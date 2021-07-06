США передадуть Україні вакцину проти коронавируса: подробиці

Транспортуванням і зберіганням займеться агентство USAID, розташоване і в Україні.
Україна отримає від США частина вакцин через програму COVAX.
Про це заявила пресслужба американського посольства в Україні.
"Приблизно місяць тому президент (США Джозеф — ред.) Байден оголосив про плани США придбати 500 млн додаткових доз вакцин Pfizer BioNTech від COVID-19 для передачі їх COVAX — програмою, по якій ці вакцини розподіляються по всьому світу, включаючи Україну", — йдеться в повідомленні.
Транспортуванням і зберіганням за системою "холодній логістиці" займеться агентство USAID, розташоване і в Україні.
" США є найбільшим донором міжнародної програми COVAX. Ми вже надали понад 4 мільярди доларів цією програмою на забезпечення вакцинами людей по всьому світу", — зазначає пресслужба дипломатичного відомства.
Також уряд США планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами заради зменшення рівня заражень від коронавірусу в світі.
Як повідомлялося, 3 червня, в Україні прибула нова партія вакцини від AstraZeneca. В країну поставили ще 705 600 доз препарату від коронавірусу.
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