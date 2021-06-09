Слава Камінська топлес у самих лише трусиках вигнулася на балконі

Артистка приголомшила фанів спокусливими формами.

Екссолістка гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська не перестає приголомшувати своїх прихильників гарячими світлинами.

На своїй сторінці в Instagram артистка, яка нещодавно випустила новий сольний кліп, поділилася відвертим фото у напівоголеному вигляді. На знімку засмагла зірка позує лише у чорних відкритих трусиках топлес. Знаменитість стоїть на балконі курортного готелю Туреччини, у якому відпочиває, прикриваючись руками. Позаду співачки відкривається фантастичний краєвид на Середземне море та гори.

instagram.com/babaslavka

Оцінили фото артистки також і інші знаменитості. Так, наприклад Даша Астаф’єва залишила свій коментар під постом: “Я дивлюся, замовлені персики переплутали, і занесли вам в номер ...”. А дружина Володимира Остапчука Христина написала під дописом: “Ну все…. Зараз всі Чингісхани будуть під готелем товпитися, тобі це треба?”, на що співачка жартома відповіла: “Я зі своїм самоваром”.

Нагадаємо, що нещодавно зірка спричинила справжній фурор у своєму фотоблогу запостивши фото, на якому вона позувала у еротичній сукні з ліловим кольором волосся.

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