США передадут Украине вакцину против коронавируса: подробности

Транспортировкой и хранением займется агентство USAID, расположенное и в Украине.

Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX.

Об этом заявила пресс-служба американского посольства в Украине.

"Примерно месяц назад президент (США Джозеф – ред.) Байден объявил о планах США приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer BioNTech от COVID-19 для передачи их COVAX - программе, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину", — говорится в сообщении.

Транспортировкой и хранением по системе "холодной цепи" займется агентство USAID, расположенное и в Украине.

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"США являются крупнейшим донором международной программы COVAX. Мы уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру", — отмечает пресс-служба дипломатического ведомства.

Также правительство США планирует продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами ради уменьшения уровня заражений от коронавируса в мире.

Как сообщалось, 3 июня, в Украину прибыла новая партия вакцины от AstraZeneca. В страну поставили еще 705 600 доз препарата от коронавируса.

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