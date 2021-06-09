Кіт-співак: тварина з Південної Африки стала зіркою Instagram

Відео з котом стало вірусним.

Музикант Девід Скотт з Південної Африки записав трек під акомпанемент своїх колег з різних країн світу – України, Бразилії, Чехії, Росії та Сполучених Штатів.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

А солістом став його кіт на ім'я Кіффнесс. Відео музикант виклав у мережу – і воно одразу стало вірусним.

Кожен з музикантів у ролику додає свою інструментальну партію, а кіт підспівує їм в такт. Свій витвір музиканти назвали міжнародним симфонічним міксом.

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