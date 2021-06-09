Народные приметы, обряды и обычаи 9 июня

Дождливое лето — на снежную и морозную зиму

9 июня церковь и верующие отмечают отдание праздника Пасхи и передпразник Вознесения Господня, чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, мучеников Феодоры девы и Дидима, воина, перенесение мощей святителей Киевских: Киприана, Фотия и Ионы, праведного Иоанна Русского, исповедника.

9 июня: церковный праздник

Праздники Феодора Александрийская жила в III в. В юном возрасте ушла в монастырь, где своим трудом, молитвой и постом жертвенно служил Богу.

Феодора — христианское имя греческого происхождения, женская форма имени Феодор. В католической традиции — Теодора. Образовано от греческих слов "бог, божество" + "дар, подарок", то есть буквально означает "Божий дар" и по семантике тождественно другому греческому имени Доротея.

9 июня: народные традиции

В народе день назвали Федорин в честь мученицы Феодоры. Сегодня нужно много работать, ведь все сделано вернется сторицей.

9 июня: что стоит сделать

оберегать тайны;

осторожно разговаривать;

доверять снам;

заботиться о здоровье.

9 июня: что запрещено делать

сплетничать;

заниматься бесполезным болтовней;

подметать дом веником;

ругать и сквернословить;

перенапрягаться;

работать сверх меры;

решать серьезные дела.

9 июня: украинские народные приметы

Бабки утром сидят крылышками на восток, в полдень — на юг, а вечером — на запад.

Бобры перед дождем работают всю ночь, а лягушки вылезают на берег.

Вечером громко стрекочут коньки — на добрую погоду.

Письмо на дубе развернется — хорошо ловятся щуки.

Дождливое лето — на снежную и морозную зиму.

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