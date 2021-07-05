Франция разрабатывает вакцину от коронавируса

Уже начался третий этап испытаний французской вакцины.

Во Франции в декабре 2021 года появится собственная вакцина от коронавируса. Компания Sanofi France проводит третий этап клинических испытаний.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Как сообщил председатель фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо, в отличие от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen во французской вакцине не используется технология мРНК. Ее основу составит рекомбинантный белок, как в современных вакцинах от гриппа. По его словам, в сочетании со специальной веществом — адъювантом — иммунный ответ будет активнее и продлится дольше.

Среди преимуществ французской вакцины от COVID-19 глава компании назвал недорогое производство и мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам ускорить кампанию по вакцинации.

Напомним, главный санврач рассказал, когда Украина наладит производство тест-систем, чтобы не закупать их в РФ. Большинство тест-систем для выявления коронавируса закупается в России и переупаковывается.

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