991 30 лет
9 Оливье Жиру Флаг Англии Челси 30 сентября 1986 34 года
10 Килиан Мбаппе Флаг Франции Пари Сен-Жермен 20 декабря 1998 22 года
11 Усман Дембеле Флаг Испании Барселона 15 мая 1997 24 года
19 Карим Бензема Флаг Испании Реал Мадрид 19 декабря 1987 33 года
20 Кингсли Коман Флаг Германии Бавария 13 июня 1996 24 года
22 Виссам Бен-Йеддер Флаг Франции Монако 12 августа 1990 30 лет
26 Маркус Тюрам Флаг Германии Боруссия (Менхенгладбах) 6 августа 1997 23 года

Главный тренер - Дидье Дешам (52 года)

Сборная Германии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Мануэль Нойер Флаг Германии Бавария 27 марта 1986 35 лет
12 Бернд Лено Флаг Англии Арсенал 4 марта 1992 29 лет
22 Кевин Трапп Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 8 июля 1990 30 лет
Защитники
2 Антонио Рюдигер Флаг Англии Челси 3 марта 1993 28 лет
3 Марсель Хальстенберг Флаг Германии РБ Лейпциг 27 сентября 1991 29 лет
4 Маттиас Гинтер Флаг Германии Боруссия (Менхенгладбах) 19 января 1994 27 лет
5 Матс Хуммельс Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 16 декабря 1988 32 года
15 Никлас Зюле Флаг Германии Бавария 3 сентября 1995 25 лет
16 Лукас Клостерман Флаг Германии РБ Лейпциг 3 июня 1996 25 лет
20 Робин Госенс Флаг Италии Аталанта 5 июля 1994 26 лет
24 Робин Кох Флаг Англии Лидс Юнайтед 17 июля 1996 24 года
26 Кристиан Гюнтер Флаг Германии Фрайбург 28 февраля 1993 28 лет
Полузащитники
6 Йозуа Киммих Флаг Германии Бавария 8 февраля 1995 26 лет
7 Кай Хаверц Флаг Англии Челси 11 июня 1999 21 год
8 Тони Кроос Флаг Испании Реал Мадрид 4 января 1990 31 год
13 Йонас Хофманн Флаг Германии Боруссия (Менхенгладбах) 14 июля 1992 28 лет
14 Джамал Мусиала Флаг Германии Бавария 26 февраля 2003 18 лет
17 Флориан Нойхаус Флаг Германии Боруссия (Менхенгладбах) 16 марта 1997 24 года
18 Леон Горецка Флаг Германии Бавария 6 февраля 1995 26 лет
19 Лерой Сане Флаг Германии Бавария 11 января 1996 25 лет
21 Илкай Гюндоган Флаг Англии Манчестер Сити 24 октября 1990 30 лет
23 Эмре Джан Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 12 января 1994 27 лет
25 Томас Мюллер Флаг Германии Бавария 13 сентября 1989 31 год
Нападающие
9 Кевин Фолланд Флаг Франции Монако 30 июля 1992 28 лет
10 Серж Гнабри Флаг Германии Бавария 14 июля 1995 25 лет
11 Тимо Вернер Флаг Англии Челси 6 марта 1996 25 лет

Главный тренер - Йоахим Лев (61 год)

Сборная Венгрии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Петер Гулачи Флаг Германии РБ Лейпциг 6 мая 1990 31 год
22 Адам Богдан Флаг Венгрии Ференцварош 27 сентября 1987 33 года
12 Денеш Дибус Флаг Венгрии Ференцварош 16 ноября 1990 30 лет
Защитники
14 Герге Ловренчич Флаг Венгрии Ференцварош 1 сентября 1988 32 года
2 Адам Ланг Флаг Кипра Омония (Никосия) 17 января 1993 28 лет
5 Аттила Фиола Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 17 февраля 1990 31 год
6 Вилли Орбан Флаг Германии РБ Лейпциг 3 ноября 1992 28 лет
4 Аттила Салаи Флаг Турции Фенербахче 20 января 1998 23 года
21 Эндре Ботка Флаг Венгрии Ференцварош 25 августа 1994 26 лет
3 Акош Кечкеш Флаг Швейцарии Лугано 4 января 1996 25 лет
26 Бендегуз Болла Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 22 ноября 1999 21 год
Полузащитники
8 Адам Надь Флаг Англии Бристоль Сити 17 июня 1995 25 лет
15 Ласло Кляйнхайслер Флаг Хорватии Осиек 8 апреля 1994 27 лет
11 Филип Холендер Флаг Сербии Партизан (Белград) 27 июля 1994 26 лет
18 Давид Шигер Флаг Венгрии Ференцварош 30 ноября 1990 30 лет
7 Лоик Него Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 15 января 1991 30 лет
16 Даниэл Газдаг Флаг США Филадельфия Юнион 2 марта 1996 25 лет
13 Андраш Шафер Флаг Словакии ДАК 1904 13 апреля 1999 22 года
10 Тамаш Чери Флаг Венгрии Мезекевешд 15 января 1988 33 года
Нападающие
9 Адам Салаи Флаг Германии Майнц 05 9 декабря 1987 33 года
23 Неманья Николич Флаг Венгрии МОЛ Фехервар 31 декабря 1987 33 года
20 Роланд Шаллаи Флаг Германии Фрайбург 22 мая 1997 24 года
17 Роланд Варга Флаг Венгрии МТК 23 января 1990 31 год
19 Кевин Варга Флаг Турции Касымпаша 30 марта 1996 25 лет
25 Янош Ган Флаг Венгрии Пакш 15 марта 1995 26 лет
24 Сабольч Шен Флаг США Даллас 27 сентября 2000 20 лет

Главный тренер - Марко Росси (56 лет)

Сборная Португалии

Имя Клуб Дата рождения Возраст
Вратари
1 Руй Патрисиу Флаг Англии Вулверхэмптон Уондерерс 15 февраля 1988 33 года
12 Антони Лопеш Флаг Франции Олимпик Лион 1 октября 1990 30 лет
22 Руй Силва Флаг Испании Гранада 7 февраля 1994 27 лет
Защитники
3 Пепе Флаг Португалии Порту 26 февраля 1983 38 лет
6 Жозе Фонте Флаг Франции Лилль 22 декабря 1983 37 лет
5 Рафаэл Геррейру Флаг Германии Боруссия (Дортмунд) 22 декабря 1993 27 лет
4 Рубен Диаш Флаг Англии Манчестер Сити 14 мая 1997 24 года
20 Жуан Канселу Флаг Англии Манчестер Сити 27 мая 1994 27 лет
2 Нелсон Семеду Флаг Англии Вулверхэмптон Уондерерс 16 ноября 1993 27 лет
25 Нуну Мендеш Флаг Португалии Спортинг 19 июня 2002 18 лет
Полузащитники
8 Жоау Моутинью Флаг Англии Вулверхэмптон Уондерерс 8 сентября 1986 34 года
14 Вильям Карвалью Флаг Испании Реал Бетис 7 апреля 1992 29 лет
13 Данилу Перейра Флаг Франции Пари Сен-Жермен 9 сентября 1991 29 лет
11 Бруну Фернандеш Флаг Англии Манчестер Юнайтед 8 сентября 1994 26 лет
16 Ренату Саншеш Флаг Франции Лилль 18 августа 1997 23 года
18 Рубен Невиш Флаг Англии Вулверхэмптон Уондерерс 13 марта 1997 24 года
24 Сержиу ди Оливейра Флаг Португалии Порту 2 июня 1992 29 лет
26 Жуан Пальинья Флаг Португалии Спортинг 9 июля 1995 25 лет
Нападающие
7 Криштиану Роналду Флаг Италии Ювентус 5 февраля 1985 36 лет
10 Бернарду Силва Флаг Англии Манчестер Сити 10 августа 1994 26 лет
9 Андре Силва Флаг Германии Айнтрахт (Франкфурт) 6 ноября 1995 25 лет
17 Гонсалу Гедеш Флаг Испании Валенсия 29 ноября 1996 24 года
15 Рафа Силва Флаг Португалии Бенфика 17 мая 1993 28 лет
23 Жуан Феликс Флаг Испании Атлетико Мадрид 10 ноября 1999 21 год
21 Диогу Жота Флаг Англии Ливерпуль 4 декабря 1996 24 года
19 Педру Гонсалвеш Флаг Португалии Спортинг 28 июня 1998 22 года

Главный тренер - Фернанду Сантуш (66 лет)