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Народные приметы, обряды и обычаи 9 июня

Народные приметы, обряды и обычаи 9 июня

УНИАН

Дождливое лето — на снежную и морозную зиму

9 июня церковь и верующие отмечают отдание праздника Пасхи и передпразник Вознесения Господня, чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, мучеников Феодоры девы и Дидима, воина, перенесение мощей святителей Киевских: Киприана, Фотия и Ионы, праведного Иоанна Русского, исповедника.

9 июня: церковный праздник

Праздники Феодора Александрийская жила в III в. В юном возрасте ушла в монастырь, где своим трудом, молитвой и постом жертвенно служил Богу.

Феодора — христианское имя греческого происхождения, женская форма имени Феодор. В католической традиции — Теодора. Образовано от греческих слов "бог, божество" + "дар, подарок", то есть буквально означает "Божий дар" и по семантике тождественно другому греческому имени Доротея.

9 июня: народные традиции

В народе день назвали Федорин в честь мученицы Феодоры. Сегодня нужно много работать, ведь все сделано вернется сторицей.

9 июня: что стоит сделать

  • оберегать тайны;
  • осторожно разговаривать;
  • доверять снам;
  • заботиться о здоровье.

9 июня: что запрещено делать

  • сплетничать;
  • заниматься бесполезным болтовней;
  • подметать дом веником;
  • ругать и сквернословить;
  • перенапрягаться;
  • работать сверх меры;
  • решать серьезные дела.

9 июня: украинские народные приметы

  • Бабки утром сидят крылышками на восток, в полдень — на юг, а вечером — на запад.
  • Бобры перед дождем работают всю ночь, а лягушки вылезают на берег.
  • Вечером громко стрекочут коньки — на добрую погоду.
  • Письмо на дубе развернется — хорошо ловятся щуки.
  • Дождливое лето — на снежную и морозную зиму.

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