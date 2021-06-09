Народные приметы, обряды и обычаи 9 июня

Дождливое лето — на снежную и морозную зиму
9 июня церковь и верующие отмечают отдание праздника Пасхи и передпразник Вознесения Господня, чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, мучеников Феодоры девы и Дидима, воина, перенесение мощей святителей Киевских: Киприана, Фотия и Ионы, праведного Иоанна Русского, исповедника.
9 июня: церковный праздник
Праздники Феодора Александрийская жила в III в. В юном возрасте ушла в монастырь, где своим трудом, молитвой и постом жертвенно служил Богу.
Феодора — христианское имя греческого происхождения, женская форма имени Феодор. В католической традиции — Теодора. Образовано от греческих слов "бог, божество" + "дар, подарок", то есть буквально означает "Божий дар" и по семантике тождественно другому греческому имени Доротея.
9 июня: народные традиции
В народе день назвали Федорин в честь мученицы Феодоры. Сегодня нужно много работать, ведь все сделано вернется сторицей.
9 июня: что стоит сделать
- оберегать тайны;
- осторожно разговаривать;
- доверять снам;
- заботиться о здоровье.
9 июня: что запрещено делать
- сплетничать;
- заниматься бесполезным болтовней;
- подметать дом веником;
- ругать и сквернословить;
- перенапрягаться;
- работать сверх меры;
- решать серьезные дела.
9 июня: украинские народные приметы
- Бабки утром сидят крылышками на восток, в полдень — на юг, а вечером — на запад.
- Бобры перед дождем работают всю ночь, а лягушки вылезают на берег.
- Вечером громко стрекочут коньки — на добрую погоду.
- Письмо на дубе развернется — хорошо ловятся щуки.
- Дождливое лето — на снежную и морозную зиму.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Тельцы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время
- Кельтский календарь деревьев-2021: месяц боярышника
- Таропрогноз на 7-13 июня: что карты нам предвещают
- Таропрогноз на июнь: что карты нам предвещают
- Лунный календарь на июнь: когда полнолуние и новолуние
- Солнечное затмение 10 июня: как пережить
- Как правильно выйти из коридора затмений: эзотерические советы