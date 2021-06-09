Слава Каминская топлесс в одних трусиках выгнулась на балконе

Артистка поразила фанов соблазнительными формами.

Екссолистка группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская не перестает поражать своих поклонников горячими фотографиями.

На своей странице в Instagram артистка, которая недавно выпустила новый сольный клип, поделилась откровенным фото в полуобнаженном виде. На снимке загорелая звезда позирует только в черных открытых трусиках топлесс. Знаменитость стоит на балконе курортного отеля Турции, в котором отдыхает, прикрываясь руками. Позади певицы открывается фантастический вид на Средиземное море и горы.

instagram.com/babaslavka

Оценили фото артистки также и другие знаменитости. Так, например Даша Астафьева оставила свой комментарий под постом: "Я смотрю, заказанные персики перепутали, и занесли вам в номер ...". А жена Владимира Остапчука Кристина написала под фото: "Ну все .... Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо?", на что певица в шутку ответила:"Я со своим самоваром".

Напомним, что недавно звезда вызвала настоящий фурор в своем фотоблоге запостив фото, на котором она позировала в эротическом платье с лиловым цветом волос.

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