Вещий сон и чай с печеньем: мать девушки Протасевича получила первое письмо от дочери из СИЗО

Девушка ведет в СИЗО дневник.

Семья задержанной в Минске девушки журналиста Романа Протасевича, россиянки Софьи Сапеги получила первое письмо от дочери из СИЗО КГБ Беларуси. В нем она просит не винить в случившемся Протасевича, арестованного после того, как белорусские власти посадили в Минске самолет Ryanair, на котором они летели в Вильнюс из Греции.

Об этом пишет Русская служба ВВС.

В письме девушка описывает жизнь в следственном изоляторе.

"Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу", — пишет девушка.

"Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло", — добавляет Софья.

"Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь", — резюмирует Сапега.

Заметим, что девушка учится на магистратуре в Европейском гуманитарном университете Вильнюса.

София — гражданка России, а российский консул отказался оказывать помощь в ее деле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается судьбой россиян, находившихся на рейсе Ryanair.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минировании самолета. Чтобы задержать оппозиционера, белорусские власти пошли на беспрецедентные шаги: гражданский рейс посадили принудительно с помощью истребителя. В свою очередь, оппозиционные белорусские СМИ утверждают, что приказ поднять истребители отдал сам Лукашенко, а командиру рейса, которым летел Протасевич, вероятно угрожали сбить самолет, если тот не изменит маршрут.

Вероятно, в разговоре с бортпроводником рейса Протасевич просил не приземляться в Минске. Протасевич сказал бортпроводнику: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец".

Роман Протасевич — активный участник акций против Лукашенко. Пол года назад режим объявил журналиста в международный розыск. Его обвиняют в экстремизме и терроризме.

Интервью с Протасевичем: как мир отреагировал на видео с оппозиционером

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