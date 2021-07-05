Франція розробляє власну вакцину від коронавірусу

Вже розпочався третій етап випробувань французької вакцини.

У Франції до грудня 2021 року з'явиться власна вакцина від коронавірусу. Компанія Sanofi France проводить третій етап клінічних випробувань.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Як повідомив голова фармацевтичної компанії Sanofi France Олів'є Богійо, на відміну від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Janssen у французькій вакцині не буде використовуватися технологія мРНК. Її основу складе рекомбінантний білок, як в сучасних вакцинах від грипу. За його словами, в поєднанні зі спеціальною речовиною - ад'ювантом - імунна відповідь буде активніша і триватиме довше.

Серед переваг французької вакцини від COVID-19 очільник компанії назвав недороге виробництво і м'якші вимоги до зберігання. Богійо зазначив, що низька вартість препарату дозволить допомогти менш розвиненим країнам прискорити вакцинальну кампанію.

Нагадаємо, головний санлікар розповів, коли Україна налагодить виробництво тест-систем, аби не закуповувати їх в РФ. Більшість тест-систем для виявлення коронавірусу закуповується в Росії і перепаковується.

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