В США призвали вакцинироваться против "индийского" штамма COVID-19: угроза растет

Две дозы вакцины Pfizer-BioNTech или AstraZeneca могут быть эффективными против варианта "Дельта".

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал вакцинироваться от COVID-19, чтобы не допустить в Америке роста случаев числа заболеваний, вызванных "индийским" штаммом коронавируса.

Об этом пишет The Hill.

Индийский вариант коронавируса B1617.2, известный как "Дельта" захватывает Великобританию.

"Мы не можем допустить, чтобы это произошло в Соединенных Штатах", — заявил Фаучи.

Он призвал граждан США сделать две дозы прививки от коронавируса. По его словам, две дозы вакцины Pfizer-BioNTech или AstraZeneca "кажутся эффективными" против варианта "Дельта".

Напомним, что Штамм "Дельта" распространился из Индии в 60 стран. В Великобритании передача "индийского" штамма достигает пика среди людей в возрасте от 12 до 20 лет.

На прошлой неделе эксперты заявили, что две дозы вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNtech, почти одинаково защищают как от "индийского", так и от "британского" штаммов коронавируса.

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