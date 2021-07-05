На Кировоградщине полноводная из-за непогоды река снесла минимум три плотины

За считанные минуты уровень воды поднялся на метр.

Мощный ливень, который пролился на юге Кировоградской области, переполнил местную реку Гнилой Еланец и огромная волна буквально смыла все на своем пути. О последствиях стихии говорится 5 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Из-за непогоды больше всего пострадали жители двух сел — Буховецкое и Розщахивкы. Из-за мощного ливня, от которого среди белого дня стало темно, уровень воды в Гнилом Еланце поднялся на метр и большая вода размыла минимум три плотины между селами. Что случилось с другими дамбами, крестьяне еще не знают, потому что через грязь к ним невозможно доехать.

Вода затопила несколько десятков городов, поэтому у крестьян пропал почти весь урожай, и чуть не разрушила человеческие подворья. "Вода доходила к самому дому, к двери. Неравнодушные люди сбежались..." - рассказывал местный житель Николай, дом которого помогали спасать соседи.

Чтобы сдержать воду, люди баррикадировала входы в дома мешками с землей и спасали скот. "Мешков кто знает сколько наложили, уже в кухне вода была, в доме — все выносили. Мне очень больно, я этот огород четыре раза висапала, выполола, теперь все залило, зерно тоже все залило. Цыплят ловили в воде ", — жаловалась жительница Розщахивкы Галина Залуцкая.

Сумму нанесенного стихией ущерба теперь устанавливает комиссия сельского совета, объезжая пострадавшие двора.

Как рассказал первый заместитель председателя Кетрисанивськои сельского совета, в тот день выпало 70 мм осадков в час. "Было подтоплено несколько домовладений, затоплены огороды и несколько общественных колодцев", — отметил он.

Тем временем вода с огородов уже почти сошла, но крестьяне не спешат расслабляться. На Кировоградщине снова объявили штормовое предупреждение.

Новости Украины: в Кировоградской области из-за ливня повредились минимум три плотины

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